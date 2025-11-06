Новини
Бойко Борисов: Санкциите „Магнитски“ могат да отпаднат, ако човекът се е поправил. Аз никога не лъжа

Бойко Борисов: Санкциите „Магнитски“ могат да отпаднат, ако човекът се е поправил. Аз никога не лъжа

6 Ноември, 2025 10:12

Единствената ми критика към Христо Иванов е, че напусна. Сега трябваше заедно да обясняваме за нещата, които сме правили заедно, коментира Борисов.

Санкциите „Магнитски“ могат да отпаднат, ако човекът се е поправил. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в Народното събрание, цитиран от dariknews.bg.

Борисов подчерта, че той никога не лъже. "Всеки един, който е санкциониран наема адвокати, изпраща документи. Отдолу санкциите "Магнитски" завършват така - ако човекът се е поправил, те се свалят или не", уточни той.

"Не е далече времето, в което колегите от ПП-ДБ говореха по телевизиите как Делян Пеевски се е поправил, заедно работим. Не е далеч времето, когато даваха заедно пресконференции за промяна на Конституцията. Десетки закони са подписани от Борисов, Петков, Пеевски, Христо Иванов", заяви той.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов сподели още, че Асен Василев, Христо Иванов, Кирил Петков, Атанас Атанасов са споделяли също, че трябва съдебната система да бъде разделена на две между тях. "Аз казах, че в това няма да участвам. Мария Габриел беше също, тя не знаеше къде е попаднала", заяви той.

"Сега всячески искат да сложат Пеевски при мен, а те да се отърсят от цялото си това минало, трябва да ви кажа, че изобщо не ми пука. Докато имам стабилно мнозинство чрез него, аз ще го правя", категоричен е Борисов.

Единствената ми критика към Христо Иванов е, че напусна. Сега трябваше заедно да обясняваме за нещата, които сме правили заедно, коментира Борисов.

"Тази година бюджетът е коалиционен, няма да допусна риск", заяви лидерът на ГЕРБ.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    48 5 Отговор
    В Магнитски са враговете на САЩ.Могат да станат приятели като шефа на Сирия.

    Коментиран от #18, #59, #85

    10:21 06.11.2025

  • 2 Сарая

    122 2 Отговор
    Вица на деня ! Бойко никога не лъже

    Коментиран от #86

    10:21 06.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Тома

    90 2 Отговор
    Веднага си скъсах потника като чух че може да се управи като вълка с козината а върха е че никога не лъже

    Коментиран от #81

    10:22 06.11.2025

  • 5 честен ционист

    71 4 Отговор
    Иска да каже, ако си купил самолети за няколко млрд "за поправяне" с народна пара.

    10:22 06.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Град Симитли

    89 1 Отговор
    ".... Бойко Борисов:..... Аз никога не лъжа...."
    .... Че каква по-голяма лъжа?!

    10:23 06.11.2025

  • 8 ганю

    66 3 Отговор
    няма такова нещо
    вие крадете 35 г и сте за затвора
    когато изгниете вътре ще отпаднат

    10:23 06.11.2025

  • 9 Истина

    77 0 Отговор
    Той беше в посолството и се молеше да не го сложат в списъка магнитни.

    Коментиран от #27

    10:23 06.11.2025

  • 10 Тиквонии Велики

    54 9 Отговор
    Аз харизах 4 милиарда пари на племето на путин за сръбската тръба!
    Аз харизах Камчия на путин!
    Американците са ме пропуснали!

    Коментиран от #19

    10:23 06.11.2025

  • 11 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    57 1 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
    Аз никога не лъжа
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    10:24 06.11.2025

  • 12 Ами..

    68 0 Отговор
    "Човека се е поправил" ....
    "Аз никога не лъжа" ....

    2 лъжи само в едно изказване от 20 думи ...

