Експерт: Средната скорост е като извънземните - всички говорим за нея, но никой не я е виждал
  Тема: Войната на пътя

Експерт: Средната скорост е като извънземните - всички говорим за нея, но никой не я е виждал

5 Ноември, 2025 09:01

Тол системата е засякла за един месец 37 900 нарушители. От тях близо 14 000 са чужди граждани, но нито един от тях не е санкциониран

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Средната скорост е като извънземните - всички говорим за нея, но никой не я е виждал. Това каза изпълнителният директор на Камара на автомобилните превозвачи в България Димитър Димитров в ефира на “Здравей, България” по "Нова телевизия".

Тол системата е засякла за един месец 37 900 нарушители. От тях близо 14 000 са чужди граждани, но нито един от тях не е санкциониран.

“Два органа отговарят за нея - затова се получава колективна безотговорност. АПИ констатира нарушението и изпраща данните на МВР. Доколкото знам има техническо несъответствие между двете системи, вследствие те не си комуникират правилно”, обясни той.

Според него има един много сериозен проблем в МВР - връчването на самите глоби. “Дори да започнат да си комуникират, не смятам, че МВР са в състояние в рамките на няколко месеца да връчат над 37 000 нарушения само за средна скорост. Много често, дори транспортна фирма, която е изрядна, повече от година може да не бъде потърсена, за да ѝ се връчат глобите”.

По думите на Владимир Тодоров от Асоциацията на пострадалите при катастрофи сме приели средната скорост, но се оказва, че тя не функционира, защото има софтуерни проблеми. “На фона на дигиталния свят, в който живеем, това звучи много несериозно”.

“Ние предупреждавахме, че почне ли да работи засичането на средна скорост, ще има стотици отсечки, констатиращи нарушения, затова МВР трябва да има административен и технически капацитет да ги обработи. В Холандия системата засича, автоматично се разпечатва и единственият ангажимент на пътния полицай е да сгъне листа и да го сложи в пощенския плик”, обясни Тодоров.

“Преди две години, когато започнаха да конфискуват автомобили на пияни и дрогирани водачи, обещаха, че ще има лаборатории. Такива няма и в момента хората продължават по 12 месеца да бъдат престъпници, докато им излезе кръвната проба. Ние приемаме закони, които са положителни, но те не заработват заради бюрократични проблеми”, смята той.

Тодоров коментира, че от тези фишове биха влезли милиони в държавния бюджет, затова не може да си обясни защо никой не разрешава проблема.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 12 гласа.
  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 1 Отговор
    Учи се още в пети клас, ама ШЕСТАЦИТЕ ИКСПИЕРТИ мнооо знаят❗

    Коментиран от #3

    09:04 05.11.2025

  • 2 Георги

    14 1 Отговор
    най-хубавото е, че глобяват за превишена средна скорост, но никой не знае каква средна скорост трябва да се спазва в различните наблюдавани участъци. На магистралите е ясно, но има участъци в които има различни максимални скорости и дори преминаващи през населени места.

    09:04 05.11.2025

  • 3 Георги

    0 4 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    в 5 клас се учи какдда се организира раздаването на глоби? Ние на село други неща учихме тогава.

    09:07 05.11.2025

  • 4 държавната мафия си иска пари

    7 0 Отговор
    Към 2025 година числеността на служителите в КАТ (пътна полиция) в България е около 1710 души, като общият състав на МВР е около 61 170 щатни бройки. По отношение на автомобилите, финансирани от Фонда за пътна безопасност, през последните две години са закупени над 1740 автомобила за нуждите на пътната полиция, като през 2025 година се планира доставка на още около 1000 автомобила и 285 мотоциклета на стойност над 126 милиона лева. Средствата за тези придобивки идват от събраните глоби и такси, а не от държавния бюджет.

