Експерт: Средната скорост е като извънземните - всички говорим за нея, но никой не я е виждал

Средната скорост е като извънземните - всички говорим за нея, но никой не я е виждал. Това каза изпълнителният директор на Камара на автомобилните превозвачи в България Димитър Димитров в ефира на “Здравей, България” по "Нова телевизия".
Тол системата е засякла за един месец 37 900 нарушители. От тях близо 14 000 са чужди граждани, но нито един от тях не е санкциониран.
“Два органа отговарят за нея - затова се получава колективна безотговорност. АПИ констатира нарушението и изпраща данните на МВР. Доколкото знам има техническо несъответствие между двете системи, вследствие те не си комуникират правилно”, обясни той.
Според него има един много сериозен проблем в МВР - връчването на самите глоби. “Дори да започнат да си комуникират, не смятам, че МВР са в състояние в рамките на няколко месеца да връчат над 37 000 нарушения само за средна скорост. Много често, дори транспортна фирма, която е изрядна, повече от година може да не бъде потърсена, за да ѝ се връчат глобите”.
По думите на Владимир Тодоров от Асоциацията на пострадалите при катастрофи сме приели средната скорост, но се оказва, че тя не функционира, защото има софтуерни проблеми. “На фона на дигиталния свят, в който живеем, това звучи много несериозно”.
“Ние предупреждавахме, че почне ли да работи засичането на средна скорост, ще има стотици отсечки, констатиращи нарушения, затова МВР трябва да има административен и технически капацитет да ги обработи. В Холандия системата засича, автоматично се разпечатва и единственият ангажимент на пътния полицай е да сгъне листа и да го сложи в пощенския плик”, обясни Тодоров.
“Преди две години, когато започнаха да конфискуват автомобили на пияни и дрогирани водачи, обещаха, че ще има лаборатории. Такива няма и в момента хората продължават по 12 месеца да бъдат престъпници, докато им излезе кръвната проба. Ние приемаме закони, които са положителни, но те не заработват заради бюрократични проблеми”, смята той.
Тодоров коментира, че от тези фишове биха влезли милиони в държавния бюджет, затова не може да си обясни защо никой не разрешава проблема.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Коментиран от #3
09:04 05.11.2025
2 Георги
09:04 05.11.2025
3 Георги
До коментар #1 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":в 5 клас се учи какдда се организира раздаването на глоби? Ние на село други неща учихме тогава.
09:07 05.11.2025
4 държавната мафия си иска пари
Автомобилите включват 575 оборудвани патрулки, 405 високопроходими 4х4 автомобила и 285 мотоциклета, доставките са на траншове, като доставчиците са няколко големи фирми, вносители на марки като Ford, Volkswagen, Skoda и други. На практика се осигурява почти по едно МПС на служител от пътната полиция, което е тенденция към модернизиране и осъвременяване на автопарка за по-добра ефективност на КАТ.
09:08 05.11.2025
5 иле
09:09 05.11.2025
6 Надявам се
09:10 05.11.2025
7 Последния Софиянец
09:12 05.11.2025
8 ООрана държава
09:20 05.11.2025
9 Дивака
Коментиран от #13
09:21 05.11.2025
10 ннннннннн
09:21 05.11.2025
11 дедо Флашко
09:24 05.11.2025
12 смях
09:25 05.11.2025
13 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #9 от "Дивака":Всъщност СРЕДНАТА СКОРОСТ е много по-дисциплинираща, превантивна и намалява нуждата от скрити зад храстите "шумкари"❗
Сега по магистралите, ДИВАЦИТЕ като знаят къде има пост намаляват и минават като ученици, а после пак фюу с 200❗
Когато има ДВЕ РАМКИ в участъка, няма нужда от куки с пържолник и БМВ❗
/може да ми.носите минОсите/
09:27 05.11.2025
14 доброволец
Коментиран от #15, #21
09:30 05.11.2025
15 и какъв е смисъла
До коментар #14 от "доброволец":да караш бързо и после да спреш да си починеш?
Абе откъде ви вадят такива?
Коментиран от #16
09:32 05.11.2025
16 доброволец
До коментар #15 от "и какъв е смисъла":Смисълът е, че не съм намерил правилното темпо да преминавам през този участък. Не ни копаят. Има хора, които си спомнят училищната математика и я прилагат в живота си.
Коментиран от #17, #19, #22
09:35 05.11.2025
17 правилното темпо
До коментар #16 от "доброволец":го пише на знака за ограничение на скоростта. Ама нали сте професори. И да, явно ви копаят от някъде.
09:37 05.11.2025
18 Сзо
09:39 05.11.2025
19 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #16 от "доброволец":🚘 Явно си бил слаб по математика,
иначе нямаше да ти се налага да спираш всеки път преди рамката❗
09:48 05.11.2025
20 Още мислят милиционерите
09:56 05.11.2025
21 Математик
До коментар #14 от "доброволец":Ами просто карай с ограничението бе, идиот! Средната скорост е за такива галфони, които карат с 50км над ограничението и после трябва или да почиват 1 час на някоя отбивка.
09:59 05.11.2025
22 Наистина, откъде си изкопан?
До коментар #16 от "доброволец":Правилното темпо е не повече от знака за ограничение на максимално допустима скорост. Наистина, откъде ви копаят?
10:01 05.11.2025
23 ДрайвингПлежър
Писна ми МВР да ме спира да ми губи времето без да има никакви причини за това! Работата на МИЛИЦИОНЕРА не е нито да виси в храстите нито да ме спира, да ми връчва фишове! Това не е превенция!
И кога най накрая някой "експерт" ще заговори за безумните ограничения през 50 метра, които никой нормален шофьор не спазва защото са очеизвадно глупави, но са основание фуражкаджията да виси в близкия храсталак?!
10:02 05.11.2025
24 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
САМО КРАДЕНЕТО И ПЪЛНЕНЕТО НА ЧУВАЛИ И ЧЕКМЕДЖЕТА Е ИСТИНСКО......
10:13 05.11.2025
25 ДрайвингПлежър
Скоростта НИКОГА АМА НИКОГА не е била проблем за безопасността на пътя!
Отворете статистиката на самото МВР там си пише. Скоростта е евтин инструмент за трупане на много пари - близо 1/4 милиард миналата година, тази е преходна, но целта за 2026 е да стигнат до 1/2 милиард ОТКРАДНАТ ОТ ДЖОБА НА ШОФЬОРИТЕ!
Викате ура на собственото си бъдещо убийство, защото докато ръкопляскате на държавно организираната кражба е много по-вероятно някой дЕдо карлабащ се с 40 ще ви утрепе, отколкото "джигит" каращ с 40 над поредното безумно ограничение!
Наистина рядко глупава нация, която отказва да мисли!
Коментиран от #27
10:15 05.11.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 напротив
До коментар #25 от "ДрайвингПлежър":Скоростта е ОСНОВЕН фактор за безопасността. но не превишената скорост, а бавната скорост. Когато при ограничение 80 се движиш с 60, всички зад теб ще тръгнат да те заобикалят/изпреварват (и с право) като така се създава ПОСТОЯННА предпоставка за челен сблъсък с насрещния трафик. Щом ограничението е 80, значи всички трябва да се движат с тази скорост. Така няма да има нужда от изпреварвания. Ако не можеш да се движиш с подобна скорост, си върни книжката в КАТ!
Научете се да живеете сред много хора. Не сте в гората, всеки да прави каквото му е удобно и го кефи.
10:25 05.11.2025