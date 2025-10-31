Новини
България »
Експерт: „Лукойл“ се опитва формално да прехвърли активите си за временно ползване на компания, свързана с Русия

Експерт: „Лукойл“ се опитва формално да прехвърли активите си за временно ползване на компания, свързана с Русия

31 Октомври, 2025 11:55 807 32

  • мартин владимиров-
  • лукойл-
  • активи

По думите на Мартин Влаимиров при смяна на собствеността на компания, която оперира в България, извън страната властите трябва да искат информация за крайния бенефициент на новия собственик

Експерт: „Лукойл“ се опитва формално да прехвърли активите си за временно ползване на компания, свързана с Русия - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Лукойл" се опитва формално да прехвърли активите си за временно ползване на компания, която е направила всичките си пари с препродажба на държавен нефт в Русия и е изключително близка с Кремъл. Gunvor Group формално вече няма отношения с Москва и санкционирания олигарх Генадий Тимченко, но когато си четвъртия най-голям търговец на петрол, трудно е да се повярва, че няма зависимости. Това каза в ефира на „Твоят ден“ енергийният експерт от Центъра за изследване на демокрацията Мартин Владимиров.

Припомняме, че на 30 октомври бе съобщено, че дружеството, което управлява международните активи на „Лукойл“, е получилo предложение от швейцарско-холандския търговец на енергоресурси Gunvor Group за неговото придобиване и го е приело. Продажбата на активи на руската компания в България ще става само след решение на Министерския съвет при налично положително становище на Държавна агенция "Национална сигурност", реши парламентът на 24 октомври. Това се случи след като депутатите приеха на второ четене допълнение в Закона за насърчаване на инвестициите.

По думите на Мартин Влаимиров при смяна на собствеността на компания, която оперира в България, извън страната властите трябва да искат информация за крайния бенефициент на новия собственик. „Това е умен ход на „Лукойл“, защото американските власти нямат силни аргументи да предотвратят сделката, освен ако не изискват доказателства за реално прехвърляне на икономически контрол. Трябва да се провери дали няма клауза за обратно изкупуване, ако санкциите в един момент бъдат свалени. Gunvor Group има шведски собственик и е регистрирана в Кипър, правителството едва ли ще тръгне срещу сделката. Държавата трябва да поеме управлението на рафинерията в Бургас“, коментира Владимиров.

Икономистът и финансов анализатор Преслав Райков на свой ред отбеляза, че петролният пазар е политически обвързан. Gunvor Group е голям световен играч на пазарите на нефт, оперира много и мащабни проекти включително с газ и метали. Не мисля, че има изненада с тази сделка. Това е временно решение за активите на „Лукойл“. Трябва да разделим ситуацията с рафинерията у нас и международната. Твърдението, че правителството може да възрази е смехотворно. Според мен службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) ще разреши сделката“, заяви Райков.

От своя страна председателят на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива Димитър Хаджидимитров определи новината за продажбата на „Лукойл“ като успокояваща. „Ако сделката се случи, нещата ще продължат както досега, включително работата на рафинерията. Няма да имаме проблем с недостиг и високи цени. Най-вероятно ще бъде поискана дерогация поне за шест месеца. Рафинерията ни в момента е пълна с дизел“, смята той.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    1 10 Отговор
    Пак руска издънка. Западът ще пусне продажбата и после - национализация.
    С продажбата русията като държава няма да може гарантира собствеността на някаква
    кипърска офшорка, зад която не седи никой, ако им национализират рафинериите.

    Коментиран от #12

    11:57 31.10.2025

  • 2 000

    12 1 Отговор
    Ние обаче няма да позволим да купуваме руски горива! Нали, факчета? :)

    11:57 31.10.2025

  • 3 Последния Софиянец

    9 4 Отговор
    Лукойл е собственост на Ротшилд

    11:58 31.10.2025

  • 4 Булба67

    18 0 Отговор
    На тоя само ,, руснаци" и ,, соларки са му и кратуната!

    Коментиран от #25

    12:01 31.10.2025

  • 5 Вашето мнение

    16 1 Отговор
    Този хамстер явно има нещо напротив?

    12:01 31.10.2025

  • 6 Кой плаща на "експерта" и за какво

    14 0 Отговор
    Този експертен глашатай на чужди интереси ли ще каже собственика на кого да си продава актива?

    12:02 31.10.2025

  • 7 цполае

    15 0 Отговор
    Ами брадясала евро атлантическа маймуна, Русия на кого да си продаде активите бре??? На теб ли да ти ги даде??? Или да ги даде на Шошрос??? Как да направи Русия, за да си щаслив??? И ако те скубе америка по демократично ли ще ти стане??? Калпаазанин добре е да ти начупят предателската брадясала муцуна, лъжлива. Слава на Господ Иисус Христос, частната собственост си е руска и със своята собственост ще се разпорежда Русия. От твоята прооста мутра не се интересува никои.

