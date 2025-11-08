Новини
България »
Кристалина Георгиева: С въвеждането на еврото България ще стане по-привлекателна за инвеститорите

Кристалина Георгиева: С въвеждането на еврото България ще стане по-привлекателна за инвеститорите

8 Ноември, 2025 11:40 868 80

  • кристалина георгиева-
  • евро-
  • инвестиции

България заслужава да бъде в еврозоната, каза тя

Кристалина Георгиева: С въвеждането на еврото България ще стане по-привлекателна за инвеститорите - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"С въвеждането на еврото България ще стане по-привлекателна за инвеститорите", заяви пред БНР Кристалина Георгиева - управляващ директор на Международния валутен фонд.

Тя изрази удовлетворение от приемането на България в еврозоната, но и не спести препоръки към Европа да бъде по-конкурентоспособна.

"Светът се промени много през последните години. Той е по-несигурен, много полярен. За България е много добре да бъде част от еврозоната. Това добавя две неща - повече сигурност и привлекателност на България за инвестиции, за туристи, прави страната ни по-добре позната в света. България заслужава да бъде в еврозоната, защото има макроикономическа стабилност и защото в продължение на десетилетия изпълнява трудни реформи. Вижда се в икономическата ситуация в страната - безработицата е ниска, растежът е висок. В тези условия ние добавяме стойност към еврозоната", коментира тя в интервю за предаването "Събота 150".

През годините след кризата през 90-те страната прие позиция на фискална дисциплина, напомни Георгиева и изказа мнение, че това ни служи много добре. Тя призовава българите да продължават по този път. Рисковете днес са по-високи от тези, които бяха преди Ковид, отбеляза тя и предупреди:

"Трябва да внимаваме с дефицита".

По думите ѝ предложеният бюджет защитава фискалната стабилност. Според нея това е много важно за хората.

"Вижда се, че най-важният фактор за успех е един - растежът на икономиката. Ако България успее да постигне по-висока конкурентоспособност и по-висок растеж, това се транслира в по-високи приходи в бюджета и на тази основа възможности да се направи и по-високи разходи".

Управляващият директор на Международния валутен фонд защити проектобюджета за догодина и коментира, че чрез дефицит в рамките на три процента от брутния вътрешен продукт и дълг от 24 на сто страната ни продължава да има добра макроикономическа позиция и в същото време насърчава инвестициите:

"Аз искам да кажа една дума в защита на това, че страната се стреми да инвестира за растеж, защото има големи нужди и в България да се създаде още по-добра основа за българския бизнес и за тези, които решат да дойдат да инвестират тук".

Страната има нужда от инвестиции, категорична е Кристалина Георгиева и отново повтори, че най-важното за България е висок растеж, висока конкурентоспособност и висока привлекателност за инвестиции.

Според нея ЕС и еврозоната са показали забележителна устойчивост в свят на повтарящи се шокове.

"Европа успява да запази растеж и успява да гарантира на своите граждани добро качество на живот. Но трябва повече. Най-важното за Европа е да довърши проекта на единния пазар", категорична бе тя и изброи какво задължително трябва да се направи:

"Първо - да се създаде 28-ия режим за регистрация на фирми. Второ - банков съюз, капиталов съюз. Днес нашите спестявания отиват другаде. Ние трябва да направим така, че нашите спестявания да работят за нас. Без капиталов пазар това няма как да се случи. Трето - да могат хората не само да преминават от една страна в друга свободно, а да отиват със своите квалификации. Днес единният пазар на движение на работната сила не е довършен. Четвърто - единен енергиен пазар. Моето пожелание към България е да използва това, че има още едно място на масата за вземане на решения - да изисква от Европа да довърши започнатото - единния пазар".

За отношенията между Европа и САЩ Кристалина Георгиева коментира:

"Предсказуемостта на отношенията вече я няма. Трябва да гледаме напред. Какво значи това за Европа - да търси конструктивни отношения с най-голямата икономика в света, но също и да строи отношения с други пазари. Пътят на Европа е да строи многопластови партньорства и да диверсифицира своята икономическа политика".

