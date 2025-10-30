Новини
България »
Мъж преби жестоко майка си в столичен квартал

Мъж преби жестоко майка си в столичен квартал

30 Октомври, 2025 15:25 466 6

  • побой-
  • майка-
  • люлин

Пострадалата е с лека телесна повреда, включително оток на главата, охлузвания по гърба и кръвонасядания

Мъж преби жестоко майка си в столичен квартал - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Задържаха 40-годишен мъж, пребил майка си по особено жесток начин в жилище в столичния квартал „Люлин“, съобщиха от Софийска районна прокуратура.

Случаят е от 21 октомври вечерта.

По информация на прокуратурата, обвиняемият нападнал майка си. Стискал я силно и ѝ извивал ръката, след това я съборил на пода и ѝ е нанесъл множество удари с юмруци по главата и гърба.

Пострадалата е с лека телесна повреда, включително оток на главата, охлузвания по гърба и кръвонасядания.

„Деянието е извършено в условията на домашно насилие. По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда лишаване от свобода“, посочиха от прокуратурата.

Обвиняемият е с предишна съдебна история, но е реабилитиран. С постановление на наблюдаващ прокурор е бил задържан за 72 часа, а след това съдът е определил най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 КРЪГЛО СИРАЧЕ

    3 1 Отговор
    УБИЛ МАИКА СИ УБИЛ БАЩА СИ ---ГОРКИЯ да съберем капачки и за него

    Коментиран от #2

    15:28 30.10.2025

  • 2 Оня с рикията

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "КРЪГЛО СИРАЧЕ":

    Аз давам 200 лева за ток за електрическия стол...

    15:31 30.10.2025

  • 3 Баш Батка

    2 0 Отговор
    Даже и гларус от Бургас не може да прелети в Люлин. Това и бабите го знаят!

    15:31 30.10.2025

  • 4 Такива в панделата

    1 0 Отговор
    и да одът да чукат камъни докато им омекне главата.

    15:36 30.10.2025

  • 5 Не знаем какво е станало

    0 0 Отговор
    На мен майка ми и сестра ми 120 000 евро ми изядоха. Върнах се от чужбина и бях по-беден отколкото като тръгнах. Ако ги бях подкарал и за мен така щяха да пушат. Преглътнах и отново тръгнах, затръшкайки всички врати зад себе си. Така че не знаем какво е станало.

    15:39 30.10.2025

  • 6 Стас

    0 0 Отговор
    Този е за поне 20 години строг,тъмничен затвор!

    15:39 30.10.2025

