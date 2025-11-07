Новини
Румънецът, причинил смъртта на шестима мигранти край Бургас, остава в ареста

7 Ноември, 2025 17:52 657 10

Той е обвинен в умишлено причиняване на смърт

Румънецът, причинил смъртта на шестима мигранти край Бургас, остава в ареста - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Окръжна прокуратура –Бургас задържа за срок до 72 часа румънския гражданин, превозвал мигранти в района на града. Той е обвинен в умишлено причиняване на смъртта на шест лица, починали в резултат от допуснато от него ПТП. Загиналите са все още с неустановена самоличност.

Припомняме, че случаят е от четвъртък вечерта, когато се разигра гонка между екип на „Гранична полиция“ и автомобил с мигранти, която завърши с трагичен инцидент.

По време на разследването е установено, че обвиняемият е управлявал лек автомобил, возейки в него 9 пасажери, които противозаконно подпомагал да пребивават и преминават през територията на страната. Мъжът е управлявал превозното средство с превишена скорост и не се е подчинил на подадени звукови и светлинни сигнали от служители на РДГП-МВР-Бургас, следващи го с три автомобила. Въпреки действията на контролните органи, той продължил да управлява автомобила с превишена скорост, целейки да избегне спирането му от униформените. В резултат от действията си, обвиняемият загубил контрол над превозното средство, навлязъл в лентата за насрещно движение, блъснал автомобила в билборд, след което той се завъртял и паднал в езерото „Вая“. Това доведе и до смъртта на шест от пасажерите.

Мъжът е привлечен към наказателна отговорност и за подпомагане на деветимата пасажери да пребивават и преминават през българска територия в нарушение на закона.

Предстои Окръжна прокуратура-Бургас да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на обвиняемия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 скоро ще плати

    3 0 Отговор
    на нашите ненаситни прокурори и ще потъне

    17:54 07.11.2025

  • 2 Последния Софиянец

    7 10 Отговор
    За смъртта са виновни полицаите заложили шипове на моста.

    Коментиран от #5, #8, #9

    17:57 07.11.2025

  • 3 Обективен

    4 4 Отговор
    Пишете и за лентата с шипове, заради която е заявил и така у езерото

    18:03 07.11.2025

  • 4 А сега

    5 5 Отговор
    Тумънеца набедиха за виновен ,а пък полицаотте са най невинните душици

    18:07 07.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 А полицаите

    4 5 Отговор
    спретнали гонката и сложили на пътя шипове ( !!! ) на пътя , предизвикали смъртта на седем души , какво ? Оставка на Данка и уволнение на виновниците !

    18:14 07.11.2025

  • 7 васко де гама

    2 0 Отговор
    "Окръжна прокуратура –Бургас задържа за срок до 72 часа румънския гражданин," " Кои ид...отили иди...оти са приели този закон даже при свършен свършен факт- не се подчинява на органите за сигурност с превишена скорост убива 6 тима и накрая само за 72 часа имат право да го задържат.? Остана сега да го освободят тъй като нямат достатъчни доказателства .? не бих се учудил ако го направят . Тази закон е от Англосаксонската престъпници е взет и одобрен и се приема в България защото го иска окупаторът -- техните закони да са валидни не само в Европа но и в целият свят т ака се ползва и е утвъреден същият закон в България . За най малкото за нещо биха те глобили или задържали със седмици без предоставит някакви диказателства но тоя най много 72 часа имат право .?? Помня преди години когато крадецът влезе в дома ти ако го убиеш те съдят по същият начин както си убил някой на улицата ако нямаш място където да избягаш и те застрашава живота тогава имаш право с хладно оръжие само веднъж да го ползваш да го нарениш 2 ри път ако си използва се счита умишлени убийство въпреки ,че се извършва в дома ти . . Нямаш право да му навредиш , по никакъв случай , се счита като самопроизволна ще чакаш да дойде неговият адвокат или ако няма да назначат временно някой който да го защити чак след следствието като установи вината му се налага наказание в противен случай го освобождават на е на свобода докато се води делот

    18:21 07.11.2025

  • 8 Можеше да пострадат случайно

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    пътуващи , нищо неподозиращи родители с малки деца в резултат на гонката "Бързи и яростни".

    18:23 07.11.2025

  • 9 в най голямата "демокрация"

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    шяха да стрелят с помпи и револвери и по възможност да го избутат от пътя с патрулките

    18:24 07.11.2025

  • 10 Кънев

    0 0 Отговор
    Трябва да го пуснат. Защото е свършил нещо което е трябвало да стане с оръжие още на решетестата ограда на границата. Нито граничари ,нито полиция са си свършили работата и добре ,че този не е спрял та ги поразреди малко . Само Господ е опазил невинни обаче. Това ,за съжаление се случва твърде рядко .

    19:02 07.11.2025

