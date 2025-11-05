"Да, България" настоява Бюджет 2026 да бъде оттеглен и пренаписан ВИДЕО

Пишем на финансовия министър Теменужка Петкова слаб ляв 2- и настояваме този бюджет веднага да бъде върнат. Това заяви съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев в кулоарите на Народното събрание в коментар за проектобюджета на управляващите за 2026-а година.

“Призоваваме Теменужка Петкова спешно да изтегли бюджета, да го преразгледа и да приложи нашите десни мерки, които ще изпратим до нея. Настояваме честно да се каже на обществото откъде дойдоха тези 5 млрд. лв., които се появиха като дупка, открита от Мартин Димитров и икономическия ни екип. Някой си играе с държавния бюджет все едно му е домашният портфейл”, категоричен бе Мирчев.

Политическият лидер подчерта, че представеният на сайта на Министерството на финансите бюджет е изключително вреден за страната и рискува да я вкара в сценарий от времето на Жан Виденов. Мирчев коментира и предложението да се въведе СУПТО - държавен софтуер, който да се въведе във всички търговски обекти и да ги контролира от 1 януари 2026-а година.

“Това безумие трябва да бъде спряно. За да бъде внедрен този софтуер, са необходими месеци, най-вероятно поне година. Софтуерните фирми, които го разработват, не са готови за това. Вече беше направен един опит и лошото е, че само внедряването му в търговските обекти ще струва минимум 200-300 млн. лв. по най-консервативни оценки. Това е изключително опасни и изглежда сякаш някой го е сложил като димка, за да минат другите скандални предложения”, коментира Мирчев.

Народният представител изрази недоумение относно разминаванията между настоящия проектобюджет и тригодишната бюджетна рамка, представена от Министерството на финансите преди седем месеца.

“Нито един от параметрите не съвпада. Имаме увеличение на данъците, осигуровките и максималния осигурителен доход с два пъти над това, което само преди седем месеца Министерството на финансите предвиждаше. Какво се промени за тези 7 месеца в икономическата обстановка, за да се наложи и промяната в тригодишната рамка на бюджета”, попита Мирчев.

Икономистът от групата на ПП-ДБ Мартин Димитров настоя още да отпадне увеличението на данък “Дивидент” и да се сложи край на “войната на левичарското правителство с бизнеса и средната класа”.

“Нали обещаха да не вдигат данъците? Защо излъгаха? Искаме да не се ограничава осигурителната тежест - няма никакви основания за това. Искаме тези 5 млрд. лв., които открихме като касичка на правителството и могат да се харчат за всичко, няма причина за толкова голям нов дълг - също трябва да отпадне. Искаме преразпределението на бюджета да се върне на 40%. ГЕРБ се отказаха да бъдат дясна партия с тези 46% преразпределение. Дори по времето на Орешарски не беше толкова зле положението. Да си оттеглят бюджета и да го пренапишат”, заключи Димитров.