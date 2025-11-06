Лиляна Павлова: Еврото създава възможности, но не трябва да се отпускаме

Еврото не е панацея. Това мнение изрази пред БНТ и "Денят започва" Лиляна Павлова, вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка (2019–2023 г.).
"Но еврото създава възможности", добави тя и поясни: "Но не трябва да се отпускаме".
Според Павлова кампанията на държавата за смяната на паричната единица от 2026 година е в разгара си и благодарение на нея хората наистина вече се чувстват спокойни. Тя смята, че хората седмици, месец след като еврото дойде в България ще видят че нищо страшно не се случва.
Лиляна Павлова заяви, че цените растат с и без евро.
Според нея влизането в еврозоната е изключително голяма възможност за България.
"В наши ръце е да се мобилизираме и политически и икономически", каза още Лиляна Павлова.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Я виж ти Лилянка и тя напъпи
09:11 06.11.2025
2 Гост
Коментиран от #3
09:11 06.11.2025
3 От кюлотите
До коментар #2 от "Гост":На баце.
Борисов, магнитски изруде
09:15 06.11.2025
4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
09:15 06.11.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Ваня
не и за хората в България... реалната инфлация вече от 30-40 % си е чист грабеж
09:15 06.11.2025
7 Трол
09:16 06.11.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 щамов работник
09:17 06.11.2025
10 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
А нашите дашни ПОЛИ/Т/УТКИ,
сами му дават НАШИТЕ пари❗😡❗
09:18 06.11.2025
11 Мичеееее
Коментиран от #20
09:20 06.11.2025
12 ООрана държава
09:21 06.11.2025
13 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Внучка е на партизанина от Партизанска бригада „Чавдар“ (София), член на ЦК на БКП и министър на химическата промишленост Георги Павлов.Дъщеря е на неговия син проф. Павел Георгиев Павлов (р. 1943 г.), заместник-ректор на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, и на рускинята Рая Павлова. Носи името Лиляна на баба си, политическа затворничка преди 1944 г.❗
09:21 06.11.2025
14 цаедцсз
09:22 06.11.2025
15 Тази няма ли да ражда пак
09:22 06.11.2025
16 българия или мафията читанка инфо
09:25 06.11.2025
17 Маг
09:27 06.11.2025
18 Тая свинкя яко заглади
Уредиха я в ЕС и явно си е помислила че са го направили понеже е много умна.
09:28 06.11.2025
19 Костадинов
09:28 06.11.2025
20 Герп боклуци
До коментар #11 от "Мичеееее":То вече нищо не става от тая, сякаш да се опита пак да ни пробута мария жирафа
09:28 06.11.2025
21 Призив към Лиляна
09:28 06.11.2025