Новият парк в столичния район “Младост” вече има готов проект за пъмп трак площадка

Готов е проектът за спортна площадка за практикуване на колоездене и ролкови спортове - пъмп трак площадка, която попада в обхвата на бъдещия парк в столичния квартал “Младост 3”. Столичната община публикува 3D визуализациите на проекта.

Решението залага на модерен облик, със съвременни технологии и устойчиви материали, които да улесняват бъдещата поддръжка. Предвидени са зони за краткотраен отдих, пейки, кошчета за отпадъци и друг вид паркова мебел, подбрани в стилистиката на цялостната визия на парка. Особено внимание ще бъде обърнато на функционалното зониране така, че да се осигури логична, лесна и безопасна организация на движението и ползването на съоръженията.

“Да разширяваме зелените площи на София и да изграждаме нови, функционални и модерни пространства във всички части на града е сред основните ни приоритети. Обръщаме особено внимание на проектите - както на тези, които са в довършителен етап, така и на изцяло новите такива, като този”, сподели заместник-кметът с ресор “Зелена система, екология и земеползване” Надежда Бобчева.

Пъмп трак е спортна площадка за практикуване на планинско колоездене, БМХ и ролкови спортове, която представлява затворен асфалтов кръг със серия от вълни, ролери и завои, различни по форма и размери. Идеята е каращите да не използват педали, а да развиват скорост чрез т. нар. “пъмпване”, откъдето идва и името на подобни съоръжения - движение, подобно на подскачане, но изпълнено с колело.

Трасето е проектирано така, че да може да се използва и от начинаещи, и от напреднали и да насърчава развитието на технически умения за контрол над колелото, като на него се учат основните умения за балансиране, координация, поддържане на скорост и инерция.

Проектът за изграждане на парк в район “Младост”, в който ще се намира и новата площадка, е изработен като част от инициативата „София избира зелено” и обществената поръчка за него бе обявена през 2024 г., като за нея вече има избран изпълнител. Техническият проект за пъмп трак площадката, е нов и е изготвен отделно, след консултации с водещи български специалисти в областта.

Столичната община припомня, че решението за избор на изпълнител на обществената поръчка за изпълнение на целия парк бе обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията, което доведе до забавяне на проекта. КЗК се произнесе в полза на Общината, но впоследствие процедурата беше обжалвана и пред Върховния административен съд. Окончателното решение ще определи сроковете за по-нататъшното изпълнение на проекта.