200 лв. коледни надбавки за всички пенсионери, предлага Севим Али от АПС

200 лв. коледни надбавки за всички пенсионери, предлага Севим Али от АПС

6 Ноември, 2025 18:49 1 166 33

  • севим али-
  • пенсионери-
  • добавки

Предложението е в унисон с реалната икономическа ситуация в страната и проблемите на пазара на труда

Жените, върнали се на работа през втората година след раждането, да получават 100 % от дължимите майчински, вместо досегашните 50 %, поискаха от групата на АПС

Да се отпуснат коледни надбавки за пенсионерите в размер на 200 лева. Това предложи зам.-председателят на парламентарната група на Алианса за права и свободи Севим Али от парламентарната трибуна по време на дебата за Кодекса за социално осигуряване.

„Подкрепяме изцяло предложението за промените, с които майките, върнали се на работа през втората година след раждането, да получават 100% от дължимите им майчински, вместо досегашните 50%. Това е продължение на приоритетите на АПС за социална защита на младите семейства, майките и децата. Още в дискусията за Бюджет 2025 година предложихме увеличение на майчинските през втората година, за да получават майките достойно обезщетение.

Предложението е в унисон с реалната икономическа ситуация в страната и проблемите на пазара на труда, с които се сблъскват бизнеса и работодателите у нас. Ако майките получават пълното обезщетение за дължимите им майчински, те ще бъдат от една страна мотивирани да започнат по-рано работа и в същото време да са достатъчно осигурени, за да могат да посрещат огромните разходи за отглеждане на децата им“, мотивира се Севим Али.

Той подчерта, че по-ранното връщане на пазара на труда на майките дава възможност да продължат своето развитие и кариера, което пък от своя страна води до облекчение за бизнеса при намиране на служители с опит и квалификация.

„Предложената възможност майките да се върнат на работа и да получават пълното си обезщетение за майчинство, ще създаде постепенно сигурност и спокойствие сред младите хора при създаване на семейство и планиране на деца. Това е малка, но устойчива стъпка в борбата с демографската криза. Но това е възможно само, ако тази законодателна мярка бъде приета“, добави бургаският народен представител.

Севим Али подчерта, че цифрите показвали, че пълното майчинство през втората година ще донесе повече приходи в хазната, отколкото разходи.

По данни на НОИ, ако дори едва 25% от майките се върнат на работа, приходът от осигуровки за хазната ще бъде над 26 млн. лева при едва 2,4 млн. разход. А при 50% завърнали се на работа майки през втората година приходът ще е още по-голям — 53.6 млн. лева, посочи депутатът от АПС.

Той призова да всички политически сили да загърбят различията и да подкрепят предложението за пълно обезщетение на работещите майки през втората година, както и Министерски съвет да помогне на 2 млн. български пенсионери да получат коледна надбавка в размер на 200 лева.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво

    16 11 Отговор
    Един турчин да излезе и да иска нещо за всички пенсионери в България. А иначе,"патриоти" с лопата да ринеш в парламента. Копейковци много , тяхната задача е интересите на Русия,но не и на България и българския народ

    Коментиран от #7, #15

    18:52 06.11.2025

  • 2 Яко!

    8 7 Отговор
    За всеки ма гал по две стотачки!

    За всяка цингарела - по двеста лева!

    18:55 06.11.2025

  • 3 ООрана държава

    15 0 Отговор
    Това няма да мине, от години не минава, стига театтр разигравахте

    18:56 06.11.2025

  • 4 ЧИЧО

    13 4 Отговор
    А в истинската Европа по една цяла пенсия за пенсионерите. А в Европейска България по 50лв. Иначе сме в Еврозоната ,Шенген и разни други Евроагенции! В БГ сития за гладния не мисли, нормално е.

    Коментиран от #8

    19:00 06.11.2025

  • 5 търговище

    8 0 Отговор
    ТАНЕР АЛИ от ТЪРГОВИЩЕ стана известен ,при нападението на СОКОЛА паднал мъж го удряха ,несправедливо ,и сега коооооое е ДОГАН И САГАТА

    19:03 06.11.2025

  • 6 ДАЙТЕ

    17 1 Отговор
    ПО 2000 ЛВ.
    ОНЕЗИ ОТ АГЕНЦИИТЕ ВСЕКИ МЕСЕЦ ПОЛУЧАВАТ ПО 20 000 ЛВ БОНУСИ.
    А ДУПЕТАТИТЕ НА ВСЯКО ТРИМЕСЕЧИЕ СИ УВЕЛИЧАВАТ НЕЗАСЛУЖЕНИТЕ ЗАПЛАТИ.

