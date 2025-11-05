Новини
Бойко Борисов: Делян Пеевски е санкциониран несправедливо по „Магнитски"

Бойко Борисов: Делян Пеевски е санкциониран несправедливо по „Магнитски“

5 Ноември, 2025 10:20

Лично съм преговарял с Дейвид Камерън да отпаднат британските санкции

Бойко Борисов: Делян Пеевски е санкциониран несправедливо по „Магнитски“ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

С категорично „не“ отговори лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на въпрос на журналисти възможни ли са корекции в бюджета. В кулоарите на парламента той коментира и темата за санкциите „Магнитски“, като заяви, че според него Делян Пеевски е попаднал под тях несправедливо.

Това е коалиционен бюджет. Последният бюджет на ГЕРБ беше през 2020 г., посочи Борисов. Относно критиките от страна на Ивайло Мирчев и Мартин Димитров, че бюджетът е много ляв, лидерът на ГЕРБ заяви: „Това трябваше да го кажат на Асен Василев, когато бяхме в сглобката и когато разходите се вдигаха и за пенсии, и заплати, и за всичко останало. Когато събраха парите от „Хемус“, когато събраха парите които бяхме сложили в сметки за Велико Търново Русе и така покриха бюджета. Инерцията, която води от тези четири години, е такава“.

По думите на Борисов преди 10 дни от ПП-ДБ са говорили как нямало пари за младите лекари, как нямало пари за майките, за сестрите и т.н., а сега сега управляващите намерили пари за всички тях, „изведнъж им се видя, че не е хубаво да се дават пари на цели съсловия, а да се реже от тях“.

На въпрос преговаряла ли е бившата министър-председателка Мария Габриел с Великобритания, за да отпаднат британските санкции, Борисов заяви: "Не знам дали Габриел е преговаряла, но аз лично съм преговарял с външния министър Дейвид Камерън, като беше тук. Това са публикации от медии, които са изпратени там. И такива са отговорите, които Влади Горанов получи“.

На въпрос дали е преговарял конкретно за санкциите спрямо лидера на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски Борисов каза, че е говорил за всички българи, които по несправедлив начин са попаднали в тези санкции, включително за бившия заместник-министър на икономиката Александър Манолев. Попитан дали в несправедливо попадналите под санкции според него е и Пеевски, Борисов отговори: „Смятам, разбира се, защото съм убеден, че Пеевски не е продавал паспорти. Който е продавал, те го арестуваха“.

Борисов заяви, че е участвал когато са налагани санкциите: „Когато излязоха санкциите, аз бях в посолството на САЩ заедно с посланичката тогава и с Джим О'Брайън. И знам всичко по тези санкции. А освен това, не считам за нужно и съм говорил и с много от партньорските служби по тази тази тема. Там още по-силен е въпросът как милиарди долари излязоха от рафинерията и отидоха в посока Русия. И по това се работи в момента“.

На въпрос кой е подал така наречените публикации за санкциите, лидерът на ГЕРБ заяви, че си „има лица, които са пряко санкционирани и могат да отговорят по този въпрос“. Но уточни, че по тези теми са говорили многократно в кабинета му с Кирил Петков, Асен Василев, а особено с Христо Иванов по санкциите на Делян Пеевски как да паднат, като Иванов и Василев съдействали "с всички средства".

На въпрос получил ли е актуални индикации от британските и американските власти с кога са разговаряли, Борисов заяви, че е получил „директни индикации от Радев, че олигархията събира пари за някакъв негов проект“. „Все още аз не съм чул, кои са тези хора, които си позволяват да мамят и да събират пари за Радев. Той лично го каза“, посочи лидерът на ГЕРБ. Той призова Радев да каже кои са тези олигарси, които е визирал.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мда

    35 2 Отговор
    в момента гледаме най-голямото политическо падение на Тулупа!

    10:21 05.11.2025

  • 2 Боко

    18 2 Отговор
    говори за "справедливост" и жали Пеевски !

    10:22 05.11.2025

  • 3 Хаха

    18 2 Отговор
    Вярно е несправедлив Магнитски!
    Не може само ПееФски и Горанов, а и теб трябваше да санкционира...

    10:23 05.11.2025

  • 4 дядо поп

    12 2 Отговор
    Да бе и той като тебе , света вода ненапита. Трябва за вас демократичен избор , Белене или бай Ставри.

    10:23 05.11.2025

  • 5 Пешко

    12 1 Отговор
    Боко, някои помним кое ти беше основанието да организираш свалянето на Орешарски навремето. А сега се цункахте и прегърнахте.

    10:23 05.11.2025

  • 6 МАЙ

    5 1 Отговор
    А бре "голямото" Д не се изказва нещо за бюджета... явно него го устройва тази мантра!?

    10:23 05.11.2025

  • 7 Даниел

    10 1 Отговор
    Май големия въпрос е ти защо не си там?
    Кълнеше се във внуците,помниш ли?

    10:24 05.11.2025

  • 8 БайДънчо:

    5 1 Отговор
    Бойко Борисов, Говорителят на Делян Пеевски каза:
    Делян Пеевски е санкциониран несправедливо по „Магнитски“.
    Лично съм преговарял на Каруцарски Банкенски с Дейвид Камерън,
    да отпаднат санкциите „Магнитски“ специално за Делян Пеевски.

    10:24 05.11.2025

  • 9 Директор

    6 1 Отговор
    Ах маймунооооооо

    10:24 05.11.2025

  • 10 Бойко от Банкя

    2 1 Отговор
    Почнаха да се пазят! Защо това не го каза на Тръмп- младши? След приемането на еврото ли ще си делнете останалото от България с Пеевски! Не ми е ясно само какво правят БСП и ИТН на тази софра!

    10:25 05.11.2025

  • 11 една тиква

    3 1 Отговор
    амче кажи им на твоите приятели лайе нените в брюксел
    да кажат на своя американски гпсподар да ги отмени магнитски за твоята дружка

    10:25 05.11.2025

  • 12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 1 Отговор
    ШИШИто и на тоя ще му види сметката

    10:26 05.11.2025

  • 13 Борисов е вреден

    2 1 Отговор
    Несправедливо е, че Борисов, туморът Пеевски и техните метастази не са признати по очи с качулка на главата от служители на ГДБОП

    10:26 05.11.2025

  • 14 Как

    3 1 Отговор
    Няма да преговаря сикаджииската гербераска мутра нали крадоха народа с Горанчето и то е магнитски като св-н-уга пеевски

    10:26 05.11.2025

  • 15 Дyпeтo

    2 0 Отговор
    Е вече два пръста по-широко

    10:27 05.11.2025

  • 16 Злоупотреба с власт !

    1 0 Отговор
    Лично съм преговарял с Дейвид Камерън да отпаднат британските санкции....

    10:27 05.11.2025

  • 17 Свинщина ново начало

    0 0 Отговор
    До края на ноември Методиев Борисов ще е следствен заедно с алигбегова и още няколко самозабравили се герб прасета

    10:27 05.11.2025

