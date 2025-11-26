Новини
Комисията по отбрана одобри инвестиционен разход за нови трикоординатни радари

Комисията по отбрана одобри инвестиционен разход за нови трикоординатни радари

26 Ноември, 2025 19:08 529 19

Първите три радара се очакват до 2027 година

Комисията по отбрана одобри инвестиционен разход за нови трикоординатни радари - 1
Снимка: БГНЕС
Комисията по отбрана одобри инвестиционния разход за нови трикоординатни радари. Предложението беше придвижено от правителството към депутатите миналата седмица.

Първите три радара се очакват до 2027 година, прогнозира БНР.

Седем нови трикоординатни (3D) радара за 195 млн. евро иска да купи България. А това е важно, защото страната ни вече започна да получава новите изтребители Ф-16. Радарите ще бъдат купени с процедура "правителство-правителство", между Министерство на отбраната на България и Министерство на отбраната на Франция.

С този европейски партньор парите може да бъдат получени като заем и по механизма на ЕС SAFE. Още тази година страната ни ще трябва да плати 92 милиона и 710 000 евро. Парите ще са от бюджета на Министерството на отбраната за сметка на отлагане на капиталови разходи, осигурени от получена помощ от Дания в размер на 348,5 млн., лв. и икономии по бюджета на Министерството на отбраната за 2025 г.

Радарите трябва да откриват самолети, летящи на височини над 3000 м над морското равнище. Ще участват и за осигуряване изпълнението на мисията охрана на въздушното пространство.

През юни България и Франция подписаха специално споразумение за радарите. А министър Атанас Запрянов каза:

"Бързаме много да получим тези радари и ние ще ги получим, като една от държавите първи в листата на доставка по SAFE. До края на 2030 година трябва всички радари, във всички държави членки да пристигнат".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    4 2 Отговор
    Депутати на ГЕРБ се опитват да бягат през тунела към Дондуков но ги заловихме и се върнаха.

    Коментиран от #8, #14

    19:09 26.11.2025

  • 2 Какви

    9 1 Отговор
    инвестиции , бе ? Масрафи и грабежи !

    19:10 26.11.2025

  • 3 В музея на Винету

    9 1 Отговор
    Какво Сава с платените от българия американски самолети Блок 70? Хвърчат ли? Или и те са ни предоставени осъкатени, както предвидените F35 за Саудитска Арабия.

    19:11 26.11.2025

  • 4 Последния Софиянец

    4 1 Отговор
    Появиха се хора с камуфлажи и украинското знаме на ръкава.Готви се Майдан.

    19:13 26.11.2025

  • 5 си дзън

    6 0 Отговор
    Вече никой не атакува от височини над 3000 метра. Всички се снишават "под радара".
    Нашите военни са във времето на Фау-2.

    19:16 26.11.2025

  • 6 АМАH OT ИДИOTИ

    1 4 Отговор
    БРАВО! ТАКА ТРЯБВА!
    😇
    ДАЖЕ ЗА ДА МОЖЕМ ДА СЕ ЗАЩИТИМ ОЩЕ ПО ДОБРЕ ОТ РУСНАЦИТЕ ТРЯБВА ДА СИ ПОРЪЧАМЕ 4 И 5 КООРДИНАТНИ. И СКО ИМАТ КАТО ЕКСТРИ И БЛК 70. КАТО F-16-КИТЕ
    😆😝🤣

    19:18 26.11.2025

  • 7 🎃🪓🔫

    3 1 Отговор
    Тия радари Бойко ги е закупувал от 10 години 🖕

    19:20 26.11.2025

  • 8 а като се освести

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    няколко мигранта те кл атиха

    19:23 26.11.2025

  • 9 Хохо Бохо

    3 1 Отговор
    Кога беше търга за тези радари? Мисирките колективно мълчат и не питат защото има свобода на словото и са свободни да не задават неудобни въпроси. Ако бяха журналисти-щяха да питат но имаме мисирки

    Коментиран от #10

    19:23 26.11.2025

  • 10 нахохоебохания

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Хохо Бохо":

    имаше и дело в български съд.но това не твоê собачье дело

    19:25 26.11.2025

  • 11 Дърт федал

    5 1 Отговор
    Заминавай да бършеш прахта на Ефките!

    19:25 26.11.2025

  • 12 пенсионер от Варна

    5 1 Отговор
    преди години във Варна се произвеждаха радари в т.н. Радиозавод ! сега произвеждаме чистачки и шофьори !

    Коментиран от #13

    19:26 26.11.2025

  • 13 храна за червий

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "пенсионер от Варна":

    онова бяха навигационни за кораби ама в слънчево откъде да знаете

    19:35 26.11.2025

  • 14 Дуньо простия

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Барем, по един бой да им бяхте метнали......все е късно, ама.....

    19:45 26.11.2025

  • 15 за 195 млн. евро иска да купи България

    2 0 Отговор
    или $чекмеджари$
    щото ние не искаме
    пенсионерите искат коледни надбавки а не радари

    аман от бръмбари
    подписващи одобряващи чекмеджарски далавери

    19:47 26.11.2025

  • 16 Добре де

    1 0 Отговор
    И като видим целта евентуално какво? Ще се обвиваме с бели чаршафи и бавно към гробището ли?

    19:50 26.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ВВСар

    1 0 Отговор
    $л€д три-координатнит€ К€н€F-16, ИДВА Р€Д И НА 3D(трай д у п €)- РАДАРИТ€, И ТАКА ДО 3D БАНАНИТ€,
    ЗАЩОТО РБ(Р€ПУБЛИКА Б А Н А Н О В А) ВНА$Я Н€ $АМО ДОМАТИ, КАРТОФИ ,ЧЕСЪН И Т.Н., НО И БАНАНИ!
    P.S.
    ДН€$ ВИДЯХ АФРИКАНСКИ ТЪМНО-КОЖИ ДА СЪБИРАТ БОКЛУКА В ЖК."ЛЮЛИН"...,
    НА "прав" път $м€, ЩОМ И бай м а н г а л $тана €вро-ром...!!!

    19:54 26.11.2025

  • 19 Да,бе

    1 0 Отговор
    Тая мумия да вземе да инвестира в парцел за вечни времена с южно изложение...Министър живите-мъртви на министерство на умрелите-живи...За последно имахме армия през 1989година,след това позор и това на снимката го завършва.

    20:06 26.11.2025

