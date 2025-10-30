Новини
Радослав Рибарски за "Лукойл": Трябва логистичен план, за да не стигнем до повишаване на цени и липса на горива

30 Октомври, 2025 20:40 644 31

  • радослав рибарски-
  • лукойл-
  • логистичен план-
  • повишаване на цени-
  • горива

България не трябва да чака големите да се разберат, а да бъдем подготвени, коментира още депутатът от ПП-ДБ

Радослав Рибарски за "Лукойл": Трябва логистичен план, за да не стигнем до повишаване на цени и липса на горива - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

От видяното днес и прочетените информации около предполагаемия нов собственик на "Лукойл" става ясно, че отново филмът ще се окаже съветски, а не шведски.

Това каза пред БНР депутатът от ПП-ДБ Радослав Рибарски, заместник-председател на парламентарната комисия по енергетика.

"Компанията "Гънвор" не е позната в нашия регион, което е повод да се запитаме как ще успее да се справи с особеностите на региона и логистиката за доставка на горива и тяхната преработка. Видя се, че компанията и по време на налагане на санкциите на Генадий Тимченко (основател на "Гънвор", близък на Путин) се споменава, че има подозрение за пряко участие на Владимир Путин в тази компания".

Поне с това се слага край на спекулациите, които вълнуваха всички, добави той:

"Темата е голяма, вълнува цялото общество, но тя не се разглежда в Народното събрание. Ние два пъти искахме...".

По думите на Радослав Рибарски България не трябва да чака "големите да се разберат, а да бъдем подготвени":

"Такива планове бяха разглеждани през 2023 г., по времето на правителството на Николай Денков, с оглед на тогавашните санкции на ЕК, но виждаме подозрително мълчание от управляващите по тази тема. Дали са очаквали, че ще има сделка, дали са се надявали на друг купувач. Трябваше да има пълна прозрачност, за да се гарантира на хората, че има пълна непрекъсваемост на доставките както на нефт, така и на горива. Това в момента не го наблюдаваме. Днес беше още един ден, в който се занимавахме със съвсем други теми в Народното събрание, а не разискваме най-важната - за бъдещето на рафинерията и за един план, който, ако не се наредят правилно нещата с решението, което предстои да се вземе от ОФАК за въпросните лицензии и наложени санкции на "Лукойл", какво правим. Единствено чухме, че има резерви за няколко месеца. Това не е план".

Трябва логистичен план, който да гарантира, че няма да стигнем до повишаване на цени и липса на горива, категоричен беше той и даде пример със ситуацията в Германия и в Сърбия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тоз

    7 0 Отговор
    както се е ококорил добре се е налапал

    20:45 30.10.2025

  • 2 Шопо

    6 1 Отговор
    На мен гориво не ми трябва, Я че си прегам магарето.

    Коментиран от #14

    20:46 30.10.2025

  • 3 Гориил

    7 2 Отговор
    Брюксел дирижира унищожаването на продуктивни предприятия с цел унижаване и опозори България. Не е ли срамно да се предава собственият народ?

    Коментиран от #30

    20:47 30.10.2025

  • 4 Помак

    7 1 Отговор
    Това е смешно за Гънвар .и не върви на политик да говори така! ..хора оставете Лукойл да си свърши работата ,те знаят как и те да са сити и агнето цяло . Гънвар е оправна компания и от това ще спечели и България ! ..не ровете в ак Ото че само меришр

    20:48 30.10.2025

  • 5 Гост

    7 3 Отговор
    Боко Тиквата закопа държавата.

    20:52 30.10.2025

  • 6 цоика

    5 3 Отговор
    Рибар, над 50 милиарда евро дълг сте направили на гърба на българите от 2009 г до днес. Лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя, само тоя крадлив циганин е нарупал дългове за над 35 милиарда евро??? Само ГЕРБ негодници са заробили България с над 35 милиарда евро дълг, дето ще го плащат и децата ни??? Изпродадохте и всички активи на държавата освен това. Хем сте продавали хем дълг сте вземали. Ще ви начупим муцуните. Задава се перфкнтната буря и фалит. Ще висите по дърветата, негодници. А оня калпаазанин от ГЕРБ ще се чуди къде да бяга лъжеца. Само на демократи и на лъжци ще станете. над 50 милиарда евро дълг. Кой ще ги плаща??? Слава на Господ Иисус Христос идва ви края на всички измамници и ще се наядете на схеми и на кражби.

