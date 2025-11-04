Новини
България »
Хасан Адемов: Вноската за пенсия е тежък удар

4 Ноември, 2025 13:18 1 071 23

  • хасан адемов-
  • нои-
  • вноска-
  • пенсии

Mярката няма да намали дефицита в Националния осигурителен институт

Хасан Адемов: Вноската за пенсия е тежък удар - 1
Снимка: Нова телевизия
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Увеличението на осигурителната вноска за пенсия с два процентни пункта ще намали реалните доходи на работещите българи с между 30 и 60 евро годишно. Това коментира Хасан Адемов от Движение за права и свободи (ДПС), цитиран от БНР. Адемов е член на парламентарната комисия по труда и социалната политика.

Изчисленията се отнасят за хората, които получават минимална и средна работна заплата. Предложението за увеличението на вноската е заложено в проектобюджета за 2026 година.

Според Адемов, тази мярка ще натовари сериозно и бизнеса, тъй като оскъпява труда. Това може да доведе до замразяване на заплати или дори до съкращения.

"Това е тежък удар върху доходите. Тези вноски ще бъдат удържани от реалната икономика, защото тези, които работят по служебни правоотношения, т.е. държавната администрация, не плащат лични осигурителни вноски. При тях осигурителната вноска е за държавния бюджет“, посочи Адемов пред Радио Пловдив.

Той добави, че очакваните допълнителни приходи от над един милиард евро ще стигнат единствено за покриване на увеличението на пенсиите по т. нар. "швейцарско правило".

Хасан Адемов беше категоричен, че мярката няма да намали дефицита в Националния осигурителен институт (НОИ). "По никакъв начин това няма да реши проблемите на пенсионната система“, заключи бившият социален министър.


Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 12 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 7 Отговор
    Аз водя персонала на два часа.

    Коментиран от #4, #10, #12

    13:21 04.11.2025

  • 2 честен ционист

    12 11 Отговор
    Държавата плаща пенсии на турските изселници, а те вноски не се правили след промените.

    13:22 04.11.2025

  • 3 Оня с коня

    4 5 Отговор
    ами българите получават много висока пенсия, вижда се как мятат пачки от балконите, никъде другаде го няма това, само тук

    мятат пачки като че ли са в гръцка таверна тия българи, моля намалете им пенсийте

    13:25 04.11.2025

  • 4 съветче

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    освен че е на 2 часа го пусни да работи един ден и два дена да почива така ще плащаш само за 10 работни дена по 2 часа работа

    13:26 04.11.2025

  • 5 Питащ

    17 2 Отговор
    Кога държавните служители ще започнат да плащат осигуровките си? Докога ще лежат на гърба на останалите работещи? Достатъчно!

    Коментиран от #19

    13:27 04.11.2025

  • 6 Хастар Бадемов

    7 0 Отговор
    Глупости за наивни.Само помаците ще се вържат

    13:28 04.11.2025

  • 7 Карлос Друсар

    2 2 Отговор
    Хасан президент!

    13:29 04.11.2025

  • 8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 1 Отговор
    Увеличение НА ВНОСКАТА или увеличение
    НА ПРАГА до който се дължи вноска❓
    Защото са ДВЕ РАЗЛИЧНИ НЕЩА❗

    13:31 04.11.2025

  • 9 Ограбиха

    13 0 Отговор
    милиарди , ограбиха държавата , пенсионни фондове и каквото и както могат ! Сега ще вдигат осигуровките да закърпват положението - от ден до пладне ! Иначе си гласуваха пенсии без таван при тези големи заплати на цяла армия хрантутници .

    13:31 04.11.2025

  • 10 КОЛКО

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Им даваш в плик?

    Коментиран от #11

    13:36 04.11.2025

  • 11 Последния Софиянец

    1 5 Отговор

    До коментар #10 от "КОЛКО":

    200 лв надница.

