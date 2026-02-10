Новини
България »
Асен Василев: ДАНС и Прокуратурата са проспали случая „Петрохан“

Асен Василев: ДАНС и Прокуратурата са проспали случая „Петрохан“

10 Февруари, 2026 15:43 1 745 47

  • асен василев-
  • петрохан-
  • околчица-
  • данс-
  • прокуратура

Не може да замитат под килима такива тежки престъпления, каза лидерът на ПП

Асен Василев: ДАНС и Прокуратурата са проспали случая „Петрохан“ - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Нито познавам организацията, нито съм запознат с дейността им. Това, обаче, което стана ясно последните няколко дни, е, че ДАНС и прокуратурата са проспали случая. Имало е сигнали, имало е разследване. Декември разследването е приключило, без да е ясно до какво е довело, така че в момента виждаме една доста грозна картина - институциите в страната (ДАНС и прокуратурата) са проспали случая, не са се намесили навреме и в момента хвърлят разнообразни теории. МВР оборва ДАНС и това, което е казал главният прокурор. Нищо не е ясно. Всичко се прави, за да се замете фактът, че не са си свършили работата". Това заяви председателят на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев по повод жестокия случай "Петрохан".

"Всеки трябва да разбира какво може и какво работи, аз не съм обучен да разкривам престъпления. Има хора, на които се плаща много, за да свършат тази работа", отговори Василев на въпрос как вижда той случая "Петрохан".

"Не може да замитат под килима такива тежки престъпления", смята още Василев. И даде пример с трагедията със сестрите Белнейски.

По повод спекулациите в публичното пространство относно ролята на бившия министър на околната среда и водите в кабинета "Петков" Борислав Сандов и меморандума, който е подписал с организацията на загиналия Ивайло Калушев, както и за частното училище, свързвано с хижата, бившият финансов министър обясни:

"Организацията е регистрирана в Търговския регистър. Има около 60 организации с подобни имена, давани последните 20 години. Така че всички тези опити да се прави политическо пришиване са абсолютно непристойни. Грешни! Това е една трагедия с 6 трупа! Пак някой е проспал ситуацията. Това е гнусна атака, за да се прикрие, че ДАНС и Прокуратурата не са си свършили работата. Всеки може да си регистрира НПО или фирма. Оттам насетне се проверява при налични сигнали - има такива в случая в последните две години. За въпросното училище - лицензът му е по времето на Главчев. Всичко е опит служби и прокуратура, изцяло продънени и неработещи, да прикриват тяхното несвършване на работата", каза Василев.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 31 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Заспали

    20 6 Отговор
    под команда .

    15:47 10.02.2026

  • 3 Майна

    20 4 Отговор
    Сатанисти!
    Този организъм ще назидава!!!

    Коментиран от #10, #15

    15:47 10.02.2026

  • 4 Тити на Кака

    22 8 Отговор
    Кокоране, защо скачаш, а си толкова дебел?
    Къде са осемте милиарда, Кокоране, от кой джоб ги изръси, мазна топчице?

    15:47 10.02.2026

  • 5 хаха

    21 9 Отговор
    Поредното политическо г0мно решило да се изтропа по случая.
    Типично заблатено поведение.

    Те онези ориенталци там от всичко разбират и само дрънкат.

    15:48 10.02.2026

  • 6 Сталин

    21 12 Отговор
    Кукорчо и просто Киро също са замесени в това с корупционните схеми с които са замесили тези наивни хора .

    15:48 10.02.2026

  • 7 Дедо Мраз

    16 7 Отговор
    Като гледам крайния резултат, нищо не са проспали. Още от първият ден ни подготвяха за скалъпена история.

    15:48 10.02.2026

  • 8 ХиХи

    22 9 Отговор
    Пък Кокорча е бил финансов министер когато на тия са им раздавали пари държавни имоти и малко калашници

    15:49 10.02.2026

  • 9 Майна

    17 5 Отговор
    Да, ще ги обвинява, защото и те са замесени!
    Народ , който допуска всичко това е..тълпа!
    Това е! Заслужавате си го!

    Коментиран от #12

    15:49 10.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Добре

    11 4 Отговор
    че не са те спипали на калъп!

    15:50 10.02.2026

  • 12 хаха

    5 6 Отговор

    До коментар #9 от "Майна":

    Я лай още бе вГЗраждан м@нгал!

    15:50 10.02.2026

  • 13 чакай ве

    16 4 Отговор
    Тоз пък, че нали и ти управлява по едно време...

    15:51 10.02.2026

  • 14 Майна

    4 15 Отговор
    Добре, че напуснах Родината!
    Евакуирах се от стадото!
    Вие сте ..стадо!
    Да, това заслужават овцете!

    15:51 10.02.2026

  • 15 хаха

    12 8 Отговор

    До коментар #3 от "Майна":

    Костадин Костадинов строи луксозна къща за 1 млн. лв. на първа линия в Тюленово
    Имотът включва инфинити басейн, 300 кв.м. жилищна площ и двор с морска панорама.

