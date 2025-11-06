Бойко Борисов: Санкциите „Магнитски“ могат да отпаднат, ако човекът се е поправил. Аз никога не лъжа

Санкциите „Магнитски“ могат да отпаднат, ако човекът се е поправил. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в Народното събрание, цитиран от dariknews.bg.
Борисов подчерта, че той никога не лъже. "Всеки един, който е санкциониран наема адвокати, изпраща документи. Отдолу санкциите "Магнитски" завършват така - ако човекът се е поправил, те се свалят или не", уточни той.
"Не е далече времето, в което колегите от ПП-ДБ говореха по телевизиите как Делян Пеевски се е поправил, заедно работим. Не е далеч времето, когато даваха заедно пресконференции за промяна на Конституцията. Десетки закони са подписани от Борисов, Петков, Пеевски, Христо Иванов", заяви той.
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов сподели още, че Асен Василев, Христо Иванов, Кирил Петков, Атанас Атанасов са споделяли също, че трябва съдебната система да бъде разделена на две между тях. "Аз казах, че в това няма да участвам. Мария Габриел беше също, тя не знаеше къде е попаднала", заяви той.
"Сега всячески искат да сложат Пеевски при мен, а те да се отърсят от цялото си това минало, трябва да ви кажа, че изобщо не ми пука. Докато имам стабилно мнозинство чрез него, аз ще го правя", категоричен е Борисов.
Единствената ми критика към Христо Иванов е, че напусна. Сега трябваше заедно да обясняваме за нещата, които сме правили заедно, коментира Борисов.
"Тази година бюджетът е коалиционен, няма да допусна риск", заяви лидерът на ГЕРБ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #18, #59, #85
10:21 06.11.2025
2 Сарая
Коментиран от #86
10:21 06.11.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Тома
Коментиран от #81
10:22 06.11.2025
5 честен ционист
10:22 06.11.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Град Симитли
.... Че каква по-голяма лъжа?!
10:23 06.11.2025
8 ганю
вие крадете 35 г и сте за затвора
когато изгниете вътре ще отпаднат
10:23 06.11.2025
9 Истина
Коментиран от #27
10:23 06.11.2025
10 Тиквонии Велики
Аз харизах Камчия на путин!
Американците са ме пропуснали!
Коментиран от #19
10:23 06.11.2025
11 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Аз никога не лъжа
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
10:24 06.11.2025
12 Ами..
"Аз никога не лъжа" ....
2 лъжи само в едно изказване от 20 думи ...
10:24 06.11.2025
13 Вашето мнение
10:24 06.11.2025
14 САНДОКАН МАЛЕЕ
10:24 06.11.2025
15 ясно виждащ
10:25 06.11.2025
16 Трол
10:26 06.11.2025
17 Да се намагнити Бойко мафията
Коментиран от #97
10:26 06.11.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #10 от "Тиквонии Велики":Напиши си домашното❗
Камчия я подари украинецът СтанишеФ
още 2008-ма година❗
Ви къде беше тогава БорисоФ‼️
Че да не пишеш глу-ПОСТ след глу-ПОСТ‼️
Коментиран от #36
10:26 06.11.2025
20 Пинокио
10:27 06.11.2025
21 дядото
10:27 06.11.2025
22 гост
10:27 06.11.2025
23 Е , неееее
10:28 06.11.2025
24 Анджо
10:28 06.11.2025
25 Дориана
10:28 06.11.2025
26 ккк
10:29 06.11.2025
27 честен ционист
До коментар #9 от "Истина":Магнитски е престижен клуб. Още посланик Уорлик го покани там.
10:29 06.11.2025
28 идиоти вън
10:29 06.11.2025
29 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
а другата не я знаел какво купува и как става съдружник с 240лв за дял от милиони❗
10:30 06.11.2025
30 Смешник
Коментиран от #44
10:31 06.11.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 сара
10:32 06.11.2025
33 4 мандата само крада,не лъжа!
10:32 06.11.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Британското посолство отговори на Борисо
Искане за отпадане на санкциите от Пеевски не е подавано от името на който и да е български гражданин,
включен в списъка със санкции по режима на Обединеното кралство за глобални санкции срещу корупцията.
Санкциите за корупция остават в сила.
