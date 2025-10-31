Новини
В архивите на МОСВ няма документи за съгласуване на строителството в „Елените"

31 Октомври, 2025 14:54 790 14

Екоминистърът обясни , че в архивите има няколко отказа и едно сезиране на прокуратурата от Басейнова дирекция

В архивите на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) не са открити документи за съгласуване на строителството във ваканционно селище „Елените“. Това съобщи министърът на околната среда и водите Манол Генов в отговор на въпроси на журналисти в Созопол, след форума „Синьо бъдеще за Черно море“.

Министърът уточни, че в архивите има няколко отказа и едно сезиране на прокуратурата от Басейнова дирекция, по което преписката е била прекратена. „Готови сме да съдействаме на прокуратурата и при поискване ще предоставим цялата налична информация“, заяви Генов, цитиран от БТА. Той припомни, че след наводненията във ваканционното селище в началото на месеца, се извършват и прокурорски проверки.

Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ Явор Димитров съобщи, че след наводненията в Елените и Царево са започнали проверки на засегнатите райони и обход на ваканционните комплекси по цялото крайбрежие. По думите му проверките продължават, а анализите ще бъдат готови на по-късен етап.

„Натъкваме се на множество проблеми – засипване на водни обекти с битови и строителни отпадъци, покриване на речни корита и нарушения на диги“, посочи Димитров. Той уточни, че покриването на водни обекти е допустимо само при ясно оразмеряване, което в някои случаи липсва. Като пример той даде района на Свети Влас, където има покрити водни обекти с неясни технически параметри.

Относно Елените, Димитров заяви, че след покриването на коритото на реката, върху него са били построени сгради.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хората си построиха гаражи че и къщи в

    10 0 Отговор
    Междублоковото пространство и никой нищо не им казва че за хотели на мутрите кой ще каже нещо на хаяшу например.

    15:07 31.10.2025

  • 2 всичко

    9 2 Отговор
    ли изгорихте ?

    Коментиран от #10

    15:08 31.10.2025

  • 3 За да има законност

    9 0 Отговор
    Трябва гражданска съвест и държавническо мислене , но българите са много далече от такова мислене и поведение. То трябва възпитание за това , а такова няма в България. Много съжалявам но такива хора има само че пренебрегнати и низвергнати.

    15:10 31.10.2025

  • 4 ФАКТ

    3 2 Отговор
    СТРОЙТЕ БЕ КО ВИ ПУКА ТЯ ВУДЪТЪ СИ ЗНАЙ РАБУТЪТЪ

    15:11 31.10.2025

  • 5 Със закона за Държавния служител

    6 0 Отговор
    Отнехте правото и възможността на много качествени хора да участват в едно умно и разумно управление на страната и ето до къде стигнаха нещата. Държавната администрация не трябва да е привилегирована партийна прослойка както се получи на практика. Трябва всички хора да имат възможността да бъде използван капацитета им но сега не е така.

    15:16 31.10.2025

  • 6 Имам копие на пълният проспект

    3 0 Отговор
    От Агенцията по приватизация от времето на приватизацията. Ако го нямат в архивите мога да им го предоставя. Какво се включва в цената.... 3-4 кашона имам с проспекти от онова време. Трябва да видя как да ги цифровизирам ако не са ги изяли мишките

    15:19 31.10.2025

  • 7 Другия закон който пречи за умно и

    5 0 Отговор
    Разумно управление е закона за етажната собственост. Защото от него се възползват мутри и дерибеи които съсипаха и окрадоха де каквото им видят очите и никой не смее нищо да им каже защото държат хората в подчинение а това доведе до огромни несправедливости и голямо беззаконие .

    15:21 31.10.2025

  • 8 Уточнение

    6 0 Отговор
    Това са два от най вредните закони за държавния служител и за етажната собственост. Тези закони съсипаха живота на хората и развитието на държавата.

    15:23 31.10.2025

  • 9 Баш Батка

    4 0 Отговор
    Те за това "архивите" са на хартия за да изчезват. Присъщо за всички чиновнически институции работещи срещу народа и гласували по команда.

    15:37 31.10.2025

  • 10 Георги

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "всичко":

    предполагам последния месец не си бил в България, иначе щеше да знаеш, че МОСВ, още преди 10 години са сесията прокуратурата за нередовни на този комплекс но прокуратурата е прекратила преписката. Пише го и в статията .

    15:37 31.10.2025

  • 11 Мутра политик

    3 0 Отговор
    Това не пречи да ги обещетим, 20% за тях, 80% за нас

    16:01 31.10.2025

  • 12 Стопанския факултет на ВТУ също изгоря

    2 0 Отговор
    Обаче това повлече много неща за които никой не отговаря. Дори в чисто човешки план най вече.

    16:05 31.10.2025

  • 13 Отвратен

    1 0 Отговор
    За тия малки заплати Толкоз ! Трябва двойно увеличение !

    16:19 31.10.2025

  • 14 Руснаков

    1 0 Отговор
    Да са само Елените,с мед да ги намажеш...Колко банкови сметки са набъбвали и колко очи са се затваряли...само Господ знае...

    16:20 31.10.2025