Украйна - трябва да мислим за немислимото

"Войната е трагедия, която не вярвах, че ще бъда свидетел да се случи в моя живот. Това една страна със силна военна позиция да атакува съсед в Европа дълго време мислихме, че е невъзможно, но то се случи. Трябва да се научим да мислим за немислимото", заяви управляващият директор на МВФ, като подчерта, че трагедията е за целия свят.

"Украйна пое отговорна позиция от гледна точка на икономическата политика на страната - те са много дисциплинирани. Украйна си отвоюва не само правото на съществуване, но и правото да бъде подкрепена от своите партньори", изтъкна тя.

Подкрепата за Украйна да продължи

По думите ѝ повече от 140 млрд. долара са осигурени на Украйна в рамките на програмата на МВФ. Тя декларира, че са готови да продължат подкрепата за страната.

"Убедена съм, че Европа ще намери решение на това как да продължи финансово да подкрепя Украйна. Европа вече направи огромна инвестиция в това да защити правото на Украйна да има своята страна, да има независимост. С тази инвестиция Европа доближи Украйна, постави я на пътя към потенциално да бъде член на ЕС", посочи Георгиева и добави, че защитата на Украйна не е само защита на Украйна, но е и за Европа.

"Ще продължим да подкрепяме Украйна и ще го направим в партньорство с приятелите на Украйна. Светът е обединен за това да защити Украйна", категорична бе тя.

Относно идеята на ЕК за репарационния заем управляващият директор на МВФ изказа мнение: "Това е решение на страните-членки на ЕС. Нашето разбиране е, че ЕС възнамерява да продължи подкрепата на Украйна с пълна поддръжка на принципа на уважение на международното право. Нашето разбиране е, че това европейско решение ще бъде взето с пълното разбиране, че Европа стои до Украйна и я защитава в рамките на международното право".

Свят на шок след шок

Световната икономика се оказа много устойчива на шоковете, отбеляза още Кристалина Георгиева. По думите ѝ възможността на света да инвестира в нови технологии и екологични практики се запазва.

"Но този растеж е недостатъчен, за да постигнем всичките си цели. Нашето послание от МВФ е - концентрирайте се на факторите за производителност на труда, на растежа, за да можете да имате повече възможности да постигнете тези цели. Опасенията за сигурността са по-високи сега от преди, важността да се защитят гражданите на Европа значи повече инвестиции в отбрана. Виждам в Европа разбиране, че трябва с много повече внимание на европейска конкурентоспособност и производителност на труда да се търси пътят да могат всички тези цели да се постигнат на основната на една по-динамична и силна икономика на Европа".


България
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 25 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    59 1 Отговор
    Всички инвеститори бягат от еврозоната заради високите разходи.Заводите на Мерцедес от Германия се местят в Унгария.

    11:41 08.11.2025

  • 2 Баба

    60 1 Отговор
    ви Сталика е "гарант" , няма що !

    11:42 08.11.2025

  • 3 котилото на сорос

    56 1 Отговор
    няма такива боклуци

    Коментиран от #58

    11:42 08.11.2025

  • 4 Дано да стане така но ако не стане ще

    46 1 Отговор
    Ги държим отговорни всичките пропагандатори Кристалина и Кристина и разбира се хампарцумян и урсула и още двама трима.

    11:43 08.11.2025

  • 5 Сталин

    52 1 Отговор
    Туй го чуваме от зората на "демокрацията", единствените инвестиции са в чекмеджета и банките на западните мародери

    11:44 08.11.2025

  • 6 Mими Кучева🐕‍🦺

    35 4 Отговор
    По времето когато е родена Сталинка, текова име Кристалина го е нямало даже и в научно фантастичните романи.Иначе честито,влизаме в "Клуба на богатите"!💋👩🤣🥳🥳🥳🖕

    Коментиран от #11

    11:44 08.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ДАСКАЛ ГЕНЧО

    45 1 Отговор
    Кристалина Георгиева: С въвеждането на еврото България ще стане по бедна, а управляващите по-ббогати.