    19:03 06.11.2025

  • 7 Пенсионер

    15 7 Отговор

    До коментар #1 от "Браво":

    И защо слагаш всички пенсионери под общ знаменател ???Шест хиляди полицаи са получили 20 заплати за пенсиониране ,получават 2 хиляди пенсия и продължават да работят на пълна заплата....Като тях са учители,администрация ...Нека има и повече от 200 лева Коледни надбавки ,но за пенсионери с минимални Доходи !!!

    Коментиран от #12

    19:06 06.11.2025

  • 8 нормално

    8 3 Отговор

    До коментар #4 от "ЧИЧО":

    В истинската Европа, комунисти не са им докарали демокрацията . А у нас Луканов, Младенов и цялата номенклатура заедно със службите ни докараха демокрацията,а те самите станаха капиталисти. Защото Рая имаше, комунисти имаше,а за демокрацията бяха нужни капиталисти и те решиха да запълнят тази ниша... Затова ще има да мечтаеш за живот като на истинския европеец.

    19:08 06.11.2025

  • 9 ГЛАВАНАК БАНКЯНСКИ

    12 2 Отговор
    Толупа и феномена да извадят еврата от чекмеджетата и кюлчетата, и веднъж поне да дадат на пенсионерите коледни бонуси, за да се почувстват и те като хора. Веднъж в годината да могат да си хапнат неща, които само ги гледат през витрините.

    19:11 06.11.2025

  • 10 Португалия

    12 2 Отговор
    ЗА ГОДИНА ПОЛУЧАВАМ 14 ПЕНСИИ. ЕДНА БОНУС ЮЛИ ОТПУСКАРСКА ЕДНА КОЛЕДНА. И ОТ КОВИДА НАСАМ ВСЯКА ГОДИНА ПО 200 ЕВРО КЪМ НИСКИТЕ ПЕНСИИ ТАЗИ ГОДИНА 300 ЕВРО. ТОВА В ПОРТУГАЛИЯ НЕ ТОЛКОВА БОГАТА СТРАНА. ТУКА НИЩО. ПОПУЛИЗЪМ ДУМИ НА МУШИКИТЕ ТУК.

    19:11 06.11.2025

  • 11 Умен по цялата глава

    7 1 Отговор
    Не разбрах едно нещо - Севим Али е решил да даде на два милиона пенсионери по 200 лева - 4 милиарда лева Коледни бонуси ..Ами да им даде бе, щом има 4 милиарда лева за Бонуси...

    Коментиран от #17

    19:19 06.11.2025

  • 12 Да не

    7 6 Отговор

    До коментар #7 от "Пенсионер":

    Си спал, а да си работил нещо което да не те оставя с минимална пенсия!

    Коментиран от #16

    19:19 06.11.2025

  • 13 бай чекмеджан: не така

    8 0 Отговор
    първо за нас коледни бонуси пълни чекмеджета
    а после както предни годни по 50лв за минималните пенсии

    19:23 06.11.2025

  • 14 Твърде хубаво, за да се случи

    3 1 Отговор
    Мили очи правят само, нищо от това не очаквам да се случи. Или по-голяма част няма да се приеме. Гръмки думи колко мислят за хората, нищо повече.

    19:25 06.11.2025

  • 15 тяхната задача е интересите на Русия

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Браво":

    кои са тея русофили ве смешарко
    дпс герб пп дб ги изкара че поддържат Русия
    дето дават оръжие и много пари чрез заеми за урк

    толкова низко падате с ваште безсмислени цъканици

    19:26 06.11.2025

  • 16 Пенсионер

    4 7 Отговор

    До коментар #12 от "Да не":

    Не съм спал.Получавам си пенсия и работя на пълно заплащане.Не им искам тия 200 лева .Да ги дадат на хората,които нямат !!!Нали това казвам,пич...

    19:28 06.11.2025

  • 17 МУШИКА умна мамина

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "Умен по цялата глава":

    Не 4 милиарда а 400 милиона. И виж по долу у portugal що дават.

    19:29 06.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Колко мило

    3 2 Отговор
    Прощално, да хапнат за последно и те от софрата, която инак е отредена само за крадливи свинепартийци и герберуги.

