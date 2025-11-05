Николай Василев: В момента бюджетната ни политика е по-зле от националите по футбол

Този бюджет е безумие и безотговорност. Не мога да повярвам, че същите хора, които бяха разумни, сега изпадат в такова умопомрачение. Това заяви пред Нова телевизия икономистът и бивш вицепремиер Николай Василев.
Любопитен съм кой депутат от ГЕРБ или ИТН ще хареса и подкрепи този бюджет. И аз ги призовавам да не го подкрепят, заяви Василев.
"За целия преход от 1990 до 2020 година разходите на бюджетите бяха около 30%, стигаха до 40 на сто. Дори левите бяха по-предпазливи в харченето. А сега започваме да приличаме на комунистическите държави от Южна Европа по размер на разходите от 47% от БВП. Второ в бюджета има измами с дефицита", категоричен бе икономистът.
Държавата заблуждава, че ще има 35% ръст на приходите от ДДС, а ръстът на икономиката е 3 на сто. Целта на такива измами е да се доведе дефицитът до 3%, твърди икономистът. Шмекерии има и в разходната част, добави той.
Василев посочи разходите през ББР, които според него били милиарди под масата в полза на политиците. През ББР парите не се водят бюджетни разходи, а в нейна полза се вземат заеми и тези пари никога няма да се върнат обратно, обясни той.
Именно към ББР ще отидат новите 10 млрд. евро дълг, очаква Василев.
"Първо дефицит от 3% не е правилна цел. Правилната цел е да има излишък в такива добри години. В момента бюджетната ни политика е по-зле от националите по футбол", каза той.
Истинският, а не счетоводен дефицит тази година отива към 8%, догодина също. Резултатът е, че хората ще плащат по-високи осигуровки, а следващите години трябва да се готвят за грозно увеличение на данъците, предупреди Николай Василев.
1 Ще се намери ли водач
09:54 05.11.2025
2 Мда
09:55 05.11.2025
3 Последния Софиянец
Коментиран от #6
09:55 05.11.2025
4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
когато НЕ СТЕ НА ВЛАСТ❗🤔❗
Изхвърлиха от учебниците Смирненски
и сега никой не чете "Приказка за стълбата"‼️
09:56 05.11.2025
5 Ами
09:57 05.11.2025
6 Ей скъперник ей 🤡
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Вземи да се включиш в магазина, щото ще те изключат от бизнеса.
09:58 05.11.2025
7 Пич
10:00 05.11.2025
8 Боруна Лом
10:00 05.11.2025
9 каквито
10:00 05.11.2025
10 Хасковски каунь
10:03 05.11.2025
11 И ТИ ТАКА
10:04 05.11.2025
12 Мишо
Коментиран от #13
10:04 05.11.2025
13 Мафията ИТН -ГЕРБ- БСП -ДПС
До коментар #12 от "Мишо":Да видим откъде ще вземат по 24 хиляди лева за заплати на съдии и прокурори ,и по 7-8 хиляди лева за заплати на полицаи и военни ...Не искам нови заеми за тях на гърба на народа. Защото заемите не се водят на тиквата,свинята и чалга мерзавеца славуца а на държавата България,тоест на всички нас
10:05 05.11.2025
14 Малък и мек Мук
10:05 05.11.2025
15 гост
10:06 05.11.2025
16 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
САМО ПУШКА.....
10:06 05.11.2025
17 Николай Василев беше вицепремиер
10:07 05.11.2025
18 Точен е Василев
„Много трябва да се притесняваме. България е в исторически период на задлъжняване – такъв, какъвто не е имало от 80-те години на миналия век. Правил съм си труда да изследвам всяко едно десетилетие оттогава досега”, каза Стефан Антонов.
10:10 05.11.2025
19 царя
10:12 05.11.2025
20 Съжалявам, ама
Ще се види скоро в действие народната сентенция - Кога яли и пили - пеяли, кога плащали - плакали !
Жалкото е, че няма кой да ги озапти "народните" избранници ! Вдигнаха заплатите на силовите структори и администрация и сега ще глозгат до кокал !
10:17 05.11.2025
21 Баце ЕООД
10:17 05.11.2025
22 провинциалист
10:17 05.11.2025
23 дядо йоцо гледа
Коментиран от #25
10:18 05.11.2025
24 Дарвин
10:25 05.11.2025
26 тоя
10:25 05.11.2025