    След като придобитите имоти на силно занижени цени от Копейкини станаха обществено достояние, Костадин Костадинов излъга, че покупката на имотите е станала възможна чрез 30-годишен ипотечен кредит, който ще бъде изплащан до 2049 година, с месечна вноска от 830 лева. В края на 2021 г. обаче се оказа, че за отрицателно време Костадин Костадинов е погасил предсрочно и двата ипотечни кредита, като освен това намира средства и за други покупки. На 23 декември 2022 г. Копейкин придоби парцел от 1089 кв. м., който граничи с имението му в село Константиново с гледка към Варненското езеро. Теренът е продаден на майката на Костадинов – Еленка, от Росица Карабожилова срещу абсурдно ниската цена от 4.20 лева на квадратен метър, или общо 4500 лева. Въпреки очеизваждащите данни за симулативна сделка обаче, нито прокуратурата, нито Антикорупционната комисия КПКОНПИ се заеха да разследват миришещите на корупция имотни сделки, чрез които Костя Копейкин узаконява богатството си.

    Коментиран от #23, #35

    15:51 10.02.2026

  • 16 Мера

    4 3 Отговор
    Към днес 4 партии влизат в НС!

    Коментиран от #18

    15:52 10.02.2026

  • 17 Ха,ха,ха

    6 2 Отговор
    Ма верно ли нищо не са знаели

    15:54 10.02.2026

  • 18 Майна

    3 17 Отговор

    До коментар #16 от "Мера":

    Какви партии?
    Само една българска- Възраждане!
    Другите са мафия, създала ПетроханКакви избори?!

    15:56 10.02.2026

  • 19 НЕ СЕ БЕЗПОКОЙ АСЕНЧО МАМА!!!

    18 5 Отговор
    ДАНС и прокуратурата са проспали, ама твоят човек Терзиев нищо не е проспал… директно им е помагал!!!

    15:57 10.02.2026

  • 20 А вие пе че дерастите

    14 4 Отговор
    сте финансирали този случай. И ти ли си ходил много често По пътеките около хижата като кмета.......

    15:57 10.02.2026

  • 21 Майна

    7 4 Отговор
    Знаели са, всички
    "Председателят на ДАНС Деньо Денев обясни, че преди 2 г. е имало сигнал за сексуални посегателства над деца и за паравоенни структури, които са се разположили на територията на хижата. Били установени данни....И сега-- Съгласно Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ председателят ѝ предоставя едновременно еднаква по обем и съдържание информация на Президента на Република България, на председателя на Народното събрание и на министър-председателя ...Ти къде беше , чете ли доклада...???"

    Всички са разбрали,бче Пат Фалън идва,- в момента тече усилено разследване на мексиканските картели,,/ лондонсити/

    Роско превантивно го пратиха в комитета за Мир на Тръмп..

    Къде са сега другите?

    Давай, Тръмп,!
    Путин каза- балът на вампирите свършва"

    Коментиран от #41

    15:58 10.02.2026

  • 22 Тоя мазния

    12 5 Отговор
    Е бил редовен посетител сигурно. Изключително противна личност. Кой знае как го е клатил дядо му Сорос докато развърже кесията

    15:58 10.02.2026

  • 23 Неподписан

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "хаха":

    Демек питаш очаква ли се военен преврат от Румен преди да основе партията си(след предстоящите избори),или не те разбирам правилно...

    15:59 10.02.2026

  • 24 Майна

    11 4 Отговор
    Всички са знаели!
    А вие ги подпечатахме!
    Лично по време на Петков и теб!
    Нямам думи!

    16:00 10.02.2026

  • 25 Майна

    3 3 Отговор
    Изчакайте Прокуратурата да ви оневини - самоубили се
    Сега ще се поввите всички!

    16:02 10.02.2026

  • 26 ПП-ПРОМЯНА на ПОЛА

    11 4 Отговор
    ГОСПОД Е ПРОСПАЛ ,ЧЕ $и ГР€ШКА НА ПРИРОДАТА!

    16:03 10.02.2026

  • 27 Виж сега,

    13 4 Отговор
    До преди година вие бяхте на власт,спахте или само дремахте?Това стана ясно след като при вашето управление им разписахте меморандум за обща работа,дадохте им законно оръжие,някъде около 20 броя,открихте им училище, справка Денков и не чадър,а бетонен купол им изградихте .А сега ревете за цвета на н@сраните си гащи.

    16:04 10.02.2026

  • 28 Майна

    1 4 Отговор
    Не ми е жал вече за никой..
    За рая , в която се е превърнал народ , как да ти е жал..

