Златанов: Правят се опити да се структурират канали за трафик на мигранти през Гърция. Няма да го позволим

7 Ноември, 2025 21:18 582 15

Погледите на престъпниците са празни, за тях човешкият живот не представлява нищо, коментира той

Мария Атанасова

Правят се опити да се структурират канали за трафик на мигранти през гръцката граница, но ние няма да позволим това, каза в “Интервюто в Новините на NOVA” директорът на “Гранична полиция” Антон Златанов.

Смъртта на шестима мигранти и на още трима ранени при поредното преследване на полиция с автомобил на трафиканти ни напомня, че този проблем в България продължава да съществува, а хора намират смъртта си в нашата страна.

“Винаги е имало агресивни трафиканти, но в последно време стават по-агресивни както организаторите, така и тези от най-ниското ниво - превозвачите”, обясни Златанов.

По думите му това се дължи на пълната преса, която полицията им оказва през последните години. Изнервя ги и намалелият престъпен бизнес, както и реализирането на печалбата. “Но при някои се дължи на техния манталитет и тяхното престъпно мислене”.

“Виждал съм в живота си много хора, които са престъпници, техните погледи са празни, за тях човешкият живот не представлява нищо, те не го пазят. Хубавото е, че огромната част от обществото не се среща директно с такива хора, но по този начин не може да приеме, че те съществуват”, смята Златанов.

Той обясни, че румънският шофьор, участвал в преследването с полицията, не е организатор на канала. “Той е най-ниското ниво. Нас тези нива не ни интересуват, ние ги залавяме всеки ден”.

По думите му такива шофьори печелят от 100 до 1000 евро на курс. “Някои от тях са затънали в дългове и това е начинът им да се измъкнат. Има български граждани, други се взимат от Молдова, Румъния, Грузия, Сирия и други страни”, каза директорът на “Гранична полиция”.

“Всяка организирана престъпна група, която си е оформила в годините назад някакъв канал, си има собствен модел, с който да търси хора. Ако е по-мащабна, търси дори и депо, в което тези шофьори да преспят. Тогава цената става по-скъпа”, коментира той.

Златанов сподели, че целта на “Гранична полиция” през последните години е да неутрализира организираните престъпни групи и горните им нива. “Вчера презентирахме друга престъпна група, на тях веднага им се повдигнаха обвинения. Те използваха униформи, наподобяващи полицейски, за да си осигурят алиби при случайна проверка”.

“Събрахме достатъчно доказателства, за да ги остави съдът с постоянна мярка в ареста. Всеки месец ние неутрализираме по един такъв канал”, обясни той.

“През 2023 година залавяхме по 100 души в ремарке на камион, имаше и трагедии. През 2021 и 2022 беше катастрофално положението с нелегалната миграция в България. От 2023 г. насам то бележи успехи. Общите данни са, че миграционният натиск в страната е намалял със 70%”, каза Златанов.

Директорът на “Гранична полиция” сподели, че се е коментирало дали да не се закрие “Гранична полиция” на гръцката и румънската граница. “Бях твърде против, както и всичките ръководства на МВР през това време. Разумът надделя”.

“В последните два месеца имаме 7 подобни случая на снощния с неподчинение, в които спираме автомобилите с шипове”, обясни Златанов.

Той сподели, че винаги съжалява, когато има човешки жертви. ”Каквито и да са, те са хора. Стараем се да не го допускаме, но на първо място пазим живота и здравето на нашите граждани и служители. Съжалявам, че са загинали хора, но те са извършили престъпление, преминавайки границата, и се опитват да извършат още, като прегазят нашите полицаи”.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фронтекс

    6 1 Отговор
    УуУ разграден двор тия милиционери цял ден седят на сянка.

    Коментиран от #3

    21:22 07.11.2025

  • 2 Шиши

    6 0 Отговор
    Само Новото Начало има право на канали.

    21:24 07.11.2025

  • 3 Последния Софиянец

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Фронтекс":

    Появили се конкуренти на Шиши и Бойко и трябва да се разчистят.

    21:25 07.11.2025

  • 4 Помак

    5 0 Отговор
    Няма нужда да ми декламирате какво ште правите ...просто работете , не спете ,не пушите ракии не мислете за жени и любовници ! Зимате между 10 000и 30 000 лева месечно заплати в МВР ( заплата нето,осигуровки. Режими облекло храна, прослужени години ,за храна , за дежурство..

    21:25 07.11.2025

  • 5 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    2 0 Отговор
    АБЕ ВИЕ ЗА КАКВО СЕ НАПЪВАТЕ!!??
    БЕЖАНЦИТЕ ИСКАТ ДА ПРЕМИНАТ ТРАНЗИТ ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НИ.
    ЦЕЛТА ИМ Е ЗАПАДНА ЕВРОПА.
    ДА НЕ СА ПРОСТИ,ЧЕ ДА ИСКАТ ДА ОСТАВАТ ТУК.
    НАЛИ БЯГАТ ОТ МИЗЕРИЯТА.....НЕ ИМ ТРЯБВА НАШАТА....
    ИСКАТ В ЦИВИЛИЗАЦИЯТА.
    ОСТАВЯЙТЕ ГИ ДА ОТИВАТ ПРИ УРСУЛАТА

    21:26 07.11.2025

  • 6 Дейвид КамерУн

    6 0 Отговор
    70 000 милиционера не могат една граница да овардят.

    21:26 07.11.2025

  • 7 Гост

    1 0 Отговор
    Наркотици може, мигранти не

    21:34 07.11.2025

  • 8 Вие , какво общо с Гърция?

    2 0 Отговор
    Правителството на Гърция и на България това им е работата.

    21:35 07.11.2025

  • 9 Плаши

    2 0 Отговор
    гаргите ! Хиляди минават през България към Западна Европа , плащат до 15 000 € за трансфера . При фал още в ареста ключаря е връзка за по нататъшното предвижване и организиране на телефон .

    21:42 07.11.2025

  • 10 Комисар Под Колоните.

    3 0 Отговор
    Горкият не може да измисли по добро средство за мигрантите от лента със шипове. Кавбой.

    21:47 07.11.2025

  • 11 Защо

    4 0 Отговор
    правите гонки по пътищата и убивате хора , бе ? Кой пази границите ? Никой , срещу поне хиляда на човек !

    21:51 07.11.2025

  • 12 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Слагай шипове по мостове, виадукти, близо до реки и язовири....

    21:53 07.11.2025

  • 13 да да

    2 0 Отговор
    Мухльо.....

    21:57 07.11.2025

  • 14 Яяяяяя

    1 0 Отговор
    Така, де! Как така няма да дават от баницата и на вас! Не може

    22:05 07.11.2025

  • 15 Перо

    1 0 Отговор
    Тоя некадърник и случайник на тиквата, от звеното за масовите безредици от футболните мачове, сигурно не знае, че по суша, границата между Турция и Гърция е с 2-пъти по-здрава и висока ограда, тежко охранявана! Иска да скрие корупцията с измислено преминаване на маймуняка от Гърция и да прехвърли там вината!

    22:27 07.11.2025

