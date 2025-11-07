Мобилизирали сме всички усилия да намерим решение на водната криза в Омуртаг. Това каза министърът на финансите Теменужка Петкова.
Заедно с вицепремиера Атанас Зафиров тя участва в работна среща с областния управител на Търговище Йоан Пеев и представители на местната власт от областта.
Тя обясни, че на срещата са коментирани възможностите за преодоляване на водната криза в Омуртаг, която поражда неудобства за жителите на града от години.
"Правителството, местната власт – всички, сме мобилизирали усилия да намерим решение на този проблем. Няма причини да не сме обнадеждени“, заяви финансовият министър.
"В рамките на срещата вицепремиерът Зафиров, като председател на борда, който се занимава с проблемите с водната криза, подробно запозна участниците с мерките, които са предприети, а аз ги запознах с възможностите за финансиране на тези проекти, които ще решат проблема на практика проблема", каза още Петкова.
Моля помогнете да определя туй нящо кво е: свинкя или крава?
България не е имала по-некомпетентна, неопитна и необразоватлна финансова министърка от селската счетоводителка Теменужка Петкова, която си няма понятие как си прави държавен бюджет.
