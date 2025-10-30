Новини
Цветан Цветанов: Бойко Борисов за пореден път показа, че той не кара влака, не е силната фигура в българската политика

30 Октомври, 2025 14:54

В ГЕРБ знаят, че Пеевски е силният. Очаквам пробив при някое гласуване в НС

Цветан Цветанов: Бойко Борисов за пореден път показа, че той не кара влака, не е силната фигура в българската политика - 1
Борисов за пореден път показа, че той не кара влака, не е силната фигура в българския политически живот.

Това каза пред БНР Цветан Цветанов, лидер на партия "Републиканци за България", бивш министър на вътрешните работи в правителството на Бойко Борисов и бивш заместник-председател на ГЕРБ, като добави, че в публичното пространство се говори, че "около 20, 20 и няколко народни представители от ГЕРБ са изцяло на пряко подчинение на Делян Пеевски".

По думите му с гневната реч пред партийния елит на ГЕРБ Бойко Борисов е дал заявка, че иска отново да е премиер "в оставащото време, независимо колко ще продължи кабинетът на това мнозинство", но след като се е видяло, че този вариант не сработва, той се е върнал "към това, което може би му диктуват други":

"Виждаме в последствие, че не се изпълнява това, което Борисов казва. Всички останахме с впечатлението, че ще има някакво преформатиране на мнозинството или ще се търсят някакви други баланси, но след това вече той не беше така ангажиран с искания на оставки на министри, което показва, че вече Борисов е в такава ситуация, че вече дори депутатите от ГЕРБ знаят, че силният човек е Делян Пеевски".

Цветанов изказа убеденост, че първият пробив в ГЕРБ ще се получи при гласуване в Народното събрание за "вземане на някаква крайна мярка".

Според Цветанов кризисен ПР са снимките, показани от лидера на "ДПС-Ново начало", на Бойко Рашков и мъж, който по думите на Делян Пеевски е известен като Мухарем Мухата:

"Не може една такава снимка, когато отива един народен представител и присъства близо до дадена секция при провеждането на избори, влизат и излизат хора, поздравяват, здрависват се. Може да се търси провокативен елемент, за да се търси точно този снимков материал и ефект. От тази гледна точка това е несериозно. Сериозните неща са, когато има достатъчно оперативни данни, когато има разговори или подготовка за купуване или контролиран вот. Тогава щяха да са достатъчно силни аргументите, за да се тиражира сега тази новина. Това е пореден опит да се отклоним от ежедневните проблеми и най-голямото предизвикателство за парламента - приемането на бюджета, както и всички тези проблеми, които се наслагват и влизаме от криза в криза, без да имаме решение".

Цветан Цветанов подчерта, че проблем е това, че ГЕРБ вече започва да губи сериозни позиции в частични избори, което се видя в Пазарджик.

"Борисов доведе до това, че ГЕРБ, ДПС и БСП ще бъдат като формирана коалиция, която ще бъде най-нежеланата на следващи избори. А с действията си те наливат вода в мелницата на Румен Радев, защото той ще бъде възприеман като жертва", коментира още той.

Смяната на Наталия Киселова с Рая Назарян като председател на парламента е запълване на т.нар. домова книга с верни хора, смята Цветанов.

Той изтъкна, че управляващите нямат интерес от предсрочни избори, за да не се появи партия на президента и затова ще ги отлагат поне до няколко месеца след президентските избори есента на 2026 г., "за да могат да пристъпят към способите за използване на репресивните органи".

Според Цветанов инвестицията в отбранителната индустрия на "Райнметал" ще бъде опорочена.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    16 0 Отговор
    Цвъко бил жив бе

    Коментиран от #12

    14:56 30.10.2025

  • 2 Какъв влак, бе?!

    13 0 Отговор
    Става въпрос за България!!!
    Я не ни правете на малоумни
    Фермата ли ще ни разигравате!
    Какво е това?
    Политически език?
    Това е вече безобразие!

    14:57 30.10.2025

  • 3 Кой

    14 1 Отговор
    кара асансьора ? А иначе другарят ти Боко е ясен !

