Жители на столичния "Люлин" излязоха на протест заради кризата с боклука

30 Октомври, 2025 19:38 724 36

В продължение на повече от час и половина беше спряно движението на коли, въпреки че в общината протестът е заявен да се проведе на тротоара. Събралите се хора поискаха оставката на районния кмет Георги Тодоров, както и на столичния - Васил Терзиев, защото кофите в квартала продължавали да преливат.

Жители на столичния "Люлин" излязоха на протест заради кризата с боклука - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Жители на столичния квартал „Люлин“ излязоха на протест. Причината е кризата с боклука, която продължава близо месец. Протестиращите блокираха движението на кръстовището на бул. „Царица Йоана“ и бул. „Петър Дертлиев“, информират от Нова телевизия.

В продължение на повече от час и половина беше спряно движението на коли, въпреки че в общината протестът е заявен да се проведе на тротоара. Събралите се хора поискаха оставката на районния кмет Георги Тодоров, както и на столичния - Васил Терзиев, защото кофите в квартала продължавали да преливат. От своя страна от общината твърдят, че сметопочистването вече е нормализирано, особено в „Люлин”.

Според Ради Миланов, който е един от организаторите, обещанията не са били изпълнени. "Чухме лъжи и оправдания. Кофите преливат, през нощта е имало акция по събиране на боклуците с камиони от други райони. Целта е малко преди протеста да се позачисти, да ни замажат очите, но това не е дългосрочно решение, а за една нощ. Не вярваме на кмета, затова ще се съберем на протест. Ще дойдат хора, които искат да живеят в един чист град. Онлайн групи, приближени на ПП, започнаха атаки", каза той малко преди началото на проявата.

„Вървим към трайно подобряване на ситуацията в район „Люлин”. Днес на терен имаше 7 големи и 6 малки камиони. В „Красно село” към настоящия момент не са почистени 8-и и 9-и сектор от всички сектори, които имаме – ж.к. „Борово“ и ж.к. „Белите брези“. Уверението е, че с нощната смята това ще бъде направено. Знаем за протеста днес в „Люлин”. Под една или друга форма някой организатори имат една или друга връзка с партии, представени в СОС”, заяви Надежда Бобчева, зам.-кмет по екологията в Столичната община.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хахаха

    8 10 Отговор
    Сами си го избрахте тъпунгери хак ви е

    19:41 30.10.2025

  • 2 Промяна

    7 11 Отговор
    ИСКАХТЕ ШАРЛАТАНИ РЕВАХТЕ ИЗБРАХТЕ ДС ЧЕРВЕНОТО МИЛИОНЕРЧЕ И БОНЕВЦИ ХАХАХАХАХА

    19:42 30.10.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    12 4 Отговор
    Цигани. Срещу 50лв.

    19:46 30.10.2025

  • 4 Боко

    19 3 Отговор
    Това са футболните агитки - строени и изпратени по предназначение. Очевидно е, вижте ги.

    19:47 30.10.2025

  • 5 Георги

    5 1 Отговор
    саботьори, ДСил каза, че вече всичко е по план график.

    19:48 30.10.2025

  • 6 Последния Софиянец

    10 17 Отговор
    Носете боклука пред Столичната община.Ще я познаете по украинското знаме.

    19:48 30.10.2025

  • 7 Гост

    13 3 Отговор
    Аз видех само ма"нг"ал, който, както винаги, не знаеше защо е там. На пеефски децата

    Коментиран от #16

    19:52 30.10.2025

  • 8 Софийски

    15 9 Отговор
    Платени тролове
    Цяла София е с Терзийски

    Коментиран от #10, #12, #14, #25

    19:52 30.10.2025

  • 9 Люлин

    13 4 Отговор
    Организаторите бяха активисти на ГЕРБ

    Коментиран от #11, #13

    19:54 30.10.2025

  • 10 Георги

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Софийски":

    чак пък цяла. Още месец и други квартали ще почнат да се затрупват, а след два - повечето.

    19:55 30.10.2025

  • 11 Георги

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Люлин":

    а ти какво очакваше? Точно както всички "спонтанни" са организирани от ппдб+.

    19:56 30.10.2025

  • 12 Промяна

    6 1 Отговор

    До коментар #8 от "Софийски":

    КОЯ СОФИЯ ТИ И ОЩЕ ДВАМА ТРИМА ПЛАТЕНИ ЛИ ХАХАХАХАХ ДА ВЗЕМЕ НЯКОЙ ПЛЪХ ДА ТЕ НАХАПЕ ТЕБ ДА ТЕ ВИДЯ ТОГАВА ИЗМАМНИЦШ

    19:59 30.10.2025

  • 13 Промяна

    4 2 Отговор

    До коментар #9 от "Люлин":

    АКТИВИСТИ ВИЕ ДОБРЕ ЛИ СТЕ МИЗЕРИЯ БОКЛУЦИ ПЛЪХОВЕ КАЛ ЗАТРУПАНООООООО Е АЛЧНИ НАГЛИ ШАРЛАТАНИ

    Коментиран от #15

    20:01 30.10.2025

  • 14 Промяна

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Софийски":

    И ЦЯЛА ТУРЦИЯ НАЛИ ВЪЛЦИ ОТ ТУРЦИЯ ЩЕ ЧИСТЯТ ТУК ЛЪЖЦИ ИЗМАМНИЦИ ЗАЩО НИКОЙ НЕ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ НА ТЕЗИ

    20:02 30.10.2025

  • 15 Активист на ГЕРБ

    6 1 Отговор

    До коментар #13 от "Промяна":

    Това е наследството на Фандъкова.

