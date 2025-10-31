На първо четене: Законът за защита на потребителите влиза в НС

Предварителната програма на депутатите предвижда първо четене на Закона за защита на потребителите. В него се определя регламента за изземването на опасни продукти и предоставяне на правна защита на потребителите в този случай.
Глобата например за пускане на пазара на продукт, който не е придружен от указания и информация на български език е до 1500 лв. за еднолични търговци и до 5000 за юридически лица.
Глоби до 30 000 лв. се предвиждат при неизпълнено предписание за безопасност на продуктите.
КЗП е връзката с европейската система за обмен на информация за опасни продукти.
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А ГА Ю
07:23 31.10.2025
2 новите търтеи
07:28 31.10.2025
3 Това е заблуда
07:53 31.10.2025
4 Не трябва при гласуване
Или имаш мнение/ убеждение или нямаш! Въздържал се! Значитнямаш позиция или искашьда си добър и със сульо и с пульо.
Като нямаш собствено мнение- вън от парламента!
Моля, колеги, който е съгласен с мени+, който не -. Това е право на лично мнение.
07:58 31.10.2025
5 Дебили
08:27 31.10.2025