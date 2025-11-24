Новини
България »
Всички градове »
Пеевски: Ще атакуваме в съда двойното увеличение на таксите за паркиране в София

Пеевски: Ще атакуваме в съда двойното увеличение на таксите за паркиране в София

24 Ноември, 2025 11:25 1 141 52

  • делян пеевски-
  • съд-
  • атака-
  • двойно увеличение-
  • зони за паркиране-
  • такси

Този кмет и неговият екип, издигнати от ПП-ДБ и "Спаси София" вече две години безобразничат срещу хората в София, предизвикват корупционни скандали, съсипват и опропастяват всяко нещо, до което се докоснат и от ден на ден София става все по-неуютна, все по-мръсна и все по-неприветлива, коментира още лидерът на ДПС- Ново начало

Пеевски: Ще атакуваме в съда двойното увеличение на таксите за паркиране в София - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Ще атакуваме в Съда решението на СОС за двойно увеличение на таксите за паркиране в София и разширяването на обхвата на зоните. Това съобщи в своя позиция лидерът на ДПС- Ново начало Делян Пеевски. Ето и още от неговите думи:

Действията на кмета Васил Терзиев и СОС са арогантна демонстрация срещу хората в София, като с това поскъпване не се решава нито един проблем на паркирането и движението в Столицата.

Нещо повече - двойното поскъпване от лева в евро представлява скандално погазване на Закона за въвеждане на еврото в Република България, който не допуска подобна спекулативна двойна, на практика, калкулация.

Още преди два месеца призовах СОС да възпре зловредните мераци на кмета, защото хората не са длъжни да плащат скъпо и прескъпо за неговата некадърност и лъжите на ПП-ДБ.

Този кмет и неговият екип, издигнати от ПП-ДБ и "Спаси София" вече две години безобразничат срещу хората в София, предизвикват корупционни скандали, съсипват и опропастяват всяко нещо, до което се докоснат и от ден на ден София става все по-неуютна, все по-мръсна и все по-неприветлива.

Но хората не трябва да бъдат наказвани за лошите си избори, затова утре ще атакуваме в Съда решението на СОС за двойното поскъпване на паркирането в “синя" и “зелена зона", както и срещу тяхното териториално разширяване, които предизвикаха справедливия гняв и протести на хората в Столицата.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А у у

    59 0 Отговор
    А двойното увеличение на еничарските заплати на наш гръб ?!

    11:28 24.11.2025

  • 2 Тройно

    32 17 Отговор
    трябва да стане ! Който иска да не походи малко пеша , а да паркира едва ли не до вратата , трябва да плаща за осмърдяване на въздуха и лукса !

    Коментиран от #13, #17

    11:28 24.11.2025

  • 3 С едната ръка гали

    32 1 Отговор
    С другата .... вади.

    11:29 24.11.2025

  • 4 Атакувайте тегленето на по 10

    44 0 Отговор
    милиарда държавен дълг всяка година. През 2007г. по данни на НСИ целят държавен дълг е бил 5296.9 милиона евра, а сега теглите по два пъти повече на година и крадете, като бесни. Всички вън и в пандиза веднага.

    11:29 24.11.2025

  • 5 Вашето мнение

    8 5 Отговор
    Арестувай ги бе, пак ще ти седнат в скута когато чуят за лошия Путин.

    11:29 24.11.2025

  • 6 Трол

    2 33 Отговор
    Г-н Пеевски мисли за хората.

    11:30 24.11.2025

  • 7 шиш кебаб

    13 6 Отговор
    и никой тук да не ме обижда
    работим за вашто благо
    скоро ще имате евро в ръцете си

    11:30 24.11.2025

  • 8 Kyчka на Пеевски ли е Бойко Борисов?

    35 1 Отговор
    Е, вашия кмет в Кърджали защо ги вдигна два пъти ?!

    11:30 24.11.2025

  • 9 бравос

    8 3 Отговор
    откакто дянкоу излъга за инфлацията с псевдо статистиците е ясно че вдигат цените по 7-8 пъти а заплатите не . иде зима . съдът няма да разреши двойното и тройното увеличаване на цените и таксите . не е морално . беднотията на хората е видна . не се окъпват . ходят пяни и недохранени . умират млади . гробищата са пълни . няма места за новоумрелите .

    11:31 24.11.2025

  • 10 Я веднага им напиши едни нови закони

    6 9 Отговор
    На пепедебетата и всички проблеми на София ще се решат.
    Същото както направихте за Нефтохим Лукойл
    и за куп още закони срещу интересите на българите.
    Какви са тези изцепки на парче.
    Закони и това е - диктат,
    важното е украйна да се подкрепя.
    Противни индивиди ...

