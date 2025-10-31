Красен Станчев: "Лукойл" ще е най-големият проблем за бюджета

Един колега определи днешния диалог в парламента за проектобюджета за 2026 г. като влакче на ужасите - това е т.нар. увеличение на осигуровките. Но най-големият проблем на бюджета ще бъде казусът с "Лукойл". Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ Красен Станчев, основател на Института за пазарна икономика.

Досега "Лукойл" почти не плащаше данък "печалба", докато ДДС и акцизите от продуктите на "Лукойл" вкарваха в бюджета около 1 млрд. евро годишно. В бюджета не е предвиден буфер, ако има такава голяма липса на приходи. Рискът с "Лукойл" е създаден от политиците, но не виждам какъв полезен ход имат политиците към момента, заяви Станчев.

Един от начините на увеличаване на приходите в бюджета е естонски модел на корпоративния данък – всичко, което е реинвестиция е с нулев данък, защото това носи доход в бъдеще. Има и други неща, които могат да се направят - безсмислено да се дават пари "на калпак", а социалните помощи да са неефективни. Но основният проблем за бюджета за догодина ще бъде рискът, породен от санкциите върху "Лукойл", каза още Станчев.

Трябваше да се направи това, което направиха други страни като Германия – да се поставят условия за купувача, да се направи така, че да не влизат пари от "Лукойл" в Русия, което означава контрол върху транзакциите. Едното нещо, заради което това не направено, е нерешителност, другото е страх, третото е мързел и четвъртото е очакване на изборите, добави икономистът.

Почти сигурно догодина ще продължи вземането на дълг, ще има увеличение на т.нар. социални вноски или данъка върху труда, което ще съкрати дохода на работещите. Голяма част от тези пари се плащат от работодателя. В крайна сметка ще има недостиг в бюджета, защото ще нарасне делът на сивата икономика. Това увеличение с 2% на вноските не покрива дефицита на НОИ. По-скоро би трябвало да се намалят данъците върху труда, за да се плащат повече, посочи Красен Станчев.