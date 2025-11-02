Бюджетът ще покаже кой наистина подкрепя стабилността в управлението

Евродепутатът от "Има такъв народ" (ИТН) Ивайло Вълчев заяви в студиото на "Денят започва с Георги Любенов", че предстоящото обсъждане на бюджета ще бъде истинският тест за политическа отговорност и че правителството трябва да търси подкрепа за политики, които носят реална полза на държавата.
По думите на Вълчев, след последните политически промени в Народното събрание основната задача на управляващите е да намерят баланса между стабилността и политическата почтеност:
"Кабинетът няма мнозинство. За да остане да функционира, има нужда от подкрепа в залата. Надявам се, че сега ще се предлагат решения, които ще привлекат подкрепа и от опозиционни партии."
Той посочи, че бюджетът ще бъде първия ясен индикатор дали в парламента все още има воля за стабилност:
"Ще се види още при бюджета. Ще се види и когато стане дума за енергийната ни сигурност. Тогава се разбира кой мисли държавнически, и кой – партийно."
Вълчев направи и уточнение по повод дискусиите за дерогацията на България за руски петрол:
"Правителството не е питало дали може да помоли за дерогация, а каква е процедурата, по която тя може да бъде поискана. Това е важна разлика."
Той изрази критика към европейската политика, която според него често поставя идеологията над икономическата логика:
"Европа допусна грешка, защото не беше достатъчно гъвкава. В момента всяка държава се опитва индивидуално да спасява икономиката си, вместо да има общо решение. Това е резултат от идеологически, а не от икономически подход."
След т. нар. преформатиране на управлението, според Вълчев, ИТН е показала, че няма да бъде зависима от външен натиск:
"Очакваше се именно ние да бъдем слабото звено, което ще подаде в посока на новите сили, но се случи точно обратното."
Той добави, че партията се придържа към подписания договор за съвместно управление, и че всички решения трябва да се обясняват ясно на обществото:
"Имаме нужда от повече обяснение. Не е добре да оставяме други да разказват вместо нас какво се случва. В политиката не е достатъчно едно решение да е разумно – трябва и да го защитиш."
По повод спекулациите за нов политически проект около президента Румен Радев, Вълчев припомни, че ИТН първи са поставили темата за президентска република, но не в персонален, а в принципен контекст:
"Когато говорихме за президентска република, идеята беше за принципна промяна на модела, не за подкрепа на конкретен човек. Радвам се, че днес някои наши опоненти започват да мислят в тази посока."
Ивайло Вълчев подчерта още, че всички големи политически въпроси – от енергетиката до социалната политика – ще се решават през бюджета:
"Бюджетът е лакмусът. Той ще покаже кой работи за стабилността на държавата и кой мисли само за политическа изгода."
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Няма
Коментиран от #7
10:52 02.11.2025
2 В нормална държава
10:57 02.11.2025
3 ТАКСА ВОДОМЕР
10:58 02.11.2025
4 Маани маани
11:01 02.11.2025
5 Бюджетът си го пълнят варшедките
От две години групата „Патрула Мадрид“ следи и снима джебчийки по улиците на стария град. В нея участват обикновени граждани – ресторантьори, бармани, гидове, пенсионери. Сред задържаните има и румънци и босненци, но според доброволците най-голямата и организирана група са именно българките.
Те описват структурата като пирамидална и твърдят, че е свързана с трафик на коли, наркотици и пране на пари. „Идентифицирали сме над 150 жени от една и съща банда“, казва член на организацията. „Повечето са от ромски семейства от България“.
Патрулът е изградил ясен профил на извършителките – жени между 25 и 40 години, винаги сериозни, обикновено по две, без да си говорят. Разпознават ги по облеклото и слънчевите очила.
Жертвите им най-често са възрастни хора и туристи от Азия, които носят пари в брой. „Ходят по пренаселени места – например автобуси в пиковите часове“, казват от патрула. Класическият им метод е да прикриват ръката си с дреха, докато измъкват портфейли от чанти или джобове.
