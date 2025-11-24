Новини
Едни 20 заплати на калпак блокирали реформата в МВР

24 Ноември, 2025 21:32 1 632 30

Вътрешното ведомство отказва да освободи хиляди пенсионери заради скъпите обезщетения

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ръководството на Министерството на вътрешните работи (МВР) няма намерение да предложи законодателни промени за поетапно освобождаване на своите служители, които получават едновременно заплата и пенсия. Основната причина за това решение е липсата на финансови средства за изплащане на полагащите се при напускане обезщетения в размер на 20 заплати. Това става ясно от писмо на заместник-министъра на вътрешните работи Филип Попов, изпратено до Централния полицейски синдикат, съобщава "Свободна Европа".

В официалната си позиция заместникът на вътрешния министър Даниел Митов посочва, че евентуалното освобождаване на тези служители ще доведе до сериозен кадрови дефицит и ще натовари бюджета на ведомството с непосилни разходи.

"Прекратяване на правоотношенията на служителите със статут по Закона за МВР, упражнили правото си на пенсия, ще генерира огромен финансов недостиг, предвид всички обезщетения, които следва да им бъдат изплатени", пише в писмото си Филип Попов, цитиран от медията.

Законов капан от 2015 година

Проблемът се корени в законова поправка, приета през 2015 година. Тя въведе възможност за ранно пенсиониране на служителите на МВР при навършване на 54 години и 2 месеца, но същевременно забрани тяхното принудително освобождаване преди навършване на 60-годишна възраст.

Тази ситуация създава парадокс, при който броят на пенсионерите, продължаващи да работят в системата, расте ежегодно. Според актуални данни към ноември 2025 година, в министерството работят 6658 пенсионери, като 4779 от тях са униформени полицаи и пожарникари.

Блокирано кариерно развитие и растящи разходи

Експерти предупреждават, че задържането на пенсионери на ключови позиции пречи на кариерното израстване на младите служители. Поради дългогодишния си стаж, много от пенсионираните служители заемат началнически постове и получават високи възнаграждения и бонуси. Това от своя страна увеличава базата, върху която се изчислява крайното обезщетение от 20 заплати, правейки раздялата с тях още по-скъпа за държавата с всяка изминала година.

Бившият вътрешен министър Веселин Вучков многократно алармира, че отлагането на решението само задълбочава финансовата дупка. Въпреки това, през последното десетилетие нито един от десетимата министри, оглавявали ведомството, не е предприел реални действия за разрешаване на казуса.

Бюджетни парадокси

Ситуацията изглежда още по-абсурдна на фона на постоянно растящия бюджет на силовото ведомство. В проектобюджета за 2026 година се предвижда издръжката на МВР да надхвърли 4,6 милиарда лева. Традиционно над 90% от тези средства отиват за заплати и осигуровки, като държавата поема 74% от осигурителната тежест за всеки полицай и пожарникар.

Въпреки увеличенията на заплатите с 50% в началото на 2025 година и предвидените нови 12% ръст от 1 януари 2026 година, ръководството на министерството признава, че се намира в "порочен кръг" и не разполага с ресурс за реформа на личния състав.


Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Потресаващо!

    25 5 Отговор
    Бездействащите полицаи получават огромни заплати, че и по 20 допълнително заради лентяйстването им.

    Коментиран от #8

    21:35 24.11.2025

  • 2 Махат

    20 4 Отговор
    обезщетенията и махат пенсионерите ? Те като са се пенсионирали , нали са взели обезщетения ? И сега пак ли ? Безумие тотално !

    21:37 24.11.2025

  • 3 Мдаа

    21 1 Отговор
    Ех Даниела, Даниела. Така или иначе за година и половина тези 20 заплати ги давате на същите хора. Кого баламосвате?

    21:38 24.11.2025

  • 4 палицай да си

    15 3 Отговор
    на тая територия, цял живот те замерят със заплати и на изпроводяк ти пълнят и една торбичка

    Коментиран от #10

    21:39 24.11.2025

  • 6 хахаха

    20 2 Отговор
    Значи не ги освобождават за да не им дават 20 заплати.....,но после им дават 70 заплати. Това само българин може да измисли

    21:45 24.11.2025

  • 8 Георги

    6 16 Отговор

    До коментар #1 от "Потресаващо!":

    иди и ти да лентяйстваш за огромна заплата и обезщетение

    21:46 24.11.2025

  • 10 Георги

    6 11 Отговор

    До коментар #4 от "палицай да си":

    а защо не станеш полицай да те замерят и тебе с пари

    Коментиран от #14

    21:47 24.11.2025

  • 11 Потрес

    14 1 Отговор
    Черна дупка....Хора, на идея ли ви е за какво пари иде реч и сега пак увеличения ,а някои се чудят как да вържат месеца

    Коментиран от #12

    21:47 24.11.2025

  • 12 Георги

    10 2 Отговор

    До коментар #11 от "Потрес":

    трябва им охрана за предстоящото пробуждане и протестите, които ще доведе

    21:49 24.11.2025

  • 13 Виви

    12 2 Отговор
    Не вие ли е срам,хората нямат не 20 А никаква заплата ,тия плужеци ги дръжте няма млади хора ли,много ценни кадри ,цялото Министерство е такова.