    11:45 08.11.2025

  • 9 Данчо

    34 1 Отговор
    Само като видят мутрочалга правителството ни и инвеститорите прииждат на опашки чакат хаха

    11:46 08.11.2025

  • 10 дрътата наборсучена бръмбарка

    36 1 Отговор
    С въвеждането на еврото България ще стане по-привлекателна за доене от
    общ поръчкари и шуробаджанаци чекмеджари

    11:46 08.11.2025

  • 11 Хеле

    17 1 Отговор

    До коментар #6 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    пък по Еленските махали !

    11:46 08.11.2025

  • 12 Стенли

    21 1 Отговор
    Абе както се пееше в една песен а дано ама надали, не ми се вярва че само с промяната на валутата инвестициите ще се вдигнат драстично

    11:48 08.11.2025

  • 13 Инвеститор

    18 1 Отговор
    Пффф, лельо, добре ли си? Направо тичам да си сложа парите и да градя бизнес в РикоМагнитландия...

    11:55 08.11.2025

  • 14 Един

    19 1 Отговор
    Добре,но печелят само богатите,народа си остава беден .Идват чужди компании и ползват евтина работна ръка,това е факт!

    11:56 08.11.2025

  • 15 Борисов гони инвеститори

    13 2 Отговор
    Докато ГЕРБ управляват инвеститорите бягат !
    При Станишев - 10 млр .Евро
    При Борисов -2 млр.Евро

    11:58 08.11.2025

  • 16 Футбол

    11 1 Отговор
    Венелин Ненчев-Атака-Дулово | 14.12.2011 22:07

    Въпреки, че има българско име, новата представителка в ЕК за България - Кристалина Георгиева също е еврейка.

    Вицепрезидент на Световната банда (през 2008-2010).

    Тези още доста други...откровенно срещу народа на България...

    Но...

    “Можеш да излъжеш много хора за кратко,можеш да лъжеш определена група хора продължително време,НО НЕ МОЖЕШ ДА ЛЪЖЕШ ВСИЧКИ ПОСТОЯННО”-стара индийска мъдрост

    12:00 08.11.2025

  • 17 Да бе

    16 1 Отговор
    Кристалина Георгиева: С въвеждането на еврото България ще стане по-привлекателна за инвеститорите

    И същевременно по-непривлекателна за българите

    12:01 08.11.2025

  • 18 Подобни глупости

    19 1 Отговор
    36 години слушаме

    12:01 08.11.2025

  • 19 ще стане

    10 1 Отговор
    ще стане .... ще...

    12:05 08.11.2025

  • 20 Провинциалист от провинция Тракия

    12 1 Отговор
    Междувременно: Volkswagen започва производство в Узбекистан (публ. 14 Юни, 2025 12:00), а Skoda планира да открие завод в Узбекистан (публ. 31 Октомври, 2025 14:37)

    12:07 08.11.2025

  • 21 Кво послание от МВФ

    15 1 Отговор
    Ма пуйкооо.... Пълен погром е в ЕС. А и с ниските лихви и парите изтичат

    12:11 08.11.2025

  • 22 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    15 1 Отговор
    Сталинке, на алчни ХИЕНИ инвеститори ли им викате🤔❗

    12:12 08.11.2025

  • 23 Мармалад

    10 1 Отговор
    🤣 По-голяма глупост скоро не бях чел.

    12:15 08.11.2025

  • 24 Баце ЕООД

    13 1 Отговор
    Какви инвеститори бе??! Западът фалира.

    12:16 08.11.2025

  • 25 Полит.коректен расист

    10 1 Отговор
    Точно ей такива като тая заради престъпна наглост и престъпления срещу народа по време на френската революция са ги разчленявали публично с коне !

    12:17 08.11.2025

  • 26 Мелина

    11 1 Отговор
    С най-малко 50% по-бедна...., а тебе няма какво да те мислим, поредна продажнице....

    12:18 08.11.2025

  • 27 Ха ха ха ха ха ха

    7 1 Отговор
    А когато цените скочат още края на януари и до март вече всичко е в колапс и дунапрененият хлебец му струва на бългъряка 2€ всички ей тия тв-ари ще се изпокрият по дупките си в чужбина.
    Ама хак му е на бългърчето !
    Още януари ще му стане ясно като ходи да гласува , какъв живот си избира.