Информация относно процедурата за искане на отмяна на санкции,
наложени от Обединеното кралство, е публично достъпна на страницата на правителството,
като в тези указания не се предвиждат преговори между правителства.
10:34 06.11.2025
36 Къса памет
До коментар #19 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Станишев започна, но после лично Тиквата подписа с кмета на Москва, Лужков!
Коментиран от #48
10:35 06.11.2025
37 Гост
10:35 06.11.2025
38 БеГемот
10:36 06.11.2025
39 честен ционист
До коментар #31 от "цаполис":По принцип е казал истината, макар и малко директно да се езиразил като за простаци. Баце лъже единствено само, когато се кръсти. През останалото време говори що-годе истина.
10:36 06.11.2025
40 оня с коня
Коментиран от #51
10:36 06.11.2025
41 БОЖЕ, Пази България
Това е патология, при която Индивида вече,
не може да различи Истината от Лъжата!
И този Индивид в момента е Премиер в Сянка
Коментиран от #91
10:37 06.11.2025
42 Неразбрал
10:37 06.11.2025
43 999
10:37 06.11.2025
44 Поговорката
До коментар #30 от "Смешник":"Вълкът козината си мени ,но НРАВА никога....."
10:38 06.11.2025
45 Борисов
Както трябва да се срамува, че ни натресе Радев зорлем, при предварително спечелени избори за президент!
Като му слушам приказките, като нищо пак ще ни натресе нова Сглобка с " колегите " от крадливите ППДБ!
Но... вече знаем какво да правим на следващите парламентарни избори, че да не позволим на Борисов за трети път да прави глупости.
Коментиран от #53
10:39 06.11.2025
46 Не така
10:39 06.11.2025
47 Прокурор
10:39 06.11.2025
48 честен ционист
До коментар #36 от "Къса памет":Баце е носител на ордена Ломоносова, а той се връчва и за актьорско майсторство.
10:40 06.11.2025
49 Честен и почтен човек може да освободи..
и да лобира пред САЩ и Великобритания,
за да освободи (изтрие) вписани в санкционния списък
за корупция - лица!
Пример: Махане от Санкционния списък успешно
направи само В.Орбан, премиера на Унгария,
честен и почтен държавен лидер, патриот!
Толкова за трагичните напъни на "нашия" комик.
10:40 06.11.2025
50 БГ жител
p.s.: само да вметна" кръв повръщам, пари не връщам"
10:40 06.11.2025
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Нещастник
Долен лъжец. Погнуса си.
10:43 06.11.2025
53 Е, да и после с мъка си призна
До коментар #45 от "Борисов":Че е допуснал "политическа грешка"
с пускането на Радев, както пишете.
Поводът беше изтеклите записи за ПКП
и другите записи
10:43 06.11.2025
54 Каза
10:44 06.11.2025
55 Коко Н
ЛЪЖЕЦ!!!
10:44 06.11.2025
56 хах
10:44 06.11.2025
57 Аз никога не лъжа
за да сме винаги за пример в ес
за да удържим винаги титлите
по най висока
смъртност
заболеваемост
бедност
корупция
по брой полицаи
по брой общ поръчки
най висока инфлация,
др в ес
10:45 06.11.2025
58 ахааа
10:45 06.11.2025
59 Баш психиатър
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Не разбирам защо трябва чужди простотии да ни засягат и нас.Айде стига чуждопоклонничество.
10:46 06.11.2025
60 Георги
10:47 06.11.2025
61 хах
Коментиран от #70
10:47 06.11.2025
62 Толкова
10:47 06.11.2025
63 Отврат
10:48 06.11.2025
64 Лъжецът Бойко Борисов не лъжел, хахаха..
10:48 06.11.2025
65 Истината
България се управлява от доказани криминални типове. Това е безусловно и не е хипербола. Те са замесени в трафик на наркотици, пране на пари, поръчкови убийства и прочие.
Това е базата на днешното българско общество.
Оттук нататък и надолу: някакви изперхедролени провинциални проститутки (в буквалния смисъл) с подути устни оглавяват комисии, НС, разпореждат се в КЗП, напират за управление и прочие.
Все едно някой е преместил бардака от Лъвов мост на Дондуков. Не че е далеч.
Ако българите знаеха в какво дъно живеят, щяха да се застрелят. Или да се изтласкат от дъното нагоре в неистов бунт.
Последното - едва ли.
