Експерт: Средната скорост е като извънземните - всички говорим за нея, но никой не я е виждал

Средната скорост е като извънземните - всички говорим за нея, но никой не я е виждал. Това каза изпълнителният директор на Камара на автомобилните превозвачи в България Димитър Димитров в ефира на “Здравей, България” по "Нова телевизия".

Тол системата е засякла за един месец 37 900 нарушители. От тях близо 14 000 са чужди граждани, но нито един от тях не е санкциониран.

“Два органа отговарят за нея - затова се получава колективна безотговорност. АПИ констатира нарушението и изпраща данните на МВР. Доколкото знам има техническо несъответствие между двете системи, вследствие те не си комуникират правилно”, обясни той.

Според него има един много сериозен проблем в МВР - връчването на самите глоби. “Дори да започнат да си комуникират, не смятам, че МВР са в състояние в рамките на няколко месеца да връчат над 37 000 нарушения само за средна скорост. Много често, дори транспортна фирма, която е изрядна, повече от година може да не бъде потърсена, за да ѝ се връчат глобите”.

По думите на Владимир Тодоров от Асоциацията на пострадалите при катастрофи сме приели средната скорост, но се оказва, че тя не функционира, защото има софтуерни проблеми. “На фона на дигиталния свят, в който живеем, това звучи много несериозно”.

“Ние предупреждавахме, че почне ли да работи засичането на средна скорост, ще има стотици отсечки, констатиращи нарушения, затова МВР трябва да има административен и технически капацитет да ги обработи. В Холандия системата засича, автоматично се разпечатва и единственият ангажимент на пътния полицай е да сгъне листа и да го сложи в пощенския плик”, обясни Тодоров.

“Преди две години, когато започнаха да конфискуват автомобили на пияни и дрогирани водачи, обещаха, че ще има лаборатории. Такива няма и в момента хората продължават по 12 месеца да бъдат престъпници, докато им излезе кръвната проба. Ние приемаме закони, които са положителни, но те не заработват заради бюрократични проблеми”, смята той.

Тодоров коментира, че от тези фишове биха влезли милиони в държавния бюджет, затова не може да си обясни защо никой не разрешава проблема.