"Законопроектът за въвеждане на особен управител решава във всички случаи въпроса с бъдещите санкции, защото по този начин създава условия за назначаване на особен управител и рафинерията да работи, но от закона до реалното оставане на рафинерията в работа има много стъпки, които не знам до колко са обмислени", каза в предаването "Лице в лице" енергийният анализатор д-р Иван Хиновски.
"Един особен управител не може да бъде назначен за 2 или 5 дни. Трябва да бъде назначен след приемането на наредба за работа. Редица условия трябва да му бъдат вменени, права и отговорности", добавя още той.
Според него трябва да бъде назначен екип. Той не може да работи сам. Освен това в закона не е предвидено, че до влизането в ефективна работа на един особен управител трябват поне два месеца - институционализиране на тази инстанция.
"Закъснели сме. Вие ще видите колко време ще бъде необходимо да се изберат тези лица (в проектозакона са до 3). Много е важно едно от тези лица да бъде на престижна, световна петролна компания. Това би вдъхнало повече увереност в действията на "особен управител", заяви още Хиновски.
Относно разликата между българския закон и немския: В нашия закон се допуска операции с активите на дружеството на "Лукойл", докато в немския закон няма предвидено действие по разпродаване на активи", заяви още експертът. Не посмяха толкова дълбоко да внесат промяна, добави той. Във времето са притеснени нашите управляващи за най-изгодния вариант - национализация. Това е много рисково, смята Хиновски. Това е много тежко решение, би трябвало да се преосмисли, добави още той.
1 Маринов
Предприемане на каквито и действия
със Собственоста на Лукойл
без ИЗРИЧНОТО СЪГЛАСИЕ на СОБСТВЕНИЦИТЕ и
е в СЪЩЕСТВЕНО Нарушение
и ако това се Допусне
след Войната
България ще Бъде ОСЪДЕНА от тях
да плаща МИЛИАРДИ
включително
и за пропуснати Ползи през годините!!!
Днешните Властимащи
са като ПОДИВЯЛИ,
МАНИПОЛИРАТ Обществото
и ако предприемат каквито и да е действия
без Съгласието на Собствениците
то заради тези техните ГЛАМУТИИ
"утре" Народа ни
ще трябва плаща Миларди!
23:20 07.11.2025
2 Ганя Путинофила
Путинофили колкото искаш!
23:29 07.11.2025
3 Време е за край на руските лъжи и пропаг
1 въпрос-Вие българин ли сте?
2 въпрос-Путин военнопрестъпник ли е и страх ли вие от него?
23:51 07.11.2025