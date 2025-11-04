Росица Кирова бе изведена в бомбоубежище, заради среднощната атака на Измаил, Одеска област

Атаката от общо 12 дрона нанесе щети на енергийната и пристанищна инфраструктура в Одеска област. Масираното нападение започна в 12:50 тази нощ, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в приложението Телеграм.

Бяха извършени две атаки с дронове. "Въпреки активната работа на противовъздушната отбрана, която свали повечето дронове, имаше поразени цели по обектите на пристанищната и енергийна инфраструктура", каза Кипер.

В резултат на ударите са избухнали пожари, които са овладени навреме.

Нанесени са щети на пътна настилка, производствена техника и оборудване.

Народния представител Росица Кирова, която е на посещение по повод честванията на Деня на бесарабските българи и народните будители в Одеска област, е била изведена в бомбоубежище. В момента на атаката делегацията е била в Измаил, Одеска област, пише mediamall.info.

Председателя на парламентарната комисия за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество, посещава българските малцинства в Украйна за трети път по време на войната. Тя се срещна с представители на българската общност в Одеса, Болград, Измаил, български села в Бесарабската община от 1 до 4 ноември.

Българите в Одеска област наброяват над 200 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.