    10:24 06.11.2025

  • 13 Вашето мнение

    17 30 Отговор
    Тиквата може много да лъже, но тук е прав. ППДБ ги изпраха с голямото Д.

    10:24 06.11.2025

  • 14 САНДОКАН МАЛЕЕ

    30 0 Отговор
    С ДВАТА НОЖА

    10:24 06.11.2025

  • 15 ясно виждащ

    39 1 Отговор
    Измествате фокуса .Не е толкова важно кой какво казва , важното е кой е в списъците

    10:25 06.11.2025

  • 16 Трол

    18 0 Отговор
    И аз никога не троля.

    10:26 06.11.2025

  • 17 Да се намагнити Бойко мафията

    51 0 Отговор
    ОТВРАТИТЕЛНО НАГАЛ ЛУД УПРАВНИК ЧЕКМЕДЖАР!

    Коментиран от #97

    10:26 06.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 12 Отговор

    До коментар #10 от "Тиквонии Велики":

    Напиши си домашното❗
    Камчия я подари украинецът СтанишеФ
    още 2008-ма година❗
    Ви къде беше тогава БорисоФ‼️
    Че да не пишеш глу-ПОСТ след глу-ПОСТ‼️

    Коментиран от #36

    10:26 06.11.2025

  • 20 Пинокио

    25 0 Отговор
    Пък на мене в окото ми плува на "Титаник" брат му!

    10:27 06.11.2025

  • 21 дядото

    33 0 Отговор
    този ме бутна от стола.точно той никога не лъжел.та нима някога е казвал истината.

    10:27 06.11.2025

  • 22 гост

    31 0 Отговор
    Този наистина е изветрял. Какво му е станало?

    10:27 06.11.2025

  • 23 Е , неееее

    28 0 Отговор
    Съвсем се оля , бе !

    10:28 06.11.2025

  • 24 Анджо

    32 0 Отговор
    Тоя ме е добре с главния мозък бил се поправил , ще върне ли парите кадето е откраднал. Бойко го издава така, това значи ,че правилно са му наложили това така наречено магнитски. Ние от каде да знаем ,че се е поправил след като не е минал през калуша. Ставаме за смях пред животните.

    10:28 06.11.2025

  • 25 Дориана

    31 0 Отговор
    Борисов все повече се излага. Доказва , че е заедно с корумпираните политици защитава ги ,което означава че и той е също като тях. За това си получава заслуженото и се проваля тотално. Проваля и ГЕРБ/ СДС , които губят позиции, губят избиратели въпреки овладените институции.

    10:28 06.11.2025

  • 26 ккк

    21 0 Отговор
    като ти всячески го защитаваш при кой да го сложат , май голшмото Д те държи шко с нещо щом неисто стана най чистия и поправен , айде нема нужда омитайте се и двамата, че скоро ще ви извеждат с белите автобуси

    10:29 06.11.2025

  • 27 честен ционист

    11 0 Отговор

    До коментар #9 от "Истина":

    Магнитски е престижен клуб. Още посланик Уорлик го покани там.

    10:29 06.11.2025

  • 28 идиоти вън

    21 0 Отговор
    ,,Аз никога не лъжа" - Е те това е най-голямата лъжа!!!!

    10:29 06.11.2025

  • 29 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    21 0 Отговор
    Буци се отрече от едната си дъщеря,
    а другата не я знаел какво купува и как става съдружник с 240лв за дял от милиони❗

    10:30 06.11.2025

  • 30 Смешник

    20 0 Отговор
    А ти и Шиши поправили ли сте се ? Същите бандити сте както преди

    Коментиран от #44

    10:31 06.11.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 сара

    24 0 Отговор
    Е, няма такова дъно наистина. Непоправимо е.

    10:32 06.11.2025

  • 33 4 мандата само крада,не лъжа!

    23 0 Отговор
    Аз никога не лъжа, каза управляващия лъжец мафиот. ЧЕКМЕДЖАРЯ БОЙКО БОРИСОВ! Лудия нагоре в ефира. Мисирките усложливо слугуват на мафията.