    Коментиран от #17

    21:51 24.11.2025

  • 14 Защото

    17 4 Отговор

    До коментар #10 от "Георги":

    Защото имам морал, мозък и достойнство, а това са черти забранени за куките.

    Коментиран от #15

    21:53 24.11.2025

  • 15 Георги

    4 7 Отговор

    До коментар #14 от "Защото":

    това, че ги наричаш куки говори повече от останалите захаросани думички, които си използвал за да се изтъкнеш

    Коментиран от #22

    22:05 24.11.2025

  • 16 Затлаченото ведомство

    14 1 Отговор
    Махайте ги тия , младите служители нямат стимули. Служителите на пенсионна възраст трябва да се освободят .Всяко начало има и край. МВР не е санаториум,нито старчески хоспис. Трябват законодателни промени .Изплащат им се по десет заплати и по живо по здраво,без карти за пенсионери от МВР и други привилегии.

    22:05 24.11.2025

  • 17 Георги

    3 11 Отговор

    До коментар #13 от "Виви":

    от какво да ги е срам? Тея пари не са го откраднали, работили са за тях. Все едно теб да те е срам, че вземаш заплата като знаеш, че някой не взема.

    Коментиран от #18, #21

    22:19 24.11.2025

  • 18 Смех

    5 3 Отговор

    До коментар #17 от "Георги":

    От действащ полицай съм чувал една приказка - "куките са най-големите боклуци". Сами си знаят какви са. Какво да говорим повече?

    Коментиран от #30

    22:34 24.11.2025

  • 19 КЗББ и ДП

    6 3 Отговор
    Тиквата ще докара до 100 млрд дефицит за пенсии на МВР.Цялат държава да работи за 20те бпутни заплати на ушевите

    Коментиран от #24

    22:37 24.11.2025

  • 20 122

    8 5 Отговор
    Простия българин не разбира, че ни настройват едни други, защото "бизнеса" е недоволен, че вдигат бюджетните заплати, което автоматично ги принуждава да вдигнат заплатите и на частния сектор. Бизнесмена иска да му се работи без пари, без осигуровки и т.н. Не ги интересува, че ще фалира държавата, а единствено ги е..бе че не могат да си купят новото ферари.

    Коментиран от #23, #26

    22:39 24.11.2025

  • 21 Димитър

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Георги":

    Ти сериозно ли? Какво може да работи един некадърник?

    22:39 24.11.2025

  • 22 всеки сопол

    3 2 Отговор

    До коментар #15 от "Георги":

    в България си въобразява че е най лесното да си полицай а гъzа не мой си обърши сам!!

    22:42 24.11.2025

  • 23 толкова си могат

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "122":

    българските неможачи

    22:44 24.11.2025

  • 24 Последния Шоп

    5 1 Отговор

    До коментар #19 от "КЗББ и ДП":

    Така е ,ама смятай сам .20 заплати по 5 хиляди лева са 100 хиляди лева на всеки,който пенсионират минимум.А 100 хиляди лева по 6 хиляди бройки са 600 милиона лева...Цифра си е....Ами сега ???

    22:50 24.11.2025

  • 25 Ивайло

    1 1 Отговор
    Само да кажат ,че махат 20 заплати и да го гласуват внезапно и точка .Как може за 30 секунди да тешат за Лукойл ,а не могат да се оправят с едни полицай.

    22:54 24.11.2025

  • 26 Бизнесмена

    3 2 Отговор

    До коментар #20 от "122":

    Работи първо за себе си, после за фирмата си, след това за работниците си и накрая за държавата! Ти ако си бизнесмен повярвай ми и ти така ще правиш!

    Никой не желае да се гърби и осакатява за чуждо удоволствие.
    Държавата ако иска пари да започне да пройзвежда тя, а не да цица като кърлеж менаял се частника. Държавата трябва да има държавни префприятия пройзвеждащи нещо, което нещо да носи пара и тая пара да помогне да се изхеани тая бюрокрация от търтеи.
    Неможе държавата 1стотинка да не пройзвежда а да скубе милиарди от частника за да ди изхеанва търтеите!

    23:02 24.11.2025

  • 27 Ми то същото

    3 1 Отговор
    И в армийката, честито на Държавата с голямо Д

    23:04 24.11.2025

  • 29 Баба Яга

    0 1 Отговор
    Ранното пенсиониране за първа категория труд е въведено много преди 2015 г. Системата в МВР беше изградена и работеше. От 2006 г. започнаха безкрайни реформи, някои с цел да се бламира и подчини работата на МВР.

    01:02 25.11.2025

  • 30 Лазо

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Смех":

    Всеки малко по-читав полицай най-много мрази полицаите.
    А на въпроса на Георги, защо не стана и аз - ами нямам човек, нямам желание нямам и пари да платя и не желая да съм куче, пазещо организираната престъпност, нито искам да се корумпирам.

    01:24 25.11.2025

