Управляващите предлагат да се ограничи износът на дизел и авиационно гориво от страната като превантивна мярка

С представители на парламентарните групи на "Има такъв народ", "БСП - Обединена левица" и ДПС - "Ново начало" внесохме проект на решение на Народното събрание, което след малко ще разгледаме в бюджетна комисия и впоследствие в пленарна зала, което касае сектора на горивата в България. Нашето предложение е - ограничаваме износа на дизел и авиационно гориво от страната като превантивна мярка. Имаме гориво за много месеци напред, но искаме да предотвратим спекула с цените на горивата, както и злоупотреба с количествата, които ние в България съхраняваме". Това заяви в парламента Делян Добрев от ГЕРБ-СДС, цитиран от БНТ.

По думите му страната ни разполага с предостатъчно гориво за месеци напред без да се брои държавният резерв, където има още допълнително гориво.

"Виждате създалата се ситуация във всички държави около нас - цените се покачват според нас заради това, че се спекулира с конкретната геополитическа обстановка - затова, за да предотвратим такава спекула и за да гарантираме нормалния икономически ритъм в страната, внасяме тази временна мярка за износа на дизел и авиационно гориво. В проекта на решение даваме гъвкавост на директора на Агенция "Митници", ако се налага поради хуманитарни или технологични причини, свързани с поддържане на непрекъснатостта на производствения процес на "Неохим" да разрешава износа по своя преценка на определени продукти", допълни Делян Добрев.

След като стана ясно, че руският петролен гигант "Лукойл" ще продаде чуждестранните си активи на фона на американските санкции днес властта взима превантивни мерки по отношение на горивата.