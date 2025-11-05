Новини
Инфлацията изяде доходите на над 2 милиона българи

5 Ноември, 2025 12:41 817 12

Именно това е причината "ножицата между бедни и богати да продължава да се разтваря и това не е така само в България"

Инфлацията изяде доходите на над 2 милиона българи - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България остава на второ място в Европейския съюз по дял на хората, които се определят като субективно бедни, показват данни на "Евростат" за 2024 година. Според изследването 37,4% от българите смятат, че доходите им не са достатъчни, за да живеят достойно. Това означава, че над 2 милиона души не усещат подобрение в стандарта си на живот, въпреки общоевропейския тренд за намаляване на усещането за бедност.

Средното ниво на субективна бедност в ЕС се е понижило до 17,4% през 2024 г., в сравнение с 19,1% през предходната година. По този показател България е изпреварена единствено от Гърция с 66,8%, а на трето място е Словакия с 28,7%. В другия край на класацията са Нидерландия и Германия със само 7,3%, и Люксембург с 8,5%.

Според финансовия консултант и анализатор Десислава Николова, цитирана от БНР, инфлацията е основният проблем, който засяга най-вече хората с фиксирани доходи. Именно това е причината "ножицата между бедни и богати да продължава да се разтваря и това не е така само в България", обясни тя.

Николова отбеляза, че показателят за субективна бедност е нов за европейската статистическа служба и дава възможност за сравнение между страните, като показва как хората сами оценяват финансовото си положение.

Анализът на "Евростат" показва, че най-уязвимата група в ЕС са младите под 18 години, като 20,6% от тях се определят като бедни. При хората на възраст между 18 и 64 години този дял е 17,3%, а при най-възрастните – 14,9%.

Според последните данни на Националния статистически институт (НСИ) средната работна заплата вече достига 2572 лева за второто тримесечие, което е ръст с 12% спрямо предходната година. Въпреки това, кумулативната инфлация за последните 5 години в България е 41,5%, което обезсмисля ръста на доходите за голяма част от населението.

Жители на Видин коментираха пред БНР, че според тях в страната има много "работещи бедни".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    5 11 Отговор
    Какви ви доходи 70% го карат на бързи кредити до заплата. В банановите републики инфлацията е по правило от 4 до 8 пъти по-голяма от тая в белите държави, а Гечката успя 97-ма да я засили до 3000%

    Коментиран от #4

    12:43 05.11.2025

  • 2 Пъмпкен

    8 0 Отговор
    Бойко е искал от Габриел и мъжа й да организират среща със сина на Тръмп да махнат Влади от Магнитски.

    12:47 05.11.2025

  • 3 Мдаа!🤔

    11 1 Отговор
    Каквото не е успяла да изяде инфлацията, ще го излапа гейкомисията, тиквата, прасето и ппдб/ЛГБТ!

    12:47 05.11.2025

  • 4 Полека ВА

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Ти направо ще си скъсаш чорапогащника от напъване.

    12:47 05.11.2025

  • 5 Е как така?

    6 1 Отговор
    Нали няма инфлация?

    12:48 05.11.2025

  • 6 122111

    13 0 Отговор
    Проблемът ни е не толкова че не можем да нахраним бедните а че не можем да нахраним богатите. Апетита им взима застрашителни размери.

    12:49 05.11.2025

  • 7 Хасковски каунь

    5 0 Отговор
    Изяде спестяванията ни

    12:49 05.11.2025

  • 8 Последния Софиянец

    2 1 Отговор
    В бюджета за следващата година има 60 млрд повече от ДДС на храните.Подготвили са ни хиперинфлация

    12:49 05.11.2025

  • 9 жаоиксд

    5 0 Отговор
    А крадците от ГЕРБ и ДПС -Шишко, изплюскаха парите на България. Милиарди изчезнаха в чекмеджето, а 8-то жуже с пълната торбичка, не знае кои е извършителя. Инфлацията изяде 2 % уж, но 2 те свини изплюскаха милиарди с мажоретките си. Слава на Господ Иисус Христос всеки вижда доходите в България.

    12:50 05.11.2025

  • 10 ООрана държава

    3 1 Отговор
    Благодарете на дуета бойко шиши

    12:55 05.11.2025

  • 11 Всичко което трябва да знаете

    3 1 Отговор
    Изкуственият интелект изкарва една и съща консумация на българин на месо, мляко, яйца, .. последните 30 години.. Няма подобрен стандарт. Като средната заплата 1985г. купува 600 литра мляко, колкото сега, но сега от палма. Средната заплата 1995г. е купувала 1000 литра мляко. някой казал: "За 20 години БВП на глава от населението в Европейския съюз е нараснал с впечатляващите 188%, а на България с 600%. Числата показват успеха на европейския проект и неговото благотворно влияние върху икономиките на бившите социалистически страни, включително и на България." РЕАЛНО!!? Реално, с 40,8% нараства икономиката ни от 2000г. до 2007г., като БВП номинал в долари. И 33,6% от началото на 2007г. до 2020г. Не включвам ковид периодът и повишеното БВП след това от повишение на цените на токът. Значи 6 години преди ЕС, имаме 40,8% растеж, а после 12 години 33,6% растеж, в ЕС, без да отчитаме инфлацията. Ако махнем световната финансова криза около 2010г, и вземем период от 6 години до 2020 ковидът, растежът е 17,7%. Двойно по-малък растеж в ЕС. но с инфлацията може да е отрицателен. А в тези 6 години пред ковид, Северна Македония има растеж 19,15%.

    13:05 05.11.2025

  • 12 Най бедни са русофилите

    0 0 Отговор
    Те по принцип са съдрани галоши.

    13:27 05.11.2025