    10:32 06.11.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Британското посолство отговори на Борисо

    18 0 Отговор
    Британското посолство отговори на ЛЪЖЕЦА Борисов:
    Искане за отпадане на санкциите от Пеевски не е подавано от името на който и да е български гражданин,
    включен в списъка със санкции по режима на Обединеното кралство за глобални санкции срещу корупцията.
    Санкциите за корупция остават в сила.
    Информация относно процедурата за искане на отмяна на санкции,
    наложени от Обединеното кралство, е публично достъпна на страницата на правителството,
    като в тези указания не се предвиждат преговори между правителства.

    10:34 06.11.2025

  • 36 Къса памет

    13 0 Отговор

    До коментар #19 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Станишев започна, но после лично Тиквата подписа с кмета на Москва, Лужков!

    Коментиран от #48

    10:35 06.11.2025

  • 37 Гост

    14 0 Отговор
    Нещо му става. Трябва да отиде на доктор, не е добре.

    10:35 06.11.2025

  • 38 БеГемот

    9 0 Отговор
    Да отслабна ако лъжа....

    10:36 06.11.2025

  • 39 честен ционист

    2 2 Отговор

    До коментар #31 от "цаполис":

    По принцип е казал истината, макар и малко директно да се езиразил като за простаци. Баце лъже единствено само, когато се кръсти. През останалото време говори що-годе истина.

    10:36 06.11.2025

  • 40 оня с коня

    2 5 Отговор
    Борисов чистосърдечно заявява че НЕ лъже никога.Мастити Полит. Лидери и Ята грозни Дебили обаче непрекъснато му налитат/особено анатемосаната и изритана от БСП професионална Вещица Нинова/ с обвиненията че когато каже нещо Сутринта,Вечерта говори точно обратното.Ама чакайте бе Злобари нереализирани,Човекът е НАЙ-ОТГОВОРНАТА Личност в България и непрекъснато си държи Ръката на ПУЛСА НА СЪБИТИЯТА които не само ежедневно,но дори и ежечасно се менят,затова и трябва да е АКТУАЛЕН във всеки момент!Това се нарича "Гъвкаво Управление" и ако пък ББ не реагираше адекватно случващото се какно във Вътрешен така и във Външен План,с право щеше да бъде заклеймен като "Закоравял Бюрократ".Нейсе,важното е че Морето от Избирателите му отлично разбират това и го подгрепят,докато останалите ...просто са Орисани да лаят подир Кервана!

    Коментиран от #51

    10:36 06.11.2025

  • 41 БОЖЕ, Пази България

    13 0 Отговор
    БорисоФФ Лъже, Дори когато Лъже!
    Това е патология, при която Индивида вече,
    не може да различи Истината от Лъжата!
    И този Индивид в момента е Премиер в Сянка

    Коментиран от #91

    10:37 06.11.2025

  • 42 Неразбрал

    12 1 Отговор
    Къде оттекоха хоремаците и защо Намагнитения мълчи ?

    10:37 06.11.2025

  • 43 999

    12 1 Отговор
    Чудно ми е ти защо не си в този списък??? Откупи се с с бракуваните тенекета с милиардите народна пара.

    10:37 06.11.2025

  • 44 Поговорката

    9 0 Отговор

    До коментар #30 от "Смешник":

    "Вълкът козината си мени ,но НРАВА никога....."

    10:38 06.11.2025

  • 45 Борисов

    7 0 Отговор
    трябва да се сранува от Сглобката, в която участва с ППДБ, а не да се оправдава с нея!

    Както трябва да се срамува, че ни натресе Радев зорлем, при предварително спечелени избори за президент!

    Като му слушам приказките, като нищо пак ще ни натресе нова Сглобка с " колегите " от крадливите ППДБ!

