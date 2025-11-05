Новини
България »
"Да, България" настоява Бюджет 2026 да бъде оттеглен и пренаписан ВИДЕО

"Да, България" настоява Бюджет 2026 да бъде оттеглен и пренаписан ВИДЕО

5 Ноември, 2025 10:24 673 14

  • да-
  • българия-
  • настоява-
  • бюджет 2026-
  • оттеглен-
  • пренаписан-
  • финанси-
  • дефицит-
  • данъци-
  • осигуровки

Нито един от параметрите не съвпада. Нали обещаха да не вдигат данъците? Защо излъгаха? Искаме да не се ограничава осигурителната тежест - няма никакви основания за това. Искаме тези 5 млрд. лв., които открихме като касичка на правителството

"Да, България" настоява Бюджет 2026 да бъде оттеглен и пренаписан ВИДЕО - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Пишем на финансовия министър Теменужка Петкова слаб ляв 2- и настояваме този бюджет веднага да бъде върнат. Това заяви съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев в кулоарите на Народното събрание в коментар за проектобюджета на управляващите за 2026-а година.

“Призоваваме Теменужка Петкова спешно да изтегли бюджета, да го преразгледа и да приложи нашите десни мерки, които ще изпратим до нея. Настояваме честно да се каже на обществото откъде дойдоха тези 5 млрд. лв., които се появиха като дупка, открита от Мартин Димитров и икономическия ни екип. Някой си играе с държавния бюджет все едно му е домашният портфейл”, категоричен бе Мирчев.

Политическият лидер подчерта, че представеният на сайта на Министерството на финансите бюджет е изключително вреден за страната и рискува да я вкара в сценарий от времето на Жан Виденов. Мирчев коментира и предложението да се въведе СУПТО - държавен софтуер, който да се въведе във всички търговски обекти и да ги контролира от 1 януари 2026-а година.

Това безумие трябва да бъде спряно. За да бъде внедрен този софтуер, са необходими месеци, най-вероятно поне година. Софтуерните фирми, които го разработват, не са готови за това. Вече беше направен един опит и лошото е, че само внедряването му в търговските обекти ще струва минимум 200-300 млн. лв. по най-консервативни оценки. Това е изключително опасни и изглежда сякаш някой го е сложил като димка, за да минат другите скандални предложения”, коментира Мирчев.

Народният представител изрази недоумение относно разминаванията между настоящия проектобюджет и тригодишната бюджетна рамка, представена от Министерството на финансите преди седем месеца.

“Нито един от параметрите не съвпада. Имаме увеличение на данъците, осигуровките и максималния осигурителен доход с два пъти над това, което само преди седем месеца Министерството на финансите предвиждаше. Какво се промени за тези 7 месеца в икономическата обстановка, за да се наложи и промяната в тригодишната рамка на бюджета”, попита Мирчев.

Икономистът от групата на ПП-ДБ Мартин Димитров настоя още да отпадне увеличението на данък “Дивидент” и да се сложи край на “войната на левичарското правителство с бизнеса и средната класа”.

Нали обещаха да не вдигат данъците? Защо излъгаха? Искаме да не се ограничава осигурителната тежест - няма никакви основания за това. Искаме тези 5 млрд. лв., които открихме като касичка на правителството и могат да се харчат за всичко, няма причина за толкова голям нов дълг - също трябва да отпадне. Искаме преразпределението на бюджета да се върне на 40%. ГЕРБ се отказаха да бъдат дясна партия с тези 46% преразпределение. Дори по времето на Орешарски не беше толкова зле положението. Да си оттеглят бюджета и да го пренапишат”, заключи Димитров.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 сглобката 2 в действие

    1 3 Отговор
    ще се размърдат .

    Коментиран от #8

    10:26 05.11.2025

  • 2 На всяка

    3 2 Отговор
    цена !

    10:27 05.11.2025

  • 3 Даниел

    5 3 Отговор
    Най-важното действие на всяко едно правителство е създаването на бюджетния закон,за момента виждаме как съшият този закон е срещу цялото общество,но явно не разбираме,защото пред събранието няма навалица от хора защитаващи доходите си!
    Отново сме ограбвани безцеремонно.

    Коментиран от #6

    10:31 05.11.2025

  • 4 Анонимен

    4 2 Отговор
    Тези жалки алчници нищоправещи двама трима са вън от парламента

    10:37 05.11.2025

  • 5 Ла гард много като е умна защо

    3 1 Отговор
    Не вземе да стабилизира поне Франция след като е нейна страна по рождение така мисля .

    10:37 05.11.2025

  • 6 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Даниел":

    Защо лъжеш и моля пиши от свое име дописник

    10:38 05.11.2025

  • 7 Смешници

    3 4 Отговор
    Знаят че обикновенните хора не разбират нищо от тази материя И от няколко дни пепедебето и разни обслужващи ги коментатори плюят бюджета. Идеална възможност да печелят точки Хората да знаят че радевите и василевите бюджети бяха много по лоши .При това в времена в които не бяхме в еврозоната И нямахме закрилата на 20 държави членки. Също така хората да знаят че и 5 милиарда заем още да вземем Пак ще си останем най ниско задлъжнялата държава в ЕС .Благодарение на управленията на Герб и ББ. Нека също да знаят че от премахването на валутния борд В държавата остават 5 милиарда свободни пари Които го крепяха!!

    10:39 05.11.2025

  • 8 Може би искат да се размърдат , но

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "сглобката 2 в действие":

    Няма как да се намърдат на място което вече е заето от ДДепесето.

    10:44 05.11.2025

  • 9 Най-вероятно ще стане

    3 4 Отговор
    след резултата от референдума за запазване на българският лев ако се проведе изобщо.

    10:45 05.11.2025

  • 10 Цървул

    5 1 Отговор
    Съберете се в някой хубав ресторант и там си настоявайте .

    10:47 05.11.2025

  • 11 Баш идиотите

    0 0 Отговор
    Тия аутисти изпраха Буци и Дебелян, реанимираха ги и ги върнаха на бели коне, сега, видиш ли, били против бюджета...

    Смешен плач и след дъжд качулка, ами да го мисли народа как ще оцелява... Като не иска да им смаже главите на тия дебели змии!

    11:17 05.11.2025

  • 12 Дориана

    0 2 Отговор
    Точно така, този бюджет е пълен провал и пак като предишния фалшиво стъкмен на 3 %. Теменужка Петкова и Борисов са провалени политици и вкарват България в дългова спирала, защото всички от ГЕРБ/ СДС са некадърни, но пък за кражби и корупция са първи.

    11:24 05.11.2025

  • 13 Българин

    2 0 Отговор
    Сега важното не е бюджета, а пипидебилите да бъдат унищожени и повече никога да не се връщат!
    А проблемите с бюджета ще се решават по-нататък!

    11:27 05.11.2025

  • 14 само преди 2 г

    2 0 Отговор
    Дам, преди 2 години ББ опита да изкара полицаите на протест и Асен удържа натиска, а след това Герб и ИТН приеха закон да им вдигнат заплатите с 50% .... подобно беше и със зърнарите при Денков, изнудваха за още и още субсидии

    03 юли 23 | 19:13 0 коментара 12253 Агенция Стандарт
    Няма да има увеличение на заплатите в МВР, заяви финансовия министър Асен Василев в отговор на въпрос на NOVA. Символичният протест на полицаи и пожарникари започва от утре. Те настояват за по-високи заплати, запълване на незаетите щатни бройки, както и за по-добра екипировка и униформи.

    11:29 05.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове