Експерт: „Лукойл“ се опитва формално да прехвърли активите си за временно ползване на компания, свързана с Русия

"Лукойл" се опитва формално да прехвърли активите си за временно ползване на компания, която е направила всичките си пари с препродажба на държавен нефт в Русия и е изключително близка с Кремъл. Gunvor Group формално вече няма отношения с Москва и санкционирания олигарх Генадий Тимченко, но когато си четвъртия най-голям търговец на петрол, трудно е да се повярва, че няма зависимости. Това каза в ефира на „Твоят ден“ енергийният експерт от Центъра за изследване на демокрацията Мартин Владимиров.
Припомняме, че на 30 октомври бе съобщено, че дружеството, което управлява международните активи на „Лукойл“, е получилo предложение от швейцарско-холандския търговец на енергоресурси Gunvor Group за неговото придобиване и го е приело. Продажбата на активи на руската компания в България ще става само след решение на Министерския съвет при налично положително становище на Държавна агенция "Национална сигурност", реши парламентът на 24 октомври. Това се случи след като депутатите приеха на второ четене допълнение в Закона за насърчаване на инвестициите.
По думите на Мартин Влаимиров при смяна на собствеността на компания, която оперира в България, извън страната властите трябва да искат информация за крайния бенефициент на новия собственик. „Това е умен ход на „Лукойл“, защото американските власти нямат силни аргументи да предотвратят сделката, освен ако не изискват доказателства за реално прехвърляне на икономически контрол. Трябва да се провери дали няма клауза за обратно изкупуване, ако санкциите в един момент бъдат свалени. Gunvor Group има шведски собственик и е регистрирана в Кипър, правителството едва ли ще тръгне срещу сделката. Държавата трябва да поеме управлението на рафинерията в Бургас“, коментира Владимиров.
Икономистът и финансов анализатор Преслав Райков на свой ред отбеляза, че петролният пазар е политически обвързан. Gunvor Group е голям световен играч на пазарите на нефт, оперира много и мащабни проекти включително с газ и метали. Не мисля, че има изненада с тази сделка. Това е временно решение за активите на „Лукойл“. Трябва да разделим ситуацията с рафинерията у нас и международната. Твърдението, че правителството може да възрази е смехотворно. Според мен службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) ще разреши сделката“, заяви Райков.
От своя страна председателят на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива Димитър Хаджидимитров определи новината за продажбата на „Лукойл“ като успокояваща. „Ако сделката се случи, нещата ще продължат както досега, включително работата на рафинерията. Няма да имаме проблем с недостиг и високи цени. Най-вероятно ще бъде поискана дерогация поне за шест месеца. Рафинерията ни в момента е пълна с дизел“, смята той.
