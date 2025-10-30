Цветан Цветанов: Бойко Борисов за пореден път показа, че той не кара влака, не е силната фигура в българската политика

Борисов за пореден път показа, че той не кара влака, не е силната фигура в българския политически живот.
Това каза пред БНР Цветан Цветанов, лидер на партия "Републиканци за България", бивш министър на вътрешните работи в правителството на Бойко Борисов и бивш заместник-председател на ГЕРБ, като добави, че в публичното пространство се говори, че "около 20, 20 и няколко народни представители от ГЕРБ са изцяло на пряко подчинение на Делян Пеевски".
По думите му с гневната реч пред партийния елит на ГЕРБ Бойко Борисов е дал заявка, че иска отново да е премиер "в оставащото време, независимо колко ще продължи кабинетът на това мнозинство", но след като се е видяло, че този вариант не сработва, той се е върнал "към това, което може би му диктуват други":
"Виждаме в последствие, че не се изпълнява това, което Борисов казва. Всички останахме с впечатлението, че ще има някакво преформатиране на мнозинството или ще се търсят някакви други баланси, но след това вече той не беше така ангажиран с искания на оставки на министри, което показва, че вече Борисов е в такава ситуация, че вече дори депутатите от ГЕРБ знаят, че силният човек е Делян Пеевски".
Цветанов изказа убеденост, че първият пробив в ГЕРБ ще се получи при гласуване в Народното събрание за "вземане на някаква крайна мярка".
Според Цветанов кризисен ПР са снимките, показани от лидера на "ДПС-Ново начало", на Бойко Рашков и мъж, който по думите на Делян Пеевски е известен като Мухарем Мухата:
"Не може една такава снимка, когато отива един народен представител и присъства близо до дадена секция при провеждането на избори, влизат и излизат хора, поздравяват, здрависват се. Може да се търси провокативен елемент, за да се търси точно този снимков материал и ефект. От тази гледна точка това е несериозно. Сериозните неща са, когато има достатъчно оперативни данни, когато има разговори или подготовка за купуване или контролиран вот. Тогава щяха да са достатъчно силни аргументите, за да се тиражира сега тази новина. Това е пореден опит да се отклоним от ежедневните проблеми и най-голямото предизвикателство за парламента - приемането на бюджета, както и всички тези проблеми, които се наслагват и влизаме от криза в криза, без да имаме решение".
Цветан Цветанов подчерта, че проблем е това, че ГЕРБ вече започва да губи сериозни позиции в частични избори, което се видя в Пазарджик.
"Борисов доведе до това, че ГЕРБ, ДПС и БСП ще бъдат като формирана коалиция, която ще бъде най-нежеланата на следващи избори. А с действията си те наливат вода в мелницата на Румен Радев, защото той ще бъде възприеман като жертва", коментира още той.
Смяната на Наталия Киселова с Рая Назарян като председател на парламента е запълване на т.нар. домова книга с верни хора, смята Цветанов.
Той изтъкна, че управляващите нямат интерес от предсрочни избори, за да не се появи партия на президента и затова ще ги отлагат поне до няколко месеца след президентските избори есента на 2026 г., "за да могат да пристъпят към способите за използване на репресивните органи".
Според Цветанов инвестицията в отбранителната индустрия на "Райнметал" ще бъде опорочена.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сталин
Коментиран от #12
14:56 30.10.2025
2 Какъв влак, бе?!
Я не ни правете на малоумни
Фермата ли ще ни разигравате!
Какво е това?
Политически език?
Това е вече безобразие!
14:57 30.10.2025
3 Кой
Коментиран от #7
14:59 30.10.2025
4 Гражданин
Коментиран от #19
15:00 30.10.2025
5 шопа
15:03 30.10.2025
6 си дзън
15:03 30.10.2025
7 ВИЖ АСАНСЬОРА
До коментар #3 от "Кой":ИМА ЛИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД
Коментиран от #16
15:04 30.10.2025
8 Аса
15:06 30.10.2025
9 Гост
15:10 30.10.2025
10 коко
15:10 30.10.2025
11 коко
15:13 30.10.2025
12 Така е
До коментар #1 от "Сталин":Жив е Цвъки, жив и богат от държавните софри на които беше заедно с простата и крадлива герберска Тиква Борисов. Каквото можа открадна и е в основата на развиването на раздутата администрацията и разграждането на държавността заедно с другите герберски министри и депутати.
15:17 30.10.2025
13 ежко
15:19 30.10.2025
14 Руснаков
15:20 30.10.2025
15 Сатърлиев
15:24 30.10.2025
16 алоуууу
До коментар #7 от "ВИЖ АСАНСЬОРА":асансьора е товарен за няколко тона СУДЖУЦИ
15:24 30.10.2025
17 Рая
15:28 30.10.2025
18 Ама теб
15:29 30.10.2025
19 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
До коментар #4 от "Гражданин":АААА , НЕ В ЗАТВОРА ДА ГИ ХРАНИМ , А НА
ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ СТОЛ.
15:32 30.10.2025
20 Цвете
15:33 30.10.2025
21 Хаха
15:38 30.10.2025