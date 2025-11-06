Новини
Лиляна Павлова: Еврото създава възможности, но не трябва да се отпускаме

6 Ноември, 2025 09:09

  • лиляна павлова-
  • евро-
  • еврозона

Според Павлова кампанията на държавата за смяната на паричната единица от 2026 година е в разгара си и благодарение на нея хората наистина вече се чувстват спокойни

Лиляна Павлова: Еврото създава възможности, но не трябва да се отпускаме - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Еврото не е панацея. Това мнение изрази пред БНТ и "Денят започва" Лиляна Павлова, вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка (2019–2023 г.).

"Но еврото създава възможности", добави тя и поясни: "Но не трябва да се отпускаме".

Според Павлова кампанията на държавата за смяната на паричната единица от 2026 година е в разгара си и благодарение на нея хората наистина вече се чувстват спокойни. Тя смята, че хората седмици, месец след като еврото дойде в България ще видят че нищо страшно не се случва.

Лиляна Павлова заяви, че цените растат с и без евро.

Според нея влизането в еврозоната е изключително голяма възможност за България.

"В наши ръце е да се мобилизираме и политически и икономически", каза още Лиляна Павлова.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Я виж ти Лилянка и тя напъпи

    7 0 Отговор
    Вика да не се отпускала, още държавни поръчки за дефектно изпълнени пътища и по възможност още деца като Сияна.

    09:11 06.11.2025

  • 2 Гост

    7 0 Отговор
    Ехеееее, тааааа по откъде изскочи.....

    Коментиран от #3

    09:11 06.11.2025

  • 3 От кюлотите

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    На баце.
    Борисов, магнитски изруде

    09:15 06.11.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    7 1 Отговор
    Що ли не каже нещо за дядо си или на кого е кръстена❗🤔

    09:15 06.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ваня

    11 0 Отговор
    Когато отнемеш гласа на хората, е ясно за кого Еврото създава възможности.
    не и за хората в България... реалната инфлация вече от 30-40 % си е чист грабеж

    09:15 06.11.2025

  • 7 Трол

    4 0 Отговор
    Трябва да се стягаме, защото годишният размер на инфлацията ще вземе да скочи над 3%.

    09:16 06.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 щамов работник

    2 0 Отговор
    Г-жо Павлова,Еврото не е панацея,това го разбраха и англичаните. Запитвате ли се,те защо го охвърлиха само след един месец,като го бяха приели?

    09:17 06.11.2025

  • 10 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 1 Отговор
    "Дайте ми да управлявам парите на една държава и не ме интересува кой управлява тази държава!"
    А нашите дашни ПОЛИ/Т/УТКИ,
    сами му дават НАШИТЕ пари❗😡❗

    09:18 06.11.2025

  • 11 Мичеееее

    3 0 Отговор
    Каква е тая, че ни я показват? Явно бойко я готви за пореден добре платен от нас пост.

    Коментиран от #20

    09:20 06.11.2025

  • 12 ООрана държава

    4 0 Отговор
    При вас герберите е само папане без отпускане на нищо след това

    09:21 06.11.2025

  • 13 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 0 Отговор
    Лиляна Павлова е родена в София, България на 6 декември 1977 г.
    Внучка е на партизанина от Партизанска бригада „Чавдар“ (София), член на ЦК на БКП и министър на химическата промишленост Георги Павлов.Дъщеря е на неговия син проф. Павел Георгиев Павлов (р. 1943 г.), заместник-ректор на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, и на рускинята Рая Павлова. Носи името Лиляна на баба си, политическа затворничка преди 1944 г.❗

    09:21 06.11.2025

  • 14 цаедцсз

    3 1 Отговор
    Забогатяване??? Нали лъгахте че ще забогатяваме в клуба на богатите??? Или беше само докато ни излъжете за лева??? Ако сте лъгали, хич не е добре за вас. Ако от 1 януари не забогатеем, по добре сами да се бесите. Слава на Господ Иисус Христос, 1 януари 26 г идва.

    09:22 06.11.2025

  • 15 Тази няма ли да ражда пак

    2 1 Отговор
    Поредна герберски калинка изпълзяла от някъде за да ни дразни

    09:22 06.11.2025

  • 16 българия или мафията читанка инфо

    2 1 Отговор
    Изкуственият интелект изкарва една и съща консумация на българин на месо, мляко, яйца, .. последните 30 години.. Няма подобрен стандарт. Като средната заплата 1985г. купува 600 литра мляко, колкото сега, но сега от палма. Средната заплата 1995г. е купувала 1000 литра мляко. някой казал: "За 20 години БВП на глава от населението в Европейския съюз е нараснал с впечатляващите 188%, а на България с 600%. Числата показват успеха на европейския проект и неговото благотворно влияние върху икономиките на бившите социалистически страни, включително и на България." РЕАЛНО!!? Реално, с 40,8% нараства икономиката ни от 2000г. до 2007г., като БВП номинал в долари. И 33,6% от началото на 2007г. до 2020г. Не включвам ковид периодът и повишеното БВП след това от повишение на цените на токът. Значи 6 години преди ЕС, имаме 40,8% растеж, а после 12 години 33,6% растеж, в ЕС, без да отчитаме инфлацията. Ако махнем световната финансова криза около 2010г, и вземем период от 6 години до 2020 ковидът, растежът е 17,7%. Двойно по-малък растеж в ЕС. но с инфлацията може да е отрицателен. А в тези 6 години пред ковид, Северна Македония има растеж 19,15%.

    09:25 06.11.2025

  • 17 Маг

    0 1 Отговор
    Лични съвети! Имате две години да се погрижите за парите или за дълговете си. От 2028 ще започне невиждана финансова криза. Не случайно, ще се опитат да вземат парите на човеците и да ги дигитализират. Заложете на злато и сребро , както и имоти. Среброто е възможно да започне да носи по добри дивиденти от златото. Добри новини - българите са свикнали да се надсмиват над цели империи и световни организации, сега ще се надсмиват над Шенген. Скоро, до около пет години ще се започне с временно завръщане към охрана на границите. Но заради нахалството на мигрантите ще се наложи и намеса на военните, не само на силите за сигурност. И след стрелби, временното ще остане постоянно и Шенген ще рухне. В тези пет години се пазете и от Черно море, макар че най пострадали от него ще бъдат в Русия. Да се пазят в Сочи и около него!

    09:27 06.11.2025

  • 18 Тая свинкя яко заглади

    0 1 Отговор
    косъма покрай тиквата.
    Уредиха я в ЕС и явно си е помислила че са го направили понеже е много умна.

    09:28 06.11.2025

  • 19 Костадинов

    0 0 Отговор
    обеща и излъга,че няма да допусне еврото!Никога вече няма да гласувам за него !

    09:28 06.11.2025

  • 20 Герп боклуци

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Мичеееее":

    То вече нищо не става от тая, сякаш да се опита пак да ни пробута мария жирафа

    09:28 06.11.2025

  • 21 Призив към Лиляна

    0 0 Отговор
    Нека да пием по-малко!

    09:28 06.11.2025