    13:37 04.11.2025

  • 12 Ей скъперник,

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    нали беше семеен бизнес? Абе май ресторанта е само в тъпата ти шопска тиква. Пинокио си ми се струва.

    Коментиран от #15

    13:42 04.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 оня същия

    4 0 Отговор
    Изчезваш.
    Намират те.
    Питаш кой е на власт.
    Казват ти "още е Борисов".
    Изчезваш пак.

    Убеден съм, че така се е случило.

    13:43 04.11.2025

  • 15 Последния Софиянец

    1 3 Отговор

    До коментар #12 от "Ей скъперник,":

    Имаме и трима работници.Иначе сме основно аз , съдружника и семействата ни.

    Коментиран от #16

    13:44 04.11.2025

  • 16 Любопитен

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Последния Софиянец":

    Че как те изтрайват бе? Ти цял ден работиш тук.

    13:46 04.11.2025

  • 17 Един трудов човек

    4 1 Отговор
    Да благодарим на ГЕРБ и техният господар Пеевски, че в бюджета за 2026 са заложили нов дълг – 10,44 млрд. евро, който да откраднат и да си поделят.
    Аз лично благодаря на всички гласували за тях. 😊

    13:47 04.11.2025

  • 18 Ддд

    1 4 Отговор
    Демек с 10 лв., на месец.
    На днешните пари да каже някои че това е "голям удар" по работещите. Е най малко смешно.
    Значи не е проблем увеличенията на стоките от първа необходимост, а тези 10 лв. Хайде малко по сериозно!

    13:51 04.11.2025

  • 19 Ддд

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Питащ":

    Тебе като ти привеждат заплатата в частната фирма какво ти привеждат, чистата заплата или брутната и ходиш да плащаш данъците в НОИ, НАП самостоятелно????
    Чувате поредната глупост в медиите, и я повтаряте като папагали!

    Коментиран от #21, #23

    13:57 04.11.2025

  • 20 димитър дончев

    0 0 Отговор
    Натоварването е 133лв на месец.........Повечето малки бизнеси са Фамилни ,бадемов!Не виждам как няма да фалират!Ако ние аз и съпругата ми бяхме останали да ви пълним бездънната каца щяхме да ви плащаме от 26г...Като пенсионер с фирма... плащам задължително ЗОО8%/1240лв = 99,2лв за здравно!Съпругата ми....РАБОТНИК ...А ,не жена на ЕТ ,за да ви плаща повече...Един път ДОО21,8% от 1240лв или 270,3лв!Един път ЗОО 8%/1240лв=99,2лв ...ДЗПО..5% върху 1240лв= 62лв Като се махне всичко това се плащат и ДОД равно на 10% от парите след предишните плащания или вадим от1240 и получаваме 808.5лв...От тази сума 10%=80,85лв......събираме всичко и на месец фирма семейна на ПЕНСИОНЕРИ плаща на БЮРОКРАТИТЕ месечна ВНОСКА ОТ 611,55лв!Това е истината ,а другото са държавни и бадемови лъжи!!!Сега сметнете ако не са пенсионери и сложите още 270,30лв дали малък бизнес може да оцелее???Това е само Директното плащане!Да ви изброя ли индиректните плащания???Вижте аз се създадох САМ,без протекции и никой не ме направи МИлионер или милиардер -Затова знам всичко.........От това как и кога!!Такива като мен могат и Фекалии перфектно да изчистят и път да направят и баровци да ..........Желая ви Здраве!

    14:07 04.11.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    0 0 Отговор
    Добитъка да ходи пак за гъби когато трябва !!

    14:27 04.11.2025

  • 23 димитър дончев

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Ддд":

    говорите и пишете неверни неща и само вие виждате величието си!коментар 21 нямаше нищо обидно,а много числа доказващи защо и вие трябва да се научите да си плащате сами данъците,но като хитри селяни-милиционери ги изтрихте....разликата в плащанията от 25 г и 26г ще бъде не 10лв а 100лв на месец!

    14:28 04.11.2025

