Проф. Андрей Чорбанов: Няма никакво преформатиране на управлението. Това е коалиция на малцинството

Проф. Андрей Чорбанов: Няма никакво преформатиране на управлението. Това е коалиция на малцинството

5 Ноември, 2025 19:52

"Най-вероятно ще има повишение на таксата при личните лекари. "Това ще стане ясно скоро. Коалицията е прагматична и има различни гледни точки – леви, десни, центристки. Нормално е. Ще се стигне до съгласие", коментира депутатът от ИТН

Проф. Андрей Чорбанов: Няма никакво преформатиране на управлението. Това е коалиция на малцинството - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Предвижда се повишаване на таксата при личните лекари. С колко ще се вдигне тя ще стане ясно скоро. Това заяви в студиото на „Денят на живо” по NOVA News депутатът от "Има такъв народ" и член на Комисията по здравеопазване проф. Андрей Чорбанов.

По въпроса с лекарските заплати и възможното решение на проблема със заплащането на здравните специалисти, той заяви, че: "Проблемът беше много сериозен. Никой не бива да остава с впечатлението, че управляващите неглижират този въпрос или се опитват да намерят временно решение, колкото „да се хвърли прах в очите“. Решението в момента е такова, че ще реши проблема временно, но ще влезе и като промяна в Закона за лечебните заведения".

И обяви, че средствата ще бъдат платени през Здравната каса, но те ще идват с трансфер от републиканския бюджет – тоест ще бъдат целеви. "Когато става дума за заплати, този делегиран бюджет ще има друга цел и няма да може да се използва за нищо друго освен за възнаграждения. Идеята е не само да се повишат заплатите на критичните специалности, като лекарите без специалност (т.нар. специализанти), но и на медицинските сестри, акушерките и всички специалисти по здравни грижи. Проблемът трябва да се реши цялостно, защото не можем, давайки по-високи възнаграждения на една група, да неглижираме останалите. Няма как обучаващият лекар да получава по-малка заплата от специализанта си", обясни Чорбанов.

И допълни, че в клиничната пътека се заплаща извършена дейност, но там не е указано кой каква заплата трябва да получава – затова трябва да има отделен механизъм. Именно чрез касата ще се делегира бюджет специално за заплати, подчерта той.

И заяви, че са обсъдени няколко варианта: "Ако бяхме задължили със закон болниците да дадат тези заплати, трите болнични асоциации заявиха, че веднага ще го обжалват в съда – и вероятно ще падне, защото не може да се вмени на търговски дружества да дават по-високи заплати. Вторият вариант – ако Министерството или правителството даде директно пари на болниците – ще се тълкува като държавна помощ. Затова в закона ще бъде детерминирано какви са минималните ставки по групи специалисти. Но директорите казаха, че нямат средства. Затова сега трансферът от републиканския бюджет към касата и плащането от касата ще гарантират, че парите ще отидат за заплати".

По думите му минималните заплати на лекарите ще бъдат разписани в Закона за лечебните заведения, който бил почти готов. Най-вероятно сумата ще е процент от средната заплата, тъй като "така е най-справедливо, а и няма да се налага всяка година да се правят промени".

Професор Чорбанов обясни и, че "най-вероятно ще има повишение на таксата при личните лекари". "Това ще стане ясно скоро. Коалицията е прагматична и има различни гледни точки – леви, десни, центристки. Нормално е. Ще се стигне до съгласие. Ясно е, че системата е под натиск. От една страна, достъпността на здравеопазването е предимство, но и проблем – защото системата се претоварва. Не бих казал конкретни числа – не съм счетоводител. Въпросът е философията – системата да работи добре, без да ограничава достъпа за бедните и пенсионерите, но и без да се претоварва", посочи той.

Чорбанов коментира и предвижданите промени в Закона за училищното и предучилищното образование. "Това е огромен закон и промените са много. Той вече мина на първо гласуване. Днес сформирахме работна група, която ще разгледа всички постъпили предложения и ще търси консенсус по основните въпроси. От „Има такъв народ“ предлагаме въвеждане на мандатност за директорите – два мандата по 4 години. Това ще ограничи „феодализирането“ на училища и ще мотивира по-младите учители да се развиват. Контрапунктът е, че в малките населени места трудно се намират кандидати за директори, но има възможност за временно изпълняващи длъжността. Мандатността е логична – всички държавни органи имат мандати: президент, главен прокурор, Конституционен съд, ректори, декани и други", подчерта той.

