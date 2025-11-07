Времето днес, прогноза за петък, 7 ноември: Облачно. Валежите продължават

Сутринта на много места в страната ще продължава да вали, предаде БНТ.

Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, в София - около 6°, на морския бряг – от 9° до 13°, а максималните - между 11° и 16°, в София - около 12°.

Валежи ще има и през деня, на повече места преди обяд в Североизточна, а по-значителни като количество в Северозападна България. Вятърът в по-голямата част от страната ще бъде слаб, по Черноморието – умерен, от североизток.

И на морския бряг за пореден ден ще бъде облачно и дъждовно, с максимални температури от 15° до 18°.

В планините ще духа умерен южен вятър и валежите само по-най-високите части ще бъдат от сняг.