Явор Дачков
10:49 06.11.2025
66 Тоя уродлив простак
Само където, никога не е казал истината!
Значи Великобритания и САЩ се оказаха по- големи лъжци от тоя мамут!
10:49 06.11.2025
67 БОЙКООООО
МАХАЙ СЕ И ПОВЕЧЕ НЕ СЕ ПОКАЗВАЙ!
10:50 06.11.2025
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 К.К
10:51 06.11.2025
70 Парадокс БГ
До коментар #61 от "хах":„Законът РИКО“ (RICO – Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) е американски федерален закон, приет през 1970 г., който се използва за борба с организираната престъпност и корупцията.
Основни характеристики:
1. Цел: да се преследват лица или организации, които участват в „организирана престъпна дейност“ – не просто отделни престъпления, а системни схеми за измами, рекет, пране на пари, корупция и други престъпления, извършвани като част от групова дейност.
2. Как работи: РИКО позволява да се обвини една организация или група хора за серия от престъпления, като това води до по-тежки наказания и конфискация на активи.
3. Примери: Често се използва срещу мафиотски фамилии, корумпирани компании или публични длъжностни лица, замесени в мащабни финансови измами.
Това вече ще е сериозно разследване за организирана престъпна дейност, което може да доведе до по-тежки наказания и конфискации.
Май натам отиват нещата ...
10:51 06.11.2025
71 кратун
10:52 06.11.2025
72 Възмутен
Това е един перманенген ЛЪЖЕЦ, осъден 3 пъти за НЕистини (лъжи" и клевети предимно към жени!!!!
10:53 06.11.2025
73 кратун
10:53 06.11.2025
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Ирония
10:54 06.11.2025
76 кратун
10:54 06.11.2025
77 Емигрант
Коментиран от #95
10:54 06.11.2025
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Някой
10:55 06.11.2025
80 Истини
10:55 06.11.2025
81 Факт
До коментар #4 от "Тома":Всеки знае себе си!
10:55 06.11.2025
82 Мнение
10:56 06.11.2025
83 Еврото идва, Възраждане си отива
До коментар #78 от "продължение на 63":Нали? Не можахте да биете Борисов на избори и затова в нарушение на българската Конституция подканвате към метеж. Всичко ще ви се върне върху главите.
10:56 06.11.2025
84 ежко
Яко са ви хванали за .......Имате крадени пари,ама нещо са запорирани.Затова слушкате.Надявате се да ви ги върнат,ама няма да се случи!ще ви ги проберат всичките вашите приятели от САЩ, а вие изконсумирани ще заминете към небитието!
10:57 06.11.2025
85 Истината
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Няма лесен начин да се „поправиш“ пред САЩ, ако си в този списък "Магнитски" – това не е просто формалност, а сериозни международни санкции.
10:57 06.11.2025
86 Някой
До коментар #2 от "Сарая":То има обратното. Ако кажеш:
Аз винаги лъжа!
То значи, че лъжа и в това и не винаги лъжа.
Борисов дали ще каже нещо за чекмеджето. Където после на коментар да не се интересуват кой с кого правил секс. Най-вероятно идеално знае коя е снималата, но е неудобно.
10:57 06.11.2025
87 градинар
10:57 06.11.2025
88 Този и когато лъже
10:57 06.11.2025
89 Истината
10:57 06.11.2025
90 Дедо ви...
10:58 06.11.2025
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 свидетел
10:59 06.11.2025
93 Кривоверен алкаш
10:59 06.11.2025
94 Емигрант
10:59 06.11.2025
95 Точно така!!
До коментар #77 от "Емигрант":Когато човек, който е бил премиер и е лидер на най-голямата партия, продължава да реди безсмислици, това показва пълна липса на такт, отговорност и политическа компетентност. Не става въпрос за обикновен служител, а за човек с огромно влияние върху съдбата на страната. Ако всички около него са „послушни букви“ и никой не му казва истината, резултатът е хаос и обезценяване на институциите, които трябва да защитават обществото.
11:00 06.11.2025
96 Анализатор
Пълно падение!
Начина да се поправите е да си излежите 10 годишни присъди в затвора и ако обществото приеме , че сте се поправили да се явите на избори.
Ти и Пеевски не трябва да излизате от затвора!
11:00 06.11.2025
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Абе,
11:01 06.11.2025