И допълни: "Предлагаме промени и в начина на оценка на учителския труд. В момента атестацията се прави на всеки 4 години, което е твърде дълъг период. Коалицията предлага това да става всяка година, а нашето предложение е на всеки 2 години".

По отношение на учениците, които извършват тежки нарушения, той обясни, че се предвижда възможност за отстраняване от учебния процес до 3 дни, но задължително в рамките на училището – под надзора на възпитател.

"Трябва да се знае, че имаме управленско коалиционно споразумение, в което много ясно е указано кое министерство какво прави и по какъв начин работи. Доста сме концентрирани върху работата на нашите министерства и им помагаме всячески, разбира се, не само на тях.

Така че основното, което е важно за нас, е тези министерства да изпълняват програмите, заложени от самото начало – и те го правят", коментира той репликата на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов от преди няколко седмици, че имало "министерства на концесия".

Той беше категоричен, че няма никакво преформатиране на управлението. И подчерта, че това е коалиция на малцинството. "Търси се подкрепа от абсолютно всяка партия по отношение на всички политики, които се опитваме да провеждаме – не само касаещи бюджета, но и във всички сфери. Ето, в Комисията по образование и наука се опитваме да приобщим всички, дори опозиционни партии, към решения, които биха били полезни. Така че това, че ДПС „Ново начало“ решават да подкрепят тези политики, е тяхно право. Много от нещата са подкрепени и от опозиционните партии", посочи депутатът от ИТН.


България
  • 1 Да,бе

    13 0 Отговор
    Коалиция "Да погребем България",малко,но пък са "качествени"....

    20:02 05.11.2025

  • 2 Колко е нагъл?!

    14 0 Отговор
    Народен съд за всички, които чрез огромните кредити заробвате Родината ни.

    20:02 05.11.2025

  • 3 Гръч

    8 0 Отговор
    Слави ментето още ли е жив, да го е... дяволите фустата

    20:07 05.11.2025

  • 4 между другото

    8 0 Отговор
    Чорбанов, какво става с разработката на революционната ковид ваксина?

    Коментиран от #9

    20:11 05.11.2025

  • 5 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    2 1 Отговор
    Моя идол и кумир!

    Аз съм пенсионер набор на Че Гевара!

    Кога ще ми вдигнете пенсията на мен гладния кАпей!

    20:19 05.11.2025

  • 6 Един

    8 0 Отговор
    Този излезе такава помийна яма и той! Язък му за титлите и претенциите - хванал се е за кльопачката и не мисли да пуска без значение в каква колата ще се тъпче - отвратително и гнусно! Тия хора нямат никаква хигиена!

    Коментиран от #8

    20:19 05.11.2025

  • 7 Валтер Шеленберг

    7 0 Отговор
    Кой си ти бе ?! Малоумник , лъжец, преписвач и фалшив герой . Дано пукнеш от ковид изеоде

    20:33 05.11.2025

  • 8 Валтер Шеленберг

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "Един":

    Какви титли..тоя скот крадлив негодник нищо не е направил и защитил сам

    20:34 05.11.2025

  • 9 Валтер Шеленберг

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "между другото":

    Тоя ако го питаш какво е ваксина се хващам на бас че няма да знае !!!познавам го и съм го виждал тоя палячо какъв лъжец и тъпак крадлив паразит е

    20:36 05.11.2025

  • 10 един зулус

    8 0 Отговор
    Чорбанов, много се излагаш! Ама, много и не знам дали го разбираш!

    20:38 05.11.2025

  • 11 ИТН срам и позор

    3 0 Отговор
    Падна ми в очите и разбрах какъв боклек си! Жалко, че се излъгах веднъж с вас!

    20:54 05.11.2025

  • 12 Чалгарски

    4 0 Отговор
    субекти ! А титли - с лопата да ги ринеш ! Излишен и вреден субект , решил да богатее !

    20:58 05.11.2025

  • 13 супов

    3 0 Отговор
    Тези, които плащаме здравни вноски сме и гласоподаватели. Ако такива,като този си мислят,,че личните доктори са повече от техните пациенти,то много се лъжат,изборите ще покажат народната любов към тези,които искат вдигане на вноските

    20:59 05.11.2025

  • 14 Абе

    0 0 Отговор
    Достойни и честни хора ИТН. Слави ,Тошко ,Андрей ,Станислав ,Александър Рашев. Няколко тролея от злоба и за жълти стотинки и шепа бонбонки плюят срещу достойни хора начело на България.

    21:06 05.11.2025