    Коментиран от #7

    20:52 30.10.2025

  • 7 Яшар

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "цоика":

    Браво бате , истината пишеш . На бг офсете кат им фарлиш 100 лева гюндюлюк и забравят за дълга и се трупат кат офсе на кулата да ходят да ядат кренвирши на Бяло море

    20:55 30.10.2025

  • 8 Промяна

    4 4 Отговор
    Банкянския селянин издърпа 25 млрда за няма една година, вдигна с 50% заплатите на тъпите ченгета дето не плащат осигуровки, пенционират се първа категория на по 40 години и взимат 30 брутни заплати и накроя Боко Българоубиец вдига осигуровките на редовите граждани които издържат цялата тази крадлива и ненужна пасмина.

    20:59 30.10.2025

  • 9 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    5 0 Отговор
    Радослав Рибарски за "Лукойл": Трябва логистичен план, за да не стигнем до повишаване на цени и липса на горива.

    да се чете:

    Добитъка да си направи собствен резерв за поне 3 месеца консумация.

    21:00 30.10.2025

  • 10 Перо

    5 0 Отговор
    За план се иска мозък, ама не на пиле!

    21:02 30.10.2025

  • 11 Данко Харсъзина

    10 0 Отговор
    И този не е изкарал и 2лв. с труд. За сметка на това вилнее из телевизиите.

    21:05 30.10.2025

  • 12 Перо

    1 2 Отговор
    С руското управление на Лукойл, БГ мафията, във вътрешната трансмисия правеше пачки с картелното ценообразуване и посредничество, но сега не ги виждам, при неясното ръководство и система! Обикновено руските олигарси ползват кипърски офшорки, златни визи и паспорти! Нищо чудно да се получи “Пременил се Илия, пак в тия”, но и тия санкции са бутафорни с ционистката система за укриване на доходи и избягване на съдопроизводство /чрез офшорки в ЕС/. Получава се с техните камъни, по техните глави!

    21:11 30.10.2025

  • 13 ООрана държава

    3 2 Отговор
    Гербарите обесняват как цените нямало да тръгнат на горе а те вече 3ти ден си вървят на горе, пак да им вярвате и пак да гласувате за герп

    21:15 30.10.2025

  • 14 Е па

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    Ти добре че го прегаш, ама ка ги магаретатата? Демокрадите отдавна ги смлеха на суджуци. Сега че го караш на илектричка.

    21:17 30.10.2025

  • 15 Сатана Z

    4 1 Отговор
    Това с Лукойл е само началото на това,което се задава след 1 Януари.Бедна ви е фантазията щото едва ли знаете какво се случва при смяна на парите докато ви успиват със странични проблеми като този.

    21:18 30.10.2025

  • 16 80 годин дремАха!

    0 2 Отговор
    Пълниха гушата на маскаля!

    21:22 30.10.2025

  • 17 Гориил

    2 0 Отговор
    Ще убият ли умните хора кокошката, която снася златните яйца? България беше една от най-успешните страни в производството и транзита на ценни енергийни ресурси (петрол и газ). А сега? Принудени сте да превърнете тези съкровища в планини от димящи руини.Това е предателство към българския елит (дори не се опитва да повиши тон и да защити народа си). .

    21:23 30.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Тити

    0 1 Отговор
    Ако ги нямаше крадливите Герб и Дпс отдавна тази рафинерия да беше в ръцете на държавата и нямаше да има такива филми.

    21:30 30.10.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    1 1 Отговор
    АА,ФАКТИ-ТЕ,
    МАЙ И НА ВАС ВИ ТРЯБВА ВАЗЕЛИН

    21:35 30.10.2025

  • 25 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    1 1 Отговор
    ТАКА ПО-МАЛКО ЩЕ ВИ БОЛИ

    21:35 30.10.2025

  • 26 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    0 1 Отговор
    И КОЛКОТО ИСКАТЕ ТРИЙТЕ, ТЯ НАРОДНАТА ЛЮБОВ СТАВА ПО-СИЛНА

    21:37 30.10.2025

  • 27 Ще ви

    2 1 Отговор
    изкормим как шарани с голи ръце ако се вдигнат цените или появи недостик..Рибарски...

    21:38 30.10.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 дизел

    3 0 Отговор
    Ако принудите хората да зареждат гориво от Турция ,Румъния , Гърция , Сърбия , защо ни е тогава държава България ?

    21:43 30.10.2025

  • 30 2020

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Гориил":

    България се управлява от предатели, видно действащи за чужди интереси. Правителството е зарязало всички българи, навеждайки се към брюкселските ггейове и окаринската хунтта. За тях по-важно е потупването по рамото и ггъзоблизането, а не интересите на народа.

    21:44 30.10.2025

  • 31 Гробарски

    0 0 Отговор
    Какъв план можеш да имаш, когато друг пише плановете? Баба Урса ще ви каже, къде се продават свещи и конски впрягове.

    21:48 30.10.2025

