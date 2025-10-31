Красен Станчев: "Лукойл" ще е най-големият проблем за бюджета

Един колега определи днешния диалог в парламента за проектобюджета за 2026 г. като влакче на ужасите - това е т.нар. увеличение на осигуровките. Но най-големият проблем на бюджета ще бъде казусът с "Лукойл". Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ Красен Станчев, основател на Института за пазарна икономика.
Досега "Лукойл" почти не плащаше данък "печалба", докато ДДС и акцизите от продуктите на "Лукойл" вкарваха в бюджета около 1 млрд. евро годишно. В бюджета не е предвиден буфер, ако има такава голяма липса на приходи. Рискът с "Лукойл" е създаден от политиците, но не виждам какъв полезен ход имат политиците към момента, заяви Станчев.
Един от начините на увеличаване на приходите в бюджета е естонски модел на корпоративния данък – всичко, което е реинвестиция е с нулев данък, защото това носи доход в бъдеще. Има и други неща, които могат да се направят - безсмислено да се дават пари "на калпак", а социалните помощи да са неефективни. Но основният проблем за бюджета за догодина ще бъде рискът, породен от санкциите върху "Лукойл", каза още Станчев.
Трябваше да се направи това, което направиха други страни като Германия – да се поставят условия за купувача, да се направи така, че да не влизат пари от "Лукойл" в Русия, което означава контрол върху транзакциите. Едното нещо, заради което това не направено, е нерешителност, другото е страх, третото е мързел и четвъртото е очакване на изборите, добави икономистът.
Почти сигурно догодина ще продължи вземането на дълг, ще има увеличение на т.нар. социални вноски или данъка върху труда, което ще съкрати дохода на работещите. Голяма част от тези пари се плащат от работодателя. В крайна сметка ще има недостиг в бюджета, защото ще нарасне делът на сивата икономика. Това увеличение с 2% на вноските не покрива дефицита на НОИ. По-скоро би трябвало да се намалят данъците върху труда, за да се плащат повече, посочи Красен Станчев.
1 Бившия председател на ИПИ
18:30 31.10.2025
2 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Честито.
18:34 31.10.2025
3 тоз пък
Коментиран от #11
18:36 31.10.2025
4 Точен
18:37 31.10.2025
5 Един
Ако корпорациите не плащат данъка как ще вържеш бюджет какъвто и да е той! И ако вечно "реинвестират" как това се явява бъдещо взимане - като те не дават?!
И знаеш ли всъщност къв е "естонския модел" - ЕСТОНСКИЯ МОДЕЛ Е ДА НАПОМПИМ ДЪЛГА С 300% и да отчетем икономически ръст - е ние тва го правим успешно!
И кя корпорация ще реинвестира при тебе бе господин соросоиден крадец, като всичките са чужди - най-големите 5 сигурно изнасят 10тина милиарда навън и те искат парите ти, не да ти правят живота по-добър! Ти си глупака, който тегли заеми, за да им даде парите и те да ги изнесат!
1000 тояги и на тоя и го пускайте извън граница
18:37 31.10.2025
6 Добре
Иначе ще карат горива с цистерни. Смях и срам. 1 милиард ще ги "намерят" като вдигнат данъците два пъти като малоумните еврогейци
18:39 31.10.2025
7 Не е
18:41 31.10.2025
8 Факти
18:46 31.10.2025
9 Хохо Бохо
18:46 31.10.2025
10 НАЙ–ГОЛЯМ ПРОБЛЕМ ЗА БЪЛГАРИЯ
18:48 31.10.2025
11 Хохо Бохо
До коментар #3 от "тоз пък":Умен, когато не продаваш гориво от къде ще ти дойде ддс и акциз? Такива плиткоумни като тебе ни докараха до тук. Колко ще ти е акциза и ддс от нула бе жалкопаветно, евроатлантическо тревопасно?
18:48 31.10.2025
12 Българин
Слави Т. Трифонов -
" Откакто имам „Фейсбук“, съм получил 602 000 коментара под моите постове.
Но една огромна част от тези коментари са на тролове, аватари и всякакви други подобни твари.
И, обективно погледнато, аз давам възможност на хора с нисък морал да изкарват пари благодарение на гнусотиите, които пишат за мен и под моите постове.
Навремето така беше с жълтите вестници. Аз заведох 18 дела, спечелих ги всичките, а всички пари, които получих, дарих на деца в неравностойно положение.
Сега не мога да направя това, защото всички тези тролове и аватари умело са скрити в сървъри в най-различни държави по света.
Затова искам още веднъж най-искрено да благодаря на всички хора, които са си правили труда да коментират моите постове - независимо дали са се изказвали положително или отрицателно.
Но няма да продължавам да давам възможност на въпросните твари да изкарват пари благодарение на мен.
Затова за известно време ще спра коментарите под моите постове.
Коментиран от #13
18:49 31.10.2025
13 Човека казва
До коментар #12 от "Българин":Тези много хора изкарвали пари на негов гръб като го обиждали и мразели. Занапред повече нямал да им дава възможност да трупат пари затова вече забранявал коментарите в профила си.
18:51 31.10.2025
14 нннн
18:53 31.10.2025
15 Спирайте Лукойл
Аз може да съм тъпанар но съм твърд евроатлантик и ще плащам всичко което ние сме готови да подарим на покрайна. А от първи януари си сложете една ламарина на задниците защото ще ви влезем много твърдо и дълбоко.
19:03 31.10.2025
16 ?????
Чувстват къде трябва да лизнат за да им отчете някой.
Но тоя път тва май не е лъжица за тяхната уста.
Просто ще се облизват.
19:03 31.10.2025
17 И други по 1 милиард
Банковата система-12 милиарда годишна печалба,
Хранителните вериги - 10 милиарда годишна печалба,
Електро Разпределитените Дружества - 6 милиарда годишна печалба,
Тецовете Марица -4 милиарда годишна печалба,
Дънди и злато - над 10 милиарда годишна печалба и т.н.
Коментиран от #21
19:13 31.10.2025
18 И ко евроинтегрираните
19:19 31.10.2025
19 Бар "Дак"
19:19 31.10.2025
20 БулхариСтанчев
19:20 31.10.2025
21 Икономика на растежа
До коментар #17 от "И други по 1 милиард":Чушкопеци с три отвора - 4 милиарда евро ,чиста печалба на годишна база.
19:21 31.10.2025
22 Этц909
19:22 31.10.2025
23 идиоти вън
19:31 31.10.2025