    Автомобилите включват 575 оборудвани патрулки, 405 високопроходими 4х4 автомобила и 285 мотоциклета, доставките са на траншове, като доставчиците са няколко големи фирми, вносители на марки като Ford, Volkswagen, Skoda и други. На практика се осигурява почти по едно МПС на служител от пътната полиция, което е тенденция към модернизиране и осъвременяване на автопарка за по-добра ефективност на КАТ.

    09:08 05.11.2025

  • 5 иле

    8 0 Отговор
    С цялата държава е така, всеки ден и плащаме, ама не сме видяли от десетилетия нищо държавническо в поведението на управляващите. Да закриват НС и Министерски съвет и до слагот екип заклети преводачи, които да превеждат нарежданията от посолството и Брюксел и направо да ги дават за обнародване в Държавен Вестник. Поне да ни излезе малко по-евтино членството в НАТО и ЕССР.

    09:09 05.11.2025

  • 6 Надявам се

    10 1 Отговор
    Да се задавите с глобите на хората! Скубачи на пари от народа!

    09:10 05.11.2025

  • 7 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    Скоро Изкуственият Интелект ще поеме трафика и няма да има катастрофи.

    09:12 05.11.2025

  • 8 ООрана държава

    9 0 Отговор
    И парите отиват за бонуси към заплатите.... Защо няма отчет на тия пари колко влизат, колко излизат, за какво се харчат...?

    09:20 05.11.2025

  • 9 Дивака

    3 2 Отговор
    За какво ти е тази средна скорост

    Коментиран от #13

    09:21 05.11.2025

  • 10 ннннннннн

    1 1 Отговор
    Средната скорост е екстратерестриъл, като извънземните,като жена със зелена или синя коса.

    09:21 05.11.2025

  • 11 дедо Флашко

    1 0 Отговор
    Извънземните са извънбългарски. Има и български такива. Желаещи да летят в космоса с американски ракетни системи.

    09:24 05.11.2025

  • 12 смях

    7 0 Отговор
    Нали щяха да известяват със СМС? ХАХАХА бутафорна държава - междувременно някакви директори омитат по 6 коли

    09:25 05.11.2025

  • 13 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "Дивака":

    Всъщност СРЕДНАТА СКОРОСТ е много по-дисциплинираща, превантивна и намалява нуждата от скрити зад храстите "шумкари"❗
    Сега по магистралите, ДИВАЦИТЕ като знаят къде има пост намаляват и минават като ученици, а после пак фюу с 200❗
    Когато има ДВЕ РАМКИ в участъка, няма нужда от куки с пържолник и БМВ❗
    /може да ми.носите минОсите/

    09:27 05.11.2025

  • 14 доброволец

    4 1 Отговор
    Аз съм я виждал средната скорост. От понеделник я въведоха в участъка Казанлък-Ягода. Безопасно е да се взима за повече от 11 минути. Вече карам с включен таймер. На връщане спирам на отбивка за 1 минута, защото пристигам по-рано.

    Коментиран от #15, #21

    09:30 05.11.2025

  • 15 и какъв е смисъла

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "доброволец":

    да караш бързо и после да спреш да си починеш?
    Абе откъде ви вадят такива?

    Коментиран от #16

    09:32 05.11.2025

  • 16 доброволец

    0 3 Отговор

    До коментар #15 от "и какъв е смисъла":

    Смисълът е, че не съм намерил правилното темпо да преминавам през този участък. Не ни копаят. Има хора, които си спомнят училищната математика и я прилагат в живота си.

    Коментиран от #17, #19, #22

    09:35 05.11.2025

  • 17 правилното темпо

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "доброволец":

    го пише на знака за ограничение на скоростта. Ама нали сте професори. И да, явно ви копаят от някъде.

    09:37 05.11.2025

  • 18 Сзо

    0 0 Отговор
    Хубава работа ама българска.

