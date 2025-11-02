Новини
Бюджетът ще покаже кой наистина подкрепя стабилността в управлението

Бюджетът ще покаже кой наистина подкрепя стабилността в управлението

2 Ноември, 2025

Ивайло Вълчев, ИТН: Кабинетът има нужда от стабилна подкрепа, не от пазарлъци

Бюджетът ще покаже кой наистина подкрепя стабилността в управлението - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова

Евродепутатът от "Има такъв народ" (ИТН) Ивайло Вълчев заяви в студиото на "Денят започва с Георги Любенов", че предстоящото обсъждане на бюджета ще бъде истинският тест за политическа отговорност и че правителството трябва да търси подкрепа за политики, които носят реална полза на държавата.

По думите на Вълчев, след последните политически промени в Народното събрание основната задача на управляващите е да намерят баланса между стабилността и политическата почтеност:

"Кабинетът няма мнозинство. За да остане да функционира, има нужда от подкрепа в залата. Надявам се, че сега ще се предлагат решения, които ще привлекат подкрепа и от опозиционни партии."

Той посочи, че бюджетът ще бъде първия ясен индикатор дали в парламента все още има воля за стабилност:

"Ще се види още при бюджета. Ще се види и когато стане дума за енергийната ни сигурност. Тогава се разбира кой мисли държавнически, и кой – партийно."

Вълчев направи и уточнение по повод дискусиите за дерогацията на България за руски петрол:

"Правителството не е питало дали може да помоли за дерогация, а каква е процедурата, по която тя може да бъде поискана. Това е важна разлика."

Той изрази критика към европейската политика, която според него често поставя идеологията над икономическата логика:

"Европа допусна грешка, защото не беше достатъчно гъвкава. В момента всяка държава се опитва индивидуално да спасява икономиката си, вместо да има общо решение. Това е резултат от идеологически, а не от икономически подход."

След т. нар. преформатиране на управлението, според Вълчев, ИТН е показала, че няма да бъде зависима от външен натиск:

"Очакваше се именно ние да бъдем слабото звено, което ще подаде в посока на новите сили, но се случи точно обратното."

Той добави, че партията се придържа към подписания договор за съвместно управление, и че всички решения трябва да се обясняват ясно на обществото:

"Имаме нужда от повече обяснение. Не е добре да оставяме други да разказват вместо нас какво се случва. В политиката не е достатъчно едно решение да е разумно – трябва и да го защитиш."

По повод спекулациите за нов политически проект около президента Румен Радев, Вълчев припомни, че ИТН първи са поставили темата за президентска република, но не в персонален, а в принципен контекст:

"Когато говорихме за президентска република, идеята беше за принципна промяна на модела, не за подкрепа на конкретен човек. Радвам се, че днес някои наши опоненти започват да мислят в тази посока."

Ивайло Вълчев подчерта още, че всички големи политически въпроси – от енергетиката до социалната политика – ще се решават през бюджета:

"Бюджетът е лакмусът. Той ще покаже кой работи за стабилността на държавата и кой мисли само за политическа изгода."


Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Няма

    22 0 Отговор
    нормален , който да подкрепя управлението на срама и мизериите , както и катастрофалния бюджет !

    Коментиран от #7

    10:52 02.11.2025

  • 2 В нормална държава

    8 3 Отговор
    където партиите имат национален интерес, а не олигархичен като в България, Това което казва Вълчев е така. Там всеки подкрепя идеи и политики, които счита за свои, независимо дали е опозиция или не. Но тук в България, партиите са олигархични проекти и при тях няма национален интерес, а само борба за власт. Така, че всичко казано е добро, но е утопия и не приложимо тук.

    10:57 02.11.2025

  • 3 ТАКСА ВОДОМЕР

    10 2 Отговор
    Оставете бюджета и кажете платихте ли Такса Водомер? Плащайте, че идват и други такси! Такса по такса - милионер!

