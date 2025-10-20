Новини
Даниел Митов пред The Times: Руски шпиони работят с трафиканти на хора, за да залеят Европа

20 Октомври, 2025 11:37 1 089 81

  • даниел митов-
  • руски шпиони-
  • мигранти

По думите му те дават съвети на мигрантите как да избегнат депортиране от Великобритания и други европейски страни

Даниел Митов пред The Times: Руски шпиони работят с трафиканти на хора, за да залеят Европа - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

Руски шпиони дават съвети на мигрантите как да избегнат депортиране от Великобритания и други европейски страни. Това заяви българският вътрешен министър Даниел Митов в интервю за The Times. Той допълни, че режимът на Владимир Путин и крайнолеви групи работят с трафиканти на хора, за да залеят Европа с мигранти.

Митов предупреди британските тийнейджъри, които помагат на „неомарксистки групи“ на границата между България и Турция, че са изправени пред затвор и големи глоби, ако съдействат на мигрантите да влязат незаконно в Европейския съюз.

България се присъедини към Шенгенското пространство на ЕС през януари, което означава, че мигрантите, влизащи незаконно в страната през Турция, може да достигнат до останалата част от Европа много по-лесно.

Митов заяви, че някои неправителствени организации „може би несъзнателно“ помагат на Русия и трафикантите на хора чрез дейността си. „Това са неомарксистки групи, които се опитват да оправдаят действията си чрез философски или идеологически конструкции“, каза той пред The ​​Times.

„Притокът на незаконна миграция е инструмент, използван от враждебни режими за дестабилизиране на Европейския съюз и Обединеното кралство. Те се стремят да дестабилизират системите за социално подпомагане. Чрез контрабанда на радикализирани лица, създават проблеми за нашата сигурност“, посочи Митов.

Той обвини No Name Kitchen, която работи „за защита на свободата на движение“ по миграционните маршрути на Балканите, Средиземно море и област Сахел, и Mission Wings, благотворителна организация, базирана в България, която защитава предимно децата. И двете организации отричат ​​всякакви твърдения, че помагат на трафикантите.

Митов каза още, че България трябва да подсигури границата си, защото „всяка къща се нуждае от здрави стени“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 лъжливото офчаре: бг чекмеджари

    80 2 Отговор
    "работят" с обществени поръчкари
    да запълнят чекмеджета и офшорки на гърба на наивните им преизбирачи

    11:41 20.10.2025

  • 2 ШЕФА

    103 5 Отговор
    Ако някой не е виждал плъх с очила да види снимката.Петнадесет годишни убиват връстници,а на Сю и се привиждат руснаци които естествено и за убииствата в България са виновни.Убиеца е руски шпионин внедрен още преди да се роди.

    Коментиран от #10

    11:41 20.10.2025

  • 3 провинциалист

    69 5 Отговор
    На Къдрьо трябва да са му платили доста за изказването на фона на тъмните тълпи в големите западноевропейски градове да се осмели да пропагандира, че някой друг освен Азия и Африка е в състояние да залее Европа с каквото и да било.

    11:41 20.10.2025

  • 4 Леле - леле ! 😟

    69 4 Отговор
    А това недоразумения какво иска ? Да ги депортират от Великобритания и да ги върнат в първата страна , през която са влезли ? А тя обикновено е България , защото точно полицаите на Митов ги пропускат ежедневно .

    Коментиран от #16

    11:42 20.10.2025

  • 5 ЗОРО

    67 3 Отговор
    Този е едно изключително недоразумение и тъъъ по пар че!

    11:42 20.10.2025

  • 6 Варна

    64 5 Отговор
    Само един безпомощен,некадърен и жалък индивид като Митова може при тези ежедневни трагедии да говори такива нелепици.

    11:43 20.10.2025

  • 7 абе я кажи бе

    39 1 Отговор
    що ги допускате тук тез пришълци от турция които се увеличават в софия духалите
    давате им убежище и помощи
    а те бягат на запад които после ни ги натрисват обратно като вие пак ги приемате
    и обгрижвате на гърба с нови заеми

    Коментиран от #24

    11:44 20.10.2025

  • 8 007 лиценз ту кил

    34 3 Отговор
    Не знаех, че урсула е станала шеф на Кгб.

