Новини
България »
Всички градове »
Депутатите приеха на първо четене промени в Закона за защита на потребителите

Депутатите приеха на първо четене промени в Закона за защита на потребителите

31 Октомври, 2025 14:41 783 6

  • депутати-
  • първо четене-
  • промени-
  • закон за защита на потребителите

Законопроектът, внесен от Министерския съвет, подкрепиха 124 народни представители, против бяха двама и 45 се въздържаха

Депутатите приеха на първо четене промени в Закона за защита на потребителите - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за защита на потребителите. Законопроектът, внесен от Министерския съвет, подкрепиха 124 народни представители, против бяха двама и 45 се въздържаха, предават от БТА.

С измененията се въвеждат изискванията на европейска директива относно представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите, създават се условия за прилагане на европейски регламент относно общата безопасност на продуктите, както и се урежда надзорът на пазара за обща безопасност на продуктите в съответствие с европейския регламент.

Заместник-министърът на икономиката Дончо Барбалов обясни, че директивата относно представителните искове на потребителите е трябвало да бъде въведена в нашето законодателство до края на 2022 г. За съжаление, сме закъснели и в момента има стартирала наказателна процедура срещу страната ни, посочи той.

Със законопроекта се разширява значително материалния обхват на представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите. Включени са нови области като защита на данните, финансови услуги, пътуване и туризъм, енергетика, телекомуникации, права на пътниците, предоставяне на услуги, обща безопасност на продуктите и други. Разширява се кръгът на квалифицираните организации, имащи право да предявяват представителни искове за средства за правна защита. Такива ще могат да се предявяват не само от сдруженията на потребителите, както е до момента, но и от Комисията за защита на потребителите (КЗП) и квалифицирани организации, определени от държавите членки на ЕС за предявяване на трансгранични представителни искове.

Законопроектът определя КЗП като единно национално звено за контакт на България в Европейската система за бързо предупреждение за обмен на информация за предприетите коригиращи мерки за опасни продукти. С промените се установяват задължителни изисквания за изземване на опасни продукти и за предоставяне на информация на потребителите в случаите на изземване на опасни продукти. Предоставят се правни средства за защита на потребителите в случай на изземване на опасни продукти - ремонт, замяна, намаляване на цената, прекратяване на договора или възстановяване на платените средства.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кво потребители бе?

    5 0 Отговор
    За стадо овце ни имате, за доене ни ползват

    14:45 31.10.2025

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 0 Отговор
    ДНЕС ОТ ВИВАКОМ МИ СПРЯХА КАМЕРИТЕ-ДАХУА-ЩЕ ЦАКАМ 2 КИНТА ОТГОРЕ-..оправих се! ако бях адвокат , щях да ги съдя....ако искате подробности-пишете ми , как Чайна ви блоква камерите

    Коментиран от #3

    15:08 31.10.2025

  • 3 Глупак

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Затова ли си още от сутринта тук да заработваш тролска надница?

    15:40 31.10.2025

  • 4 А защита от

    1 1 Отговор
    Бащата на някаква Саяна, всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди.

    15:51 31.10.2025

  • 5 Кариера

    1 1 Отговор
    Като някаква Саяна порасне ще стане пътен експерт.

    15:51 31.10.2025

  • 6 Кротко си лежи в Бояна

    1 1 Отговор
    Някаква Саяна, а бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди.

    15:52 31.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол