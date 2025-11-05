Новини
България »
Всички градове »
Христо Иванов опроверга Борисов, че е преговарял за сваляне на санкциите по "Магнитски" на Пеевски

Христо Иванов опроверга Борисов, че е преговарял за сваляне на санкциите по "Магнитски" на Пеевски

5 Ноември, 2025 15:48 982 16

  • христо иванов-
  • бойко борисов-
  • лобиране-
  • санкции-
  • сваляне-
  • магнитски-
  • делян пеевски

Борисов и Пеевски никога не са имали никакви ограничения, свързани с елементарна човешка почтеност, да злоупотребяват безочливо с бездоказателствени лъжи с цел компрометиране и запушване устата на своите опоненти", се казва в позицията на Христо Иванов

Христо Иванов опроверга Борисов, че е преговарял за сваляне на санкциите по "Магнитски" на Пеевски - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Бившият председател на "Да, България" Христо Иванов опроверга твърденията на Бойко Борисов, че е лобирал за сваляне на санкциите по закона "Магнитски" на лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски, съобщават от БНР.

В изявление, публикувано на фейсбук страницата на партията, Иванов определя думите на Борисов като "поредната порция интриги, манипулации и откровени неистини".

"Категорично е невярно, че аз съм оказвал или обещавал съдействие за премахването на американските или британски санкции по отношение на Делян Пеевски. Борисов и Пеевски никога не са имали никакви ограничения, свързани с елементарна човешка почтеност, да злоупотребяват безочливо с бездоказателствени лъжи с цел компрометиране и запушване устата на своите опоненти", се казва в позицията на Христо Иванов.

Според Иванов думите на Борисов са свидетелство за зависимостта му от Делян Пеевски.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 надарена кака

    4 4 Отговор
    Дреме ми на дантеленитепрашки!

    Коментиран от #5

    15:51 05.11.2025

  • 2 Дориана

    11 1 Отговор
    Борисов все повече се излага.колкото повече стои в този кабинет, толкова по- зле става за него и за ГЕРБ/ СДС. Първия и втория бюджет на Теменужка Петкова са пълен провал фалшиво стъкмени на 3 % , което ще доведе до икономически последици за България. Тези политици са абсолютно вредни и продължават неистово да се натискат за власт като ще доведат България до икономически колапс да не може да си плати дълговете..

    Коментиран от #9

    15:57 05.11.2025

  • 3 Кога

    10 1 Отговор
    в мизерния си живот е казвал Мутрьо истина ?

    15:59 05.11.2025

  • 4 ГЛАВАНАК БАНКЯНСКИ

    11 1 Отговор
    Толупа е един нагъл лъжец и крадец.

    15:59 05.11.2025

  • 5 Да де, ама

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "надарена кака":

    Христо Иванов беше в сглобка с простаците и крадците на Тиквата Борисов. Христо Иванов с помощта на Пеевски оскверни конституцията. Христо Иванов уби протестите от 2020 г. и реанимира Дебелите с.вине, Борисов и Пеевски.

    15:59 05.11.2025

  • 6 очевидец

    8 0 Отговор
    Дълг = инфлация

    След 18-те милиарда, които изтеглиха тази година, инфлацията предстои да се увеличи значително, а след милиардите, които ще изтеглят догодина - тя съвсем ще пощурее. Това гарнирано със спекулата, която от няколко месеца набира сила. С какво ще се оправдаят? Разбира се - с еврото. 2025/26/27 ще е най-големия обир на века. КТБ, Турски поток и Боташ ще ни се сторят като слънчев летен ден в сравнение с това, което предстои. Силно угнетено и депресирано ми е. Буквално не виждам светлина в тунела.

    16:01 05.11.2025

  • 7 Питане

    11 0 Отговор
    Дебелото Д и толупа умишлено водят държавата към фалит. Нагли, корумпирани, неграмотни крадци.

    16:02 05.11.2025

  • 8 Нафталин

    4 2 Отговор
    Къде се кри досега бе... ЛОДКАРЮ МОЙ

    16:02 05.11.2025

  • 9 ои4ам те

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дориана":

    Дориано ГЛУ

    16:03 05.11.2025

  • 10 От мравояда и ПП,ДБ всичко може

    2 4 Отговор
    да се окачва/очаква, "ени му в скута седят, други го в уста целуват, трети дрехите му перат, самодиви раните му превръзват", мравояда и тиквата "преговарят", с пачки у багажнико да га размагнетизират бедняшката.
    После, не ве бате, не сме ние, ени сигани от тукинка преди малко минаха.😁❤️🇧🇬

    16:04 05.11.2025

  • 11 Изпраха ги Господи, в скута им седяха

    0 0 Отговор
    и мазно кафе пиеха и в Исус Христос се кълняха, с "двете прасета" се бореха за ползу Народу и всички да са равни във Фермата.❤️😁🇧🇬

    16:13 05.11.2025

  • 12 Мравояда жув ли е ве ?

    2 0 Отговор
    За ужас на мравояда отивам да гледам Стефан Данаилов като млад и красив в На всеки километър и да слушам лакардиите на Митко бомбата а за мравояда не ми пука не го знам с тез мравки как ще се оправи милионерчето искам да кажа милиционерчето . И така до края на света. ...

    16:16 05.11.2025

  • 13 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    1 0 Отговор
    Яааа Мравояда получил поредният гранТ и се появи и си носи торбата с айната за хвърляне.

    16:16 05.11.2025

  • 14 ФАНИ ЕДИНИО

    0 0 Отговор
    БЛЪСНИ ДРУГИО. МИЛА РОДНА КАРТИНКА. ВСЕКИ СЕ ОПРАВДАВА С ДРУГИЯ. И ТАКА ДО КРАЯ НА БЪЛГАРИЯ. КЪДЕ СТЕ БУДИТЕЛИ КЪДЕ СТЕ РЕВОЛЮЦИОНЕРИ БОРЦИ ЗА СВОБОДАТА НИ. СТАНЕТЕ И ГИ ИЗМЕТЕТИ. Явно от Преди векове хората са били ИСТИНСКИТЕ БЪЛГАРЕ.

    16:18 05.11.2025

  • 15 Въпрос

    0 0 Отговор
    Сбирщина от неможачи. И те ще правят бюджет. Да, но само за техните хора. Дебелото Д днес го каза ясно, че няма да позволи на никого да тормози неговите хора?!!! Да каже и кои са неговите хора - Таки, Ами, бандитите на ,, Делта гард,,. Все отбор бандити. Това ли е бъдещето на децата ни?

    16:33 05.11.2025

  • 16 Тома

    0 0 Отговор
    Тиквата има раздвоение на личността.През 15 минути двама му говорят и не може да им смогне.

    16:34 05.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол