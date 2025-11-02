Новини
Планинските спасители в Банско: Ние сме готови 24/7 през цялата година

Планинските спасители в Банско: Ние сме готови 24/7 през цялата година

2 Ноември, 2025 08:25

Планинската спасителна служба в Банско е една от най-добре оборудваните

Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Преди години планинските спасители и любителите на белите спортове можеха да видят хеликоптер за спешна помощ по въздуха само по време на големи международни състезания. Само за последната година българските въздушни линейки участваха в десетки акции по спасяване на пострадали хора в планината, пише БНР.

Планинската спасителна служба в Банско е една от най-добре оборудваните и това в голяма степен се дължи десетки дарители. С благотворителни кампании се закупи автомобил за кучета-спасители, съвременна екипировка и дронове за търсене на изгубили се туристи, разказват Ивайло Валеюв и Наско Уков от спасителния отряд в Банско.

В навечерието на зимния сезон планинските спасители в Пирин се подготвят за работа при по-тежки условия и повече инциденти в планината. Новите технологии, дарителските кампании и сътрудничеството с въздушните екипи са сред акцентите в подготовката на спасителния отряд в Банско.

"Чувстваме се по-добре оборудвани - всяка година се закупува нова техника. От двата дрона, с които работим, единият вече е с термокамера, а другият предстои да бъде обновен", разказва спасителят Ивайло Валеюв.

И двата апарата са осигурени чрез дарителски кампании, започнали след реална спасителна акция в края на годината, когато доброволци наели външен пилот с дрон, за да помогне при издирване на изчезнал човек.

"Тогава всички видяха, че технологията върши работа. Кампанията тръгна от тази акция и благодарение на десетки добри хора днес имаме модерна техника“, споделят от отряда. Дарителите са над 60 - имената им са изписани на табло в базата на спасителите.

Дарителството - подкрепа, която спасява животи

"Хората вече осъзнават, че дарителството за нас означава спасяване на човешки живот. Затова и даряват все по-често“, казва Ивайло Валеюв. Според него не количеството техника е важно, а нейната ефективност:
"Дроновете, както всяко съвременно устройство, се обновяват бързо. Нашата идея е да работим с модерна апаратура и да я подменяме периодично."

Готовност за зимата и въздушното спасяване

"Ние сме готови 24/7 през цялата година“, уверява Наско Уков от спасителния отряд.

В подготовката за сезона влизат проверка на екипировката, техниката и оборудването на постовете в ски зоните. През изминалото лято въздушните линейки вече активно са подпомагали планинските спасители. Очаква се през зимата съвместната работа да се разшири.

"Процедурите за оборудване на хеликоптерите с лебедки и обучаването на екипите са в ход. Надяваме се постепенно да достигнем европейско ниво на организация“, коментира Уков.

Съвместно с екипите на въздушното спасяване са набелязани подходящи места за кацане и зависване на хеликоптери в различните зони на планината, там, където има най-голяма концентрация на инциденти.

"Системата вече работи - направихме немалко акции през годината. Има какво да се усъвършенства, но това ще стане с времето“, допълва той.

Закон за доброволците - необходима крачка напред

Планинските спасители у нас все още очакват приемането на закон, който да регламентира тяхната дейност. Повечето от тях са доброволци, а освобождаването им от работа при инциденти става все по-трудно.

"Държавата трябва да чуе това, за което говорим от години. Нашите доброволци не са просто хора, които раздават чай и одеяла – те са професионалисти, които рискуват живота си, за да спасяват други. Нужно е да се намери точната законова рамка", подчертава Уков.

"Не е услуга, а мисия"

"Голяма част от нашето оборудване е купено с дарителски средства. Без тях нямаше да можем да вършим работата си ефективно, казват спасителите.

За тях планинското спасяване не е услуга, а мисия - такава, която не свършва със сезона.


Банско / България
