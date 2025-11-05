Христо Иванов опроверга Борисов, че е преговарял за сваляне на санкциите по "Магнитски" на Пеевски

Бившият председател на "Да, България" Христо Иванов опроверга твърденията на Бойко Борисов, че е лобирал за сваляне на санкциите по закона "Магнитски" на лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски, съобщават от БНР.

В изявление, публикувано на фейсбук страницата на партията, Иванов определя думите на Борисов като "поредната порция интриги, манипулации и откровени неистини".

"Категорично е невярно, че аз съм оказвал или обещавал съдействие за премахването на американските или британски санкции по отношение на Делян Пеевски. Борисов и Пеевски никога не са имали никакви ограничения, свързани с елементарна човешка почтеност, да злоупотребяват безочливо с бездоказателствени лъжи с цел компрометиране и запушване устата на своите опоненти", се казва в позицията на Христо Иванов.

Според Иванов думите на Борисов са свидетелство за зависимостта му от Делян Пеевски.