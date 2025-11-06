200 лв. коледни надбавки за всички пенсионери, предлага Севим Али от АПС

Жените, върнали се на работа през втората година след раждането, да получават 100 % от дължимите майчински, вместо досегашните 50 %, поискаха от групата на АПС
Да се отпуснат коледни надбавки за пенсионерите в размер на 200 лева. Това предложи зам.-председателят на парламентарната група на Алианса за права и свободи Севим Али от парламентарната трибуна по време на дебата за Кодекса за социално осигуряване.
„Подкрепяме изцяло предложението за промените, с които майките, върнали се на работа през втората година след раждането, да получават 100% от дължимите им майчински, вместо досегашните 50%. Това е продължение на приоритетите на АПС за социална защита на младите семейства, майките и децата. Още в дискусията за Бюджет 2025 година предложихме увеличение на майчинските през втората година, за да получават майките достойно обезщетение.
Предложението е в унисон с реалната икономическа ситуация в страната и проблемите на пазара на труда, с които се сблъскват бизнеса и работодателите у нас. Ако майките получават пълното обезщетение за дължимите им майчински, те ще бъдат от една страна мотивирани да започнат по-рано работа и в същото време да са достатъчно осигурени, за да могат да посрещат огромните разходи за отглеждане на децата им“, мотивира се Севим Али.
Той подчерта, че по-ранното връщане на пазара на труда на майките дава възможност да продължат своето развитие и кариера, което пък от своя страна води до облекчение за бизнеса при намиране на служители с опит и квалификация.
„Предложената възможност майките да се върнат на работа и да получават пълното си обезщетение за майчинство, ще създаде постепенно сигурност и спокойствие сред младите хора при създаване на семейство и планиране на деца. Това е малка, но устойчива стъпка в борбата с демографската криза. Но това е възможно само, ако тази законодателна мярка бъде приета“, добави бургаският народен представител.
Севим Али подчерта, че цифрите показвали, че пълното майчинство през втората година ще донесе повече приходи в хазната, отколкото разходи.
По данни на НОИ, ако дори едва 25% от майките се върнат на работа, приходът от осигуровки за хазната ще бъде над 26 млн. лева при едва 2,4 млн. разход. А при 50% завърнали се на работа майки през втората година приходът ще е още по-голям — 53.6 млн. лева, посочи депутатът от АПС.
Той призова да всички политически сили да загърбят различията и да подкрепят предложението за пълно обезщетение на работещите майки през втората година, както и Министерски съвет да помогне на 2 млн. български пенсионери да получат коледна надбавка в размер на 200 лева.