    09:39 05.11.2025

  • 19 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "доброволец":

    🚘 Явно си бил слаб по математика,
    иначе нямаше да ти се налага да спираш всеки път преди рамката❗

    09:48 05.11.2025

  • 20 Още мислят милиционерите

    1 1 Отговор
    Караш със скорост под максимално разрешената и не те интересува никаква средна скорост. Тези, които карат със 190 от Бургас до София трябва не средна скорост, а фиксирана глоба - 5000лв за първо нарушение, книжката за 2 години, 200 часа събират боклук покрай магистралата и задължителен 2 месечен курс за овладяване на гневни изблици. Като не я плати - не може да регистрира колата за следващата година, начисляват наказателни такси и всичко в един момент става да теглиш кредит да си погасиш глобите. Толкова държави са го измислили, тук още топлата вода се мъчат да открият милиционерите.

    09:56 05.11.2025

  • 21 Математик

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "доброволец":

    Ами просто карай с ограничението бе, идиот! Средната скорост е за такива галфони, които карат с 50км над ограничението и после трябва или да почиват 1 час на някоя отбивка.

    09:59 05.11.2025

  • 22 Наистина, откъде си изкопан?

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "доброволец":

    Правилното темпо е не повече от знака за ограничение на максимално допустима скорост. Наистина, откъде ви копаят?

    10:01 05.11.2025

  • 23 ДрайвингПлежър

    0 1 Отговор
    Държавни рекетьори!
    Писна ми МВР да ме спира да ми губи времето без да има никакви причини за това! Работата на МИЛИЦИОНЕРА не е нито да виси в храстите нито да ме спира, да ми връчва фишове! Това не е превенция!

    И кога най накрая някой "експерт" ще заговори за безумните ограничения през 50 метра, които никой нормален шофьор не спазва защото са очеизвадно глупави, но са основание фуражкаджията да виси в близкия храсталак?!

    10:02 05.11.2025

  • 24 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    0 0 Отговор
    КАКТО ВСИЧКО В ДЪРЖАВАТА Е АЛА-БАЛА, ПУНТА МАРА,ОТ ДЕН ДО ПЛАДНЕ...
    САМО КРАДЕНЕТО И ПЪЛНЕНЕТО НА ЧУВАЛИ И ЧЕКМЕДЖЕТА Е ИСТИНСКО......

    10:13 05.11.2025

  • 25 ДрайвингПлежър

    0 1 Отговор
    Чета коментарите... или сте изключително глупави - или сте мазохисти, което си е същото!

    Скоростта НИКОГА АМА НИКОГА не е била проблем за безопасността на пътя!

    Отворете статистиката на самото МВР там си пише. Скоростта е евтин инструмент за трупане на много пари - близо 1/4 милиард миналата година, тази е преходна, но целта за 2026 е да стигнат до 1/2 милиард ОТКРАДНАТ ОТ ДЖОБА НА ШОФЬОРИТЕ!

    Викате ура на собственото си бъдещо убийство, защото докато ръкопляскате на държавно организираната кражба е много по-вероятно някой дЕдо карлабащ се с 40 ще ви утрепе, отколкото "джигит" каращ с 40 над поредното безумно ограничение!

    Наистина рядко глупава нация, която отказва да мисли!

    Коментиран от #27

    10:15 05.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 напротив

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "ДрайвингПлежър":

    Скоростта е ОСНОВЕН фактор за безопасността. но не превишената скорост, а бавната скорост. Когато при ограничение 80 се движиш с 60, всички зад теб ще тръгнат да те заобикалят/изпреварват (и с право) като така се създава ПОСТОЯННА предпоставка за челен сблъсък с насрещния трафик. Щом ограничението е 80, значи всички трябва да се движат с тази скорост. Така няма да има нужда от изпреварвания. Ако не можеш да се движиш с подобна скорост, си върни книжката в КАТ!

    Научете се да живеете сред много хора. Не сте в гората, всеки да прави каквото му е удобно и го кефи.

    10:25 05.11.2025

