МЕЧ атакува подписа на депутат от "Величие"

Партия МЕЧ с въпрос за легитимността на депутат от „Величие“. Според формацията на Радостин Василев народният представител Мария Илиева от хората на Ивелин Михайлов не е попълнила документите си коректно и подписът ѝ е положен от нейна съпартийка.

Според МЕЧ това трябва да доведе до анулиране на мандата ѝ, а ако „Величие“ паднат под 10 депутати - и до разпускане на групата им.

От формацията на Михайлов отговориха, че непрекъснато ги атакуват от управляващото мнозинство и ги канят да заменят „Има такъв народ“ в коалицията.

Въпросът стигна и до председателски съвет в Народното събрание, а всички групи са обявили, че ще се запознаят с казуса.

"Днес на председателски съвет беше обсъден казусът с нелегитимен народен представител в 51-ото Народно събрание – Мария Илиева от „Величие“, която е обявена от ЦИК за народен представител, без да е попълнила декларация, предвидена в Изборния кодекс, която е задължителна“, каза Радостин Василев.

„С мен се свързаха хора, които ми казаха – или ставате част от управлението и заменяте ИТН, или ще има скандали, арести отново“, каза от своя страна лидерът на „Величие“ Ивелин Михайлов.