62-годишен мъж загина след тежка катастрофа край Бургас
  Тема: Войната на пътя

62-годишен мъж загина след тежка катастрофа край Бургас

5 Ноември, 2025 08:34 449 7

  • шофьор-
  • загина-
  • бургас

Шофьорът на лекия автомобил е транспортиран с линейка до УМБАЛ – Бургас

62-годишен мъж загина след тежка катастрофа край Бургас - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

62-годишен шофьор загина след тежка катастрофа край Бургас. Инцидентът е станал вчера малко след 12.00 ч. на пътя Бургас – село Братово в района на каменната кариера край кв. "Горно Езерово", посочи БНТ.

Мъжът управлявал лек автомобил и е предприел изпреварване на товарен автомобил, шофиран от 19-годишен водач.

По време на маневрата обаче колата се блъснала в насрещно движещ се камион, управляван от 60-годишен мъж. От силния удар двете превозни средства напуснали пътното платно.

Шофьорът на лекия автомобил е транспортиран с линейка до УМБАЛ – Бургас, но е починал в болницата вследствие на тежките наранявания, получени при катастрофата.


  • 1 Най после

    3 0 Отговор
    Изчаках се за такава новина.

    08:39 05.11.2025

  • 2 Бойко Българоубиец

    0 1 Отговор
    Тамън няма да му плащам пенсия на тоя 😏 хехе ГЕРБ ПОБЕДА!

    08:43 05.11.2025

  • 3 мъкаааа

    1 1 Отговор
    Шофьорът на лекия автомобил е напуснал пътното платно на живота.

    08:46 05.11.2025

  • 4 Полит.коректен расист

    1 0 Отговор
    Убийствата по пътищата продължават.
    На бългъряка не му пука, на ония в парламента още по-малко.

    Коментиран от #6

    08:47 05.11.2025

  • 5 За къде бързате бе хора

    2 0 Отговор
    Обаче никога не се случват такива неща на министри на депутати на милиционери също така много рядко. Министрите и депутатите и не боледуват никога. Питам се дали са хора или някакви рептили. За трийсе години демокрация никой не е умрял от тях. Като падна социализма се оказа че след 45 години фашистите да си живи и здрави. ....

    08:47 05.11.2025

  • 6 На тях никога не се случват премеждия

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Полит.коректен расист":

    Да си чул някой министър да е болен или да умрял през всичките тези години камоли да е катастрофирал. Никога , явно не са хора !!!

    08:50 05.11.2025

  • 7 шири

    0 0 Отговор
    Войната в България не свършва. Всеки ден има жертви!

    08:51 05.11.2025

