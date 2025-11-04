Хасан Адемов: Вноската за пенсия е тежък удар

Увеличението на осигурителната вноска за пенсия с два процентни пункта ще намали реалните доходи на работещите българи с между 30 и 60 евро годишно. Това коментира Хасан Адемов от Движение за права и свободи (ДПС), цитиран от БНР. Адемов е член на парламентарната комисия по труда и социалната политика.
Изчисленията се отнасят за хората, които получават минимална и средна работна заплата. Предложението за увеличението на вноската е заложено в проектобюджета за 2026 година.
Според Адемов, тази мярка ще натовари сериозно и бизнеса, тъй като оскъпява труда. Това може да доведе до замразяване на заплати или дори до съкращения.
"Това е тежък удар върху доходите. Тези вноски ще бъдат удържани от реалната икономика, защото тези, които работят по служебни правоотношения, т.е. държавната администрация, не плащат лични осигурителни вноски. При тях осигурителната вноска е за държавния бюджет“, посочи Адемов пред Радио Пловдив.
Той добави, че очакваните допълнителни приходи от над един милиард евро ще стигнат единствено за покриване на увеличението на пенсиите по т. нар. "швейцарско правило".
Хасан Адемов беше категоричен, че мярката няма да намали дефицита в Националния осигурителен институт (НОИ). "По никакъв начин това няма да реши проблемите на пенсионната система“, заключи бившият социален министър.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4, #10, #12
13:21 04.11.2025
2 честен ционист
13:22 04.11.2025
3 Оня с коня
мятат пачки като че ли са в гръцка таверна тия българи, моля намалете им пенсийте
13:25 04.11.2025
4 съветче
До коментар #1 от "Последния Софиянец":освен че е на 2 часа го пусни да работи един ден и два дена да почива така ще плащаш само за 10 работни дена по 2 часа работа
13:26 04.11.2025
5 Питащ
Коментиран от #19
13:27 04.11.2025
6 Хастар Бадемов
13:28 04.11.2025
7 Карлос Друсар
13:29 04.11.2025
8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
НА ПРАГА до който се дължи вноска❓
Защото са ДВЕ РАЗЛИЧНИ НЕЩА❗
13:31 04.11.2025
9 Ограбиха
13:31 04.11.2025
10 КОЛКО
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Им даваш в плик?
Коментиран от #11
13:36 04.11.2025
11 Последния Софиянец
До коментар #10 от "КОЛКО":200 лв надница.
13:37 04.11.2025
12 Ей скъперник,
До коментар #1 от "Последния Софиянец":нали беше семеен бизнес? Абе май ресторанта е само в тъпата ти шопска тиква. Пинокио си ми се струва.
Коментиран от #15
13:42 04.11.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 оня същия
Намират те.
Питаш кой е на власт.
Казват ти "още е Борисов".
Изчезваш пак.
Убеден съм, че така се е случило.
13:43 04.11.2025
15 Последния Софиянец
До коментар #12 от "Ей скъперник,":Имаме и трима работници.Иначе сме основно аз , съдружника и семействата ни.
Коментиран от #16
13:44 04.11.2025
16 Любопитен
До коментар #15 от "Последния Софиянец":Че как те изтрайват бе? Ти цял ден работиш тук.
13:46 04.11.2025
17 Един трудов човек
Аз лично благодаря на всички гласували за тях. 😊
13:47 04.11.2025
18 Ддд
На днешните пари да каже някои че това е "голям удар" по работещите. Е най малко смешно.
Значи не е проблем увеличенията на стоките от първа необходимост, а тези 10 лв. Хайде малко по сериозно!
13:51 04.11.2025
19 Ддд
До коментар #5 от "Питащ":Тебе като ти привеждат заплатата в частната фирма какво ти привеждат, чистата заплата или брутната и ходиш да плащаш данъците в НОИ, НАП самостоятелно????
Чувате поредната глупост в медиите, и я повтаряте като папагали!
Коментиран от #21, #23
13:57 04.11.2025
20 димитър дончев
14:07 04.11.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Др.Тодор Живков 🇧🇬
14:27 04.11.2025
23 димитър дончев
До коментар #19 от "Ддд":говорите и пишете неверни неща и само вие виждате величието си!коментар 21 нямаше нищо обидно,а много числа доказващи защо и вие трябва да се научите да си плащате сами данъците,но като хитри селяни-милиционери ги изтрихте....разликата в плащанията от 25 г и 26г ще бъде не 10лв а 100лв на месец!
14:28 04.11.2025