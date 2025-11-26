Комисията по отбрана одобри инвестиционен разход за нови трикоординатни радари

Комисията по отбрана одобри инвестиционния разход за нови трикоординатни радари. Предложението беше придвижено от правителството към депутатите миналата седмица.
Първите три радара се очакват до 2027 година, прогнозира БНР.
Седем нови трикоординатни (3D) радара за 195 млн. евро иска да купи България. А това е важно, защото страната ни вече започна да получава новите изтребители Ф-16. Радарите ще бъдат купени с процедура "правителство-правителство", между Министерство на отбраната на България и Министерство на отбраната на Франция.
С този европейски партньор парите може да бъдат получени като заем и по механизма на ЕС SAFE. Още тази година страната ни ще трябва да плати 92 милиона и 710 000 евро. Парите ще са от бюджета на Министерството на отбраната за сметка на отлагане на капиталови разходи, осигурени от получена помощ от Дания в размер на 348,5 млн., лв. и икономии по бюджета на Министерството на отбраната за 2025 г.
Радарите трябва да откриват самолети, летящи на височини над 3000 м над морското равнище. Ще участват и за осигуряване изпълнението на мисията охрана на въздушното пространство.
През юни България и Франция подписаха специално споразумение за радарите. А министър Атанас Запрянов каза:
"Бързаме много да получим тези радари и ние ще ги получим, като една от държавите първи в листата на доставка по SAFE. До края на 2030 година трябва всички радари, във всички държави членки да пристигнат".