    11:32 24.11.2025

  • 11 Кой какво

    31 0 Отговор
    Това прасе няма ли кой да го заколи за Коледа

    11:32 24.11.2025

  • 12 МПС

    28 3 Отговор
    Ако тоя ще ми се явява като спасител месия съм съгласен и 20 лева зона да плащам

    11:32 24.11.2025

  • 13 честен ционист

    5 20 Отговор

    До коментар #2 от "Тройно":

    София ще заприлича на Пхениян след като Васко приключи със зонирането.

    Коментиран от #33

    11:32 24.11.2025

  • 14 Абе

    23 0 Отговор
    КТБ магнитски с-и-чуг колко е билета до Дубай

    11:33 24.11.2025

  • 15 ДългоИме

    32 1 Отговор
    Това "Прасе" е на "всяка манджа мюрудия" ! Където започва да се меси, все в името на "баламурниците", които му вярват, "мокрото започва да гори".

    11:33 24.11.2025

  • 16 Ха-ха

    19 0 Отговор
    Проблем е за сиганските му поддръжници като идват в София ..

    11:33 24.11.2025

  • 17 майор Михов

    17 1 Отговор

    До коментар #2 от "Тройно":

    Това с въздуха се решава с технически преглед измерващ замърсяването и съответен данък.
    Много били колите?
    Не са много, ами София я презастроиха и уплътниха безобразно.
    Ако бяха я разширявали, щеше да има място.
    Лукови глави.

    11:33 24.11.2025

  • 18 Питанка

    28 0 Отговор
    Този защо го пази НСО и СОБТ, като че ли е откраднал бизнеса на колумбийските нарко барони ?

    Коментиран от #19

    11:33 24.11.2025

  • 19 хмм

    10 0 Отговор

    До коментар #18 от "Питанка":

    Вероятно, защото го е направил 🤣

    11:36 24.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Потрес

    16 1 Отговор
    Новоначалника Шиши с голямото Д яха всяко недоволство и то се чупи с трясък под телесата му!

    Коментиран от #27

    11:44 24.11.2025

  • 23 Какъв юнак

    18 1 Отговор
    Ще атакува. Той ще атакува. Напреееееееед в свински тръст!

    11:50 24.11.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Има ли още някой

    18 0 Отговор

    До коментар #22 от "Потрес":

    Който да не е разбрал, че този убавец е въздух под налягане, владеещ тротоарното право и перфектен хамалски език!
    Уникална находка за музея на наглите!

    Коментиран от #30

    11:54 24.11.2025

  • 28 Човек от селото 🏠🏠🏠

    7 0 Отговор
    Недко от село Равно поле са го измамили със дърва за огрев от община Елин Пелин
    Разбрах че неговият син Иван е подал сигнал до МВР СОФИЯ И после сигнала го припратели към МВР Елин Пелин и от там се на правили на интересни нищо не могли да направят по въпроса от Равно поле били измамени още хора от някакъв си Стоян 500 лв. Муе дал Недко на тия мургавия 👷🏿‍♂️ без Тея пари е

    11:58 24.11.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 провинциалист

    10 0 Отговор

    До коментар #27 от "Има ли още някой":

    "Който да не е разбрал, че този убавец е въздух под налягане, " - корекция, не въздух, а нещо друго под налягане е.

    11:59 24.11.2025

  • 31 Ненормалник

    12 1 Отговор
    Ти колео години безобразничиш не само срещу софиянци, селка чест, а срещу целокупния български народ!Безформен представител на фауната?

    12:01 24.11.2025

  • 32 Някой

    8 0 Отговор
    Пеевски е популист от много време и гони нещата които ще се харесат. И гледа да изпревари други от други партии. Доколко неговото променя неща е спорно.

    12:11 24.11.2025

  • 33 А как е в Пхенян?

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "честен ционист":

    ???????

    12:14 24.11.2025

  • 34 Цвете

    12 0 Отговор
    ПЪРВО СИ ТИ НА РЕД ЗА СЪДА. ТРЯБВА ДА РАЗКАЖЕШ С ПЪЛНИ ПОДРОБНОСТИ, КЪДЕ СА ПАРИТЕ НА КТБ, ВИВАКОМ, БУЛГАРТАБАК, ТЕХНОМАРКЕТ ,ЛАФКА И Т.Н.,ТИ СИ ЗНАЕШ УРОКА. ПО ОТНОШЕНИЕ НА СТОЛИЦАТА, НЕ БЕРИ ГРИЖА. ТАМ РАБОТИТЕ ЩЕ СЕ УРЕДЯТ. НО, ТИ МИСЛИ, КАКВО ТЕБ ТЕ ЧАКА В БЛИЗКОТО БЪДЕЩЕ. 🙃🤑😉🙄🤔

    12:19 24.11.2025

  • 35 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    10 0 Отговор
    БЕЗОБРАЗИЯТА ГИ СЪТВОРЯВАТЕ ВИЕ
    УПРАВЛЯВАЩИТЕ.
    МАРШ ОТ УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЪРЖАВАТА!
    ОСТАВКА!

