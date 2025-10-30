Мъж преби жестоко майка си в столичен квартал

Задържаха 40-годишен мъж, пребил майка си по особено жесток начин в жилище в столичния квартал „Люлин“, съобщиха от Софийска районна прокуратура.
Случаят е от 21 октомври вечерта.
По информация на прокуратурата, обвиняемият нападнал майка си. Стискал я силно и ѝ извивал ръката, след това я съборил на пода и ѝ е нанесъл множество удари с юмруци по главата и гърба.
Пострадалата е с лека телесна повреда, включително оток на главата, охлузвания по гърба и кръвонасядания.
„Деянието е извършено в условията на домашно насилие. По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда лишаване от свобода“, посочиха от прокуратурата.
Обвиняемият е с предишна съдебна история, но е реабилитиран. С постановление на наблюдаващ прокурор е бил задържан за 72 часа, а след това съдът е определил най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража.
