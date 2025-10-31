Новини
Управляващите предлагат да се ограничи износът на дизел и авиационно гориво от страната като превантивна мярка

31 Октомври, 2025 12:10 629 17

"Имаме гориво за много месеци напред, но искаме да предотвратим спекула с цените на горивата, както и злоупотреба с количествата, които ние в България съхраняваме", каза Делян Добрев от ГЕРБ-СДС

Управляващите предлагат да се ограничи износът на дизел и авиационно гориво от страната като превантивна мярка - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова

С представители на парламентарните групи на "Има такъв народ", "БСП - Обединена левица" и ДПС - "Ново начало" внесохме проект на решение на Народното събрание, което след малко ще разгледаме в бюджетна комисия и впоследствие в пленарна зала, което касае сектора на горивата в България. Нашето предложение е - ограничаваме износа на дизел и авиационно гориво от страната като превантивна мярка. Имаме гориво за много месеци напред, но искаме да предотвратим спекула с цените на горивата, както и злоупотреба с количествата, които ние в България съхраняваме". Това заяви в парламента Делян Добрев от ГЕРБ-СДС, цитиран от БНТ.

По думите му страната ни разполага с предостатъчно гориво за месеци напред без да се брои държавният резерв, където има още допълнително гориво.

"Виждате създалата се ситуация във всички държави около нас - цените се покачват според нас заради това, че се спекулира с конкретната геополитическа обстановка - затова, за да предотвратим такава спекула и за да гарантираме нормалния икономически ритъм в страната, внасяме тази временна мярка за износа на дизел и авиационно гориво. В проекта на решение даваме гъвкавост на директора на Агенция "Митници", ако се налага поради хуманитарни или технологични причини, свързани с поддържане на непрекъснатостта на производствения процес на "Неохим" да разрешава износа по своя преценка на определени продукти", допълни Делян Добрев.

След като стана ясно, че руският петролен гигант "Лукойл" ще продаде чуждестранните си активи на фона на американските санкции днес властта взима превантивни мерки по отношение на горивата.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    2 4 Отговор
    Сърбите отекоха с това ограничение.

    12:18 31.10.2025

  • 2 Червената шапчица

    1 1 Отговор
    О, санкта семплицитас! Какво да се прави с дизела, който се произвежда? Складовете са пълни...

    12:20 31.10.2025

  • 3 Зевс

    8 0 Отговор
    Братята украинци остават без горива, ама то без това войната там скоро ще приключи ;)

    12:21 31.10.2025

  • 4 Бумерангът на Тръмп удари Украйна

    6 0 Отговор
    "Нашето предложение е - ограничаваме износа на дизел и авиационно гориво от страната като превантивна мярка."

    Да му мислят окраинците.

    Коментиран от #8

    12:22 31.10.2025

  • 5 НЕ да се

    7 0 Отговор
    ограничи износът на дизел и авиационно гориво, а кардинално да се спре за Украйна. И на ток и газ също

    12:25 31.10.2025

  • 6 Ами

    8 0 Отговор
    спрете да изнасяте гориво за осрайна.

    12:26 31.10.2025

  • 7 Щом се говори

    4 0 Отговор
    за ограничаване, работата не е добре.

    12:28 31.10.2025

  • 8 456

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Бумерангът на Тръмп удари Украйна":

    Тях няма да ги засегне. " Умните" пак ще дават на укрите. И не само гориво ,а и ток. Скоро България пак ще е дискотека. В България няма да има ,но тези...всичко

    12:28 31.10.2025

  • 9 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Щом режимът заговори за ограничения за износ това означава единствено ,че запасите ни са на ръба и колапса тепърва предстои още преди 1 Януари.
    Дори Козяк е затворен за посещения щото се подготвят за евакуация

    12:29 31.10.2025

  • 10 То го няма

    3 0 Отговор
    Какво ще ограничавате? Къде е резерва? Сделки на борсата имало ли е ? А за съхраняване дали ще може фактура да видим поне ?А? Поне една ....Аре покажете ни една ...

    12:29 31.10.2025

  • 11 И колко са

    2 0 Отговор
    количествата, които ние в България съхраняваме ? Съхранявате вие дедовият.... Колко сте платили и на кой за съхранение?

    12:33 31.10.2025

  • 12 препис

    2 0 Отговор
    Словенското правителство одобри законопроект, въвеждащ задължителен коледен бонус за всички служители-съобщават местните медии, цититани от БТА.Така наречената "зимна ,празнична надбавка" ще бъде в размер на половината от минималната, работна заплата, което означава, че за тази година ще бъде на стойност 639 евро.

    12:36 31.10.2025

  • 13 Макак така

    1 0 Отговор
    Нали Украйна ще капитулира. Делюфактурата май не го е доизмислил добре това предложение.

    12:38 31.10.2025

  • 14 коко

    1 0 Отговор
    Ако спрат износът на гориво украинските самолети няма да летят и танковете няма да се движат...

    12:40 31.10.2025

  • 15 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    0 0 Отговор
    АМИ ДА БЯХТЕ ОГРАНИЧИЛИ И ПРОДАЖБАТА НА ВОДИТЕ!
    П! Р! О! Д! А! Ж! Н! И И АЛЧНИ З! А! Д! Н! И! Ц! И!

    12:45 31.10.2025

  • 16 Шиши отдавна

    0 0 Отговор
    Окраде държавният резерв. На практика няма такъв. После дрънкаха глупости как бил в чужбина

    12:49 31.10.2025

  • 17 Вече

    0 0 Отговор
    се чудят как да излизат от собствените си мизерии ! Мисия невъзможна !

    12:53 31.10.2025

