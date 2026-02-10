Асен Василев: ДАНС и Прокуратурата са проспали случая „Петрохан“

"Нито познавам организацията, нито съм запознат с дейността им. Това, обаче, което стана ясно последните няколко дни, е, че ДАНС и прокуратурата са проспали случая. Имало е сигнали, имало е разследване. Декември разследването е приключило, без да е ясно до какво е довело, така че в момента виждаме една доста грозна картина - институциите в страната (ДАНС и прокуратурата) са проспали случая, не са се намесили навреме и в момента хвърлят разнообразни теории. МВР оборва ДАНС и това, което е казал главният прокурор. Нищо не е ясно. Всичко се прави, за да се замете фактът, че не са си свършили работата". Това заяви председателят на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев по повод жестокия случай "Петрохан".
"Всеки трябва да разбира какво може и какво работи, аз не съм обучен да разкривам престъпления. Има хора, на които се плаща много, за да свършат тази работа", отговори Василев на въпрос как вижда той случая "Петрохан".
"Не може да замитат под килима такива тежки престъпления", смята още Василев. И даде пример с трагедията със сестрите Белнейски.
По повод спекулациите в публичното пространство относно ролята на бившия министър на околната среда и водите в кабинета "Петков" Борислав Сандов и меморандума, който е подписал с организацията на загиналия Ивайло Калушев, както и за частното училище, свързвано с хижата, бившият финансов министър обясни:
"Организацията е регистрирана в Търговския регистър. Има около 60 организации с подобни имена, давани последните 20 години. Така че всички тези опити да се прави политическо пришиване са абсолютно непристойни. Грешни! Това е една трагедия с 6 трупа! Пак някой е проспал ситуацията. Това е гнусна атака, за да се прикрие, че ДАНС и Прокуратурата не са си свършили работата. Всеки може да си регистрира НПО или фирма. Оттам насетне се проверява при налични сигнали - има такива в случая в последните две години. За въпросното училище - лицензът му е по времето на Главчев. Всичко е опит служби и прокуратура, изцяло продънени и неработещи, да прикриват тяхното несвършване на работата", каза Василев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Заспали
15:47 10.02.2026
3 Майна
Този организъм ще назидава!!!
Коментиран от #10, #15
15:47 10.02.2026
4 Тити на Кака
Къде са осемте милиарда, Кокоране, от кой джоб ги изръси, мазна топчице?
15:47 10.02.2026
5 хаха
Типично заблатено поведение.
Те онези ориенталци там от всичко разбират и само дрънкат.
15:48 10.02.2026
6 Сталин
15:48 10.02.2026
7 Дедо Мраз
15:48 10.02.2026
8 ХиХи
15:49 10.02.2026
9 Майна
Народ , който допуска всичко това е..тълпа!
Това е! Заслужавате си го!
Коментиран от #12
15:49 10.02.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Добре
15:50 10.02.2026
12 хаха
До коментар #9 от "Майна":Я лай още бе вГЗраждан м@нгал!
15:50 10.02.2026
13 чакай ве
15:51 10.02.2026
14 Майна
Евакуирах се от стадото!
Вие сте ..стадо!
Да, това заслужават овцете!
15:51 10.02.2026
15 хаха
До коментар #3 от "Майна":Костадин Костадинов строи луксозна къща за 1 млн. лв. на първа линия в Тюленово
Имотът включва инфинити басейн, 300 кв.м. жилищна площ и двор с морска панорама.
След като придобитите имоти на силно занижени цени от Копейкини станаха обществено достояние, Костадин Костадинов излъга, че покупката на имотите е станала възможна чрез 30-годишен ипотечен кредит, който ще бъде изплащан до 2049 година, с месечна вноска от 830 лева. В края на 2021 г. обаче се оказа, че за отрицателно време Костадин Костадинов е погасил предсрочно и двата ипотечни кредита, като освен това намира средства и за други покупки. На 23 декември 2022 г. Копейкин придоби парцел от 1089 кв. м., който граничи с имението му в село Константиново с гледка към Варненското езеро. Теренът е продаден на майката на Костадинов – Еленка, от Росица Карабожилова срещу абсурдно ниската цена от 4.20 лева на квадратен метър, или общо 4500 лева. Въпреки очеизваждащите данни за симулативна сделка обаче, нито прокуратурата, нито Антикорупционната комисия КПКОНПИ се заеха да разследват миришещите на корупция имотни сделки, чрез които Костя Копейкин узаконява богатството си.
