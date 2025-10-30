Новини
КЕВР утвърди по-висока цена на природния газ за ноември

КЕВР утвърди по-висока цена на природния газ за ноември

30 Октомври, 2025 16:55 460 11

  • кевр-
  • цена-
  • газ

Регулаторът утвърди цената след извършен анализ на внесените от „Булгаргаз“ ЕАД актуални данни

КЕВР утвърди по-висока цена на природния газ за ноември - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за м. ноември в размер на 65,82 лв./MWh или 33,65 евро/MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Регулаторът утвърди цената след извършен анализ на внесените от „Булгаргаз“ ЕАД актуални данни. В ценовия микс е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България – Гърция“ (IGB), съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. Тези количества покриват съществена част от потреблението и имат важна роля за постигане на благоприятна цена на синьото гориво. „Булгаргаз“ е осигурил за м. ноември количества втечнен природен газ по сключени договори с търговци след организиран търг при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане.

В утвърдената цена на природния газ са включени: компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ и компонента за компенсиране на разходи по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в газохранилището в „Чирен“ в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

С осигурените количества общественият доставчик покрива ангажиментите си за м. ноември към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и по двустранни договори с индустриални клиенти. Договорени са газовите доставки за целия зимен сезон и ако няма значително повишение на търсенето в региона, цената може да остане около сегашните нива, което би осигурило ценова стабилност за българските потребители.

Решението на КЕВР за утвърждаване на цена на природния газ за м. ноември 2025 г. е публикувано на интернет страницата на регулатора.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЧИЧО

    7 0 Отговор
    Когато консумацията е по голяма,не трябва ли цената да е по ниска! Наближат зимните месеци и веднага цената се вдига, каква е причината нали по същия начин се доставя газта!

    Коментиран от #5

    16:59 30.10.2025

  • 2 АЛО

    2 0 Отговор
    С КОЛКО Е УВЕЛИЧЕНИТЕТО НЕ ЗНАЕТЕ ЩОТ ПРЕПИСВАТЕ КАТ ПАПАГАЛИ

    16:59 30.10.2025

  • 3 Гост

    4 0 Отговор
    Вдигайте още цените, че стадото не иска да освобождава територията, а на вас ви трябва за да я населите с емигранти от Сирия и Малайзия. Затова ви даде пари ЕС, нали така?

    16:59 30.10.2025

  • 4 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Санкции до дупка!

    17:00 30.10.2025

  • 5 Гост

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "ЧИЧО":

    Това е при пазарна икономика.
    При нас е кожодерна икономика. Щом ползваш, значи си в нужда, значи ще те дерат.

    Коментиран от #6

    17:00 30.10.2025

  • 6 Пазарна

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    икономика е едно но "свободна пазарна икономика" е друго. Само една дума но съществена.

    17:05 30.10.2025

  • 7 Коко

    2 0 Отговор
    Фашисти

    17:05 30.10.2025

  • 8 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    3 0 Отговор
    АБЕ ДА ВИ Е . А М! А! .К!А! Т! А! КРАДЛИВА И АЛЧНА.
    СПРЕТЕ СЕ БЕ!
    НЯМА ЛИ КОЙ ДА ВИ ПРАТИ ПРИ НОТАРИУСА НАЙ- НАКРАЯ!!!

    17:07 30.10.2025

  • 9 болгарин..

    2 0 Отговор
    Така требва да бъде за бг-тата,като тачат с мило и драго урсулците от четвъртио райх..а навън все още са плюсови градуси а синьото гориво с ддс,акциз и достъп до пренос-превоз до тръбите ще мине 100 лв за мwh,а зимата все още не е дошла

    17:11 30.10.2025

  • 10 бай Бончо

    0 0 Отговор
    Социализма е недостижим

    17:17 30.10.2025

  • 11 Затваряйте

    1 0 Отговор
    Газпром и Лукойл. Аз искам да плащам по-висока цена за газта и горивата. Благодаря на европейските ръководители за адекватните санкции към Русия и като мазохист ще плащам колкото се може повече.
    Ще даря и една пенсия на наркомански.

    17:18 30.10.2025