    10:58 02.11.2025

  • 4 Маани маани

    14 4 Отговор
    Този ми прилича на онзи Дани дето беше министър на правосъдието при Боко Тиквата, а му викаха Барни Ръбъл, ама младата версия, а и на интелект го докарва все пак е колега с Тоше.

    11:01 02.11.2025

  • 5 Бюджетът си го пълнят варшедките

    4 0 Отговор
    Граждански патрули ги заснемат, докато крадат по улиците и в метрото на испанската столица. Доброволческата организация „Патрула Мадрид“ публикува снимките и имената им в Instagram. Така излиза наяве добре организирана престъпна мрежа, която вреди на имиджа на България.
    От две години групата „Патрула Мадрид“ следи и снима джебчийки по улиците на стария град. В нея участват обикновени граждани – ресторантьори, бармани, гидове, пенсионери. Сред задържаните има и румънци и босненци, но според доброволците най-голямата и организирана група са именно българките.
    Те описват структурата като пирамидална и твърдят, че е свързана с трафик на коли, наркотици и пране на пари. „Идентифицирали сме над 150 жени от една и съща банда“, казва член на организацията. „Повечето са от ромски семейства от България“.



    Патрулът е изградил ясен профил на извършителките – жени между 25 и 40 години, винаги сериозни, обикновено по две, без да си говорят. Разпознават ги по облеклото и слънчевите очила.



    Жертвите им най-често са възрастни хора и туристи от Азия, които носят пари в брой. „Ходят по пренаселени места – например автобуси в пиковите часове“, казват от патрула. Класическият им метод е да прикриват ръката си с дреха, докато измъкват портфейли от чанти или джобове.

    11:02 02.11.2025

  • 6 иван костов

    9 0 Отговор
    Каква стабилност бе Оли Го, каква подкрепа бе Френ! Стабилни в пропадането!

    11:10 02.11.2025

  • 7 ИСТИНАТА

    11 3 Отговор

    До коментар #1 от "Няма":

    Няма по-голям помияр от Слави!

    11:14 02.11.2025

  • 8 Бат Венце Сикаджията

    2 0 Отговор
    Къде е интелигентен само тоя на снимката.

    11:15 02.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Баба Гошка

    3 0 Отговор
    Умни, красиви и свободни хора членуват в плевенската дивизия на славния Зулус. Но тази мантра за стабилност гробаджиите повтарят вече 15 години пред будния български народ. Не че се е изтъркала - просто крадат идеите на г-н Бойко. А толкова са млади умни и талантливи итънарите, живота е пред тях!
    Пак ще гласуваме за тях, но им трябват нови лозунги и идеи! Все едно ГЕРБ слушам, а сте кадърни и можете!

    Коментиран от #21

    11:21 02.11.2025

  • 11 Дедо

    6 3 Отговор
    Предишното правителство в което участваха ,го атакуваха всеки ден , иронизираха и се подиграваха на партньорите си и накрая го събориха заради Македонияяяяяя. А сегашното в което са партньори с Бойко и Пеевски мълчат ,нито дума за никой , нито подигравки за Пеевски и Бойко , нито за Македонияяяята нещо. Явно още преди пет години са били прокси инженерен проект на ДПС , както подозирахме всички. Просто ИТН е метастаза на Пеевски .

    Коментиран от #13

    11:23 02.11.2025

  • 12 Тервел

    6 1 Отговор
    Тоя Ивайло откакто стана евродепутат как бързо заглади косъма и понапълня , направи бузки. Явно добре му се отразява евродепутатската заплата.

    11:24 02.11.2025

  • 13 Предишното правителство

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Дедо":

    се занимаваше с лъжи срещу ИТН и всички които им пречеха на схемите. А тук има коалиционни споразумения които се спазват. Явно ГЕРБ не са ударили дъното като ПП и ДБ.