    19:29 06.11.2025

  • 20 Промяна

    1 2 Отговор
    ТОВА ДЕРИБЕИТЕ НА ДОГАН ОТ ЛИЧНИТЕ СИ МИЛИОНИ ЛИЩЕ РАЗДАВАТ

    19:40 06.11.2025

  • 21 Винкело

    2 1 Отговор
    Значи... сърцето ми се къса - как ли я кара Догана напоследък?

    19:42 06.11.2025

  • 22 друг дебил

    0 0 Отговор
    Аз давам по 100 министърски заплати на майките и 200000 лева минимална пенсия. Гласувайте за мен с номер 1. Ще ги събера от минималните заплати.

    19:46 06.11.2025

  • 23 Успялото Момче

    1 0 Отговор
    Ние даваме, защото сме добри. Знаем, че няма пари, ама точно затова даваме, защото знаем, че не могат да дадат. Кой сега обича народа, а? Кой е добър, а? Ще ви излъжа, както винаги, ама аз ходих на училище до 12-ти клас, а вие - не.

    19:47 06.11.2025

  • 24 Последния Шоп

    2 0 Отговор
    За сведение на Севим Али ,560 000 българи работят и след пенсия, за да увеличат средствата си за старини. Това показват данни на НОИ.Те получават пълна пенсия и заплата и едва ли са опрели до тия 200 лева ...

    Коментиран от #28

    19:50 06.11.2025

  • 25 Румен

    1 0 Отговор
    Абе много сте смешни с тия 200 лева. Минавайте в евро. Например 2000 евро е супер. 200 лева хаха . Сега 1980 година ли сме?ДПС в Турция си ходете

    19:56 06.11.2025

  • 26 Беден пенсионер

    2 0 Отговор
    Защо така плюете пенсионерите не разбирам ....след години ше сте на нашия хал и ще бъркате като нас във кошовете за боклук , не ви го пожелавам , хайде със здраве !

    Коментиран от #30, #31

    20:00 06.11.2025

  • 27 цоикадц

    0 0 Отговор
    322 евро пенсия за цял месец, "осигуриха" крадците от ГЕРБ и другата свиня??? Това е забогатяването на лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя. В "клуба на богатите" този проост крадлив циганин вкара българите за да се чудят как да живеят. 322 ерво на месец. С камъни и дърве трябва тези крадци от ГЕРБ и другарчета да ги посрещат и изпращат. Слава на Господ Иисус Христос всеки вижда каква кочина направиха крадците.

    20:02 06.11.2025

  • 28 Така ли?

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Последния Шоп":

    Искам да се снимам с този, който няма да ги вземе, естествено, ако не е Хампарцумян!

    20:04 06.11.2025

  • 29 дядо Кольо

    0 0 Отговор
    Откъде има Севим Али толкова много лични пари, че предлага да ги раздава по 200 лв. за Коледа.

    20:04 06.11.2025

  • 30 Боко голямата ТИКВА

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Беден пенсионер":

    Аз ви направих богати , да не казвам много богати Българи , също така аз ви направих богати , много богати пенсионери .....затова мисля да ви намаля доходите от догодина , защото имате голяма мазнинка която трябва да стопи !!!!!!! Аз съм господ бог и каквото кажа това ше стане !!!!

    20:06 06.11.2025

  • 31 Хм Хм

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Беден пенсионер":

    Наистина, да плюеш по пенсионерите е все едно да плюеш по майка си и баща си. Но още по-гадно е да си правиш PR на техен гръб, защото всички са наясно, че след този катастрофален бюджет пари няма.
    Накрая ще стане както винаги - 50 лв. Коледни надбавки и това е.

    20:12 06.11.2025

  • 32 Да,бе

    0 0 Отговор
    Севимчо,сега да ти обясня колко са двеста лева към пенсията на милиционер-туфлек с пенсия 2000лв.,който още се прави,че работи за 4000лв,нищо,че е 150кила с ТЕЛК за диабет и един пенсионер с 700лв пенсия за 40 години трудов стаж...Следиш ли ми мисълта или българският ти е труден...

    20:12 06.11.2025

  • 33 Гандалф

    0 0 Отговор
    Когато си в опозиция, много милееш за българския пенсионер, избирател и т.н....но когато си във власта..обръщаш палачинката...пари няма работете

    20:14 06.11.2025