    Но... вече знаем какво да правим на следващите парламентарни избори, че да не позволим на Борисов за трети път да прави глупости.

    Коментиран от #53

    10:39 06.11.2025

  • 46 Не така

    14 0 Отговор
    От глупостите и лъжите на тоя, не ми остана здрав потник.

    10:39 06.11.2025

  • 47 Прокурор

    10 0 Отговор
    Патологичния лъжец сутрин каже едно, на обяд - друго, а вечер не е съгласен с двете! АЗ НИКОГА НЕ ЛЪЖА! Дядо имаше една приказка: Я се изпик....ай и се огледай!!!!!

    10:39 06.11.2025

  • 48 честен ционист

    10 0 Отговор

    До коментар #36 от "Къса памет":

    Баце е носител на ордена Ломоносова, а той се връчва и за актьорско майсторство.

    10:40 06.11.2025

  • 49 Честен и почтен човек може да освободи..

    5 2 Отговор
    Само честен и почтен човек, може да ходатайства
    и да лобира пред САЩ и Великобритания,
    за да освободи (изтрие) вписани в санкционния списък
    за корупция - лица!
    Пример: Махане от Санкционния списък успешно
    направи само В.Орбан, премиера на Унгария,
    честен и почтен държавен лидер, патриот!
    Толкова за трагичните напъни на "нашия" комик.

    10:40 06.11.2025

  • 50 БГ жител

    7 0 Отговор
    "ОБЕЩАВАМ ПОВЕЧЕ НЯМА ДА ПРАВЯ ТАКА" и всичко отпада !!! Браво, всички доволни !!!
    p.s.: само да вметна" кръв повръщам, пари не връщам"

    10:40 06.11.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Нещастник

    12 0 Отговор
    Борисов, ти си за Карлуково.
    Долен лъжец. Погнуса си.

    10:43 06.11.2025

  • 53 Е, да и после с мъка си призна

    7 0 Отговор

    До коментар #45 от "Борисов":

    Че е допуснал "политическа грешка"
    с пускането на Радев, както пишете.
    Поводът беше изтеклите записи за ПКП
    и другите записи

    10:43 06.11.2025

  • 54 Каза

    7 0 Отговор
    Тути ди Капи!

    10:44 06.11.2025

  • 55 Коко Н

    7 0 Отговор
    Не съм се смял толкова много отдавна!
    ЛЪЖЕЦ!!!

    10:44 06.11.2025

  • 56 хах

    2 0 Отговор
    Хахха

    10:44 06.11.2025

  • 57 Аз никога не лъжа

    8 0 Отговор
    затова моите поклонници вярващи пак да ме преизберат
    за да сме винаги за пример в ес
    за да удържим винаги титлите
    по най висока
    смъртност
    заболеваемост
    бедност
    корупция
    по брой полицаи
    по брой общ поръчки
    най висока инфлация,
    др в ес

    10:45 06.11.2025

  • 58 ахааа

    7 0 Отговор
    единственото което може да ви оправи, теб и останалите е кота -2

    10:45 06.11.2025

  • 59 Баш психиатър

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не разбирам защо трябва чужди простотии да ни засягат и нас.Айде стига чуждопоклонничество.

    10:46 06.11.2025

  • 60 Георги

    6 1 Отговор
    първо ограбват държавата, а като настъпят по-голям я продават за да се откупят. Как да не ги обичаш?