Коментиран от #23, #35
15:51 10.02.2026
16 Мера
Коментиран от #18
15:52 10.02.2026
17 Ха,ха,ха
15:54 10.02.2026
18 Майна
До коментар #16 от "Мера":Какви партии?
Само една българска- Възраждане!
Другите са мафия, създала ПетроханКакви избори?!
15:56 10.02.2026
19 НЕ СЕ БЕЗПОКОЙ АСЕНЧО МАМА!!!
15:57 10.02.2026
20 А вие пе че дерастите
15:57 10.02.2026
21 Майна
"Председателят на ДАНС Деньо Денев обясни, че преди 2 г. е имало сигнал за сексуални посегателства над деца и за паравоенни структури, които са се разположили на територията на хижата. Били установени данни....И сега-- Съгласно Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ председателят ѝ предоставя едновременно еднаква по обем и съдържание информация на Президента на Република България, на председателя на Народното събрание и на министър-председателя ...Ти къде беше , чете ли доклада...???"
Всички са разбрали,бче Пат Фалън идва,- в момента тече усилено разследване на мексиканските картели,,/ лондонсити/
Роско превантивно го пратиха в комитета за Мир на Тръмп..
Къде са сега другите?
Давай, Тръмп,!
Путин каза- балът на вампирите свършва"
Коментиран от #41
15:58 10.02.2026
22 Тоя мазния
15:58 10.02.2026
23 Неподписан
До коментар #15 от "хаха":Демек питаш очаква ли се военен преврат от Румен преди да основе партията си(след предстоящите избори),или не те разбирам правилно...
15:59 10.02.2026
24 Майна
А вие ги подпечатахме!
Лично по време на Петков и теб!
Нямам думи!
16:00 10.02.2026
25 Майна
Сега ще се поввите всички!
16:02 10.02.2026
26 ПП-ПРОМЯНА на ПОЛА
16:03 10.02.2026
27 Виж сега,
16:04 10.02.2026
28 Майна
За рая , в която се е превърнал народ , как да ти е жал..
Коментиран от #42
16:05 10.02.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Баце ЕООД
16:12 10.02.2026
31 Майна
Доведе ви го Радев. Забравихте?
Сега пак гласувайте за оная натовска мишка
Видеото му ,вчера пред два флага- Български и Европейски.
Той ви показва-:вие блеете.
Жена му, Деса, секретарка на Слави Трифонов -10г.
Същата - координатор, по-:късно за WEF-;Давос..
Няма спасение за безмозъчни , гласувайте..вдъхновено
16:13 10.02.2026
32 АСЕН ВАСИЛЕВ НАЙ ГОЛЕМИЯТ ЛЪЖЕЦ
16:23 10.02.2026
33 Мими
16:24 10.02.2026
34 БОЙКО РАШКОВ ИМ Е РАЗПИСЪЛ
16:27 10.02.2026
35 Българин
До коментар #15 от "хаха":Костадинов се е посветил на българския народ. Така че напълно заслужава да живее в хубави имоти!
16:33 10.02.2026
36 ВЕЧЕ НЕ ДЖВАКА СУДЖУК ПЕТРОХАН
16:38 10.02.2026
37 Мда
Закон за чуждите агенти в България и вън НПО та от българското образованието!
16:38 10.02.2026
38 поглед
16:40 10.02.2026
39 механик
16:48 10.02.2026
40 Гей- педофилската дружинка
Нещо като тамплиери от последния най- висш ранг.
Като илюминати!
Тези култове почитат хомосексуализма и педофилията. Има много изследвания по този въпрос.
Всички те вярват в прераждането на душата и колкото кармата по време на земния им цикъл е по- добра, толкова по напред отива душата по пътя към Вечното Божие Царство.
Самоубийството за тях не е грях, не е и нещо фатално, понеже душата им очаква ново прераждане.
Самоубийството не е края, а само кратка болка.
16:52 10.02.2026
41 механик
До коментар #21 от "Майна":Отивай на психатър , докато не са те намерили и теб някъде . Много хора се самоубиват , но и причините са много .
16:56 10.02.2026
42 рускиня
До коментар #28 от "Майна":Е, ние пък много се притеснихме за теб , майна . Чупка !
17:00 10.02.2026
43 Не се трае този
17:45 10.02.2026
44 Хмм
18:13 10.02.2026
45 Жълтопаветник
19:50 10.02.2026
46 Българин
20:07 10.02.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.