11:02 02.11.2025
6 иван костов
11:10 02.11.2025
7 ИСТИНАТА
До коментар #1 от "Няма":Няма по-голям помияр от Слави!
11:14 02.11.2025
8 Бат Венце Сикаджията
11:15 02.11.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Баба Гошка
Пак ще гласуваме за тях, но им трябват нови лозунги и идеи! Все едно ГЕРБ слушам, а сте кадърни и можете!
Коментиран от #21
11:21 02.11.2025
11 Дедо
Коментиран от #13
11:23 02.11.2025
12 Тервел
11:24 02.11.2025
13 Предишното правителство
До коментар #11 от "Дедо":се занимаваше с лъжи срещу ИТН и всички които им пречеха на схемите. А тук има коалиционни споразумения които се спазват. Явно ГЕРБ не са ударили дъното като ПП и ДБ.
Коментиран от #17
11:25 02.11.2025
14 Гедер
Коментиран от #15
11:28 02.11.2025
15 Я сега ни разкажи
До коментар #14 от "Гедер":каква полза имаш да те ползва мафията с евтини и глупави лъжи? После обраната си ти.
Коментиран от #18
11:31 02.11.2025
16 Оги
11:33 02.11.2025
17 Дедо
До коментар #13 от "Предишното правителство":Забравяш че Слави Зулуса искаше от ПП-ДБ да му дадат 3 милиарда за да се разплати със фирмите на Борисов и Пеевски строящи магистралите , а те ме се съгласиха заради видните нарушения и кражби и Зулуса събори правителството. Това му беше ролята тогава , да издърпа милиардите за Борисов и Пеевски. Какъв му е зора на един шоумен още в първите дни на едно коалиционно правителство да иска спешно 3 милиарда и да се цупи, че не му ги дават .
Коментиран от #19
11:35 02.11.2025
18 Гедер
До коментар #15 от "Я сега ни разкажи":Тошко Африкански ти ли бе хахаха . Кога ще внасяш лекарите от Буркина Фасо?
Коментиран от #22
11:37 02.11.2025
19 Как ще забравям лъжите на ПП и ДБ
До коментар #17 от "Дедо":Всички помним киро лъжеца на площада как им обеща да им плати. Не се мрази толкова. За ПП и ДБ е ясно, че са отпадък, но не по малък е този дето го ползват за лъжи.
11:37 02.11.2025
20 нннн
11:37 02.11.2025
21 Дедо Гошо
До коментар #10 от "Баба Гошка":Бабо Гошке, ИТН е поддивизия на ГЕРБ за освобождение на България от про100Киро и хищната Хиена Лена.
11:39 02.11.2025
22 Не е нужно да си Тошко
До коментар #18 от "Гедер":за да мразиш простаците наети за лъжа. Нужно е само да не се мрази човек и да има достойнство. Все ще живеете в мизерия, крадени и обрани.
11:39 02.11.2025
23 Алфа Bълкът
С какъв гняс, с каква злоба, с какво отвращение говориха за политическото статукво тези карикатури.
Винаги са ми били ясни, добре че ме послушаха и взеха се вкараха малко във вид.
Че като сядаха на оная масичка да политиканстват и решават как ще оправят държавата, още като бяха в БТВ — кой чорлав, кой не изкъпан, кой брадясъл, кой с жълти зъби, кой без зъби и 2/3 от бяха с неизрязани черни нокти.
Аз не ги разбрах тия, сценаристи ли сядаха на тая маса или шлосери в обедната си почивка?!
Коментиран от #24
11:40 02.11.2025
24 В България
До коментар #23 от "Алфа Bълкът":не се коментират теми, казано нещо или политика. Всичко са пошлости и личностни нападки, лъжи и тъпотии, платени от същите тези които крадат и унищожават България.
11:43 02.11.2025