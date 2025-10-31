Кризисният щаб за безводието в Плевен на заседание с протестиращи

Кризисният щаб за безводието в Плевен се събира на заседание по-късно днес. То е свикано от областния управител, в него ще се включат и организаторите на протестите през лятото.

Проблемите с водата в града предизвикаха поредица от протести с искане за бързи действия за решаване на кризата.

Отговорните институции продължават изпълнението на мерките за справяне с липсата на вода. Областният управител обясни, че към момента има нормално водоподаване и валежите са спомогнали за това, но водният режим остава.