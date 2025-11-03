Течове и пукнатини по историческата сграда на парламента в София

Течове и пукнатини по старата емблематична сграда на Народното събрание, която е паметник на културата. За проблема предупреди кметът на столичния район "Средец" Трайчо Трайков, цитиран от bTV.
Завършена през 1886 г., оцеляла след бомбардировките през 44-та. Сред първите политици прекрачили прага на Народното събрание са Стефан Стамболов и Петко Каравелов, разказва доцент Светослав Живков.
"Самия княз Александър открива тази първа сесия през 1885 г. Първото нещо, което се гласува всъщност тук е одобрението на един договор за постройката на ЖП линията от Цариброд до Вакарел, което е тази част от българската територия, която свързва Цариград с централна и западна Европа", коментира преподавателят по Нова българска история в СУ.
Заради падащата мазилка на 3 места около сградата по предписание на районния кмет са поставени ограничителни ленти. Ако състоянието на сградата се влоши, районната администрация има право да издаде забрана за ползване.
"Аз в никакъв случай не бих искал това да се случи, дори напротив, ако можех бих издал заповед за задължително ползване на сградата като Народно събрание, но в крайна сметка това зависи от НС", заяви Трайчо Трайков, кмет на столичния район "Средец".
Преди повече от 2 години депутатите се преместиха в бившия Партиен дом, заради спешна необходимост от ремонт. От тогава историческата сграда на НС не се използва активно. Въпреки това ремонт така и не е започнал.
"В идеалния център на София, всички ремонтни процедури се забавят по редица причини. Това е обективно обстоятелство", добави още Трайков.
От администрацията на парламента не ни допуснаха да влезем вътре. Уверяват, че са извършени обследвания и подготвителни дейности. Сега предстои конкурс за идейна концепция за реставрация. А средства за ремонта са осигурени от бюджета на Народното събрание за 2024 г.
1 ДрайвингПлежър
И старата и новата трябва да се сринат и столицата да се премести! СТИГАТ НИ СОФИЙСКИ ПРЕСТЪПНИЦИ!
Коментиран от #6
22:11 03.11.2025
2 Амиии..
22:12 03.11.2025
3 Борисов счупи държавата
Коментиран от #9
22:17 03.11.2025
4 Истината
Коментиран от #8, #11
22:18 03.11.2025
5 оня с питон.я
22:18 03.11.2025
6 Тоа па
До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":Нещо бъркаш. В парламента са само селяни! Да се изместят в В. Търново, така ще са си по-близо до селата и околията.
22:20 03.11.2025
7 си дзън
Коментиран от #10
22:31 03.11.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 ППДБ и другите
До коментар #3 от "Борисов счупи държавата":боклуци помогнаха.
22:44 03.11.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Русофоби кръв пикаят,
Затова искат да съборят историческата сграда на Българското народно събрание и Паметника на Цар Освободител от турско робство!
Мразят майките и бащите си, че са ги родили българи.
22:58 03.11.2025