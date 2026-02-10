Асен Василев: ДАНС и Прокуратурата са проспали случая „Петрохан“

"Нито познавам организацията, нито съм запознат с дейността им. Това, обаче, което стана ясно последните няколко дни, е, че ДАНС и прокуратурата са проспали случая. Имало е сигнали, имало е разследване. Декември разследването е приключило, без да е ясно до какво е довело, така че в момента виждаме една доста грозна картина - институциите в страната (ДАНС и прокуратурата) са проспали случая, не са се намесили навреме и в момента хвърлят разнообразни теории. МВР оборва ДАНС и това, което е казал главният прокурор. Нищо не е ясно. Всичко се прави, за да се замете фактът, че не са си свършили работата". Това заяви председателят на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев по повод жестокия случай "Петрохан".

"Всеки трябва да разбира какво може и какво работи, аз не съм обучен да разкривам престъпления. Има хора, на които се плаща много, за да свършат тази работа", отговори Василев на въпрос как вижда той случая "Петрохан".

"Не може да замитат под килима такива тежки престъпления", смята още Василев. И даде пример с трагедията със сестрите Белнейски.

По повод спекулациите в публичното пространство относно ролята на бившия министър на околната среда и водите в кабинета "Петков" Борислав Сандов и меморандума, който е подписал с организацията на загиналия Ивайло Калушев, както и за частното училище, свързвано с хижата, бившият финансов министър обясни:

"Организацията е регистрирана в Търговския регистър. Има около 60 организации с подобни имена, давани последните 20 години. Така че всички тези опити да се прави политическо пришиване са абсолютно непристойни. Грешни! Това е една трагедия с 6 трупа! Пак някой е проспал ситуацията. Това е гнусна атака, за да се прикрие, че ДАНС и Прокуратурата не са си свършили работата. Всеки може да си регистрира НПО или фирма. Оттам насетне се проверява при налични сигнали - има такива в случая в последните две години. За въпросното училище - лицензът му е по времето на Главчев. Всичко е опит служби и прокуратура, изцяло продънени и неработещи, да прикриват тяхното несвършване на работата", каза Василев.