    10:47 06.11.2025

  • 61 хах

    3 1 Отговор
    Те май ще ви подгонят и по закона Рико

    Коментиран от #70

    10:47 06.11.2025

  • 62 Толкова

    6 1 Отговор
    Е жалък че чак ми се гади

    10:47 06.11.2025

  • 63 Отврат

    7 0 Отговор
    " По-страшен от спина, по-жилав от рака, сега засега се оказва Боко Тиквата простака"! Нагъл, потресаващо нагъл и циничен - това е мутрата от СИК, неграмотният банкянски селяндур, който ограби, съсипа и срути България и вече 20 години прави за посмешище по света и у нас великата ни някога държава! Английското посолство разобличи гнусната му и мръсна лъжа, но магистралният бандит Боко тиквата продължава да лъже! Лъже като дърт циганин, както винаги е лъгал! Той излъга и за къщата в Барселона, и за чекмеджето със златните кюлючета и пачките милиони евро, и за "Ало, Ваньо", за всичко лъже безобразно и безсрамно! И пак други са му виновни, 20 години все намира виновници, а той- чист като сълза! Наглец, та дрънка! Да, Тиков банкянска, Христо Иванов и ПП приеха пожддръжката на Пеевски за съдебната реформа и това беше, но ти му хариза отлично работещата и печеливша държавна компания "Булгартабак",с което остави хиляди нещастници на улицата, а Дебелака фалира и ликвидира "Булгартабак", нали, мутро СИКаджийсак?! Ти му лижеш краката и се напикаваш от страх само като му чуеш гласа по телефона, защото те държи на къса каишка и е наясно с всичиките ти престъпления към нещастния ни народ! Българи, да знаете, че комарджията от Мадрид извърши огромно, страшно и непростимо престъпление към Бългаиря и народа ни! ТОЙ докара туловището Пеевски и СИКаджийската мутра от подземния свят Боко във властта! Така че, двете национални катастрофи, които дядо му Фердинанд педала при

    10:48 06.11.2025

  • 64 Лъжецът Бойко Борисов не лъжел, хахаха..

    11 1 Отговор
    „Никога не лъжа“, казва той, а реалността е пълна с факти, които крещят обратното. Санкциите „Магнитски“ не са някаква приказка, която се отменя с думи или обещания, а резултат от документирани корупционни действия. Да твърдиш, че всичко е въпрос на „поправяне“, е абсурдно и цинично – сякаш финансовите злоупотреби и политическата манипулация могат да се изтъркат с едно извинение. Има хартия, има записи, има свидетелства – това не е детска приказка, Борисов.

    10:48 06.11.2025

  • 65 Истината

    6 2 Отговор
    До известна степен познавам българската политика отвътре, а тя ме вълнува. Поради тази причина пиша радикални обобщения, което не е добре, но все пак:

    България се управлява от доказани криминални типове. Това е безусловно и не е хипербола. Те са замесени в трафик на наркотици, пране на пари, поръчкови убийства и прочие.

    Това е базата на днешното българско общество.

    Оттук нататък и надолу: някакви изперхедролени провинциални проститутки (в буквалния смисъл) с подути устни оглавяват комисии, НС, разпореждат се в КЗП, напират за управление и прочие.

    Все едно някой е преместил бардака от Лъвов мост на Дондуков. Не че е далеч.

    Ако българите знаеха в какво дъно живеят, щяха да се застрелят. Или да се изтласкат от дъното нагоре в неистов бунт.

    Последното - едва ли.

    Явор Дачков

    10:49 06.11.2025

  • 66 Тоя уродлив простак

    7 1 Отговор
    Никога не бил лъгал?
    Само където, никога не е казал истината!
    Значи Великобритания и САЩ се оказаха по- големи лъжци от тоя мамут!

    10:49 06.11.2025

  • 67 БОЙКООООО

    5 1 Отговор
    АКО ЗНАЕШ КАК ТЕ МРАЗИМ И ТЕ НЕНАВИЖДАМЕ!
    МАХАЙ СЕ И ПОВЕЧЕ НЕ СЕ ПОКАЗВАЙ!

    10:50 06.11.2025

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 К.К

    4 1 Отговор
    Пак лъжи / аз никога не лъжа/, пак лизане и мазане, пак лъжливи обвинения, че някой е правил неща с него или без него. Абе, човек, хайде покажи малко достойнство, малко мъжество! И това просто недуразумение ни е управлявало 15год. и продължава и сега! Хораааааа!

