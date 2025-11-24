Пеевски: Ще атакуваме в съда двойното увеличение на таксите за паркиране в София

Ще атакуваме в Съда решението на СОС за двойно увеличение на таксите за паркиране в София и разширяването на обхвата на зоните. Това съобщи в своя позиция лидерът на ДПС- Ново начало Делян Пеевски. Ето и още от неговите думи:
Действията на кмета Васил Терзиев и СОС са арогантна демонстрация срещу хората в София, като с това поскъпване не се решава нито един проблем на паркирането и движението в Столицата.
Нещо повече - двойното поскъпване от лева в евро представлява скандално погазване на Закона за въвеждане на еврото в Република България, който не допуска подобна спекулативна двойна, на практика, калкулация.
Още преди два месеца призовах СОС да възпре зловредните мераци на кмета, защото хората не са длъжни да плащат скъпо и прескъпо за неговата некадърност и лъжите на ПП-ДБ.
Този кмет и неговият екип, издигнати от ПП-ДБ и "Спаси София" вече две години безобразничат срещу хората в София, предизвикват корупционни скандали, съсипват и опропастяват всяко нещо, до което се докоснат и от ден на ден София става все по-неуютна, все по-мръсна и все по-неприветлива.
Но хората не трябва да бъдат наказвани за лошите си избори, затова утре ще атакуваме в Съда решението на СОС за двойното поскъпване на паркирането в “синя" и “зелена зона", както и срещу тяхното териториално разширяване, които предизвикаха справедливия гняв и протести на хората в Столицата.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А у у
11:28 24.11.2025
2 Тройно
Коментиран от #13, #17
11:28 24.11.2025
3 С едната ръка гали
11:29 24.11.2025
4 Атакувайте тегленето на по 10
11:29 24.11.2025
5 Вашето мнение
11:29 24.11.2025
6 Трол
11:30 24.11.2025
7 шиш кебаб
работим за вашто благо
скоро ще имате евро в ръцете си
11:30 24.11.2025
8 Kyчka на Пеевски ли е Бойко Борисов?
11:30 24.11.2025
9 бравос
11:31 24.11.2025
10 Я веднага им напиши едни нови закони
Същото както направихте за Нефтохим Лукойл
и за куп още закони срещу интересите на българите.
Какви са тези изцепки на парче.
Закони и това е - диктат,
важното е украйна да се подкрепя.
Противни индивиди ...
11:32 24.11.2025
11 Кой какво
11:32 24.11.2025
12 МПС
11:32 24.11.2025
13 честен ционист
До коментар #2 от "Тройно":София ще заприлича на Пхениян след като Васко приключи със зонирането.
Коментиран от #33
11:32 24.11.2025
14 Абе
11:33 24.11.2025
15 ДългоИме
11:33 24.11.2025
16 Ха-ха
11:33 24.11.2025
17 майор Михов
До коментар #2 от "Тройно":Това с въздуха се решава с технически преглед измерващ замърсяването и съответен данък.
Много били колите?
Не са много, ами София я презастроиха и уплътниха безобразно.
Ако бяха я разширявали, щеше да има място.
Лукови глави.
11:33 24.11.2025
18 Питанка
Коментиран от #19
11:33 24.11.2025
19 хмм
До коментар #18 от "Питанка":Вероятно, защото го е направил 🤣
11:36 24.11.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Потрес
Коментиран от #27
11:44 24.11.2025
23 Какъв юнак
11:50 24.11.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Има ли още някой
До коментар #22 от "Потрес":Който да не е разбрал, че този убавец е въздух под налягане, владеещ тротоарното право и перфектен хамалски език!
Уникална находка за музея на наглите!
Коментиран от #30
11:54 24.11.2025
28 Човек от селото 🏠🏠🏠
Разбрах че неговият син Иван е подал сигнал до МВР СОФИЯ И после сигнала го припратели към МВР Елин Пелин и от там се на правили на интересни нищо не могли да направят по въпроса от Равно поле били измамени още хора от някакъв си Стоян 500 лв. Муе дал Недко на тия мургавия 👷🏿♂️ без Тея пари е
11:58 24.11.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 провинциалист
До коментар #27 от "Има ли още някой":"Който да не е разбрал, че този убавец е въздух под налягане, " - корекция, не въздух, а нещо друго под налягане е.
11:59 24.11.2025
31 Ненормалник
12:01 24.11.2025
32 Някой
12:11 24.11.2025
33 А как е в Пхенян?
До коментар #13 от "честен ционист":???????
12:14 24.11.2025
34 Цвете
12:19 24.11.2025
35 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
УПРАВЛЯВАЩИТЕ.
МАРШ ОТ УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЪРЖАВАТА!
ОСТАВКА!
12:25 24.11.2025
36 Промяната
12:36 24.11.2025
37 БСТ
Коментиран от #38
12:38 24.11.2025
38 Коментар
До коментар #37 от "БСТ":Ако вещицата Фандъкова беше в затвора, щеше да има пари за подръжка на столичната пътна мрежа, защото нейните калинки протежета нямаше да си избиват некадърността като ромски обгрижвачи. Поне да беше оправила ромските гета Фандъкова
12:41 24.11.2025
39 Селянин
12:43 24.11.2025
40 Емигрант
12:44 24.11.2025
41 Това ли
12:44 24.11.2025
42 Национална служба за охранване
12:44 24.11.2025
43 Ходенето пеша е здраве
12:45 24.11.2025
44 Както винаги
Ще го избираме, държи си на думата!
12:47 24.11.2025
45 Янко
12:47 24.11.2025
46 Колкото и да злобеят
Пеевски е бъдещият премиер.
12:50 24.11.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Гост
13:10 24.11.2025
49 Въображение
Деляне, направо публикувай решението на Съд Ново начало, а не да си играем на съдебни процеси!
Днес чета, че един неноралник иска Мирчев да го заведетна среща в кабинет 222. Не се ли помещаваш ти в него? Ама така и не разбрах, какво ще ти иска! Нещо е свързано с председателя на ВКС, ти да видиш.
13:13 24.11.2025
50 1-20
13:37 24.11.2025
51 Феномена Д и Туутууу
13:55 24.11.2025
52 СЛОНА
14:34 24.11.2025