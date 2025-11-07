Румънецът, причинил смъртта на шестима мигранти край Бургас, остава в ареста

Окръжна прокуратура –Бургас задържа за срок до 72 часа румънския гражданин, превозвал мигранти в района на града. Той е обвинен в умишлено причиняване на смъртта на шест лица, починали в резултат от допуснато от него ПТП. Загиналите са все още с неустановена самоличност.
Припомняме, че случаят е от четвъртък вечерта, когато се разигра гонка между екип на „Гранична полиция“ и автомобил с мигранти, която завърши с трагичен инцидент.
По време на разследването е установено, че обвиняемият е управлявал лек автомобил, возейки в него 9 пасажери, които противозаконно подпомагал да пребивават и преминават през територията на страната. Мъжът е управлявал превозното средство с превишена скорост и не се е подчинил на подадени звукови и светлинни сигнали от служители на РДГП-МВР-Бургас, следващи го с три автомобила. Въпреки действията на контролните органи, той продължил да управлява автомобила с превишена скорост, целейки да избегне спирането му от униформените. В резултат от действията си, обвиняемият загубил контрол над превозното средство, навлязъл в лентата за насрещно движение, блъснал автомобила в билборд, след което той се завъртял и паднал в езерото „Вая“. Това доведе и до смъртта на шест от пасажерите.
Мъжът е привлечен към наказателна отговорност и за подпомагане на деветимата пасажери да пребивават и преминават през българска територия в нарушение на закона.
Предстои Окръжна прокуратура-Бургас да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на обвиняемия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 скоро ще плати
17:54 07.11.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #5, #8, #9
17:57 07.11.2025
3 Обективен
18:03 07.11.2025
4 А сега
18:07 07.11.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 А полицаите
18:14 07.11.2025
7 васко де гама
18:21 07.11.2025
8 Можеше да пострадат случайно
До коментар #2 от "Последния Софиянец":пътуващи , нищо неподозиращи родители с малки деца в резултат на гонката "Бързи и яростни".
18:23 07.11.2025
9 в най голямата "демокрация"
До коментар #2 от "Последния Софиянец":шяха да стрелят с помпи и револвери и по възможност да го избутат от пътя с патрулките
18:24 07.11.2025
10 Кънев
19:02 07.11.2025