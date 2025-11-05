62-годишен мъж загина след тежка катастрофа край Бургас

62-годишен шофьор загина след тежка катастрофа край Бургас. Инцидентът е станал вчера малко след 12.00 ч. на пътя Бургас – село Братово в района на каменната кариера край кв. "Горно Езерово", посочи БНТ.
Мъжът управлявал лек автомобил и е предприел изпреварване на товарен автомобил, шофиран от 19-годишен водач.
По време на маневрата обаче колата се блъснала в насрещно движещ се камион, управляван от 60-годишен мъж. От силния удар двете превозни средства напуснали пътното платно.
Шофьорът на лекия автомобил е транспортиран с линейка до УМБАЛ – Бургас, но е починал в болницата вследствие на тежките наранявания, получени при катастрофата.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Най после
08:39 05.11.2025
2 Бойко Българоубиец
08:43 05.11.2025
3 мъкаааа
08:46 05.11.2025
4 Полит.коректен расист
На бългъряка не му пука, на ония в парламента още по-малко.
Коментиран от #6
08:47 05.11.2025
5 За къде бързате бе хора
08:47 05.11.2025
6 На тях никога не се случват премеждия
До коментар #4 от "Полит.коректен расист":Да си чул някой министър да е болен или да умрял през всичките тези години камоли да е катастрофирал. Никога , явно не са хора !!!
08:50 05.11.2025
7 шири
08:51 05.11.2025