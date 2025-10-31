Новини
На първо четене: Законът за защита на потребителите влиза в НС

31 Октомври, 2025 07:16 831 5

Глоби до 30 000 лв. се предвиждат при неизпълнено предписание за безопасност на продуктите

Предварителната програма на депутатите предвижда първо четене на Закона за защита на потребителите. В него се определя регламента за изземването на опасни продукти и предоставяне на правна защита на потребителите в този случай.

Глобата например за пускане на пазара на продукт, който не е придружен от указания и информация на български език е до 1500 лв. за еднолични търговци и до 5000 за юридически лица.

Глоби до 30 000 лв. се предвиждат при неизпълнено предписание за безопасност на продуктите.

КЗП е връзката с европейската система за обмен на информация за опасни продукти.


България
  • 1 А ГА Ю

    3 0 Отговор
    Вагенкнехт се превежда ,като "слуга на каруцата".

    07:23 31.10.2025

  • 2 новите търтеи

    3 0 Отговор
    Служители по почтеност ще борят корупцията в държавните фирмите. Проектозакон, приет в сряда на първо четене от НС, предвижда публичните предприятия да въведат система за управление на корупционния риск, включваща и служител по почтеността. Идеята е внесени от Анна Александрова (ГЕРБ-СДС) и група народни представители, бяха одобрени със 105 гласа „за“, 42 „против“ и 19 „въздържал се“.

    07:28 31.10.2025

  • 3 Това е заблуда

    5 0 Отговор
    Този закон е мъртво роден. Каквото и да предвижда той. Потребителите са без всякаква реална защита. Всичко по веригата е вързано! За обективност и безпристрастност и дума да не става. Всичкото е замазване на очите, но тябватнещо да се представи в ЕК, че уж се работи!!

    07:53 31.10.2025

  • 4 Не трябва при гласуване

    4 0 Отговор
    Да има « въздържали се»!
    Или имаш мнение/ убеждение или нямаш! Въздържал се! Значитнямаш позиция или искашьда си добър и със сульо и с пульо.
    Като нямаш собствено мнение- вън от парламента!
    Моля, колеги, който е съгласен с мени+, който не -. Това е право на лично мнение.

    07:58 31.10.2025

  • 5 Дебили

    3 0 Отговор
    В Булгария потребителите имат само задължения а права имат търговците.

    08:27 31.10.2025