    Коментиран от #17

    20:02 30.10.2025

  • 16 Промяна

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Гост":

    А ТИ ОТ КОЯ МАААЛА СИ БАРЕК И ХУБАВЕЦ ОТ КОЯ МААЛА СА ПЛАТЕНИ БЕЗДЕЛНИЦИ КОЛКОТО И ДА ЛЪЖЕТЕ СТЕ АУТ

    20:03 30.10.2025

  • 17 Промяна

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Активист на ГЕРБ":

    КАКВА ФАНДЪКОВА БЪЛНУВАШ ЖАЛКИ АЛЧНИ НИЩОПРАВЕЩИ НО ПРИБИРАТ МИЛИОНИ ФАНДЪКОВА КЪДЕ Е ЗНАЕШ ЛИ ИЗОБЩО

    Коментиран от #18

    20:04 30.10.2025

  • 18 Люлин

    2 4 Отговор

    До коментар #17 от "Промяна":

    Само такива неграмотни, като теб, бяха на кръстовището.

    Коментиран от #23

    20:07 30.10.2025

  • 19 Бай Ху (By Who)

    2 0 Отговор
    Ас слава Богу не живея в Люлин и на мене мафията си ми чисти боклука.

    20:07 30.10.2025

  • 20 007 лиценз ту кил

    2 0 Отговор
    Отрядът затворници продължава самоотвержено да сметоизвозва в Красно село. Благо е най-опитния в екипажа. Очакваха втори отряд затворници да чисти в Люлин, но Барбутов се скатава в килията.

    20:10 30.10.2025

  • 21 Ама

    4 3 Отговор
    Буци/ Буда ли плати за протеста?!

    Коментиран от #22, #32, #34

    20:11 30.10.2025

  • 22 Абе

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Ама":

    Не знам, ама язе плащах на ма кя ти за това онова.

    20:17 30.10.2025

  • 23 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Люлин":

    Простотия до ШИЯ от грамотният АЛЧНИ сте и само клевети обиди гадости

    20:18 30.10.2025

  • 24 Платено

    1 1 Отговор
    мероприятие!

    Коментиран от #31

    20:19 30.10.2025

  • 25 Бай Ху (By Who)

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Софийски":

    В грешка сте господине, кметът е господин Терзиев.

    20:19 30.10.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Гражданин на НРБ

    1 0 Отговор
    Най-после Ганю е щастлив. Да се валя в боклук и собствените си нечистотии.

    20:26 30.10.2025

  • 28 Сега…

    1 0 Отговор
    …аз предлагам мокро любимо решение без протести -> всеки си вземе чувалчето и да си го захвърли в купом пред входовете на парламента, нека цяла София зарине с боклуци парламентът. Значи без павета, без палене, без метежи, просто заринете парламентът с боклук. Все пак боклук при боклукът отива -> напълно естествено развитие на нещата…

    20:28 30.10.2025

  • 29 БРАВО ГРОБ

    1 1 Отговор
    ТОЗ ГЕРБАДЖИШКИ ПАНАЙР Е ЯСЕН МАЙСТОРИСТЕ .

    Коментиран от #35

    20:29 30.10.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Промяна

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Платено":

    Ти откъде разбра ти плати на протестиращите ли

    20:30 30.10.2025

  • 32 НЕ БАНКЯТАЯ

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Ама":

    ОНЯ ДЕТО МУ ВИКАТ /ТИКВАТА/ СЪЩИЯ КОЙТО ОПРОСТАЧИ НАРОДА.

    Коментиран от #36

    20:31 30.10.2025

  • 33 Вместо

    1 0 Отговор
    Да тормозят хората, които за нищо не са им виновни. Събота и Неделя да си вземат боклука и да го стоварят пред столична община

    20:32 30.10.2025

  • 34 не е сигурно

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Ама":

    може да е мунчо а не буци или шиши или шака зулу

    20:33 30.10.2025

  • 35 Промяна

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "БРАВО ГРОБ":

    ПАНАИР Е ТОВА ЧЕ БОКЛУЦИ ПЛЪХОВЕ ШУМАКАЛ НАВСЯКЪДЕ Я ГЛЕДАЙ ТИ ХОРАТА ДА НЕ ПРОТЕСТИРАТ ЗАЩОТО ТИ СИ КАЗАЛ ОСТАВКААААААААААА И ТЪРСЕНЕ НА ОТГОВОРНОСТ ЗА МИЗЕРИЯТА И ДОГОВОРИ С ТУРСКИТЕ ВЪЛЦИ ОТКЪДЕ ИЗВЕДНЪЖ ДОЙДОХА ТЕЗИ И ЗАЩООООООО

    20:33 30.10.2025

  • 36 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "НЕ БАНКЯТАЯ":

    ПРОСТАК СИ КАЗВАШ ТИ А ЗА ОСТОНАЛИТЕ НЕ МИСЛИ МОЛЯ ПИШИ ОТ СВОЕ ИМЕ

    20:34 30.10.2025

