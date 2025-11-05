Новини
България »
Гроздан Караджов: ЕС се нуждае от нови мостове между България и Румъния

Гроздан Караджов: ЕС се нуждае от нови мостове между България и Румъния

5 Ноември, 2025 16:48 654 24

  • гроздан караджов-
  • ес-
  • румъния-
  • мостове

Вицепремиерът подчерта, че повече мостове в една от най-неразвитите части на Европа ще донесат икономически тласък за целия регион

Гроздан Караджов: ЕС се нуждае от нови мостове между България и Румъния - 1
Снимка: МТС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Повече мостове над Дунав не са само двустранен въпрос между България и Румъния – това е стратегически приоритет за просперитета на целия Европейски съюз и за колективната ни сигурност в рамките на НАТО. Това подчерта вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов по време на среща с координатора на транспортен коридор “Рейн–Дунав” Маргарита Маркес и с Марио Мауро – координатор на транспортния коридор “Балтийско море – Черно море – Егейско море”. Двамата представители на Европейската комисия са на посещение в България във връзка с финализирането на Меморандума за разбирателство между България, Гърция и Румъния, който се очаква да бъде подписан до края на годината.

„По-бързото изграждане на третия мост над Дунав и сключването на споразумения за още два – Силистра–Калъраш и Никопол–Турно Мъгуреле – са ключови български приоритети“, заяви Караджов. Той подчерта, че България е ускорила максимално процедурите по проекта Fast Danube 2 и ежегодно извършва драгиране на реката, за да гарантира целогодишната ѝ плавателност. „Убеден съм, че ще получим най-висока подкрепа от Европейската комисия. Тези проекти надхвърлят националните интереси – те са от значение за целия Съюз“, допълни той.

Вицепремиерът подчерта, че повече мостове в една от най-неразвитите части на Европа ще донесат икономически тласък за целия регион. „Европа има нужда от повече свързаност по Дунав. Всеки нов мост е инвестиция не само в инфраструктура, но и в бъдещето на нашите народи“, заяви министърът. Той акцентира, че новите съоръжения ще стимулират изграждането на съпътстваща инфраструктура – пътища, жп връзки и логистични центрове, което ще улесни движението на стоки и хора, ще отвори нови работни места и ще насърчи инвестициите в пограничните райони.

От своя страна Маргарита Маркес подчерта, че новите мостове могат да разчитат не само на финансиране по Механизма за свързване на Европа (МСЕ), но и на значителни възможности по Кохезионния фонд, които следва да бъдат активно използвани. Тя отбеляза, че регионите от двете страни на Дунав – както в България, така и в Румъния – „остават едни от най-слабо развитите в Европейския съюз, а новите мостове биха ускорили икономическото им развитие и биха помогнали за преодоляване на дългогодишното изоставане“.

Координаторът на коридор Балтийско – Черно – Егейско море Марио Мауро подчерта, че България не е периферията на Европейския съюз, а е в самия център на събитията, което открива множество възможности. Той заяви, че подписването на тристранния меморандум ще бъде успех не само за региона, но и за целия Съюз, като отбеляза, че това ще бъде „само началото на много съвместна работа занапред“.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    11 1 Отговор
    Какво ме интересува ЕС ?

    16:49 05.11.2025

  • 2 ремонт на ремонта и пак ремонт

    9 1 Отговор
    какви мостове бе? то имаше един на русе и вие го ремонтирате вече 4 година и все не работи

    Коментиран от #16

    16:51 05.11.2025

  • 3 Виж сега,

    10 2 Отговор
    Караджов, ЕС се нуждае от повече затвори за такива като теб, а България има нужда от Народен съд, за да си получите заслуженото ти, Слави Трифонов, дебелите бесепари, простата Тиква Борисов и св.инчо Пеевски.

    16:55 05.11.2025

  • 4 Ко каза

    5 0 Отговор
    Че да направят кой ги спира.Или искат ние да ги платим за да им вървят на тях товарите.