    Коментиран от #42

    16:05 10.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Баце ЕООД

    10 3 Отговор
    Кирил Петков е бил премиер, тия кво се правят като са спонсори.. Трябва да ги задържат реално

    16:12 10.02.2026

  • 31 Майна

    9 4 Отговор
    Виждате ли го този организъм
    Доведе ви го Радев. Забравихте?
    Сега пак гласувайте за оная натовска мишка
    Видеото му ,вчера пред два флага- Български и Европейски.
    Той ви показва-:вие блеете.
    Жена му, Деса, секретарка на Слави Трифонов -10г.
    Същата - координатор, по-:късно за WEF-;Давос..
    Няма спасение за безмозъчни , гласувайте..вдъхновено

    16:13 10.02.2026

  • 32 АСЕН ВАСИЛЕВ НАЙ ГОЛЕМИЯТ ЛЪЖЕЦ

    9 3 Отговор
    През 2021 година са получили разрешителните си за оръжие Ивайло Калушев и Ивайло Иванов, а Николай Златков през 2023 г. Това съобщиха от прокуратурата. От предоставена на прокуратурата справка от органите на МВР се установява, че на името на Ивайло Калушев на 1 ноември 2021 г. е издадено разрешително за притежание на два бойни пистолета, открити на местопрестъплението под връх Околчица. Самото разрешително е издадено по време на служебното правителство на Стефан Янев, а вътрешен министър бе Бойко Рашков, уточни "Гласове".

    16:23 10.02.2026

  • 33 Мими

    4 1 Отговор
    И тебе проспаха, ама те така си спят…..когато им е удобно и наредено

    16:24 10.02.2026

  • 34 БОЙКО РАШКОВ ИМ Е РАЗПИСЪЛ

    9 3 Отговор
    РАЗРЕШИТЕЛНИТЕ ЗА ОРЪЖИЯТА УЖАС.

    16:27 10.02.2026

  • 35 Българин

    3 4 Отговор

    До коментар #15 от "хаха":

    Костадинов се е посветил на българския народ. Така че напълно заслужава да живее в хубави имоти!

    16:33 10.02.2026

  • 36 ВЕЧЕ НЕ ДЖВАКА СУДЖУК ПЕТРОХАН

    5 3 Отговор
    ЛАМА АСЕН В СКУТА НА ЛАМА ШИШИ ПИЕШЕ ВСЯКА СУТРИН МАЗНО ТУРСКО КАФЕ?

    16:38 10.02.2026

  • 37 Мда

    5 3 Отговор
    Партията на при..голите, пепитата, предателите, подлогите да казват защо гласуваха срещу Регистъра за Педофилите в България?
    Закон за чуждите агенти в България и вън НПО та от българското образованието!

    16:38 10.02.2026

  • 38 поглед

    1 1 Отговор
    Нищо не са проспали. Югозападен вятър.

    16:40 10.02.2026

  • 39 механик

    5 9 Отговор
    Както винаги Асен Василев е много точен , справедлив и безпристрастен . Спрете да хулите ПП-ДБ ! Каквито и глупости да измислите , ние ще гласуваме за тях .

    16:48 10.02.2026

  • 40 Гей- педофилската дружинка

    5 3 Отговор
    са се изживявали като посветени адепти на древни езотерични знания и тайни.
    Нещо като тамплиери от последния най- висш ранг.
    Като илюминати!
    Тези култове почитат хомосексуализма и педофилията. Има много изследвания по този въпрос.
    Всички те вярват в прераждането на душата и колкото кармата по време на земния им цикъл е по- добра, толкова по напред отива душата по пътя към Вечното Божие Царство.
    Самоубийството за тях не е грях, не е и нещо фатално, понеже душата им очаква ново прераждане.
    Самоубийството не е края, а само кратка болка.

    16:52 10.02.2026

  • 41 механик

    3 3 Отговор

    До коментар #21 от "Майна":

    Отивай на психатър , докато не са те намерили и теб някъде . Много хора се самоубиват , но и причините са много .

    16:56 10.02.2026

  • 42 рускиня

    1 6 Отговор

    До коментар #28 от "Майна":

    Е, ние пък много се притеснихме за теб , майна . Чупка !

    17:00 10.02.2026

  • 43 Не се трае този

    6 2 Отговор
    "Национална агенция за контрол на защитените територии " чудесно име за заблуда високо в планината на билото дето никой не ходи да сече дърва защото няма как да ги превози без път и изобщо.Че им продават и още 5 дка от държавата А те пък си заградили още 270 хектара точно до сръбската граница .А Бойко Рашков техния кадър закрил граничните участъци в Годеч и в с.Болярово ,баш до двете граници.Ами така като гледам чий е ДАНС по това време ,,да се сезира срещу държавно органи ,да но когато ДАНС хванаха министъра ви да копира кода от машините ,какво стана ,поискахте му оставката .Значи когато ДАНС си върши работата срещу вас ,абсурд ,не може .4 г сте закриляли рейнджърите и те са си правили каквото си искат ,дори спонсорирани от ваши хора

    17:45 10.02.2026

  • 44 Хмм

    5 1 Отговор
    служебната министъка им е прекратила дейността, ама се връщате вие в сглобката и реабилитирате вашите протестърчета, нали самият той казва, че протестърите трябва да се включат във властта

    18:13 10.02.2026

  • 45 Жълтопаветник

    5 1 Отговор
    Кокорчо, признай си че ходил на хижата и хомодружинката те е порила като риба. Амбреажите се подушвате като крастави магарета.

    19:50 10.02.2026

  • 46 Българин

    3 1 Отговор
    И твоите родители са проспали правенето ти,но ние ще им брем резила на грешките им асанчо.

    20:07 10.02.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове