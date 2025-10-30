Жители на столичния "Люлин" излязоха на протест заради кризата с боклука

Жители на столичния квартал „Люлин“ излязоха на протест. Причината е кризата с боклука, която продължава близо месец. Протестиращите блокираха движението на кръстовището на бул. „Царица Йоана“ и бул. „Петър Дертлиев“, информират от Нова телевизия.
В продължение на повече от час и половина беше спряно движението на коли, въпреки че в общината протестът е заявен да се проведе на тротоара. Събралите се хора поискаха оставката на районния кмет Георги Тодоров, както и на столичния - Васил Терзиев, защото кофите в квартала продължавали да преливат. От своя страна от общината твърдят, че сметопочистването вече е нормализирано, особено в „Люлин”.
Според Ради Миланов, който е един от организаторите, обещанията не са били изпълнени. "Чухме лъжи и оправдания. Кофите преливат, през нощта е имало акция по събиране на боклуците с камиони от други райони. Целта е малко преди протеста да се позачисти, да ни замажат очите, но това не е дългосрочно решение, а за една нощ. Не вярваме на кмета, затова ще се съберем на протест. Ще дойдат хора, които искат да живеят в един чист град. Онлайн групи, приближени на ПП, започнаха атаки", каза той малко преди началото на проявата.
„Вървим към трайно подобряване на ситуацията в район „Люлин”. Днес на терен имаше 7 големи и 6 малки камиони. В „Красно село” към настоящия момент не са почистени 8-и и 9-и сектор от всички сектори, които имаме – ж.к. „Борово“ и ж.к. „Белите брези“. Уверението е, че с нощната смята това ще бъде направено. Знаем за протеста днес в „Люлин”. Под една или друга форма някой организатори имат една или друга връзка с партии, представени в СОС”, заяви Надежда Бобчева, зам.-кмет по екологията в Столичната община.
Цяла София е с Терзийски
До коментар #8 от "Софийски":чак пък цяла. Още месец и други квартали ще почнат да се затрупват, а след два - повечето.
До коментар #9 от "Люлин":а ти какво очакваше? Точно както всички "спонтанни" са организирани от ппдб+.
До коментар #8 от "Софийски":КОЯ СОФИЯ ТИ И ОЩЕ ДВАМА ТРИМА ПЛАТЕНИ ЛИ ХАХАХАХАХ ДА ВЗЕМЕ НЯКОЙ ПЛЪХ ДА ТЕ НАХАПЕ ТЕБ ДА ТЕ ВИДЯ ТОГАВА ИЗМАМНИЦШ
19:59 30.10.2025
До коментар #9 от "Люлин":АКТИВИСТИ ВИЕ ДОБРЕ ЛИ СТЕ МИЗЕРИЯ БОКЛУЦИ ПЛЪХОВЕ КАЛ ЗАТРУПАНООООООО Е АЛЧНИ НАГЛИ ШАРЛАТАНИ
До коментар #8 от "Софийски":И ЦЯЛА ТУРЦИЯ НАЛИ ВЪЛЦИ ОТ ТУРЦИЯ ЩЕ ЧИСТЯТ ТУК ЛЪЖЦИ ИЗМАМНИЦИ ЗАЩО НИКОЙ НЕ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ НА ТЕЗИ
До коментар #13 от "Промяна":Това е наследството на Фандъкова.
До коментар #7 от "Гост":А ТИ ОТ КОЯ МАААЛА СИ БАРЕК И ХУБАВЕЦ ОТ КОЯ МААЛА СА ПЛАТЕНИ БЕЗДЕЛНИЦИ КОЛКОТО И ДА ЛЪЖЕТЕ СТЕ АУТ
До коментар #15 от "Активист на ГЕРБ":КАКВА ФАНДЪКОВА БЪЛНУВАШ ЖАЛКИ АЛЧНИ НИЩОПРАВЕЩИ НО ПРИБИРАТ МИЛИОНИ ФАНДЪКОВА КЪДЕ Е ЗНАЕШ ЛИ ИЗОБЩО
До коментар #17 от "Промяна":Само такива неграмотни, като теб, бяха на кръстовището.
До коментар #21 от "Ама":Не знам, ама язе плащах на ма кя ти за това онова.
До коментар #18 от "Люлин":Простотия до ШИЯ от грамотният АЛЧНИ сте и само клевети обиди гадости
До коментар #8 от "Софийски":В грешка сте господине, кметът е господин Терзиев.
До коментар #24 от "Платено":Ти откъде разбра ти плати на протестиращите ли
До коментар #21 от "Ама":ОНЯ ДЕТО МУ ВИКАТ /ТИКВАТА/ СЪЩИЯ КОЙТО ОПРОСТАЧИ НАРОДА.
До коментар #21 от "Ама":може да е мунчо а не буци или шиши или шака зулу
До коментар #29 от "БРАВО ГРОБ":ПАНАИР Е ТОВА ЧЕ БОКЛУЦИ ПЛЪХОВЕ ШУМАКАЛ НАВСЯКЪДЕ Я ГЛЕДАЙ ТИ ХОРАТА ДА НЕ ПРОТЕСТИРАТ ЗАЩОТО ТИ СИ КАЗАЛ ОСТАВКААААААААААА И ТЪРСЕНЕ НА ОТГОВОРНОСТ ЗА МИЗЕРИЯТА И ДОГОВОРИ С ТУРСКИТЕ ВЪЛЦИ ОТКЪДЕ ИЗВЕДНЪЖ ДОЙДОХА ТЕЗИ И ЗАЩООООООО
До коментар #32 от "НЕ БАНКЯТАЯ":ПРОСТАК СИ КАЗВАШ ТИ А ЗА ОСТОНАЛИТЕ НЕ МИСЛИ МОЛЯ ПИШИ ОТ СВОЕ ИМЕ
