Домусчиев: Ако политиците не се вразумят, чака ни дежа вю на кризата от 2009 г.

Ако политици и синдикати не се вразумят, чака ни дежа вю на кризата от 2009 г. Това написа във фейсбук предприемачът и собственик на ФК „Лудогорец“ Кирил Домусчиев. По думите му страната ни е лидер в ЕС по разходи за издръжка на публичната администрация, като общественият сектор вече е по-високоплатен от частния и скоро ще прехвърли 600 000 души.
„Той изсмуква хора и капитали от производителния бизнес, вместо да създава среда за развитие на истинското производство и услуги с добавена стойност. Само че зад чиновниците стои „бездънният“ държавен бюджет, а зад бизнесмена – опасност от фалит. В бюджета на НОИ се предлага ударно увеличаване на осигуровките с 2%, въпреки обещанията в социалния диалог, че за тази мярка ще се мисли след години“, коментира бизнесменът.
Според него България може да е древна страна, но за хилядолетната си история може да събере не повече от 70 години истински капитализъм „Синдикалисти и леви политици ни сравняват с Италия, Швеция и Германия, но не са чели достатъчно история – капитализъм в Италия има от още от времената на Древен Рим, когато са се зародили първите банки – аргентарии и менсарии. Швеция и Германия са започнали работа с парни машини още в началото на 18-ти век и са започнали индустриалната революция едва десетилетие след Великобритания“, допълва той.
Домусчиев е на мнение, че за да се избегне кризата е необходимо пълно замразяване на доходите и назначенията в обществения сектор, докато не бъде овладян бюджетния дефицит, генериращ инфлация.
Той е категоричен, че държавните служители също трябва да плащат осигуровки. „Това е бил бонус за тях, когато възнаграждението им е било доста по-ниско от заплатите в частния сектор, а вече е обратното“, уточнява предприемачът.
„Социалните плащания като пенсии, майчински и несправедливо ниски възнаграждения в отделни ниши в здравеопазването трябва да бъдат индексирани с инфлацията, като приходите могат да се намерят от подобрение на събираемостта и ревизия на остарели несправедливи ставки – например, в сектор недвижими имоти“, посочва още той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 топ крадец си
10:31 31.10.2025
3 Ах,тези шамари
10:33 31.10.2025
4 Кочо Дъргата
Оня от Русе с маслата осигурява на Пеевски частен самолет, този може да му осигурява частна любовница по линия на жена си, която е чужденка от една известна на всички държава.....
10:37 31.10.2025
5 Цвете
10:38 31.10.2025
6 Кочо Дъргата
Защо тогава ревахте да влизаме в еврозоната, Домуз ефенди?
И не, нелащането на осигуровки не е било "бонус" за държавните служители, а законодателно решение, в полза на държавата, която иначе трябва плаща не само по-високи заплати (като компенсация), но и да има по-високи разходи за пенсии и болнични.
10:42 31.10.2025
7 И няма кой да Ви каже
10:44 31.10.2025
8 Винету
Коментиран от #14
10:47 31.10.2025
9 Направо кажете
10:49 31.10.2025
10 Гост
Коментиран от #20
10:50 31.10.2025
11 Караджата
10:50 31.10.2025
12 Хърсев
10:51 31.10.2025
13 Осигуровките
10:53 31.10.2025
14 Новичок
До коментар #8 от "Винету":Точно казано вожде, то тук и Демокрация не е имало.Само ни лъжат и навсякъде е "Пунта Мара" както каза ромката " Тука е някаква Жунгла " Пфу...
10:53 31.10.2025
15 Т.е.
10:53 31.10.2025
16 Караджата
10:54 31.10.2025
17 Минчо сливата
10:54 31.10.2025
18 дедо
10:55 31.10.2025
19 Анонимен
10:56 31.10.2025
20 Да не забравяме
До коментар #10 от "Гост":Че Боко Тиквата през 2009 обеща да намали държавната администрация с поне 20%, но вместо това само за пет години я увеличи с 31%! Обеща и да падне тавана на пенсиите през 2010...но това е друга тема...
10:58 31.10.2025
21 О Боже, вземи си вересиите
11:02 31.10.2025
22 Данко Харсъзина
11:03 31.10.2025
23 Георги
11:04 31.10.2025