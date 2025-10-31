В архивите на МОСВ няма документи за съгласуване на строителството в „Елените“

В архивите на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) не са открити документи за съгласуване на строителството във ваканционно селище „Елените“. Това съобщи министърът на околната среда и водите Манол Генов в отговор на въпроси на журналисти в Созопол, след форума „Синьо бъдеще за Черно море“.
Министърът уточни, че в архивите има няколко отказа и едно сезиране на прокуратурата от Басейнова дирекция, по което преписката е била прекратена. „Готови сме да съдействаме на прокуратурата и при поискване ще предоставим цялата налична информация“, заяви Генов, цитиран от БТА. Той припомни, че след наводненията във ваканционното селище в началото на месеца, се извършват и прокурорски проверки.
Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ Явор Димитров съобщи, че след наводненията в Елените и Царево са започнали проверки на засегнатите райони и обход на ваканционните комплекси по цялото крайбрежие. По думите му проверките продължават, а анализите ще бъдат готови на по-късен етап.
„Натъкваме се на множество проблеми – засипване на водни обекти с битови и строителни отпадъци, покриване на речни корита и нарушения на диги“, посочи Димитров. Той уточни, че покриването на водни обекти е допустимо само при ясно оразмеряване, което в някои случаи липсва. Като пример той даде района на Свети Влас, където има покрити водни обекти с неясни технически параметри.
Относно Елените, Димитров заяви, че след покриването на коритото на реката, върху него са били построени сгради.
