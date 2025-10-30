Цветан Цветанов: Бойко Борисов за пореден път показа, че той не кара влака, не е силната фигура в българската политика

Борисов за пореден път показа, че той не кара влака, не е силната фигура в българския политически живот.

Това каза пред БНР Цветан Цветанов, лидер на партия "Републиканци за България", бивш министър на вътрешните работи в правителството на Бойко Борисов и бивш заместник-председател на ГЕРБ, като добави, че в публичното пространство се говори, че "около 20, 20 и няколко народни представители от ГЕРБ са изцяло на пряко подчинение на Делян Пеевски".

По думите му с гневната реч пред партийния елит на ГЕРБ Бойко Борисов е дал заявка, че иска отново да е премиер "в оставащото време, независимо колко ще продължи кабинетът на това мнозинство", но след като се е видяло, че този вариант не сработва, той се е върнал "към това, което може би му диктуват други":

"Виждаме в последствие, че не се изпълнява това, което Борисов казва. Всички останахме с впечатлението, че ще има някакво преформатиране на мнозинството или ще се търсят някакви други баланси, но след това вече той не беше така ангажиран с искания на оставки на министри, което показва, че вече Борисов е в такава ситуация, че вече дори депутатите от ГЕРБ знаят, че силният човек е Делян Пеевски".

Цветанов изказа убеденост, че първият пробив в ГЕРБ ще се получи при гласуване в Народното събрание за "вземане на някаква крайна мярка".

Според Цветанов кризисен ПР са снимките, показани от лидера на "ДПС-Ново начало", на Бойко Рашков и мъж, който по думите на Делян Пеевски е известен като Мухарем Мухата:

"Не може една такава снимка, когато отива един народен представител и присъства близо до дадена секция при провеждането на избори, влизат и излизат хора, поздравяват, здрависват се. Може да се търси провокативен елемент, за да се търси точно този снимков материал и ефект. От тази гледна точка това е несериозно. Сериозните неща са, когато има достатъчно оперативни данни, когато има разговори или подготовка за купуване или контролиран вот. Тогава щяха да са достатъчно силни аргументите, за да се тиражира сега тази новина. Това е пореден опит да се отклоним от ежедневните проблеми и най-голямото предизвикателство за парламента - приемането на бюджета, както и всички тези проблеми, които се наслагват и влизаме от криза в криза, без да имаме решение".

Цветан Цветанов подчерта, че проблем е това, че ГЕРБ вече започва да губи сериозни позиции в частични избори, което се видя в Пазарджик.

"Борисов доведе до това, че ГЕРБ, ДПС и БСП ще бъдат като формирана коалиция, която ще бъде най-нежеланата на следващи избори. А с действията си те наливат вода в мелницата на Румен Радев, защото той ще бъде възприеман като жертва", коментира още той.

Смяната на Наталия Киселова с Рая Назарян като председател на парламента е запълване на т.нар. домова книга с верни хора, смята Цветанов.

Той изтъкна, че управляващите нямат интерес от предсрочни избори, за да не се появи партия на президента и затова ще ги отлагат поне до няколко месеца след президентските избори есента на 2026 г., "за да могат да пристъпят към способите за използване на репресивните органи".

Според Цветанов инвестицията в отбранителната индустрия на "Райнметал" ще бъде опорочена.