    12:25 24.11.2025

  • 36 Промяната

    12 0 Отговор
    Туморът Пеевски и неговите метастази са животозастрашаващи за здравите и необвързани българи. Ще се пишат показания защо се дава милиард за охрана на това прасе и кои са прасетата, които се правят че не виждат злоупотребата с власт на Пеевски. Ще отговаряте пред лампата и ще разберете колко е тежка България, която смятате за лека

    12:36 24.11.2025

  • 37 БСТ

    1 8 Отговор
    Пеевски не ми е любимия депутат , но това което смята да направи е добре така , че подкрепям . Двойното увеличение си е чиста кражба !

    Коментиран от #38

    12:38 24.11.2025

  • 38 Коментар

    6 0 Отговор

    До коментар #37 от "БСТ":

    Ако вещицата Фандъкова беше в затвора, щеше да има пари за подръжка на столичната пътна мрежа, защото нейните калинки протежета нямаше да си избиват некадърността като ромски обгрижвачи. Поне да беше оправила ромските гета Фандъкова

    12:41 24.11.2025

  • 39 Селянин

    4 1 Отговор
    Че и в Бургас гробарите вдигнаха двойно таксите за синя и зелена зона и половината град е такива зони. И няма никаква промяна. Няма паркинги, улиците се разпадат. Даже боята на зоните е много зле. Колите се вдигат избирателно и никой не знае колко пари се правят и как се използват.

    12:43 24.11.2025

  • 40 Емигрант

    4 0 Отговор
    Илитератът от "списъкът" пак ангажира мисирките с популизъм ? За да наглее толкова безочливо означава, че все още има достатъчно будали в кочината които му вярват и това е жалко и опасно за доброто на държавата ! А кога прокуратурата на тази територия ще започне разследване защо този ИЛИТЕРАТ е в списъкът "Магнитски", както и всички български крадци от този списък на опасно големи корумпирани политици и бизнесмени ? Не е важно за България и суверенът Илитератът какво ще атакува в съдът, а кога съдът ще произнесе присъдите на този за всяко едно негово престъпление по отделно присъдени и сумирани ?

    12:44 24.11.2025

  • 41 Това ли

    5 1 Отговор
    ви е проблема, бе калъф. За пет стотинка работа за държавата и хората и не сте свършили, и ти, и тиквата. Паркирането ви е важно, а.

    12:44 24.11.2025

  • 42 Национална служба за охранване

    8 1 Отговор
    За колите на депутати - 6 евро на час е паркинга. А за тези над сто кила - двойно.

    12:44 24.11.2025

  • 43 Ходенето пеша е здраве

    6 0 Отговор
    Да забранят коли в центъра на София и дебелог..да се разхождат пеша от централните улици дето живеят под наем до работните им места в НС, МС!Ще им се отрази добре.Иначе ще им плащаме ние сините и зелени зони, защото както е известно, те дори и сандвичите и кюфтаците ядат с намаление😂😂😂

    12:45 24.11.2025

  • 44 Както винаги

    2 7 Отговор
    Пеевски е ясен, кратък и точен?

    Ще го избираме, държи си на думата!

    12:47 24.11.2025

  • 45 Янко

    5 1 Отговор
    Едно добро дело от Шишо, но пак си остава корумпирана мутра.

    12:47 24.11.2025

  • 46 Колкото и да злобеят

    2 4 Отговор
    радевите жълто паветници и копейки, ДПС. са втора сила и без тях правителство няма!

    Пеевски е бъдещият премиер.

    12:50 24.11.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Гост

    4 0 Отговор
    Ти си гледай делиормана, не се мешай в София, пиги! Ако трябва да благодаря на тебе, предпочитам да плащам €10 на час и €500 на година.

    13:10 24.11.2025

  • 49 Въображение

    3 0 Отговор
    Нямам толкова мощно въображение, да си предсавя Пеевски в атака!
    Деляне, направо публикувай решението на Съд Ново начало, а не да си играем на съдебни процеси!
    Днес чета, че един неноралник иска Мирчев да го заведетна среща в кабинет 222. Не се ли помещаваш ти в него? Ама така и не разбрах, какво ще ти иска! Нещо е свързано с председателя на ВКС, ти да видиш.

    13:13 24.11.2025

  • 50 1-20

    1 0 Отговор
    За хората работи човека! Напред към ченгеджийската република с надут до пръсване мехур.

    13:37 24.11.2025

  • 51 Феномена Д и Туутууу

    2 0 Отговор
    Дубай Пеевски. Това недоразумение на природата ни краде и управлява.

    13:55 24.11.2025

  • 52 СЛОНА

    0 0 Отговор
    ТОВА Е СПЕКУЛА!!!

    14:34 24.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол