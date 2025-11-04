Новини
Росица Кирова бе изведена в бомбоубежище, заради среднощната атака на Измаил, Одеска област

4 Ноември, 2025 11:03 700 8

Председателя на парламентарната комисия за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество, посещава българските малцинства в Украйна за трети път по време на войната

Росица Кирова бе изведена в бомбоубежище, заради среднощната атака на Измаил, Одеска област - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Атаката от общо 12 дрона нанесе щети на енергийната и пристанищна инфраструктура в Одеска област. Масираното нападение започна в 12:50 тази нощ, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в приложението Телеграм.

Бяха извършени две атаки с дронове. "Въпреки активната работа на противовъздушната отбрана, която свали повечето дронове, имаше поразени цели по обектите на пристанищната и енергийна инфраструктура", каза Кипер.

В резултат на ударите са избухнали пожари, които са овладени навреме.

Нанесени са щети на пътна настилка, производствена техника и оборудване.

Народния представител Росица Кирова, която е на посещение по повод честванията на Деня на бесарабските българи и народните будители в Одеска област, е била изведена в бомбоубежище. В момента на атаката делегацията е била в Измаил, Одеска област, пише mediamall.info.

Председателя на парламентарната комисия за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество, посещава българските малцинства в Украйна за трети път по време на войната. Тя се срещна с представители на българската общност в Одеса, Болград, Измаил, български села в Бесарабската община от 1 до 4 ноември.

Българите в Одеска област наброяват над 200 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

  • 1 Путин иска, българите в Одеса

    1 16 Отговор
    да умрат от студ тази зима!

    Коментиран от #3

    11:06 04.11.2025

  • 2 Пич

    6 14 Отговор
    Смела жена !!! Мойте уважения !!! Успех с пазенето на българщината там ! Укрите не я обичат , а НАТО - ИЧ!!!

    11:06 04.11.2025

  • 3 Струва ми се, че путин иска

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Путин иска, българите в Одеса":

    пак да напълни хотелите на Слънчака!

    11:08 04.11.2025

  • 4 Последния Софиянец

    16 0 Отговор
    Пак върти далавери със шиптърите и Бандеровците

    11:10 04.11.2025

  • 5 ссс

    8 0 Отговор
    най голямата мафиотка ,на таки....

    11:14 04.11.2025

  • 6 слаоиед

    6 0 Отговор
    Нямаше ли как този ГЕРБ боклук да изяде един дрон докато се разхожда и окуражава бандера фашистите на надрусания наркоман Зеленски??? Съби сабята, изяде ракетата а е добре и тоя ГЕРБ боклук да захапе дрон. Много православни християни загинаха и с помоща на бандити ГЕРБ, и няма да е чудно да почнат да получават факсове.

    11:15 04.11.2025

  • 7 az СВО Победа 80

    5 0 Отговор
    България дарява оръжия, с които после Киев избива същите тези малцинства....

    Ще дойде Видовден за всички!

    11:16 04.11.2025

  • 8 шмрък

    0 0 Отговор
    Росита Кирова дето има връзки с наркомафията в Косово е отишла на 3то посещение по екстремен туризъм. Като всеки представител на държава донор на режима в Киев, и на нея са направили представлението с въздушна атака, бягане в убежище и искейп рууум пак в убежището. Веселца

    11:23 04.11.2025