    11:44 20.10.2025

  • 9 Новичок

    42 3 Отговор
    Тоя паляк оправи Държавата ни и, тръгна акъл на Ингилизите да дава.Пфу...ОСТАВКА.

    11:44 20.10.2025

  • 10 Бай Ху (By Who)

    19 2 Отговор

    До коментар #2 от "ШЕФА":

    Тези също сигурно са руски шпиони господине.

    11:45 20.10.2025

  • 11 Варненец

    30 2 Отговор
    Леле, кретена му с кретен!

    11:46 20.10.2025

  • 12 да бе, да

    37 2 Отговор
    Данито не може прокурорския син да намери, обаче намерил руските шпиони. Този на кой свят пребивава?

    11:46 20.10.2025

  • 13 Бендида

    40 2 Отговор
    Митов, Митов нали си министър бре, твоето министерство има ,,слабости". Руските шпиони ли са ти виновни,че границата ни е като разграден двор и, че трафикантите си щъкат необезпокоявани?

    11:46 20.10.2025

  • 14 Софиянец

    22 2 Отговор
    А е дбил, че нали урсула и сие ги канят, бе! 😂 урсула е руски шпионин според това същество

    11:47 20.10.2025

  • 15 Робин Хорсфол

    30 2 Отговор
    Че то от вас по големи шпиони има ли? Работите за чужди интереси и продавате държавата в която сте се родили....

    11:47 20.10.2025

  • 16 полицаите на Митов ги пропускат

    12 2 Отговор

    До коментар #4 от "Леле - леле ! 😟":

    напротив
    често има гонки с тях
    само и само да ги регистрират
    да отчетат дейност пред ек

    а после повечето пришълци драсват на запад
    а оттам ни ги връщат щото са вече регистрирани тук

    и софия центъра се пълни
    има улици пълно с тях и бръснарници където се сбират

    Коментиран от #20

    11:48 20.10.2025

  • 17 Дън Бай

    10 2 Отговор
    Се съвсем изтрещя

    11:48 20.10.2025

  • 18 отдавна е известно

    13 1 Отговор
    че услужливи турски фирми даваха пари на мигрантите срещу "бъдещи услуги" и ги пращат в Европа с цел Ердоган да извива ръцете на ЕС. А парите идваха от петрола на Идил, чито внос контролираше лично зетя му.

    11:49 20.10.2025

  • 19 Герберскте трафиканти на мигранти

    16 1 Отговор
    Бяха прикрити и получиха дори службички. Освен това те вече да дерибейчета и феноменчета.

    11:49 20.10.2025

  • 20 аве нещо май бъркаш

    12 2 Отговор

    До коментар #16 от "полицаите на Митов ги пропускат":

    Нали по границата има граничари от целия ЕС? Всичките ли ги пропускат, или това не го пише на лишчету?

    11:50 20.10.2025

  • 21 А не бе

    20 1 Отговор
    Този идиот още ли не е подал оставка.

    11:50 20.10.2025

  • 22 Анонимен

    24 3 Отговор
    Ахахаха, стига бе! И баба ви Меркел ли ще наречете руски агент? То цялото ХДС трябва да наречете руска партия! 🤣😂👌

    11:51 20.10.2025

  • 23 При това положение

    18 2 Отговор
    Меркел е топ руски шпионин

    11:53 20.10.2025

  • 24 Извинявай

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "абе я кажи бе":

    Бизнес.

    11:54 20.10.2025

  • 25 17 мига от есента

    15 2 Отговор
    Къдравата Сю голяма фантазьорка, филмарка 🤣

    11:55 20.10.2025

  • 26 Хасковски каунь

    10 1 Отговор
    Цяла вечер е мислил с какво да се изтъпани на сутринто.
    Аферим Митов!

    11:56 20.10.2025

  • 27 Някой

    14 1 Отговор
    Този да се обяснява за изборите в Пазарджик и накупените гласове! Какво свърши МВР срещу това? Борисов му е бесен, че 6-ти ли са станали по гласове.
    А иначе са ясни, като пръднат за това им е виновен Путин.

    11:57 20.10.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Хинин

    11 2 Отговор
    Всичко е бизнес. На тоя и в леглото му се привиждат руски шпиони.

    12:00 20.10.2025

  • 31 Бгг

    13 0 Отговор
    А кой работи къдравата Сю? Тя внимава в нея да не проникне руски шпионин.

