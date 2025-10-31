Георги Вулджев: Този бюджет готви за някои лакомства, а за други - пакост

Този бюджет готви за някои лакомства, а за други - пакост. Лакомствата са за държавната администрация, а пакостите са за работещите в частния сектор.

Това заяви в предаването "Още от деня" по БНТ икономистът Георги Вулджев. Заедно с него гост беше и колегата му Петър Ганев, като двамата коментираха темата за проектобюджета за 2026 година.

"Пенсиите и заплатите в бюджетния сектор си растат стабилно и няма какво да се стабилизира там. Разбира се изключвам някои сектори, като медицинските сестри и младите лекари, но в останалите държавни сектори има ръст на заплатите с 40-50%. Трябва да се спрат най - налудничевите искания в този бюджет. Не трябва да се удрят тези, които работят и честно си плащат данъците", каза Ганев.

"Проблемите на бюджета са в разходната част. Затова е необходима една мека консолидация. Трябва да има преразглеждане на ръста на бюджетните заплати. МРЗ трябва да почне да расте по някаква формула. Всеки нормален човек знае, че не му се вдига заплатата ей така. Трябва да има продуктивност, за да ти се вдигне заплатата. Ръстът на държавните заплати води и до повишение на инфлацията", категоричен бе Вулджев.

"Трябва да има мерки, защото наистина дефицитът ще отиде на 7-8%. Където си вдигнал пенсиите и заплатите драстично, сега няма да ги вдигаш. Ще вдигнеш само там, където има някакво изоставане. Политиците трябва да разберат, че бюджетната криза сваля правителства. Най-лесният начин да падне едно правителство е да се вкара в бюджетна криза. Консолидацията води до стабилно управление. Предложенията за данъчни реформи също могат да доведат до спад на приходите. Плоският данък води до най-големите постъпления в бюджета. Не можеш да наказваш работещите чрез увеличаване на осигуровките. Има още време и се надявам, че политиците ще вземат правилните мерки. Трябва бюджет, който да покрие обещания към наистина социално слабите и да дадеш стимул на частния бизнес", добави Петър Ганев.

"Фискалната криза е по-голям политически риск, отколкото това, че няма на вдигнеш заплатата на някой. В момента няма световна криза и политиците няма с какво да се оправдаят. Сами сме допуснали тези грешки и сами трябва да си ги оправим", добави Георги Вулджев.