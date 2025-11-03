Новини
Новият парк в столичния район “Младост” вече има готов проект за пъмп трак площадка

3 Ноември, 2025 12:54 720 14

Решението залага на модерен облик, със съвременни технологии и устойчиви материали, които да улесняват бъдещата поддръжка

Новият парк в столичния район “Младост” вече има готов проект за пъмп трак площадка - 1
Снимка: Столична община
Венцислав Михайлов

Готов е проектът за спортна площадка за практикуване на колоездене и ролкови спортове - пъмп трак площадка, която попада в обхвата на бъдещия парк в столичния квартал “Младост 3”. Столичната община публикува 3D визуализациите на проекта.

Решението залага на модерен облик, със съвременни технологии и устойчиви материали, които да улесняват бъдещата поддръжка. Предвидени са зони за краткотраен отдих, пейки, кошчета за отпадъци и друг вид паркова мебел, подбрани в стилистиката на цялостната визия на парка. Особено внимание ще бъде обърнато на функционалното зониране така, че да се осигури логична, лесна и безопасна организация на движението и ползването на съоръженията.

“Да разширяваме зелените площи на София и да изграждаме нови, функционални и модерни пространства във всички части на града е сред основните ни приоритети. Обръщаме особено внимание на проектите - както на тези, които са в довършителен етап, така и на изцяло новите такива, като този”, сподели заместник-кметът с ресор “Зелена система, екология и земеползване” Надежда Бобчева.

Пъмп трак е спортна площадка за практикуване на планинско колоездене, БМХ и ролкови спортове, която представлява затворен асфалтов кръг със серия от вълни, ролери и завои, различни по форма и размери. Идеята е каращите да не използват педали, а да развиват скорост чрез т. нар. “пъмпване”, откъдето идва и името на подобни съоръжения - движение, подобно на подскачане, но изпълнено с колело.
Трасето е проектирано така, че да може да се използва и от начинаещи, и от напреднали и да насърчава развитието на технически умения за контрол над колелото, като на него се учат основните умения за балансиране, координация, поддържане на скорост и инерция.

Проектът за изграждане на парк в район “Младост”, в който ще се намира и новата площадка, е изработен като част от инициативата „София избира зелено” и обществената поръчка за него бе обявена през 2024 г., като за нея вече има избран изпълнител. Техническият проект за пъмп трак площадката, е нов и е изготвен отделно, след консултации с водещи български специалисти в областта.

Столичната община припомня, че решението за избор на изпълнител на обществената поръчка за изпълнение на целия парк бе обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията, което доведе до забавяне на проекта. КЗК се произнесе в полза на Общината, но впоследствие процедурата беше обжалвана и пред Върховния административен съд. Окончателното решение ще определи сроковете за по-нататъшното изпълнение на проекта.


  • 1 всичко се разпада

    5 1 Отговор
    след дпс-гроб

    12:56 03.11.2025

  • 2 Колко

    10 2 Отговор
    струва тоя проект , с нищо не впечатляващ , и кой го е сътворил ?

    12:58 03.11.2025

  • 3 Бай Ху (By Who)

    6 0 Отговор
    Господин кмета някаква помпа ли ще инсталира да го помпят.

    13:00 03.11.2025

  • 4 Последния Пловдивчанин

    2 0 Отговор
    В София милиони за нови паркове, от тях по-голямата част откраднати по лични банкови сметки. А в Пловдив Околовръсното шосе още е в състоянието от 1978 година, с по една лента за всяка посока на движение.

    Коментиран от #10

    13:01 03.11.2025

  • 5 Трол

    0 0 Отговор
    Виждал съм по-хубави проекти на Майнкрафт.

    13:04 03.11.2025

  • 6 хаберих

    3 0 Отговор
    Надпис на вратата на габровска сладкарница:
    "Търсим продавач - диабетик!".

    13:05 03.11.2025

  • 7 патент

    3 0 Отговор
    Пъмп трак-стар глупак.

    13:06 03.11.2025

  • 8 Сечко

    5 0 Отговор
    "Пъмп трак площадка“ — звучи като нещо между фитнес за асфалт и нов вид йога за колоездачи. Авторът явно вярва, че колкото повече английски думи наблъскаш в едно изречение, толкова по-урбанистично изглеждаш. Текстът напомня на ПР брошура, преведена с Google Translate и полята с щедра доза „модерност“. В крайна сметка не знаеш дали четеш за парк в Младост или за стартъп в Силициевата долина.

    13:13 03.11.2025

  • 9 Големанов

    1 0 Отговор
    пълни глуости се финансират. а Бобчева след като "реши" кризата с боклука н Люлин и Кр Село, сега си сложила зелената шапка на зам кмет.

    13:13 03.11.2025

  • 10 аве

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Пловдивчанин":

    На вас у майнистан ви трябва стънт трак, че големи сте стънтъри по улиците, но да задобреете още😉

    13:20 03.11.2025

  • 11 бушприт

    1 1 Отговор
    заместник-кметицата с ресор “Зелена система, екология и земеизползване”- Надежда Бобчева-Грахчева.

    13:30 03.11.2025

  • 12 С ВАС СМЕ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ

    0 1 Отговор
    Каквото щете правете,

    Само Радев да е далеч от властта

    13:37 03.11.2025

  • 13 Пешо Кюстендилецо

    0 0 Отговор
    Що е това пъмп трак ве джурналета? Я такова нещо не знам. Питах и кмето, учен човек, на опашката за хлеб се видеме, и он не знае.

    13:48 03.11.2025

  • 14 Благодаря на всички от ПП

    0 0 Отговор
    че ни натресоха този високо интелЕгентен индивид със звучното име


    БОБЧЕВА

    А на миро бажов намерихте ли му място

    13:53 03.11.2025

