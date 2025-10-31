Депутатите приеха на първо четене промени в Закона за защита на потребителите

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за защита на потребителите. Законопроектът, внесен от Министерския съвет, подкрепиха 124 народни представители, против бяха двама и 45 се въздържаха, предават от БТА.

С измененията се въвеждат изискванията на европейска директива относно представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите, създават се условия за прилагане на европейски регламент относно общата безопасност на продуктите, както и се урежда надзорът на пазара за обща безопасност на продуктите в съответствие с европейския регламент.

Заместник-министърът на икономиката Дончо Барбалов обясни, че директивата относно представителните искове на потребителите е трябвало да бъде въведена в нашето законодателство до края на 2022 г. За съжаление, сме закъснели и в момента има стартирала наказателна процедура срещу страната ни, посочи той.

Със законопроекта се разширява значително материалния обхват на представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите. Включени са нови области като защита на данните, финансови услуги, пътуване и туризъм, енергетика, телекомуникации, права на пътниците, предоставяне на услуги, обща безопасност на продуктите и други. Разширява се кръгът на квалифицираните организации, имащи право да предявяват представителни искове за средства за правна защита. Такива ще могат да се предявяват не само от сдруженията на потребителите, както е до момента, но и от Комисията за защита на потребителите (КЗП) и квалифицирани организации, определени от държавите членки на ЕС за предявяване на трансгранични представителни искове.

Законопроектът определя КЗП като единно национално звено за контакт на България в Европейската система за бързо предупреждение за обмен на информация за предприетите коригиращи мерки за опасни продукти. С промените се установяват задължителни изисквания за изземване на опасни продукти и за предоставяне на информация на потребителите в случаите на изземване на опасни продукти. Предоставят се правни средства за защита на потребителите в случай на изземване на опасни продукти - ремонт, замяна, намаляване на цената, прекратяване на договора или възстановяване на платените средства.