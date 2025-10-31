Новини
Домусчиев: Ако политиците не се вразумят, чака ни дежа вю на кризата от 2009 г.

Домусчиев: Ако политиците не се вразумят, чака ни дежа вю на кризата от 2009 г.

31 Октомври, 2025 10:26

Бизнесменът е категоричен, че държавните служители също трябва да плащат осигуровки

Домусчиев: Ако политиците не се вразумят, чака ни дежа вю на кризата от 2009 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

Ако политици и синдикати не се вразумят, чака ни дежа вю на кризата от 2009 г. Това написа във фейсбук предприемачът и собственик на ФК „Лудогорец“ Кирил Домусчиев. По думите му страната ни е лидер в ЕС по разходи за издръжка на публичната администрация, като общественият сектор вече е по-високоплатен от частния и скоро ще прехвърли 600 000 души.

„Той изсмуква хора и капитали от производителния бизнес, вместо да създава среда за развитие на истинското производство и услуги с добавена стойност. Само че зад чиновниците стои „бездънният“ държавен бюджет, а зад бизнесмена – опасност от фалит. В бюджета на НОИ се предлага ударно увеличаване на осигуровките с 2%, въпреки обещанията в социалния диалог, че за тази мярка ще се мисли след години“, коментира бизнесменът.

Според него България може да е древна страна, но за хилядолетната си история може да събере не повече от 70 години истински капитализъм „Синдикалисти и леви политици ни сравняват с Италия, Швеция и Германия, но не са чели достатъчно история – капитализъм в Италия има от още от времената на Древен Рим, когато са се зародили първите банки – аргентарии и менсарии. Швеция и Германия са започнали работа с парни машини още в началото на 18-ти век и са започнали индустриалната революция едва десетилетие след Великобритания“, допълва той.

Домусчиев е на мнение, че за да се избегне кризата е необходимо пълно замразяване на доходите и назначенията в обществения сектор, докато не бъде овладян бюджетния дефицит, генериращ инфлация.

Той е категоричен, че държавните служители също трябва да плащат осигуровки. „Това е бил бонус за тях, когато възнаграждението им е било доста по-ниско от заплатите в частния сектор, а вече е обратното“, уточнява предприемачът.

„Социалните плащания като пенсии, майчински и несправедливо ниски възнаграждения в отделни ниши в здравеопазването трябва да бъдат индексирани с инфлацията, като приходите могат да се намерят от подобрение на събираемостта и ревизия на остарели несправедливи ставки – например, в сектор недвижими имоти“, посочва още той.


България
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 топ крадец си

    12 1 Отговор
    чакам палежи и грабежи

    10:31 31.10.2025

  • 3 Ах,тези шамари

    20 1 Отговор
    Добре,че бяха политиците, да те направят милиардер

    10:33 31.10.2025

  • 4 Кочо Дъргата

    13 3 Отговор
    Защо този човек не е в затвора?
    Оня от Русе с маслата осигурява на Пеевски частен самолет, този може да му осигурява частна любовница по линия на жена си, която е чужденка от една известна на всички държава.....

    10:37 31.10.2025

  • 5 Цвете

    17 2 Отговор
    ЕЙ, НАХАЛНИК. Я РАЗКАЖИ, КАК СЕ СТАВА МИЛИАРДЕР С ТЪРГОВИЯ НА МАРАТОНКИ В " ИЛИЕНЦИ " ????? ОТ КЪДЕ ДОКОПА,....ТОЛКОВА, ЧЕ СЕГА ДА ДАВАШ ИНТЕРВЮТА???? НЕЩО ЗА МАЙКА ТИ ДА СПОМЕНЕШ ,КЪДЕ РАБОТЕШЕ ТЯ????? ЗНАЕМ, НО ПО ДОБРЕ РАЗКАЖИ НА НАС ОГРАБЕНИТЕ ...БЪЛГАРИ???

    10:38 31.10.2025

  • 6 Кочо Дъргата

    8 2 Отговор
    Държавните служители са виновни, че българските чорбаджии не щат да плащат нормални заплати?!?!
    Защо тогава ревахте да влизаме в еврозоната, Домуз ефенди?
    И не, нелащането на осигуровки не е било "бонус" за държавните служители, а законодателно решение, в полза на държавата, която иначе трябва плаща не само по-високи заплати (като компенсация), но и да има по-високи разходи за пенсии и болнични.

    10:42 31.10.2025

  • 7 И няма кой да Ви каже

    5 0 Отговор
    Голям зор за тези осигуровки, ми въведете ги, но върнете и клас прослужено време дето го отнехте. Викаш няма проблем..плащат си 13% осигуровки, а Вие им плащате 30% клас.

    10:44 31.10.2025

  • 8 Винету

    8 1 Отговор
    Не е прав наркотрафиканта. Тука истински капитализъм не е имало никога и няма и да има, но експлоатация на закрепостени е имало винаги, и най-вероятно ще има.

    Коментиран от #14

    10:47 31.10.2025

  • 9 Направо кажете

    2 1 Отговор
    Кризата от 1997 г. Защото унищожихме Валутен Борд, който гарантираше всеки един напечатан български лЪв, и ни ограничаваше от безобразно теглене на заеми, и инфлация. Като от 2020 ГЕРБ и ДПС съзнателно обезцениха българският лев. Разходната част е раздута, като огромните заплати на бюджетници, депутати и 650 000 администрации отново се увеличават, вместо да ги нямалят. Не е нормално заплати от 12 до 80 000 лева на държавни длъжности. Не е нормално бюджетници да си купуват от нашите данъци всеки месец костюми по 5000 лева. Предвидили са още 20 милиарда лева заеми за 2026, 40 милиарда лева държавни заеми само за 2 години управление на ГЕРБ, ДПС и патериците им. Кредиторите ще ограбят България, въпрос на време. Раздути разходи за сметка на огромното и непоносимо данъчно бреме. На фона чудовищна инфлация, чудовищен дефицит, чудовищно повишаване на цени. Най-доброто, което ще направят е да си подадат оставките БКП, ГЕРБ, ДПС, СДС, ДБ и ПП.

    10:49 31.10.2025

  • 10 Гост

    5 1 Отговор
    "пълно замразяване на доходите и назначенията в обществения сектор" - може да е един от най-вредните отпадъци в това жалко подобие на държава, но за това е прав. Всъщност, не съвсем - не замразяване, а намаляване трябва, при това спешно!

    Коментиран от #20

    10:50 31.10.2025

  • 11 Караджата

    5 1 Отговор
    Всички партии се грижат за държавните паразити.

    10:50 31.10.2025

  • 12 Хърсев

    4 1 Отговор
    Ккво значи замразяване на доходите при хиперинфлация? Хиперинфлация имаме при инфлация над 20%, каквато имаме последните 3 години.

    10:51 31.10.2025

  • 13 Осигуровките

    1 1 Отговор
    Осигуровките трябва да са фиксирана сума. От къде на къде ще са процент от дохода.

    10:53 31.10.2025

  • 14 Новичок

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Винету":

    Точно казано вожде, то тук и Демокрация не е имало.Само ни лъжат и навсякъде е "Пунта Мара" както каза ромката " Тука е някаква Жунгла " Пфу...

    10:53 31.10.2025

  • 15 Т.е.

    2 1 Отговор
    Ако политиците не отменят еврото и не спрат помощите за украйна, ни чака дежа вю на кризата от 2009

    10:53 31.10.2025

  • 16 Караджата

    3 0 Отговор
    2.4 мил работещи издържат 700хил деца,2.1 мил пенсионери и 600хил държавни паразити.Населението намаля,но държавните паразити се множи и процъфтява.

    10:54 31.10.2025

  • 17 Минчо сливата

    3 0 Отговор
    Киро имаш да връщаш на държавата 60 млн. лв. от приватизацията на БМФ.

    10:54 31.10.2025

  • 18 дедо

    2 0 Отговор
    За Правителството са важни тези които работят на държавна работа. Държавата може да съществува дълги години само с държавни служители и кредити от ЕС. За тях хората които работим в частният сектор не сме важни и служим само да им плащаме заплатите, да ни глобяват , да ни мачкат , да ни правят ревизии и да унищожават бизнеси . Затова апелирам , хора не си губете времето в тази мафиотска държава , вие сте обречени не на бедност , а на мизерия . Няма да получите пенсии ,като тези в държавния сектор , ще работите до 80 години , ще работите за смешни пари и ще гледате отстрани как държавните служители ще ходят по почивки и екскурзии, ще си купуват чисто нови коли на лизинг и ще си строят вили и къщи , докато вие ще работите на две работи и ще ви осигуряват на минимална заплата. Бягайте с 200 от тази държава ,защото обричате и децата си на бедност.

    10:55 31.10.2025

  • 19 Анонимен

    1 0 Отговор
    Стабилно сме тръгнали по стъпките на гърци и румънци.

    10:56 31.10.2025

  • 20 Да не забравяме

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Гост":

    Че Боко Тиквата през 2009 обеща да намали държавната администрация с поне 20%, но вместо това само за пет години я увеличи с 31%! Обеща и да падне тавана на пенсиите през 2010...но това е друга тема...

    10:58 31.10.2025

  • 21 О Боже, вземи си вересиите

    0 0 Отговор
    И този прозря НЕМИНУЕМУТО. Токвил 1840г.: " Във Франция няма и 10 души, които да направят нещо добро за обществото" Следва 1848г.

    11:02 31.10.2025

  • 22 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Този да си гледа кокаина. Но няколко големи пратки пропаднаха и сега е на зор.

    11:03 31.10.2025

  • 23 Георги

    0 0 Отговор
    а каква е разликата за бюджета дали държавен работник ще плаща осигуровки или не? И в двата случая парите излизат от едно и също място.

    11:04 31.10.2025