    16:55 05.11.2025

  • 5 А крадците

    5 0 Отговор
    от още пари , и още и още......

    16:55 05.11.2025

  • 6 Дориана

    6 0 Отговор
    Този пишман министър когато говори мрънка да не говорим , че изобщо не е в час.

    16:57 05.11.2025

  • 7 Подлогата долна

    9 0 Отговор
    Които да издържат тежки танкове, нали?

    16:59 05.11.2025

  • 8 000

    8 2 Отговор
    За първи път чувам, че мостовете през реки водят до икономически растеж на транзитния регион! Ще става още по-трагично.

    17:02 05.11.2025

  • 9 Тома

    8 3 Отговор
    Пълен смешник е този.Мисли че ще дойде някой да построи мостове без пари.

    Коментиран от #13

    17:09 05.11.2025

  • 10 ххх

    6 1 Отговор
    Гроздане напълни ли джебовете с евро ?

    17:13 05.11.2025

  • 11 БялаКраставица

    1 2 Отговор
    Караджата е свестен бре, той какво е виновен, че не може да изчисти авгиевите обори за няма и мандат?

    17:13 05.11.2025

  • 12 хах

    2 0 Отговор
    Мухлйою тез танкове ще минат само един път по тез мостове и повече няма да маневрират ако стане световна война

    17:15 05.11.2025

  • 13 оня с коня

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Тома":

    Ти не разбираш - НИКОЙ от Европа няма да дайде да строи Мостове към Румъния и Европа,а ще го построим НИЕ и Румънците с ПАРИ от Европа.макар и без значение - ...Тревожно е все пак че сте толкова Тъпи,пък се водите по Документи +Българи"?!

    17:17 05.11.2025

  • 14 ххх

    2 0 Отговор
    Малоуумници ни водят братя с тежки ментални и материални зависимости

    17:17 05.11.2025

  • 15 Лост

    4 0 Отговор
    И Видин като има мост,защо е западнал район?Явно не е само до мостове?

    Коментиран от #19

    17:20 05.11.2025

  • 16 варна

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "ремонт на ремонта и пак ремонт":

    България се нуждае от втори мост при Варна.Младото поколение не помни,но когато падна стария Аспарухов мост беше трагедия.А трафика беше в пъти по-малък.Тогава този мост го направиха набързо и дори нямаше проектирано осветление по него.Днес се нуждае от основен ремонт.Не отговаря и на височина от 63 м.,а е 52м. заради корабите.

    Коментиран от #20

    17:21 05.11.2025

  • 17 ЕС се нуждае от нови мостове

    3 0 Отговор
    бая загрижени сте
    амче те да построят или румънците


    барем няма да има за ненаситните ви гърла

    17:22 05.11.2025

  • 18 Вие бюджета направете

    2 1 Отговор
    Па мостовете после

    17:25 05.11.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ужас безкрай

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "варна":

    Имаше шанс за това (ново пристанище и мост) преди няколко години, но за управляващите по-важен е Бургас. Пък и Ваню повече се интересуваше от субстанции, не от инвестиции.

    17:36 05.11.2025

  • 21 Ужас безкрай

    2 0 Отговор
    А мост Камчия-Новоросийск, кога?

    17:39 05.11.2025

  • 22 толуп на наркотрафиканта Орлю Алексиев

    2 0 Отговор
    ОСТАВКА!!!

    17:50 05.11.2025

  • 23 Някакви други важни задачи

    0 0 Отговор
    Има ли Гроздан Караджов ?

    17:50 05.11.2025

  • 24 ИМПЕРИАЛИСТ

    0 0 Отговор
    Силистра винаги е пренебрегвана заради Русе, та и сега! Не може цяла Добруджа да е затапена и за това в Русе постоянно да се образуват километрични колони от тирове... Решението е ТРЕТИЯТ МОСТ НА ДУНАВ да е при Силистра до квартала Деленките!

    17:59 05.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове