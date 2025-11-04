Хасан Адемов: Вноската за пенсия е тежък удар

Увеличението на осигурителната вноска за пенсия с два процентни пункта ще намали реалните доходи на работещите българи с между 30 и 60 евро годишно. Това коментира Хасан Адемов от Движение за права и свободи (ДПС), цитиран от БНР. Адемов е член на парламентарната комисия по труда и социалната политика.

Изчисленията се отнасят за хората, които получават минимална и средна работна заплата. Предложението за увеличението на вноската е заложено в проектобюджета за 2026 година.

Според Адемов, тази мярка ще натовари сериозно и бизнеса, тъй като оскъпява труда. Това може да доведе до замразяване на заплати или дори до съкращения.

"Това е тежък удар върху доходите. Тези вноски ще бъдат удържани от реалната икономика, защото тези, които работят по служебни правоотношения, т.е. държавната администрация, не плащат лични осигурителни вноски. При тях осигурителната вноска е за държавния бюджет“, посочи Адемов пред Радио Пловдив.

Той добави, че очакваните допълнителни приходи от над един милиард евро ще стигнат единствено за покриване на увеличението на пенсиите по т. нар. "швейцарско правило".

Хасан Адемов беше категоричен, че мярката няма да намали дефицита в Националния осигурителен институт (НОИ). "По никакъв начин това няма да реши проблемите на пенсионната система“, заключи бившият социален министър.