Новини
България »
МЕЧ атакува подписа на депутат от "Величие"

МЕЧ атакува подписа на депутат от "Величие"

31 Октомври, 2025 13:24 1 132 13

  • меч-
  • величие

Въпросът стигна и до председателски съвет в НС

МЕЧ атакува подписа на депутат от "Величие" - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Партия МЕЧ с въпрос за легитимността на депутат от „Величие“. Според формацията на Радостин Василев народният представител Мария Илиева от хората на Ивелин Михайлов не е попълнила документите си коректно и подписът ѝ е положен от нейна съпартийка.

Според МЕЧ това трябва да доведе до анулиране на мандата ѝ, а ако „Величие“ паднат под 10 депутати - и до разпускане на групата им.

От формацията на Михайлов отговориха, че непрекъснато ги атакуват от управляващото мнозинство и ги канят да заменят „Има такъв народ“ в коалицията.

Въпросът стигна и до председателски съвет в Народното събрание, а всички групи са обявили, че ще се запознаят с казуса.

"Днес на председателски съвет беше обсъден казусът с нелегитимен народен представител в 51-ото Народно събрание – Мария Илиева от „Величие“, която е обявена от ЦИК за народен представител, без да е попълнила декларация, предвидена в Изборния кодекс, която е задължителна“, каза Радостин Василев.

„С мен се свързаха хора, които ми казаха – или ставате част от управлението и заменяте ИТН, или ще има скандали, арести отново“, каза от своя страна лидерът на „Величие“ Ивелин Михайлов.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Буден

    16 2 Отговор
    и ТИ ЛИ бРУТЕ ?ЛЛЛ СТРАХ ИЛИ ЗАВИСТ?

    13:29 31.10.2025

  • 2 хоминид

    9 2 Отговор
    КЛЕЧ атакува подписа на депутат от "Наличие".

    13:29 31.10.2025

  • 3 жаедр

    16 4 Отговор
    Напазаруван Плевенски циганин, много бързо си показа лъжливата муцуна бре??? Вече си политически труп. Вече само оня с квадратната кратуна ще гласува за теб. Много съжаляваме че сме вкарали в парламента още едно крило на мафията. Кога те напазаруваха бре лъжлив циганин??? И колко ти дадоха??? И какъв е точно проблема с Мария??? Тя против волята си ли е в парламента??? Щото ако такава и е волята, значи няма проблем никакъв. И какво разкри ти точно с оня детектив с квадратната кратуна??? Няма да се гласува повече за лъжец като теб и милиционерите ти. Вече си политически мъртвец, колкото и да се пънеш. Беше предупреден да не нападаш с лъжи и интриги, само че не слушаш Слава на Господ Иисус Христос, лъжата и лъжците нямат бъдеще. Довиждане циганин лъжлив.

    13:33 31.10.2025

  • 4 РЗС

    6 9 Отговор
    Само Яне Янев и Ред Законност и Справедливост ще изведат България от блатото.

    13:33 31.10.2025

  • 5 нннн

    11 8 Отговор
    Руди се излага. Щом Мария Илиева е съгласна с подписа и няма претенции, заяждането е неуместно.
    Опозицията да спрат да се правят на орел, рак и щука!

    13:39 31.10.2025

  • 6 глоги

    3 3 Отговор
    народнАТА представителКА Мария Илиева

    Коментиран от #9

    13:40 31.10.2025

  • 7 Журналистите се скриха

    7 0 Отговор
    Полицията на България унищожават Българи и никой не реагира!

    13:46 31.10.2025

  • 8 Пази управляващите

    7 2 Отговор
    То я продажната роля на МЕЧ и Радостин Василев.

    13:49 31.10.2025

  • 9 таксиджия 🚖

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "глоги":

    Надувай го 🎈

    14:07 31.10.2025

  • 10 Хе!

    2 1 Отговор
    Сетне ми се карате, защо не гласувам и се чудите защо Бойко Борисов, а сега и делян Пеевски управляват! Ето защо! Защото, така наречената опозиция от партийки се ненавиждат един друг повече, отколкото така наречената мафия! ИТН мрази повече ПП, отколкото Герб, която щеше да чегърта! Тия, както и Възраждане,и нюанс от ПП се ръфат като бездомни домашни любимци в столичен район с неизхвърлени отпадъци! ББ и ДП може да не са идеални, но по добро не е измислено! Измислени са ежбите, с които Меч и Величие се плюят един друг! Като тази депуатка е нелегитимна, влиза следващият от листата! Все ще намерят повод да се затрият един друг!

    14:15 31.10.2025

  • 11 дедо

    1 0 Отговор
    Ex, Радостине, гледай си любовниците и не подскачай толкова за щяло и нещяло!

    14:18 31.10.2025

  • 12 Факт

    1 0 Отговор
    Процедурно нарушение. А вероятно има и устна договорка. Под вола теле.

    14:22 31.10.2025

  • 13 665

    0 0 Отговор
    Двата иди0та ги пуснаха в парламента само за калабълък и циркове да правят !

    14:29 31.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове