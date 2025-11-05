Новини
България »
Николай Василев: В момента бюджетната ни политика е по-зле от националите по футбол

5 Ноември, 2025 09:51 705 26

  • николай василев-
  • бюджет

Любопитен съм кой депутат от ГЕРБ или ИТН ще хареса и подкрепи този бюджет

Николай Василев: В момента бюджетната ни политика е по-зле от националите по футбол - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Този бюджет е безумие и безотговорност. Не мога да повярвам, че същите хора, които бяха разумни, сега изпадат в такова умопомрачение. Това заяви пред Нова телевизия икономистът и бивш вицепремиер Николай Василев.

Любопитен съм кой депутат от ГЕРБ или ИТН ще хареса и подкрепи този бюджет. И аз ги призовавам да не го подкрепят, заяви Василев.

"За целия преход от 1990 до 2020 година разходите на бюджетите бяха около 30%, стигаха до 40 на сто. Дори левите бяха по-предпазливи в харченето. А сега започваме да приличаме на комунистическите държави от Южна Европа по размер на разходите от 47% от БВП. Второ в бюджета има измами с дефицита", категоричен бе икономистът.

Държавата заблуждава, че ще има 35% ръст на приходите от ДДС, а ръстът на икономиката е 3 на сто. Целта на такива измами е да се доведе дефицитът до 3%, твърди икономистът. Шмекерии има и в разходната част, добави той.

Василев посочи разходите през ББР, които според него били милиарди под масата в полза на политиците. През ББР парите не се водят бюджетни разходи, а в нейна полза се вземат заеми и тези пари никога няма да се върнат обратно, обясни той.

Именно към ББР ще отидат новите 10 млрд. евро дълг, очаква Василев.

"Първо дефицит от 3% не е правилна цел. Правилната цел е да има излишък в такива добри години. В момента бюджетната ни политика е по-зле от националите по футбол", каза той.

Истинският, а не счетоводен дефицит тази година отива към 8%, догодина също. Резултатът е, че хората ще плащат по-високи осигуровки, а следващите години трябва да се готвят за грозно увеличение на данъците, предупреди Николай Василев.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ще се намери ли водач

    13 0 Отговор
    който да изкара хората на улицата с камъни и колове. Този бюджет не може и не трябва да бъде приеман. Онова наркоманизираното с татуса на конника на апокалипсиса да не се крие в бронирания Мерцедес - няма да му помогне.

    09:54 05.11.2025

  • 2 Мда

    10 0 Отговор
    още в самото начало им казах, че въпросният финансов министър не става!

    09:55 05.11.2025

  • 3 Последния Софиянец

    10 1 Отговор
    Заложени са 60 млрд повече от ДДС на храните.Това може да стане само с хиперинфлация.Готвят ни пак голямо поскъпване .

    Коментиран от #6

    09:55 05.11.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    8 0 Отговор
    Как всички говорите умно и с разбиране,
    когато НЕ СТЕ НА ВЛАСТ❗🤔❗
    Изхвърлиха от учебниците Смирненски
    и сега никой не чете "Приказка за стълбата"‼️

    09:56 05.11.2025

  • 5 Ами

    8 1 Отговор
    Искам да питам защо Малкият Мук не е в затвора.Заедно с Бивола...

    09:57 05.11.2025

  • 6 Ей скъперник ей 🤡

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Вземи да се включиш в магазина, щото ще те изключат от бизнеса.

    09:58 05.11.2025

  • 7 Пич

    4 1 Отговор
    Внушението - Вие гражданите сте виновни , защото харчите много пари на щедрата държава и милеещите за народа управници !!! Управляващите не са виновни , че ви пилеят парите за Украйна , за нелетящи самолети , за десет пъти по скъп краварски АЕЦ , за резервите които дават на ЕС , за златото което дават безплатно.......

    10:00 05.11.2025

  • 8 Боруна Лом

    7 1 Отговор
    МУК КАЖИ КОЛКО ОТКРАДНА С ЦАРО ОТ БТК,то?

    10:00 05.11.2025

  • 9 каквито

    4 0 Отговор
    и да са "бюджетните политики" на тоя и подобните му джобовете все пълни...

    10:00 05.11.2025

  • 10 Хасковски каунь

    3 0 Отговор
    Всеки се чуди да каже нещо много оригинално и да блеснев някая медия.

