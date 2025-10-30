Радослав Рибарски за "Лукойл": Трябва логистичен план, за да не стигнем до повишаване на цени и липса на горива.

От видяното днес и прочетените информации около предполагаемия нов собственик на "Лукойл" става ясно, че отново филмът ще се окаже съветски, а не шведски.

Това каза пред БНР депутатът от ПП-ДБ Радослав Рибарски, заместник-председател на парламентарната комисия по енергетика.

"Компанията "Гънвор" не е позната в нашия регион, което е повод да се запитаме как ще успее да се справи с особеностите на региона и логистиката за доставка на горива и тяхната преработка. Видя се, че компанията и по време на налагане на санкциите на Генадий Тимченко (основател на "Гънвор", близък на Путин) се споменава, че има подозрение за пряко участие на Владимир Путин в тази компания".

Поне с това се слага край на спекулациите, които вълнуваха всички, добави той:

"Темата е голяма, вълнува цялото общество, но тя не се разглежда в Народното събрание. Ние два пъти искахме...".

По думите на Радослав Рибарски България не трябва да чака "големите да се разберат, а да бъдем подготвени":

"Такива планове бяха разглеждани през 2023 г., по времето на правителството на Николай Денков, с оглед на тогавашните санкции на ЕК, но виждаме подозрително мълчание от управляващите по тази тема. Дали са очаквали, че ще има сделка, дали са се надявали на друг купувач. Трябваше да има пълна прозрачност, за да се гарантира на хората, че има пълна непрекъсваемост на доставките както на нефт, така и на горива. Това в момента не го наблюдаваме. Днес беше още един ден, в който се занимавахме със съвсем други теми в Народното събрание, а не разискваме най-важната - за бъдещето на рафинерията и за един план, който, ако не се наредят правилно нещата с решението, което предстои да се вземе от ОФАК за въпросните лицензии и наложени санкции на "Лукойл", какво правим. Единствено чухме, че има резерви за няколко месеца. Това не е план".

Трябва логистичен план, който да гарантира, че няма да стигнем до повишаване на цени и липса на горива, категоричен беше той и даде пример със ситуацията в Германия и в Сърбия.