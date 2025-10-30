Новини
България »
НСИ: Хранителните продукти поскъпват с 20% за година

НСИ: Хранителните продукти поскъпват с 20% за година

30 Октомври, 2025 13:48 377 7

  • месо-
  • сирене-
  • хляб-
  • храни-
  • зеленчуци-
  • плодове

Ръст на цените на годишна база е отчетен във всички основни сектори на промишлеността

НСИ: Хранителните продукти поскъпват с 20% за година - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Общият индекс на цените на производител в промишлеността нараства с 8,4% през септември 2025 г. спрямо същия месец на миналата година, съобщи Националният статистически институт. През месеца цените са се понижили с 0,4% спрямо август, като най-съществено намаление е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ.

Ръст на цените на годишна база е отчетен във всички основни сектори на промишлеността. Добивната промишленост записва увеличение от 22,3%, производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ нарастват с 12%, а преработващата промишленост поскъпва с 10,8%, според данните на НСИ.

В преработващата промишленост най-съществено поскъпване на годишна база се наблюдава при производството на основни метали, където цените растат с 22,5%. Следва производството на хранителни продукти с ръст от 20,3% и производството на текстил и изделия от текстил без облекло с увеличение от 16,1%.

Обратна тенденция се наблюдава при производството на тютюневи изделия, където цените спадат с 16,6%, и при производството на мебели с намаление от 12,6%.

На месечна база през септември спрямо август повишение на цените в преработващата промишленост е регистрирано при производството на текстил и изделия от текстил без облекло с 3,3% и при производството на напитки с 0,9%. Понижение е отчетено при обработката на кожи и производството на обувки, както и при производството на дървен материал и изделия от него без мебели - и в двата случая с по 1,2%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар се понижава с 0,7% през септември спрямо август. На годишна база той нараства с 9%, като най-съществен ръст се наблюдава при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ с 21,1%.

Индексът на цените на производител на международния пазар се увеличава с 0,2% спрямо предходния месец и със 7,6% спрямо септември 2024 година, според официалната статистика.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 0 Отговор
    А уж беше 3% инфлацията❗

    13:51 30.10.2025

  • 2 Санкциите работят

    2 0 Отговор
    Всичко е точно. На МВР заплатите с 50% нагоре.

    13:51 30.10.2025

  • 3 Сталин

    2 0 Отговор
    По скоро 120%

    13:51 30.10.2025

  • 4 Бую

    0 0 Отговор
    Яжти ми коуръ...той е безплатен и диетичен, 0% инфлация!

    13:53 30.10.2025

  • 5 абе

    0 0 Отговор
    няма инфлация по магазините, виж имаше една Инфлация Иванова направо ...

    13:55 30.10.2025

  • 6 Мисит

    0 0 Отговор
    Укро данък!

    13:57 30.10.2025

  • 7 Тома

    0 0 Отговор
    Какви са тези смешни проценти.Всичко е поскъпнало в пъти

    13:59 30.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове