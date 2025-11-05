62-годишен мъж загина след тежка катастрофа край Бургас

62-годишен шофьор загина след тежка катастрофа край Бургас. Инцидентът е станал вчера малко след 12.00 ч. на пътя Бургас – село Братово в района на каменната кариера край кв. "Горно Езерово", посочи БНТ.

Мъжът управлявал лек автомобил и е предприел изпреварване на товарен автомобил, шофиран от 19-годишен водач.

По време на маневрата обаче колата се блъснала в насрещно движещ се камион, управляван от 60-годишен мъж. От силния удар двете превозни средства напуснали пътното платно.

Шофьорът на лекия автомобил е транспортиран с линейка до УМБАЛ – Бургас, но е починал в болницата вследствие на тежките наранявания, получени при катастрофата.