    12:03 31.10.2025

  • 8 КзББ и ДП

    10 0 Отговор
    Тоз експерт по търговията с петрол ще го вземат в екипа на Тръмп

    12:03 31.10.2025

  • 9 Вовата съм

    14 1 Отговор
    А небе,вие какво очаквате да ги подари на някого само защото розовите либерали така били казали а?

    12:04 31.10.2025

  • 10 Експерт

    12 0 Отговор
    В България всички са експерти по всичко и затова сме на опашката на Европа.

    12:04 31.10.2025

  • 11 поредния специалист, без трудов стаж

    9 0 Отговор
    абе много брадясали експерти и специалисти се нароиха в тая малка българия бе

    що не им дадете по една мотика и да копат на село , место акъл да ръсят?!

    12:05 31.10.2025

  • 12 Вовата съм

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Ако не си разбрал сме 21 век, а не 19

    Коментиран от #15

    12:05 31.10.2025

  • 13 Почна

    0 0 Отговор
    Голямото надлъгване. Зад всеки разрешителен режим стоят съмнителни схеми, често свързани с корупция

    12:06 31.10.2025

  • 14 що се не бръсне тоя талибан?

    5 0 Отговор
    откъде ги копаете такива малооумници че и по медийте ги давате бе? тоя трябва да е на нивата 24 часа със голямата мотика и да копае по цял ден и по цяла нощ

    Коментиран от #27

    12:06 31.10.2025

  • 15 си дзън

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "Вовата съм":

    То Вовата с тая война е в 19 век бе.

    12:07 31.10.2025

  • 16 Един

    5 0 Отговор
    Каква му е експертизата на това тлъсто момче - как се лапат парички от НПО-та ли? Как се цуца от чичо Сорос? Колко точно е работил в сферата, че е експерт?

    12:07 31.10.2025

  • 17 Българин

    3 0 Отговор
    Техни активи,на Лукойл,тяхно решение на кой да ги прехвърлят.Ако можеше и ти брадат ислямист да докопаш нещо щеше да си мълчиш.

    12:10 31.10.2025

  • 18 Червената шапчица

    5 0 Отговор
    А ти на теб ли искаш да си прехвърлят активите, ве...

    12:11 31.10.2025

  • 19 си дзън

    3 3 Отговор
    Снощи розовите фламинга са нацвъкали рафинерията в Ярославъл. Много ги обичат
    тези рафинерии.

    12:13 31.10.2025

  • 20 Ха ха

    4 0 Отговор
    Тези нпо представители,предатели нама да спрат докато съвсем не загробят държавата ни! Срам!

    12:13 31.10.2025

  • 21 Тоя мишок

    4 0 Отговор
    Заработи надницата

    12:16 31.10.2025

  • 22 Боклуци

    4 0 Отговор
    Този няма ли кой да го обеси.

    12:16 31.10.2025

  • 23 нищо ново под слънцето

    1 0 Отговор
    "„Лукойл“ се опитва формално да прехвърли активите си за временно ползване на компания, свързана с Русия"

    Ако някой е очаквал други действия жалко за надеждите му, а и кой друг на тяхно място би предприел или опитал нещо друго още в началото? Важното е не какво те се опитват да правят, а каво ще им бъде позволено да направят. Там е ключа за бараката.

    12:19 31.10.2025

  • 24 гелето

    1 0 Отговор
    тоя гоУем експерт... на кой да прехвърлят лукойл е решение на собствениците, не на някой жмульо, като тоя телевизионен мишок

    12:30 31.10.2025

  • 25 и 4 ри БАНАНА

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Булба67":

    ДВА В УШИТЕ И по един за ОСТАНАЛИТЕ ПРОСТРАНСТВА

    12:30 31.10.2025

  • 26 Веднага

    2 0 Отговор
    спрете да наричате соросоидчето експерт, по-скоро е грандоядче.

    12:30 31.10.2025

  • 27 АМИ ИСКА

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "що се не бръсне тоя талибан?":

    ДА СЕ НАПРАВИ НА МЪЖ -РАМБУ

    12:32 31.10.2025

  • 28 Аоо

    1 0 Отговор
    Ах, притеснявате се, че няма да можете да ги тафите?

    12:33 31.10.2025

  • 29 Българин

    1 0 Отговор
    Лукойол ще прави каквото си иска, а "българското правителство" ще стои мирно! Бойко може да е всякакъв, но отлично знае, че интересите на Русия са над всичко!

    Коментиран от #32

    12:33 31.10.2025

  • 30 Бъка от експерти

    1 0 Отговор
    Експерте, САЩ ще кажат, не такива самозванци като теб!

    12:42 31.10.2025

  • 31 Не вярвам на тая новина!

    1 0 Отговор
    Денкуф, Радев и Кокорчо казАха, че Шиши тайно ще приватизира Нефтохим!

    Кви шведи, кви кипърски офшорки?

    Шиши е!

    Първо ще лапне Нефтохима, после и президентството

    12:46 31.10.2025

  • 32 рашките

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "Българин":

    на ГРЕС!!!

    12:48 31.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове