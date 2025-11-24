Едни 20 заплати на калпак блокирали реформата в МВР

Ръководството на Министерството на вътрешните работи (МВР) няма намерение да предложи законодателни промени за поетапно освобождаване на своите служители, които получават едновременно заплата и пенсия. Основната причина за това решение е липсата на финансови средства за изплащане на полагащите се при напускане обезщетения в размер на 20 заплати. Това става ясно от писмо на заместник-министъра на вътрешните работи Филип Попов, изпратено до Централния полицейски синдикат, съобщава "Свободна Европа".
В официалната си позиция заместникът на вътрешния министър Даниел Митов посочва, че евентуалното освобождаване на тези служители ще доведе до сериозен кадрови дефицит и ще натовари бюджета на ведомството с непосилни разходи.
"Прекратяване на правоотношенията на служителите със статут по Закона за МВР, упражнили правото си на пенсия, ще генерира огромен финансов недостиг, предвид всички обезщетения, които следва да им бъдат изплатени", пише в писмото си Филип Попов, цитиран от медията.
Законов капан от 2015 година
Проблемът се корени в законова поправка, приета през 2015 година. Тя въведе възможност за ранно пенсиониране на служителите на МВР при навършване на 54 години и 2 месеца, но същевременно забрани тяхното принудително освобождаване преди навършване на 60-годишна възраст.
Тази ситуация създава парадокс, при който броят на пенсионерите, продължаващи да работят в системата, расте ежегодно. Според актуални данни към ноември 2025 година, в министерството работят 6658 пенсионери, като 4779 от тях са униформени полицаи и пожарникари.
Блокирано кариерно развитие и растящи разходи
Експерти предупреждават, че задържането на пенсионери на ключови позиции пречи на кариерното израстване на младите служители. Поради дългогодишния си стаж, много от пенсионираните служители заемат началнически постове и получават високи възнаграждения и бонуси. Това от своя страна увеличава базата, върху която се изчислява крайното обезщетение от 20 заплати, правейки раздялата с тях още по-скъпа за държавата с всяка изминала година.
Бившият вътрешен министър Веселин Вучков многократно алармира, че отлагането на решението само задълбочава финансовата дупка. Въпреки това, през последното десетилетие нито един от десетимата министри, оглавявали ведомството, не е предприел реални действия за разрешаване на казуса.
Бюджетни парадокси
Ситуацията изглежда още по-абсурдна на фона на постоянно растящия бюджет на силовото ведомство. В проектобюджета за 2026 година се предвижда издръжката на МВР да надхвърли 4,6 милиарда лева. Традиционно над 90% от тези средства отиват за заплати и осигуровки, като държавата поема 74% от осигурителната тежест за всеки полицай и пожарникар.
Въпреки увеличенията на заплатите с 50% в началото на 2025 година и предвидените нови 12% ръст от 1 януари 2026 година, ръководството на министерството признава, че се намира в "порочен кръг" и не разполага с ресурс за реформа на личния състав.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Потресаващо!
Коментиран от #8
21:35 24.11.2025
2 Махат
21:37 24.11.2025
3 Мдаа
21:38 24.11.2025
4 палицай да си
Коментиран от #10
21:39 24.11.2025
6 хахаха
21:45 24.11.2025
8 Георги
До коментар #1 от "Потресаващо!":иди и ти да лентяйстваш за огромна заплата и обезщетение
21:46 24.11.2025
10 Георги
До коментар #4 от "палицай да си":а защо не станеш полицай да те замерят и тебе с пари
Коментиран от #14
21:47 24.11.2025
11 Потрес
Коментиран от #12
21:47 24.11.2025
12 Георги
До коментар #11 от "Потрес":трябва им охрана за предстоящото пробуждане и протестите, които ще доведе
21:49 24.11.2025
13 Виви
Коментиран от #17
21:51 24.11.2025
14 Защото
До коментар #10 от "Георги":Защото имам морал, мозък и достойнство, а това са черти забранени за куките.
Коментиран от #15
21:53 24.11.2025
15 Георги
До коментар #14 от "Защото":това, че ги наричаш куки говори повече от останалите захаросани думички, които си използвал за да се изтъкнеш
Коментиран от #22
22:05 24.11.2025
16 Затлаченото ведомство
22:05 24.11.2025
17 Георги
До коментар #13 от "Виви":от какво да ги е срам? Тея пари не са го откраднали, работили са за тях. Все едно теб да те е срам, че вземаш заплата като знаеш, че някой не взема.
Коментиран от #18, #21
22:19 24.11.2025
18 Смех
До коментар #17 от "Георги":От действащ полицай съм чувал една приказка - "куките са най-големите боклуци". Сами си знаят какви са. Какво да говорим повече?
Коментиран от #30
22:34 24.11.2025
19 КЗББ и ДП
Коментиран от #24
22:37 24.11.2025
20 122
Коментиран от #23, #26
22:39 24.11.2025
21 Димитър
До коментар #17 от "Георги":Ти сериозно ли? Какво може да работи един некадърник?
22:39 24.11.2025
22 всеки сопол
До коментар #15 от "Георги":в България си въобразява че е най лесното да си полицай а гъzа не мой си обърши сам!!
22:42 24.11.2025
23 толкова си могат
До коментар #20 от "122":българските неможачи
22:44 24.11.2025
24 Последния Шоп
До коментар #19 от "КЗББ и ДП":Така е ,ама смятай сам .20 заплати по 5 хиляди лева са 100 хиляди лева на всеки,който пенсионират минимум.А 100 хиляди лева по 6 хиляди бройки са 600 милиона лева...Цифра си е....Ами сега ???
22:50 24.11.2025
25 Ивайло
22:54 24.11.2025
26 Бизнесмена
До коментар #20 от "122":Работи първо за себе си, после за фирмата си, след това за работниците си и накрая за държавата! Ти ако си бизнесмен повярвай ми и ти така ще правиш!
Никой не желае да се гърби и осакатява за чуждо удоволствие.
Държавата ако иска пари да започне да пройзвежда тя, а не да цица като кърлеж менаял се частника. Държавата трябва да има държавни префприятия пройзвеждащи нещо, което нещо да носи пара и тая пара да помогне да се изхеани тая бюрокрация от търтеи.
Неможе държавата 1стотинка да не пройзвежда а да скубе милиарди от частника за да ди изхеанва търтеите!
23:02 24.11.2025
27 Ми то същото
23:04 24.11.2025
29 Баба Яга
01:02 25.11.2025
30 Лазо
До коментар #18 от "Смех":Всеки малко по-читав полицай най-много мрази полицаите.
А на въпроса на Георги, защо не стана и аз - ами нямам човек, нямам желание нямам и пари да платя и не желая да съм куче, пазещо организираната престъпност, нито искам да се корумпирам.
01:24 25.11.2025