    12:00 20.10.2025

  • 32 интересно

    16 1 Отговор
    С какви доказателства за твърденията си разполага Даниел Митов? Едно доказателство да представи поне. Може ли вътрешен министър вместо да говори с факти, да бълнува измишльотини, само защото за малкото му акъл в главата са виновни руснаците? Руснаците накараха Меркел да кани мигрантите и да ги обгрижва. Папата, и той руски шпионин, им изми краката. В Холандия и Франция също управляват руски шпиони, че се дават безплатни квартири и месечни помощи. Във Великобритания е пълно с руски шпиони и затова активно се прикриват тежките престъпления, извършени от мигранти. То не трябва да си тъп, трябва да си вдлъбнат, че да изприказваш толкова простотии.

    12:01 20.10.2025

  • 33 Ти погледни

    10 0 Отговор
    колко хиляди минаха и минават през България с организиран трансфери затваряне на очи по границите , от 5 до 15 000 € на човек вече до Западна Европа! И атентатори , виновни за много жертви , след получен статут в България и излетели от летище София има в страните ѝ. Не приказвай глупотевини , никой не вярва на Дани !

    12:01 20.10.2025

  • 34 УСА боклук

    7 1 Отговор
    Щирлиииц,
    предай съ !

    12:02 20.10.2025

  • 35 Някой се опитва да си спаси кожата и

    8 0 Отговор
    Постта но може би няма да стане. Самите трафиканти на мигранти пързалят покровителите си от герб. И преди и сега те са си еничари. Обаче Герб им вярваха завалиите.

    12:04 20.10.2025

  • 36 Отвратен

    11 3 Отговор
    Абе г@й смотан, всеки ден ставате и лягате с Русия , мръсни капиталисти долни и@роди !!!! ПУТИН, НАРОДА ЩЕ ГО ПОСРЕЩНЕ С ХЛЯБ И СОЛ, ТАКА ДА ЗНАЕТЕ !!!

    12:05 20.10.2025

  • 37 Ей, мазнико,

    17 1 Отговор
    Ти реши проблемите с избиващите се с коли и ножове у нас, после ми мисли за руските шпиони!

    12:06 20.10.2025

  • 38 Йеронимус БОШ

    12 1 Отговор
    Горкият Митов , не знае къде се намира и тръгнал на лов за вещици !

    12:07 20.10.2025

  • 39 А Даниел Митов

    10 1 Отговор
    Добре ли е с кратуната? Тва жена му шпионката ли му го каза?

    12:07 20.10.2025

  • 40 Циник

    10 0 Отговор
    Най-добрият начин да се справим с мигрантите е да сложим по един голям портрет на Даниел Митов през 50 метра по дължината на границата. И най-отчаяният мигрант ще се замисли дали да влезе в държава, където развъждат такива като него.

    12:07 20.10.2025

  • 41 свиреп ОХЛЮВ

    11 0 Отговор
    Нагрухтяване в ТИКВЕНИЯ бостан пълен с тулупи !

    12:08 20.10.2025

  • 42 сайко килър

    8 0 Отговор
    Искал ли е разрешение от Бойко и Делян какво да говори ?

    12:09 20.10.2025

  • 43 Леле майкоооо...

    10 1 Отговор
    тийнейджъри, които помагат на „неомарксистки групи“ на границата между България и Турция..... Венсеремус Митов, поздрави от колегите в Карлуково

    12:10 20.10.2025

  • 44 Някой се опитва да си спаси кожата и

    9 0 Отговор
    Постта но може би няма да стане. Самите трафиканти на мигранти пързалят покровителите си от герб. И преди и сега те са си еничари. Обаче Герб им вярваха завалиите.

    12:10 20.10.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Абе хора, някой знае ли

    8 0 Отговор
    С каква химия точно ги зобят тези олигофрени?

    12:11 20.10.2025

  • 47 дЕсен десЕн

    6 1 Отговор
    Дружно да веемЕ знамето на БОЙКОВЩИНАТА ! Да държимЕ високо герба на ГЕРБ !

    12:11 20.10.2025

  • 48 алфаа

    9 0 Отговор
    А бг къдрави убавци купуват гласове в пазарджик за да залеят България с дебели сфине и циганиори ама па путин е виновен

    12:12 20.10.2025

  • 49 Къдравата Сю

    8 1 Отговор
    Руски шпиони?! Не, по-скоро най-големият “трафикант” е танте ти Меркел…

    12:12 20.10.2025

  • 50 Данке, що мълчиш за Пазарджик, ма?

