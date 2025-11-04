Новини
България »
Линия 3 на столичното метро няма да се движи на 8 и 9 ноември, събота и неделя

Линия 3 на столичното метро няма да се движи на 8 и 9 ноември, събота и неделя

4 Ноември, 2025 18:40 420 0

  • столично метро-
  • бул. „владимир вазов“-
  • линия 3

За пътниците ще бъде осигурен заместващ автобус М3

Линия 3 на столичното метро няма да се движи на 8 и 9 ноември, събота и неделя - 1
Снимка: СО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Поради необходимата актуализация на софтуера, системите за контрол и управление на влаковото движение на трите нови станции от разширението на метрото по бул. „Владимир Вазов“, линия 3 ще бъде затворена за експлоатация на 8 и 9 ноември 2025 г. (събота и неделя).

За пътниците ще бъде осигурен заместващ автобус М3.

Извиняваме се на гражданите за причиненото неудобство и благодарим за проявеното разбиране.

Въвежда се временна организация на движение (виж картата)

За времето от 04:30 часа на 08.11.2025 г. до 24:00 часа на 09.11.2025 г. се разкрива временна автобусна линия М3 с маршрут от ж.к. Овча купел 2 до метростанция „Хаджи Димитър“ както следва:

- В посока метростанция „Хаджи Димитър“: от ж.к. Овча купел 2 (крайна станция на автобусни линии № 11, 60, 73 и 102) по ул. „Президент Линкълн“ (връзка с метростанции „Горна баня“ и „Овча купел 2“), по ул. „Монтевидео“ (връзка с метростанция „Мизия/НБУ“), по ул. „Боряна“, ул. „Любляна“, по бул. „Овча купел“ (връзка с метростанция „Овча купел“), по бул. „Житница“ (връзка с метростанция „Бул. Цар Борис III/Красно село“), бул. „Гоце Делчев“, по ул. „Дойран“, ул. „Кюстендил“, бул. „България“ (връзка с метростанция „България“), по бул. „Акад. И. Е. Гешов“, надясно по ул. „Св. Георги Софийски“ (връзка с метростанция „Медицински университет“), бул. „Прага“, по бул. „Ген. Скобелев“ (връщане по бул. „Патриарх Евтимий“), бул. „Васил Левски“ (връзка с метростанции „Национален дворец на културата“ и „Св. Патриарх Евтимий“), по ул. „Ген. Гурко“, наляво по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ (връзка с метростанция „Театрална“), ул. „Проф. Милко Бичев“, наляво по бул. „Данаил Николаев“, по ул. „Злетово“, наляво през моста „Чавдар“ и по бул. „Владимир Вазов“ до временна крайна спирка „“Метростанция Хаджи Димитър“ на 30 метра от спирка с код 0303 „Метростанция Хаджи Димитър“ за тролейбусни линии № 1, 2, 3 и 4 и автобусни линии № 78, 79 и 120.

- В посока ж.к. Овча купел: от спирка с код 0303 „Метростанция „Хаджи Димитър“ обратен завой на кръстовището с ул. „Острово“, бул. „Владимир Вазов“, наляво по ул. „Черковна“, по бул. „Мадрид“ и наляво по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ по маршрута до ж.к. Овча купел.

Автобусите ще спират само на автобусните и тролейбусни спирки в района на метростанциите.

За линията се разкрива временна спирка на ул. „Президент Линкълн“ на 25 метра от ул. „Централна“ в посока ж.к. Хаджи Димитър.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове