Кризисният щаб за безводието в Плевен на заседание с протестиращи

31 Октомври, 2025 08:04 486 5

Към момента има нормално водоподаване и валежите са спомогнали за това, но водният режим остава

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Кризисният щаб за безводието в Плевен се събира на заседание по-късно днес. То е свикано от областния управител, в него ще се включат и организаторите на протестите през лятото.

Проблемите с водата в града предизвикаха поредица от протести с искане за бързи действия за решаване на кризата.

Отговорните институции продължават изпълнението на мерките за справяне с липсата на вода. Областният управител обясни, че към момента има нормално водоподаване и валежите са спомогнали за това, но водният режим остава.


България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

  • 1 Вервайте

    2 0 Отговор
    където е текло пак ще тече !

    08:09 31.10.2025

  • 2 Щом ще

    2 0 Отговор
    заседават пак, скоро вода няма да има.

    08:21 31.10.2025

  • 3 факуса

    1 0 Отговор
    къв плевен, осрайна е важна,ще търпят и да плащат та да победи по бързо осрайна

    08:31 31.10.2025

  • 4 Защо

    1 0 Отговор
    При нормално водоподаване, има режим на водата?

    08:46 31.10.2025

  • 5 Ясноооо

    0 0 Отговор
    пак ще се усвояват кинти.

    08:50 31.10.2025