    10:03 05.11.2025

  • 11 И ТИ ТАКА

    1 0 Отговор
    ДА БЕШЕ ПОМАГАЛ

    10:04 05.11.2025

  • 12 Мишо

    8 0 Отговор
    В студиото на БТВ в предаването "Лице в лице" водещата Цветанка Ризова попита гостите Румен Радев и Христина Христова с въпроса - "Имате ли представа защо структурите с най нисък рейтинг МВР ,МО и съдебна власт получават най много пари? Нито сигурност получаваме от полицията, нито армията ни пази от някой ,нито адекватно правосъдие от съдебната система". Отговора на гостите беше еднозначен и категоричен- " Мафия на власт".

    Коментиран от #13

    10:04 05.11.2025

  • 13 Мафията ИТН -ГЕРБ- БСП -ДПС

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "Мишо":

    Да видим откъде ще вземат по 24 хиляди лева за заплати на съдии и прокурори ,и по 7-8 хиляди лева за заплати на полицаи и военни ...Не искам нови заеми за тях на гърба на народа. Защото заемите не се водят на тиквата,свинята и чалга мерзавеца славуца а на държавата България,тоест на всички нас

    10:05 05.11.2025

  • 14 Малък и мек Мук

    3 3 Отговор
    А по-лошо от Малкия Мук въобще няма.

    10:05 05.11.2025

  • 15 гост

    4 0 Отговор
    Тиква се ненаяде!Ще и преседне и ще се задави!

    10:06 05.11.2025

  • 16 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    2 0 Отговор
    ЗА теменуШка .......
    САМО ПУШКА.....

    10:06 05.11.2025

  • 17 Николай Василев беше вицепремиер

    5 1 Отговор
    В 2 правителства и по негово време не се вземаха заеми да се крадат и раздават безразборно на полиция,военни и администрации...И е абсолютно прав за това -

    " Този бюджет е безумие и безотговорност. Не мога да повярвам, че същите хора, които бяха разумни, сега изпадат в такова умопомрачение. Това заяви пред Нова телевизия икономистът и бивш вицепремиер Николай Василев.

    Любопитен съм кой депутат от ГЕРБ или ИТН ще хареса и подкрепи този бюджет. И аз ги призовавам да не го подкрепят, заяви Василев.

    10:07 05.11.2025

  • 18 Точен е Василев

    2 0 Отговор
    Икономисти,банкери ,финансисти всички със зловеща прогноза за необратим фалит на държавата през 2027 г. И Лъчезар Богданов от Института за пазарна икономика,и бившият финансов министър и вицепремиер в момента председател на фискалния съвет Симеон Дянков ,и члена на същия съвет Любомир Каримански,дори и Левон Хампарцумян. И след задаващия се фалит на държавата ,правителството на мафията ИТН -ГЕРБ-БСП -ДПС (Пеевски) увеличи заплатите на полицаите тази година със 70% и на останалите силови структури и държавна администрация с 50%. Което струва на държавата ,тоест на Българският народ 3,8 млрд.годишно. А ето и анализа на финансовия наблюдател Стефан Антонов пред факти-
    „Много трябва да се притесняваме. България е в исторически период на задлъжняване – такъв, какъвто не е имало от 80-те години на миналия век. Правил съм си труда да изследвам всяко едно десетилетие оттогава досега”, каза Стефан Антонов.

    10:10 05.11.2025

  • 19 царя

    1 0 Отговор
    ВЕРВАЙТЕ МИ!!!

    10:12 05.11.2025

  • 20 Съжалявам, ама

    0 0 Отговор
    е абсолютно прав !
    Ще се види скоро в действие народната сентенция - Кога яли и пили - пеяли, кога плащали - плакали !
    Жалкото е, че няма кой да ги озапти "народните" избранници ! Вдигнаха заплатите на силовите структори и администрация и сега ще глозгат до кокал !

    10:17 05.11.2025

  • 21 Баце ЕООД

    0 0 Отговор
    Е тва е изказване!

    10:17 05.11.2025

  • 22 провинциалист

    0 0 Отговор
    Тоя какво реве? Това е забогатяването от еврозоната, с което той самият ни проглуши ушите.

    10:17 05.11.2025

  • 23 дядо йоцо гледа

    1 1 Отговор
    ех николаичо знаем те и теб от време оно вие ни управихте за 800 дни заедно с дядо симо и юпетата като теб велчев ст ганев шулева калпакова и още няколко така че стига сте говорели

    Коментиран от #25

    10:18 05.11.2025

  • 24 Дарвин

    0 0 Отговор
    Освен бюджет има и хора. Факт ли е г-н Василев, че вече 30 год. Хората в България са в топ три на най- бедните в Европа въпреки "успешните" бюджети за които пледирате и се застъпвате от ваше време и това на "постната пица" . Кръгли нули сте и постигнахте последното място на жизнен стандарт за българското население.

    10:25 05.11.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 тоя

    0 0 Отговор
    и още няколко хиумнета!

    10:25 05.11.2025