    Коментиран от #7

    14:59 30.10.2025

  • 4 Гражданин

    15 4 Отговор
    България щеше да е нормална държава ако пъпеша и тиквата бяха в затвора още преди 15г

    Коментиран от #19

    15:00 30.10.2025

  • 5 шопа

    9 1 Отговор
    Епа нема начин Цвъки 6те Хапартамента а неса изЦвъка. Тц,Тц,Тц батаа крива нива и теа куци волове.

    15:03 30.10.2025

  • 6 си дзън

    8 2 Отговор
    Абе дали ще оставят хранилката Ипон да охранява Лукойл ?

    15:03 30.10.2025

  • 7 ВИЖ АСАНСЬОРА

    12 1 Отговор

    До коментар #3 от "Кой":

    ИМА ЛИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД

    Коментиран от #16

    15:04 30.10.2025

  • 8 Аса

    9 0 Отговор
    Господин Никой.

    15:06 30.10.2025

  • 9 Гост

    2 1 Отговор
    пеефски е пробил балабаноф, но балабаноф нищо не усеща, завалията

    15:10 30.10.2025

  • 10 коко

    12 0 Отговор
    Храни Цвъко да те лае! Народна поговорка.

    15:10 30.10.2025

  • 11 коко

    8 0 Отговор
    Както показва прякорът Цвъко е нещо рядко и миришещо.

    15:13 30.10.2025

  • 12 Така е

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Жив е Цвъки, жив и богат от държавните софри на които беше заедно с простата и крадлива герберска Тиква Борисов. Каквото можа открадна и е в основата на развиването на раздутата администрацията и разграждането на държавността заедно с другите герберски министри и депутати.

    15:17 30.10.2025

  • 13 ежко

    8 0 Отговор
    Оооооооо...Републиканеца от помощното училище от Вършец!Кво стана с партията ти?Участвате ли на избори?Боко може да не кара влака,ама бас ьващам,че е взел някой лев от Рейнметал,като за последно....

    15:19 30.10.2025

  • 14 Руснаков

    6 0 Отговор
    Плюнчо,след онази гуша която направи с Борисов е редно да бъдеш по толерантен,да не забравяш добрините.Сгафил си,изкарали са те на Слънце,примири се и си затвори ши...уста.Да ама Не....лапачката е голяма,за мен няма,как да стоя мирен....храни куче да те лае..

    15:20 30.10.2025

  • 15 Сатърлиев

    5 0 Отговор
    Така, така. Шофьори и физкултурници коментират политиката. O tempera, o mores in Bulgaria!!!

    15:24 30.10.2025

  • 16 алоуууу

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "ВИЖ АСАНСЬОРА":

    асансьора е товарен за няколко тона СУДЖУЦИ

    15:24 30.10.2025

  • 17 Рая

    4 0 Отговор
    Ако бях майка на цв.цв. отдавна щях да съм умряла от срам, че съм дала живот на нещо толкова гнусно, не умно, нагло, крадливо, лъжливо и неблагодарно.

    15:28 30.10.2025

  • 18 Ама теб

    2 0 Отговор
    изрита от влака!

    15:29 30.10.2025

  • 19 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Гражданин":

    АААА , НЕ В ЗАТВОРА ДА ГИ ХРАНИМ , А НА
    ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ СТОЛ.

    15:32 30.10.2025

  • 20 Цвете

    3 0 Отговор
    ПАЗИШ ЛИ СИ ЧАСОВНИЦИТЕ, КОИТО ПОЛУЧАВАШЕ ОТ БОРИСОВ???? АКО СЛУЧАЙНО НЯМАШ АСАНСЬОРЕН ТЕХНИК, МОГА ДА ТИ ПОДСКАЖА, КЪДЕ СА НАЙ- ДОБРИТЕ. УСПЕХ НА ТВОЯТА ПАРТИЯ, АКО ОЩЕ Е ИМА. 🤫🤔🫡🤑🤡🙈🙉🙊💔❣️💔❣️💔❣️💔🦴

    15:33 30.10.2025

  • 21 Хаха

    0 0 Отговор
    Спортягата чака да ръфа падналият бик. Точи зъби да глозга Баце. Понакапа се добре, но си е друго да ръфнеш от вожда. Това комунягите са голяма работа. Въртят, сучат и чакат сгоден момент да хруснат някого и да се поналапат. Като плъхове са. Някой ранен ли е и го разкъсват. А Баце и Цв.Цв. са си стари бойни "другари" с партийни билети.

    15:38 30.10.2025