    6 1 Отговор
    Или тиквата така те е сдъвкала, че не знаеш къде си и кой си?

    12:13 20.10.2025

  • 51 Тартаковер

    6 2 Отговор
    Няма кой да спре един простак , когато може и иска да говори своите простотии ! Ние само можем да му се смеем на простащината ли ?

    12:13 20.10.2025

  • 52 Я да си пиеш лекарствата бре

    6 2 Отговор
    Русия и трафикантите на хора и "неомарксистки групи"..Тъпо смотано същество
    пакети санкции срещу Русия..... хранителни пакети с помощи в ЕВропа ...на 13 октомври  2025 г. Българският Червен кръст започва раздаването на продукти.... Очаква се помощта да достигне до над  640 000 уязвими български граждани. Пакетите съдържат хранителни продукти и хигиенни материали.

    12:14 20.10.2025

  • 53 ТЕЗИ СМЕШНИЦИ

    5 0 Отговор
    ПОНЕ ВЕДНЪЖ ЩЕ СИ ОПРАВДАЯТ ЛИ ВИСОКИТЕ ЗАПЛАТИ!!!????
    ДА ПОРАБОТЯТ ВЪРХУ ПРОБЛЕМИТЕ В ДЪРЖАВАТА.
    ДРЖА УБИВАТ ДЕЦА.
    ТИНЕЙДЖЪРИ СЕ ТРПЯТ ПО ПЪТИЩАТА
    СВИНЕ КУПУВАТ ГЛАСОВЕ....

    12:14 20.10.2025

  • 54 Много е умен,като бръснач му сече пипето

    5 1 Отговор
    Вътрешен министър говори за външни работи!

    12:15 20.10.2025

  • 55 явер

    3 9 Отговор
    Тука пишат много разбирачи, обаче никой не разполага с някаква конкретна информация. Нали турските служби му съобщават за какво става въпрос, нали са хванали някой и са му теглили една гора бой и си е признал всичко. Даниел Митов има повече информация от тука, който пишат, не е важно какъв е. Българина да престани с елементарните си изказвания, без да знае нещо. Друго руснаците обявиха официално, че от парите за война, през новата година, 50% ще бъдат за пропаганда.

    Коментиран от #59

    12:15 20.10.2025

  • 56 az СВО Победа 80

    5 0 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    12:15 20.10.2025

  • 57 Ъъъъъъъъ

    4 0 Отговор
    Опростачването продължава!

    12:15 20.10.2025

  • 58 хе хе

    1 10 Отговор
    Ростроловете се засегнали. Голяма жлъч се лее по Министъра на Вътрешните Работи на България. Значит е прав и е на прав път.

    Коментиран от #62

    12:16 20.10.2025

  • 59 Не е вярно разполагат с информация

    5 0 Отговор

    До коментар #55 от "явер":

    Много хора знаят много неща но си мълчат а за това си има причина !

    12:17 20.10.2025

  • 60 Дани,

    3 1 Отговор
    Колкото и да се натегаш пред господарите ,това ти е последния мандат.И дъвката за Русия и Путин няма да ти помогне.

    12:18 20.10.2025

  • 61 Руски шпиони работят с трафиканти на

    6 1 Отговор
    хора, за да залеят Европа. Руснаци и палестинци ни пращат нали олигофрен? ....Че пак да питаме: Колко неадекватен трябва да си верно в настоящата ситуация да отидеш в САЩ, в ООН и мощно да се изцепиш че "България считала Държавата Израел за ключов стратегически партньор с отлични взаимоотношения ...." и подкрепяла геноцида ? А? И тези хора още България управляват.... Българите трябва ясно
    да заявят, че мразят атлантизма и ционизма . Това е истината хора . И да си отговорят на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел

    12:18 20.10.2025

  • 62 Да те светна

    2 0 Отговор

    До коментар #58 от "хе хе":

    Значи е негоден.

