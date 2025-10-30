КЕВР утвърди по-висока цена на природния газ за ноември

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за м. ноември в размер на 65,82 лв./MWh или 33,65 евро/MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.
Регулаторът утвърди цената след извършен анализ на внесените от „Булгаргаз“ ЕАД актуални данни. В ценовия микс е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България – Гърция“ (IGB), съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. Тези количества покриват съществена част от потреблението и имат важна роля за постигане на благоприятна цена на синьото гориво. „Булгаргаз“ е осигурил за м. ноември количества втечнен природен газ по сключени договори с търговци след организиран търг при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане.
В утвърдената цена на природния газ са включени: компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ и компонента за компенсиране на разходи по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в газохранилището в „Чирен“ в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.
С осигурените количества общественият доставчик покрива ангажиментите си за м. ноември към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и по двустранни договори с индустриални клиенти. Договорени са газовите доставки за целия зимен сезон и ако няма значително повишение на търсенето в региона, цената може да остане около сегашните нива, което би осигурило ценова стабилност за българските потребители.
Решението на КЕВР за утвърждаване на цена на природния газ за м. ноември 2025 г. е публикувано на интернет страницата на регулатора.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЧИЧО
Коментиран от #5
16:59 30.10.2025
2 АЛО
16:59 30.10.2025
3 Гост
16:59 30.10.2025
4 Сатана Z
17:00 30.10.2025
5 Гост
До коментар #1 от "ЧИЧО":Това е при пазарна икономика.
При нас е кожодерна икономика. Щом ползваш, значи си в нужда, значи ще те дерат.
Коментиран от #6
17:00 30.10.2025
6 Пазарна
До коментар #5 от "Гост":икономика е едно но "свободна пазарна икономика" е друго. Само една дума но съществена.
17:05 30.10.2025
7 Коко
17:05 30.10.2025
8 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
СПРЕТЕ СЕ БЕ!
НЯМА ЛИ КОЙ ДА ВИ ПРАТИ ПРИ НОТАРИУСА НАЙ- НАКРАЯ!!!
17:07 30.10.2025
9 болгарин..
17:11 30.10.2025
10 бай Бончо
17:17 30.10.2025
11 Затваряйте
Ще даря и една пенсия на наркомански.
17:18 30.10.2025