    Коментиран от #17

    11:25 02.11.2025

  • 14 Гедер

    2 1 Отговор
    Вълчев кажи кога Слави Зулуса ще изнесе откраднатите 800 милиона от строежа на детската болница и още един милиард от концесиите в БДЖ ? Кажи в чували с новия правителствен самолет ли ще ги занесе в Барбадос ,за да ги изпере ортака му счетоводител Пепи Плагиата.

    Коментиран от #15

    11:28 02.11.2025

  • 15 Я сега ни разкажи

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Гедер":

    каква полза имаш да те ползва мафията с евтини и глупави лъжи? После обраната си ти.

    Коментиран от #18

    11:31 02.11.2025

  • 16 Оги

    2 1 Отговор
    Как е, Ивка, друго са си 30 бона евроци заплата без да прави нищо, седиш си и не ти пука, никой нищо не иска от тебе и така 5 годинки - поглеждаш в банковата сметка и хоп - милионер в евро! Не е като да се мъчиш да списваш някакви тъпи скечове за Славчо. Пичага е Ивката, усети се къде е мекото на хляба и се уреди и той като другите, по които плю 20 години.

    11:33 02.11.2025

  • 17 Дедо

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "Предишното правителство":

    Забравяш че Слави Зулуса искаше от ПП-ДБ да му дадат 3 милиарда за да се разплати със фирмите на Борисов и Пеевски строящи магистралите , а те ме се съгласиха заради видните нарушения и кражби и Зулуса събори правителството. Това му беше ролята тогава , да издърпа милиардите за Борисов и Пеевски. Какъв му е зора на един шоумен още в първите дни на едно коалиционно правителство да иска спешно 3 милиарда и да се цупи, че не му ги дават .

    Коментиран от #19

    11:35 02.11.2025

  • 18 Гедер

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Я сега ни разкажи":

    Тошко Африкански ти ли бе хахаха . Кога ще внасяш лекарите от Буркина Фасо?

    Коментиран от #22

    11:37 02.11.2025

  • 19 Как ще забравям лъжите на ПП и ДБ

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "Дедо":

    Всички помним киро лъжеца на площада как им обеща да им плати. Не се мрази толкова. За ПП и ДБ е ясно, че са отпадък, но не по малък е този дето го ползват за лъжи.

    11:37 02.11.2025

  • 20 нннн

    1 0 Отговор
    Като заговорят мошениците за стабилност, се сещам, че ковчегът на дъното на трапа е най- стабилен.

    11:37 02.11.2025

  • 21 Дедо Гошо

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Баба Гошка":

    Бабо Гошке, ИТН е поддивизия на ГЕРБ за освобождение на България от про100Киро и хищната Хиена Лена.

    11:39 02.11.2025

  • 22 Не е нужно да си Тошко

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "Гедер":

    за да мразиш простаците наети за лъжа. Нужно е само да не се мрази човек и да има достойнство. Все ще живеете в мизерия, крадени и обрани.

    11:39 02.11.2025

  • 23 Алфа Bълкът

    1 0 Отговор
    Най-наглите, най-мазните, най-лъжливите, най-противните са тия от ИТН.
    С какъв гняс, с каква злоба, с какво отвращение говориха за политическото статукво тези карикатури.
    Винаги са ми били ясни, добре че ме послушаха и взеха се вкараха малко във вид.
    Че като сядаха на оная масичка да политиканстват и решават как ще оправят държавата, още като бяха в БТВ — кой чорлав, кой не изкъпан, кой брадясъл, кой с жълти зъби, кой без зъби и 2/3 от бяха с неизрязани черни нокти.
    Аз не ги разбрах тия, сценаристи ли сядаха на тая маса или шлосери в обедната си почивка?!

    Коментиран от #24

    11:40 02.11.2025

  • 24 В България

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Алфа Bълкът":

    не се коментират теми, казано нещо или политика. Всичко са пошлости и личностни нападки, лъжи и тъпотии, платени от същите тези които крадат и унищожават България.

    11:43 02.11.2025

