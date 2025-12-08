Карлос Контрера: Ситуацията в „Люлин“ и „Красно село“ започва да се превръща в бедствие

Ситуацията в „Люлин“ и „Красно село“ започва да се превръща в бедствие. Това заяви общинският съветник от ВМРО Карлос Контрера в интервю за NOVA NEWS.

Според нещо от Столична община нямат ясен план как да се организира сметоизвозването в целия град и предупреди, че съществува реален риск кризата да се задълбочи още повече и да обхване всички столични райони, когато изтекат договорите за сметопочистването.

„Кризата няма да се разреши с щракването на пръсти. Ще минем през драматични моменти, особено ако падне и сняг. Ситуацията е опасна. Темата беше изчезнала, сякаш проблем няма, а ние газим в него. Не виждам никакво основание за успокоение, трябва да идват хора и техника“, апелира Контрера.

Той съзря проблем, че във визията на кмета Васил Терзиев за София през 2026 г. темата за отпадъците не е засегната.

В тази визия акцентът пада върху заем от 400 млн. евро, с които да се закупят нови превозни средства за столичния градски транспорт и за ремонт на улици и булеварди. Разбира се, строителството на метрото също е сред приоритетите. Но не виждам ключови проекти в някои от кварталите, като например бул. „Петър Дертлиев“ в „Люлин“, който е в отвратително състояние и на практика е непроходим, коментира общинският съветник от ВМРО.

В заключение Карлос Контрера увери, че билетът за градския транспорт няма да се вдига през 2026 г. и ще остане 1,60 лв., или това са 0,80 евроцента. Допълни, че местните данъци и такси също няма да се променят.