    10:51 06.11.2025

  • 70 Парадокс БГ

    3 0 Отговор

    До коментар #61 от "хах":

    „Законът РИКО“ (RICO – Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) е американски федерален закон, приет през 1970 г., който се използва за борба с организираната престъпност и корупцията.

    Основни характеристики:

    1. Цел: да се преследват лица или организации, които участват в „организирана престъпна дейност“ – не просто отделни престъпления, а системни схеми за измами, рекет, пране на пари, корупция и други престъпления, извършвани като част от групова дейност.

    2. Как работи: РИКО позволява да се обвини една организация или група хора за серия от престъпления, като това води до по-тежки наказания и конфискация на активи.

    3. Примери: Често се използва срещу мафиотски фамилии, корумпирани компании или публични длъжностни лица, замесени в мащабни финансови измами.

    Това вече ще е сериозно разследване за организирана престъпна дейност, което може да доведе до по-тежки наказания и конфискации.

    Май натам отиват нещата ...

    10:51 06.11.2025

  • 71 кратун

    2 1 Отговор
    жалка тиква бог гледа

    10:52 06.11.2025

  • 72 Възмутен

    2 1 Отговор
    Борисов всъщност рядко казва истината!
    Това е един перманенген ЛЪЖЕЦ, осъден 3 пъти за НЕистини (лъжи" и клевети предимно към жени!!!!

    10:53 06.11.2025

  • 73 кратун

    1 2 Отговор
    боже пази БЪЛГАР ИЯ ОТЕЗ И БОК ЛУ ЦИ

    10:53 06.11.2025

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Ирония

    2 2 Отговор
    Борисов е господин ЛЪЖЕЦ!!!

    10:54 06.11.2025

  • 76 кратун

    3 2 Отговор
    МРЪСЕН КРАДЕЦ НА КОЛИ

    10:54 06.11.2025

  • 77 Емигрант

    4 2 Отговор
    Бре ма..й..ка му стара, няма ли в този ГЕРБ един умен който да му каже на този да спре да реди глупост след глупост, или всички там са послушни безгласни букви ? Това ли е нивото на пожарникарите в България, ако е това тогава няма нужда от пожарникарска служба, такава отговорност не се предлага на безотговорни и ниско интелигентни персонажи !

    Коментиран от #95

    10:54 06.11.2025

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Някой

    1 1 Отговор
    Заедно направиха домовата книга, заради която не могат да изберат председател на парламента.

    10:55 06.11.2025

  • 80 Истини

    2 1 Отговор
    Доносници,сбъркахте адреса.

    10:55 06.11.2025

  • 81 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тома":

    Всеки знае себе си!

    10:55 06.11.2025

  • 82 Мнение

    2 1 Отговор
    Борисов е осъден лъжец и все още не осъден трафикант, руски агент и предател на български политици пред партньорски служби . Скоро граждани ще му правят всеки ден граждански арест у ще го предават на МВР, а градината и стените на къщата му ще донесат над три милиарда лева в бюджет 26

    10:56 06.11.2025

  • 83 Еврото идва, Възраждане си отива

    2 2 Отговор

    До коментар #78 от "продължение на 63":

    Нали? Не можахте да биете Борисов на избори и затова в нарушение на българската Конституция подканвате към метеж. Всичко ще ви се върне върху главите.

    10:56 06.11.2025

  • 84 ежко

    3 1 Отговор
    Аха...Боко, какво ще харижеш да отпаднат санкциите?Кога се е поправил човека?Ако се е поправил-да върне откраднатото!Поправил се,но не връща -само в синагогата го има това чудо!
    Яко са ви хванали за .......Имате крадени пари,ама нещо са запорирани.Затова слушкате.Надявате се да ви ги върнат,ама няма да се случи!ще ви ги проберат всичките вашите приятели от САЩ, а вие изконсумирани ще заминете към небитието!

