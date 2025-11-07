Новини
Теменужка Петкова: Мобилизирали сме всички усилия да намерим решение на водната криза в Омуртаг

7 Ноември, 2025 22:28 581 14

  • теменужка петкова-
  • омуртаг

Няма причини да не сме обнадеждени

Теменужка Петкова: Мобилизирали сме всички усилия да намерим решение на водната криза в Омуртаг - 1
Мобилизирали сме всички усилия да намерим решение на водната криза в Омуртаг. Това каза министърът на финансите Теменужка Петкова.

Заедно с вицепремиера Атанас Зафиров тя участва в работна среща с областния управител на Търговище Йоан Пеев и представители на местната власт от областта.

Тя обясни, че на срещата са коментирани възможностите за преодоляване на водната криза в Омуртаг, която поражда неудобства за жителите на града от години.

"Правителството, местната власт – всички, сме мобилизирали усилия да намерим решение на този проблем. Няма причини да не сме обнадеждени“, заяви финансовият министър.

"В рамките на срещата вицепремиерът Зафиров, като председател на борда, който се занимава с проблемите с водната криза, подробно запозна участниците с мерките, които са предприети, а аз ги запознах с възможностите за финансиране на тези проекти, които ще решат проблема на практика проблема", каза още Петкова.


  • 1 Последния Софиянец

    8 0 Отговор
    Теменужка - на Мафията дружка.

    22:29 07.11.2025

  • 2 Ех да може да

    5 0 Отговор
    Стане Омуртаг как ще тръгне по вода

    22:34 07.11.2025

  • 3 Помак

    8 0 Отговор
    Теменуга е верен- о кче слуга на на мафията ! ..теменуго , скоро и теб може да те лепне магнита ....хи хи

    22:34 07.11.2025

  • 4 ГОШО

    9 0 Отговор
    ТЕМЕНУЖКА - ВОДОНОСКАТА ли отговаря за доставката на водите до населените места

    22:35 07.11.2025

  • 5 мишока денков съм

    3 0 Отговор
    Хора, като ви дойде водата, да знаете че аз съм човека със сапунчетата....!

    22:37 07.11.2025

  • 6 Мили приятели съфорумци

    9 0 Отговор
    зоолог съм.
    Моля помогнете да определя туй нящо кво е: свинкя или крава?

    22:49 07.11.2025

  • 7 Ужас!

    6 0 Отговор
    България не е имала по-некомпетентно и калпаво правителство от сегашното на ГЕРБ-ИТН-БСП !!!
    България не е имала по-некомпетентна, неопитна и необразоватлна финансова министърка от селската счетоводителка Теменужка Петкова, която си няма понятие как си прави държавен бюджет.

    23:05 07.11.2025

  • 8 Питам само?!

    6 0 Отговор
    Абе ГЕРБ откъде ги намира такива аматьори и неможачки като "калинката" Теменужка Петкова?!

    23:07 07.11.2025

  • 9 Ирония

    4 0 Отговор
    Тази е толкова тъъъъпа като шефовете си Шиши и Боко, че се крие от медиите да не й задават въпроси, да не си проличи колкоэе тъъъпа.

    23:08 07.11.2025

  • 10 Ирония

    4 0 Отговор
    Тази е толкова тъъъъпа като шефовете си Шиши и Боко, че се крие от медиите да не й задават въпроси, да не си проличи колкоэе тъъъпа.

    23:08 07.11.2025

  • 11 Един от всички

    0 0 Отговор
    Тази не знае къде се намира

    23:14 07.11.2025

  • 12 тази ми напомня

    0 0 Отговор
    за един образ от улица Сезам ,не е Кермит,май някаква мис беше...май мис Пиги?

    23:19 07.11.2025

  • 13 Никой

    0 0 Отговор
    Думата е - дългосрочно.

    23:30 07.11.2025

  • 14 Шерлок Холмс

    0 0 Отговор
    Мобилизирали са усилията да търсят решението. Елементарно драги ми Уотсън. 🥸

    23:41 07.11.2025

