Карлос Контрера: Ситуацията в „Люлин“ и „Красно село“ започва да се превръща в бедствие

8 Декември, 2025 18:36 402 7

Във визията на кмета Васил Терзиев за София през 2026 г. темата за отпадъците не е засегната

Карлос Контрера: Ситуацията в „Люлин“ и „Красно село“ започва да се превръща в бедствие - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ситуацията в „Люлин“ и „Красно село“ започва да се превръща в бедствие. Това заяви общинският съветник от ВМРО Карлос Контрера в интервю за NOVA NEWS.

Според нещо от Столична община нямат ясен план как да се организира сметоизвозването в целия град и предупреди, че съществува реален риск кризата да се задълбочи още повече и да обхване всички столични райони, когато изтекат договорите за сметопочистването.

„Кризата няма да се разреши с щракването на пръсти. Ще минем през драматични моменти, особено ако падне и сняг. Ситуацията е опасна. Темата беше изчезнала, сякаш проблем няма, а ние газим в него. Не виждам никакво основание за успокоение, трябва да идват хора и техника“, апелира Контрера.

Той съзря проблем, че във визията на кмета Васил Терзиев за София през 2026 г. темата за отпадъците не е засегната.

В тази визия акцентът пада върху заем от 400 млн. евро, с които да се закупят нови превозни средства за столичния градски транспорт и за ремонт на улици и булеварди. Разбира се, строителството на метрото също е сред приоритетите. Но не виждам ключови проекти в някои от кварталите, като например бул. „Петър Дертлиев“ в „Люлин“, който е в отвратително състояние и на практика е непроходим, коментира общинският съветник от ВМРО.

В заключение Карлос Контрера увери, че билетът за градския транспорт няма да се вдига през 2026 г. и ще остане 1,60 лв., или това са 0,80 евроцента. Допълни, че местните данъци и такси също няма да се променят.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Първо да изметем боклука

    5 1 Отговор
    от парламента , после от Люлин!

    18:37 08.12.2025

  • 2 МВР служител

    4 0 Отговор
    Една сутрин ще дадат по бТВ как Пеевски лежи по очи на земята, а над него служители на ГДБОП с качулки слагат белезници и ще приключат всички кризи с всички боклуци . Даже Таки и ружа ще бъдат арестувани веднага

    Коментиран от #7

    18:39 08.12.2025

  • 3 Няма далавера

    1 0 Отговор
    За Карлос Корумпера. Кризата с боклука в Красно село си продължава, а Терзиев и "спаси" София продължават да се упражняват в управление. Корумпера може да си лае колкото си иска, но и той е в кюпа. Не е за първа година общински съветник. Критикува, защото тези нищо не му дават. Сигурно лобира за фирмите сметосъбирачи.

    18:42 08.12.2025

  • 4 Споко, бе!

    0 0 Отговор
    Кмета от ППДБ ще ни оправи!

    А премиетът Желязков, ведно с Борисов и Пеевски ще оправят южното българско черноморие, което е на прага на най-голямата българска еко-катастрофа!

    СЛАВА НА МАФИЯТА НА ГЕРБ+ППДБ+ДПС+БСП+ИТН! ;))

    18:50 08.12.2025

  • 5 Джо

    0 0 Отговор
    Това доказва къде са най много селяците.

    18:52 08.12.2025

  • 6 донки

    0 0 Отговор
    Ела на протеста, чужденецо. Мини.

    18:52 08.12.2025

  • 7 донки

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "МВР служител":

    И тиквата и тиквата.

    18:53 08.12.2025

