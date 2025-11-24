Едни 20 заплати на калпак блокирали реформата в МВР

Ръководството на Министерството на вътрешните работи (МВР) няма намерение да предложи законодателни промени за поетапно освобождаване на своите служители, които получават едновременно заплата и пенсия. Основната причина за това решение е липсата на финансови средства за изплащане на полагащите се при напускане обезщетения в размер на 20 заплати. Това става ясно от писмо на заместник-министъра на вътрешните работи Филип Попов, изпратено до Централния полицейски синдикат, съобщава "Свободна Европа".

В официалната си позиция заместникът на вътрешния министър Даниел Митов посочва, че евентуалното освобождаване на тези служители ще доведе до сериозен кадрови дефицит и ще натовари бюджета на ведомството с непосилни разходи.

"Прекратяване на правоотношенията на служителите със статут по Закона за МВР, упражнили правото си на пенсия, ще генерира огромен финансов недостиг, предвид всички обезщетения, които следва да им бъдат изплатени", пише в писмото си Филип Попов, цитиран от медията.

Законов капан от 2015 година

Проблемът се корени в законова поправка, приета през 2015 година. Тя въведе възможност за ранно пенсиониране на служителите на МВР при навършване на 54 години и 2 месеца, но същевременно забрани тяхното принудително освобождаване преди навършване на 60-годишна възраст.

Тази ситуация създава парадокс, при който броят на пенсионерите, продължаващи да работят в системата, расте ежегодно. Според актуални данни към ноември 2025 година, в министерството работят 6658 пенсионери, като 4779 от тях са униформени полицаи и пожарникари.

Блокирано кариерно развитие и растящи разходи

Експерти предупреждават, че задържането на пенсионери на ключови позиции пречи на кариерното израстване на младите служители. Поради дългогодишния си стаж, много от пенсионираните служители заемат началнически постове и получават високи възнаграждения и бонуси. Това от своя страна увеличава базата, върху която се изчислява крайното обезщетение от 20 заплати, правейки раздялата с тях още по-скъпа за държавата с всяка изминала година.

Бившият вътрешен министър Веселин Вучков многократно алармира, че отлагането на решението само задълбочава финансовата дупка. Въпреки това, през последното десетилетие нито един от десетимата министри, оглавявали ведомството, не е предприел реални действия за разрешаване на казуса.

Бюджетни парадокси

Ситуацията изглежда още по-абсурдна на фона на постоянно растящия бюджет на силовото ведомство. В проектобюджета за 2026 година се предвижда издръжката на МВР да надхвърли 4,6 милиарда лева. Традиционно над 90% от тези средства отиват за заплати и осигуровки, като държавата поема 74% от осигурителната тежест за всеки полицай и пожарникар.

Въпреки увеличенията на заплатите с 50% в началото на 2025 година и предвидените нови 12% ръст от 1 януари 2026 година, ръководството на министерството признава, че се намира в "порочен кръг" и не разполага с ресурс за реформа на личния състав.