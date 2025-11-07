Новини
Иван Хиновски: Един особен управител не може да бъде назначен за 2 или 5 дни

7 Ноември, 2025 23:18 564 3

  • иван хиновски-
  • лукойл

Трябва да бъде назначен екип. Той не може да работи сам

Иван Хиновски

"Законопроектът за въвеждане на особен управител решава във всички случаи въпроса с бъдещите санкции, защото по този начин създава условия за назначаване на особен управител и рафинерията да работи, но от закона до реалното оставане на рафинерията в работа има много стъпки, които не знам до колко са обмислени", каза в предаването "Лице в лице" енергийният анализатор д-р Иван Хиновски.

"Един особен управител не може да бъде назначен за 2 или 5 дни. Трябва да бъде назначен след приемането на наредба за работа. Редица условия трябва да му бъдат вменени, права и отговорности", добавя още той.

Според него трябва да бъде назначен екип. Той не може да работи сам. Освен това в закона не е предвидено, че до влизането в ефективна работа на един особен управител трябват поне два месеца - институционализиране на тази инстанция.

"Закъснели сме. Вие ще видите колко време ще бъде необходимо да се изберат тези лица (в проектозакона са до 3). Много е важно едно от тези лица да бъде на престижна, световна петролна компания. Това би вдъхнало повече увереност в действията на "особен управител", заяви още Хиновски.

Относно разликата между българския закон и немския: В нашия закон се допуска операции с активите на дружеството на "Лукойл", докато в немския закон няма предвидено действие по разпродаване на активи", заяви още експертът. Не посмяха толкова дълбоко да внесат промяна, добави той. Във времето са притеснени нашите управляващи за най-изгодния вариант - национализация. Това е много рисково, смята Хиновски. Това е много тежко решение, би трябвало да се преосмисли, добави още той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Маринов

    2 0 Отговор
    Господа,

    Предприемане на каквито и действия
    със Собственоста на Лукойл
    без ИЗРИЧНОТО СЪГЛАСИЕ на СОБСТВЕНИЦИТЕ и
    е в СЪЩЕСТВЕНО Нарушение
    и ако това се Допусне
    след Войната
    България ще Бъде ОСЪДЕНА от тях
    да плаща МИЛИАРДИ
    включително
    и за пропуснати Ползи през годините!!!

    Днешните Властимащи
    са като ПОДИВЯЛИ,
    МАНИПОЛИРАТ Обществото
    и ако предприемат каквито и да е действия
    без Съгласието на Собствениците
    то заради тези техните ГЛАМУТИИ
    "утре" Народа ни
    ще трябва плаща Миларди!

    23:20 07.11.2025

  • 2 Ганя Путинофила

    0 1 Отговор
    Може, може!
    Путинофили колкото искаш!

    23:29 07.11.2025

  • 3 Време е за край на руските лъжи и пропаг

    2 2 Отговор
    От утре по националните телевизии задължително поканените там трябва да отговорят на 2 въпроса, преди да да продължат.
    1 въпрос-Вие българин ли сте?
    2 въпрос-Путин военнопрестъпник ли е и страх ли вие от него?

    23:51 07.11.2025

