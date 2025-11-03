Новини
Течове и пукнатини по историческата сграда на парламента в София

3 Ноември, 2025 21:55 687 12

Трайчо Трайков: Ако можех бих издал заповед за задължително ползване на сградата като Народно събрание

Течове и пукнатини по историческата сграда на парламента в София - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Течове и пукнатини по старата емблематична сграда на Народното събрание, която е паметник на културата. За проблема предупреди кметът на столичния район "Средец" Трайчо Трайков, цитиран от bTV.

Завършена през 1886 г., оцеляла след бомбардировките през 44-та. Сред първите политици прекрачили прага на Народното събрание са Стефан Стамболов и Петко Каравелов, разказва доцент Светослав Живков.

"Самия княз Александър открива тази първа сесия през 1885 г. Първото нещо, което се гласува всъщност тук е одобрението на един договор за постройката на ЖП линията от Цариброд до Вакарел, което е тази част от българската територия, която свързва Цариград с централна и западна Европа", коментира преподавателят по Нова българска история в СУ.

Заради падащата мазилка на 3 места около сградата по предписание на районния кмет са поставени ограничителни ленти. Ако състоянието на сградата се влоши, районната администрация има право да издаде забрана за ползване.

"Аз в никакъв случай не бих искал това да се случи, дори напротив, ако можех бих издал заповед за задължително ползване на сградата като Народно събрание, но в крайна сметка това зависи от НС", заяви Трайчо Трайков, кмет на столичния район "Средец".

Преди повече от 2 години депутатите се преместиха в бившия Партиен дом, заради спешна необходимост от ремонт. От тогава историческата сграда на НС не се използва активно. Въпреки това ремонт така и не е започнал.

"В идеалния център на София, всички ремонтни процедури се забавят по редица причини. Това е обективно обстоятелство", добави още Трайков.

От администрацията на парламента не ни допуснаха да влезем вътре. Уверяват, че са извършени обследвания и подготвителни дейности. Сега предстои конкурс за идейна концепция за реставрация. А средства за ремонта са осигурени от бюджета на Народното събрание за 2024 г.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    6 2 Отговор
    СРИВАЙТЕ Я!
    И старата и новата трябва да се сринат и столицата да се премести! СТИГАТ НИ СОФИЙСКИ ПРЕСТЪПНИЦИ!

    Коментиран от #6

    22:11 03.11.2025

  • 2 Амиии..

    8 1 Отговор
    ква е държавата, такава и сградата

    22:12 03.11.2025

  • 3 Борисов счупи държавата

    5 0 Отговор
    Всичко се руши под вещото управление на мракобесната шaйкa ГЕП.

    Коментиран от #9

    22:17 03.11.2025

  • 4 Истината

    6 0 Отговор
    Самото преместване стана по заповед от Посолството. Не Може Царя Освободител да е срещу парламента. Това било руска пропаганда!

    Коментиран от #8, #11

    22:18 03.11.2025

  • 5 оня с питон.я

    5 2 Отговор
    трайчо е враг на народа в списъка е скоро ще плаща

    22:18 03.11.2025

  • 6 Тоа па

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    Нещо бъркаш. В парламента са само селяни! Да се изместят в В. Търново, така ще са си по-близо до селата и околията.

    22:20 03.11.2025

  • 7 си дзън

    0 0 Отговор
    Абе да я бутат тая сграда и паметника пред нея най-добре.

    Коментиран от #10

    22:31 03.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ППДБ и другите

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Борисов счупи държавата":

    боклуци помогнаха.

    22:44 03.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Русофоби кръв пикаят,

    0 0 Отговор
    че Русия освободи българите от турско робство и създаде Третата Българска държава.

    Затова искат да съборят историческата сграда на Българското народно събрание и Паметника на Цар Освободител от турско робство!

    Мразят майките и бащите си, че са ги родили българи.

    22:58 03.11.2025

