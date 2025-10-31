Новини
Красен Станчев: "Лукойл" ще е най-големият проблем за бюджета

Красен Станчев: "Лукойл" ще е най-големият проблем за бюджета

31 Октомври, 2025 18:27 975 23

  • красен станчев-
  • лукойл-
  • бюджет-
  • приходи-
  • цени-
  • инфлация

Един от начините на увеличаване на приходите в бюджета е естонски модел на корпоративния данък – всичко, което е реинвестиция е с нулев данък, защото това носи доход в бъдеще

Красен Станчев: "Лукойл" ще е най-големият проблем за бюджета - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Един колега определи днешния диалог в парламента за проектобюджета за 2026 г. като влакче на ужасите - това е т.нар. увеличение на осигуровките. Но най-големият проблем на бюджета ще бъде казусът с "Лукойл". Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ Красен Станчев, основател на Института за пазарна икономика.

Досега "Лукойл" почти не плащаше данък "печалба", докато ДДС и акцизите от продуктите на "Лукойл" вкарваха в бюджета около 1 млрд. евро годишно. В бюджета не е предвиден буфер, ако има такава голяма липса на приходи. Рискът с "Лукойл" е създаден от политиците, но не виждам какъв полезен ход имат политиците към момента, заяви Станчев.

Един от начините на увеличаване на приходите в бюджета е естонски модел на корпоративния данък – всичко, което е реинвестиция е с нулев данък, защото това носи доход в бъдеще. Има и други неща, които могат да се направят - безсмислено да се дават пари "на калпак", а социалните помощи да са неефективни. Но основният проблем за бюджета за догодина ще бъде рискът, породен от санкциите върху "Лукойл", каза още Станчев.

Трябваше да се направи това, което направиха други страни като Германия – да се поставят условия за купувача, да се направи така, че да не влизат пари от "Лукойл" в Русия, което означава контрол върху транзакциите. Едното нещо, заради което това не направено, е нерешителност, другото е страх, третото е мързел и четвъртото е очакване на изборите, добави икономистът.

Почти сигурно догодина ще продължи вземането на дълг, ще има увеличение на т.нар. социални вноски или данъка върху труда, което ще съкрати дохода на работещите. Голяма част от тези пари се плащат от работодателя. В крайна сметка ще има недостиг в бюджета, защото ще нарасне делът на сивата икономика. Това увеличение с 2% на вноските не покрива дефицита на НОИ. По-скоро би трябвало да се намалят данъците върху труда, за да се плащат повече, посочи Красен Станчев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Бившия председател на ИПИ

    7 0 Отговор
    Красен Станчев каза още нещо - Тази зима Жан Виденова зима не се очаква само криза а по нататък е напълно възможно

    18:30 31.10.2025

  • 2 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    10 1 Отговор
    Скачайте кат шимпанзета 89 с двата пръста начело с Црън Ваню.

    Честито.

    18:34 31.10.2025

  • 3 тоз пък

    6 5 Отговор
    Досега "Лукойл" почти не плащаше данък "печалба", докато ДДС и акцизите от продуктите на "Лукойл" вкарваха в бюджета около 1 млрд. евро годишно. ....Това не го плаща Лукойл, а хората. От къде ги намирате тези икспрти.

    Коментиран от #11

    18:36 31.10.2025

  • 4 Точен

    10 1 Отговор
    Красене, връщай грантовете, еврото си отива...

    18:37 31.10.2025

  • 5 Един

    6 0 Отговор
    И как бе господин соросоиден крадец ще приложиш "естонския модел"!
    Ако корпорациите не плащат данъка как ще вържеш бюджет какъвто и да е той! И ако вечно "реинвестират" как това се явява бъдещо взимане - като те не дават?!

    И знаеш ли всъщност къв е "естонския модел" - ЕСТОНСКИЯ МОДЕЛ Е ДА НАПОМПИМ ДЪЛГА С 300% и да отчетем икономически ръст - е ние тва го правим успешно!

    И кя корпорация ще реинвестира при тебе бе господин соросоиден крадец, като всичките са чужди - най-големите 5 сигурно изнасят 10тина милиарда навън и те искат парите ти, не да ти правят живота по-добър! Ти си глупака, който тегли заеми, за да им даде парите и те да ги изнесат!

    1000 тояги и на тоя и го пускайте извън граница

    18:37 31.10.2025

  • 6 Добре

    3 3 Отговор
    поне, че ще има банани на разумни цени.
    Иначе ще карат горива с цистерни. Смях и срам. 1 милиард ще ги "намерят" като вдигнат данъците два пъти като малоумните еврогейци

    18:39 31.10.2025

  • 7 Не е

    4 2 Отговор
    ясно този какъв точно "икономист" е. По-ми мяза на лобист и корпоративист

    18:41 31.10.2025

  • 8 Факти

    3 2 Отговор
    Красен Станчев: Правителството ще е най-големият проблем за бюджета !

