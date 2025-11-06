Лиляна Павлова: Еврото създава възможности, но не трябва да се отпускаме

Еврото не е панацея. Това мнение изрази пред БНТ и "Денят започва" Лиляна Павлова, вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка (2019–2023 г.).

"Но еврото създава възможности", добави тя и поясни: "Но не трябва да се отпускаме".

Според Павлова кампанията на държавата за смяната на паричната единица от 2026 година е в разгара си и благодарение на нея хората наистина вече се чувстват спокойни. Тя смята, че хората седмици, месец след като еврото дойде в България ще видят че нищо страшно не се случва.

Лиляна Павлова заяви, че цените растат с и без евро.

Според нея влизането в еврозоната е изключително голяма възможност за България.

"В наши ръце е да се мобилизираме и политически и икономически", каза още Лиляна Павлова.