    12:18 20.10.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 гражданин

    3 1 Отговор
    добре си подготвен идеологически Митов, но като министър издишаш, поне си намери екип, от професионалното ръководство, да ти върши работата

    12:20 20.10.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 ахмаков

    4 1 Отговор
    тя Европа е залята от мигранти отдавна бе мишок и не руските служби са виновни а соросоидите , които управляват Европа

    12:22 20.10.2025

  • 67 Типичен пример за маааалоумен

    6 1 Отговор
    Атлантически пооосерко. Какво друго можем да кажем. И като капак това жалко нищожество се изцепило и пред The Times глупости да дрънка, нямащи никаква връзка с реалността

    12:23 20.10.2025

  • 68 Не така

    3 0 Отговор
    Всяко следващо правителство на Герб е все по слабо, некадърно, корумпирано и все по мразещо обикновените хора.Крайно време е електоратът да се събуди и да измете всичкия политически боклук в България.

    12:25 20.10.2025

  • 69 нннн

    4 1 Отговор
    Меркел каза ,,Елате хиляди младежи!" Ще се справим. Урсулите продължават в същия дух.
    Къв Путин, кви 5 лева.

    12:25 20.10.2025

  • 70 Чисто лудД човек....

    5 2 Отговор
    ...."Владимир Путин и крайнолеви групи работят с трафиканти на хора, за да залеят Европа с мигранти".... па кажи направо НАТАНЯХУ жалко човече неадекватно

    12:26 20.10.2025

  • 71 Къдравата Сю

    3 1 Отговор
    Къдравата Сю е срам за целия човешки род, не само за МеВеРе. Защо се облича с мъжки дрехи, не знам!

    12:27 20.10.2025

  • 72 €вро-дж€н д€ ра$т

    2 1 Отговор
    ни€ Б€ЗР€З€РВНО ВЯРВАМЕ НА нашат $€$тра да ни €ла ми това!

    12:27 20.10.2025

  • 73 ЕХ ДАНИЕЛЧО

    3 1 Отговор
    И НА ТЕБЕ ТИ СЕ ПРИВИЖДАТ РУСНАЦИ СПОКО КАТО МИНАТ ДУНАВА ЩЕ ОБЪ НИШ ПАЛАЧИНКАТА КАТО ВОЖДАТИ ВИНЕТУ СИ ИХТИМАНСКИ ГАШНИК ДЕМЕК ЦЪРВУЛ.

    12:28 20.10.2025

  • 74 гонзо-сините

    2 0 Отговор
    нема такъв виц - тинейджъри марксисти обикалят около границата, хахаха те тия новите не знаят кой е Левски ще знаят нещо за Маркс. митоФ ти не знаеш на кой свят си бре

    12:28 20.10.2025

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Истината

    3 0 Отговор
    Значи признавата че НПО- тата на Шорош работят за Москва, така ли да разбираме , голем СМЕХ.

    12:31 20.10.2025

  • 77 Днеска от фейсбук:

    2 0 Отговор
    СДС – Сашо Диабета Смрадлив, познат още като Ал Йо казал, че можело да опитаме да свалим самолета на Путин, ако го пуснем да мине над България?!?

    12:31 20.10.2025

  • 78 жедцр

    0 0 Отговор
    ГЕРБ глупак и боклук некадърен, и на тене като на гейрал Ниско взеха руснаци да ти се привиждат. Така ли ще прикриваш че си тотална дупка??? Не се ли виждаш че всеки ден доказваш че си един некадърен боклук??? Всеки дето не става казва една Русия и един Путин и готово. Само че всеки ден милицията доказва че си некадърник, мИрси. Слава Богу с тези заклинания и лъжи можеш само на ПП иДБ да ги пробутваш.

    12:34 20.10.2025

  • 79 рашките

    0 0 Отговор
    на ГРЕС!!!

    12:36 20.10.2025

  • 80 Васко делчев

    1 0 Отговор
    Защо го публикувате този хайван с тежки мозъчни дефицити!!! Какво може да ти каже подобен малоумник, че да публикувате шизофреничките му опити за разсъждения

    12:36 20.10.2025

  • 81 Пак някой са го лекували

    1 0 Отговор
    В някое мазе със електрошокове ....(неомарксистки групи, които се опитват да оправдаят действията си чрез философски или идеологически конструкции ).
    Само че за атлантическите смоотаняци и философски или идеологически конструкции да създадат е мисията невъзможна нали? Определено е точно така. Атлантическият нацизъм и олигофрения е нелечима психиатрична болест с много сложна диагноза

    12:37 20.10.2025

