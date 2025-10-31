МЕЧ атакува подписа на депутат от "Величие"

Партия МЕЧ с въпрос за легитимността на депутат от „Величие“. Според формацията на Радостин Василев народният представител Мария Илиева от хората на Ивелин Михайлов не е попълнила документите си коректно и подписът ѝ е положен от нейна съпартийка.
Според МЕЧ това трябва да доведе до анулиране на мандата ѝ, а ако „Величие“ паднат под 10 депутати - и до разпускане на групата им.
От формацията на Михайлов отговориха, че непрекъснато ги атакуват от управляващото мнозинство и ги канят да заменят „Има такъв народ“ в коалицията.
Въпросът стигна и до председателски съвет в Народното събрание, а всички групи са обявили, че ще се запознаят с казуса.
"Днес на председателски съвет беше обсъден казусът с нелегитимен народен представител в 51-ото Народно събрание – Мария Илиева от „Величие“, която е обявена от ЦИК за народен представител, без да е попълнила декларация, предвидена в Изборния кодекс, която е задължителна“, каза Радостин Василев.
„С мен се свързаха хора, които ми казаха – или ставате част от управлението и заменяте ИТН, или ще има скандали, арести отново“, каза от своя страна лидерът на „Величие“ Ивелин Михайлов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Буден
13:29 31.10.2025
2 хоминид
13:29 31.10.2025
3 жаедр
13:33 31.10.2025
4 РЗС
13:33 31.10.2025
5 нннн
Опозицията да спрат да се правят на орел, рак и щука!
13:39 31.10.2025
6 глоги
Коментиран от #9
13:40 31.10.2025
7 Журналистите се скриха
13:46 31.10.2025
8 Пази управляващите
13:49 31.10.2025
9 таксиджия 🚖
До коментар #6 от "глоги":Надувай го 🎈
14:07 31.10.2025
10 Хе!
14:15 31.10.2025
11 дедо
14:18 31.10.2025
12 Факт
14:22 31.10.2025
13 665
14:29 31.10.2025