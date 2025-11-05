Христо Иванов опроверга Борисов, че е преговарял за сваляне на санкциите по "Магнитски" на Пеевски

Бившият председател на "Да, България" Христо Иванов опроверга твърденията на Бойко Борисов, че е лобирал за сваляне на санкциите по закона "Магнитски" на лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски, съобщават от БНР.
В изявление, публикувано на фейсбук страницата на партията, Иванов определя думите на Борисов като "поредната порция интриги, манипулации и откровени неистини".
"Категорично е невярно, че аз съм оказвал или обещавал съдействие за премахването на американските или британски санкции по отношение на Делян Пеевски. Борисов и Пеевски никога не са имали никакви ограничения, свързани с елементарна човешка почтеност, да злоупотребяват безочливо с бездоказателствени лъжи с цел компрометиране и запушване устата на своите опоненти", се казва в позицията на Христо Иванов.
Според Иванов думите на Борисов са свидетелство за зависимостта му от Делян Пеевски.
5 Да де, ама
До коментар #1 от "надарена кака":Христо Иванов беше в сглобка с простаците и крадците на Тиквата Борисов. Христо Иванов с помощта на Пеевски оскверни конституцията. Христо Иванов уби протестите от 2020 г. и реанимира Дебелите с.вине, Борисов и Пеевски.
След 18-те милиарда, които изтеглиха тази година, инфлацията предстои да се увеличи значително, а след милиардите, които ще изтеглят догодина - тя съвсем ще пощурее. Това гарнирано със спекулата, която от няколко месеца набира сила. С какво ще се оправдаят? Разбира се - с еврото. 2025/26/27 ще е най-големия обир на века. КТБ, Турски поток и Боташ ще ни се сторят като слънчев летен ден в сравнение с това, което предстои. Силно угнетено и депресирано ми е. Буквално не виждам светлина в тунела.