    10:57 06.11.2025

  • 85 Истината

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Няма лесен начин да се „поправиш“ пред САЩ, ако си в този списък "Магнитски" – това не е просто формалност, а сериозни международни санкции.

    10:57 06.11.2025

  • 86 Някой

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Сарая":

    То има обратното. Ако кажеш:
    Аз винаги лъжа!
    То значи, че лъжа и в това и не винаги лъжа.
    Борисов дали ще каже нещо за чекмеджето. Където после на коментар да не се интересуват кой с кого правил секс. Най-вероятно идеално знае коя е снималата, но е неудобно.

    10:57 06.11.2025

  • 87 градинар

    6 1 Отговор
    значи крал,крал,пък вземал,че се оправил.няма такъв филм господине.един път крадец,цял живот крадец

    10:57 06.11.2025

  • 88 Този и когато лъже

    1 0 Отговор
    казва истината и когато казва истината лъже. Ха, ха, ха....

    10:57 06.11.2025

  • 89 Истината

    3 3 Отговор
    Щом терорист може да стане "добро момче" и щом този не е санкциониран, вярвам че думата "морал" за Запада има значенито на думата "авер"

    10:57 06.11.2025

  • 90 Дедо ви...

    5 1 Отговор
    Баце човек се поправя при бай Ставри у затвора. Отдавна трябваше да си там

    10:58 06.11.2025

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 свидетел

    4 0 Отговор
    теоретично всеки намагнитен би се "поправил", но преди това трябва да прекара известно време при справедливия Бай Ставри !

    10:59 06.11.2025

  • 93 Кривоверен алкаш

    2 0 Отговор
    Борисов...приказката за вълка нали я знаеш......

    10:59 06.11.2025

  • 94 Емигрант

    2 1 Отговор
    Алооо пожарникарю, ти неграмотен ли си да прочетеш, че вчера британците заявиха категорично, че никой не е в състояние да промени това което те са установили за корумпирания престъпен индивид Пеевски ?

    10:59 06.11.2025

  • 95 Точно така!!

    1 0 Отговор

    До коментар #77 от "Емигрант":

    Когато човек, който е бил премиер и е лидер на най-голямата партия, продължава да реди безсмислици, това показва пълна липса на такт, отговорност и политическа компетентност. Не става въпрос за обикновен служител, а за човек с огромно влияние върху съдбата на страната. Ако всички около него са „послушни букви“ и никой не му казва истината, резултатът е хаос и обезценяване на институциите, които трябва да защитават обществото.

    11:00 06.11.2025

  • 96 Анализатор

    1 0 Отговор
    Тиквоний все пак признава, че той, Горанов и Пеевски са били по кривия път, но са се поправили....
    Пълно падение!
    Начина да се поправите е да си излежите 10 годишни присъди в затвора и ако обществото приеме , че сте се поправили да се явите на избори.
    Ти и Пеевски не трябва да излизате от затвора!

    11:00 06.11.2025

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Абе,

    0 0 Отговор
    Къде е банкянската слугиня ГЕРБачева, пардон - Сачеав, дето върви плътно зад з.....а на мутрата от СИК и дето физиономията й прилича на тепсия, толкова е грозна и противна? Къде е да защити главатаря си - най-мразеното, най- презирано и портивно двукопитно човекоподобно, стигало някога до върха на изпълнителната власт?! Къде е Къдравата Сю, дето пък премина през десетина партии и накрая припълзя до трапезата в двора на Банкя, къде е Бик Томов, нищожеството, което беше казало "Бойко Борисов не е мутра, той е карикатура на мутра", но сега най-старателно му лиже з.....а и лази като червей в краката му?! Къде са тези верни лакеи да го защинтят, защото отново стана за смях и резил пред хората! Всъщност, той самият е резил, огромен резил и най-черната страница в историята ни!

    11:01 06.11.2025