    18:46 31.10.2025

  • 9 Хохо Бохо

    0 0 Отговор
    Това го пиша от няколко дни без да съм специалист. Тея сега стоплиха

    18:46 31.10.2025

  • 10 НАЙ–ГОЛЯМ ПРОБЛЕМ ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    са такива ПСЕВДО-ЕКСПЕРТИ, Пазарни НЕО-ТАЛИБАЛИНИ , които нещо се умълчаха в тирадите "ПАЗАРЪТ ЩЕ РЕШИ ВСИЧКО" с идването на ТРЪМП на власт, - санкции, конфискации, одържавяване на чужда собственост и прочее НЕ ПАЗАРНИ ТАРИКАТЛЪЦИ

    18:48 31.10.2025

  • 11 Хохо Бохо

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "тоз пък":

    Умен, когато не продаваш гориво от къде ще ти дойде ддс и акциз? Такива плиткоумни като тебе ни докараха до тук. Колко ще ти е акциза и ддс от нула бе жалкопаветно, евроатлантическо тревопасно?

    18:48 31.10.2025

  • 12 Българин

    3 2 Отговор
    Най накрая преди час г-н Слави Трифонов забрани коментарите в своя профил. Вече няма да има масови клетви и обиди към него под профила му. И обясни защо ги спира-
    Слави Т. Трифонов -







    " Откакто имам „Фейсбук“, съм получил 602 000 коментара под моите постове.

    Но една огромна част от тези коментари са на тролове, аватари и всякакви други подобни твари.
    И, обективно погледнато, аз давам възможност на хора с нисък морал да изкарват пари благодарение на гнусотиите, които пишат за мен и под моите постове.

    Навремето така беше с жълтите вестници. Аз заведох 18 дела, спечелих ги всичките, а всички пари, които получих, дарих на деца в неравностойно положение.

    Сега не мога да направя това, защото всички тези тролове и аватари умело са скрити в сървъри в най-различни държави по света.

    Затова искам още веднъж най-искрено да благодаря на всички хора, които са си правили труда да коментират моите постове - независимо дали са се изказвали положително или отрицателно.

    Но няма да продължавам да давам възможност на въпросните твари да изкарват пари благодарение на мен.
    Затова за известно време ще спра коментарите под моите постове.

    Коментиран от #13

    18:49 31.10.2025

  • 13 Човека казва

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Българин":

    Тези много хора изкарвали пари на негов гръб като го обиждали и мразели. Занапред повече нямал да им дава възможност да трупат пари затова вече забранявал коментарите в профила си.

    18:51 31.10.2025

  • 14 нннн

    5 0 Отговор
    Нож в гърба от приятел. Санкциите на Тръмп срещу Русия удариха България и др. европейски страни.

    18:53 31.10.2025

  • 15 Спирайте Лукойл

    4 1 Отговор
    Днес заредих на бензиностанция от тази верига с шест стотинки повече. Аз искам с изтъркания си български евроатлантически задник да плащам колкото се може повече защото някой го налага.
    Аз може да съм тъпанар но съм твърд евроатлантик и ще плащам всичко което ние сме готови да подарим на покрайна. А от първи януари си сложете една ламарина на задниците защото ще ви влезем много твърдо и дълбоко.

    19:03 31.10.2025

  • 16 ?????

    3 0 Отговор
    Дъртите седесари пак изпълзяха в очакване на някаква нова далавера.
    Чувстват къде трябва да лизнат за да им отчете някой.
    Но тоя път тва май не е лъжица за тяхната уста.
    Просто ще се облизват.

    19:03 31.10.2025

  • 17 И други по 1 милиард

    3 0 Отговор
    ЛукОил -14 милиарда годишна печалба,
    Банковата система-12 милиарда годишна печалба,
    Хранителните вериги - 10 милиарда годишна печалба,
    Електро Разпределитените Дружества - 6 милиарда годишна печалба,
    Тецовете Марица -4 милиарда годишна печалба,
    Дънди и злато - над 10 милиарда годишна печалба и т.н.

    Коментиран от #21

    19:13 31.10.2025

  • 18 И ко евроинтегрираните

    3 0 Отговор
    Сиганти наште избиратели на ДПС -Ново начало и ГЕРБ да не получат нищо, не става. Те няма да гласуват.

    19:19 31.10.2025

  • 19 Бар "Дак"

    2 0 Отговор
    Институтки да ти види окото, с кетап!

    19:19 31.10.2025

  • 20 БулхариСтанчев

    2 0 Отговор
    Червен Красен Стан

    19:20 31.10.2025

  • 21 Икономика на растежа

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "И други по 1 милиард":

    Чушкопеци с три отвора - 4 милиарда евро ,чиста печалба на годишна база.

    19:21 31.10.2025

  • 22 Этц909

    2 0 Отговор
    20 лева за литър бензин на 21.11. 25 година

    19:22 31.10.2025

  • 23 идиоти вън

    1 0 Отговор
    Има нещо гнило, ама много гнило в тези аналлизатори-,,специалисти", абе що не кажете, че проблемът не е в лукохл, а в американците дето наложиха санкциите бе!!!!

    19:31 31.10.2025