    12:21 08.11.2025

  • 28 нннн

    7 2 Отговор
    ...И от чешмите ще потече мед и масло.... И ракия.
    Айде стига глупости!!!

    12:21 08.11.2025

  • 29 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    13 2 Отговор
    Щом като глобалисТки ваклуци като Сталинка ни убеждава в нещо,значи е ВРЕДНО за НАЦИОНАЛНИТ ИНТЕРЕС.

    Коментиран от #31

    12:21 08.11.2025

  • 30 Бедняшката русофилска иззмет

    5 7 Отговор
    От нова година и тя ще получава заплата в Евро.

    Коментиран от #54

    12:21 08.11.2025

  • 31 Оди у

    3 9 Отговор

    До коментар #29 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Русиа.

    Коментиран от #46

    12:22 08.11.2025

  • 32 Кристалинке,

    9 2 Отговор
    знаеш ли приказката за неволята? Какви инвеститори те гонят? У нас инвеститор, особено чуждестранен е синоним на грабител.

    12:23 08.11.2025

  • 33 Невероятни глупости

    9 2 Отговор
    Липса на всякаква връзка с реалността. Определено Кристалина Георгиева не е у ред. И за България и за Европа всичко казано от нея са тотални глупости

    12:24 08.11.2025

  • 34 Аква

    10 1 Отговор
    Госпожата е в паралелна вселена.
    Тук не останаха хора, които да работят. Тук няма грамотни и образовани, квалифицирани за инвеститори. Тук са само политици под санкции за корупция, ромски гета и изкукуригали старци.

    12:25 08.11.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Скрий се оттука...

    8 0 Отговор
    Лъжлива лелке, Сталинке....

    Коментиран от #41

    12:28 08.11.2025

  • 37 Ъхъъъъъ...

    7 0 Отговор
    (Пътят на Европа е да строи многопластови партньорства и да диверсифицира своята икономическа политика"....) Ама ЕК нещо не върви по пътя а лази в дерето в калта

    12:29 08.11.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Ъхъъъъъ...

    5 0 Отговор
    по-привлекателна за великите украински инвеститори .....

    12:31 08.11.2025

  • 40 Много е умна

    5 0 Отговор
    Колко по привлекателна бре, Сталинке?

    12:32 08.11.2025

  • 41 айдеде

    5 0 Отговор

    До коментар #36 от "Скрий се оттука...":

    Тя нали си е с 100г. напред финансово та и дреме за нас... нейните пачки са доста и на сигурно място а ние да го мислим... както винаги.

    12:34 08.11.2025

  • 42 Бля бля бля

    7 0 Отговор
    Аман от инвеститори либерастка измет

    12:34 08.11.2025

  • 43 "инвеститорите"

    6 0 Отговор
    Със заводите за барути ли ? Не думай....

    12:34 08.11.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Верно ли

    8 0 Отговор
    Онзи ден четох някаква статия на европейско издание, за драстичното намаляване на инвестициите в цяла Европа, а Сталинка ни разправя приказки от хиляда и една нощ...

    12:35 08.11.2025

  • 46 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    5 1 Отговор

    До коментар #31 от "Оди у":

    Ти що не си у Бруселл?

    Коментиран от #52, #55

    12:35 08.11.2025

  • 47 Никакво отношение

    5 0 Отговор
    Няма в случая Международния валутен фонд... Когато имаше си мълчеше и беше съучастник ! Ясно трябва да се каже и да се осъзнае, че за последните 6 години Мафията в България напечата над 17,5 милиарда фалшиви но истински пари в нарушение на договора с МВФ за борда, раздаде си ги и придоби собственост за милиарди с тях. Сега и доразграбва без пари останалата държавна собственост. Ударно се намаляват парите в обръщение за да се заличат следите.... Потресаващо престъпление извършиха и все още го извършват. .... 8 милиарда валутен резерв парите в обръщение трябваше да са 16 милиарда лева а те са 32 милиарда официално и около 40 неофициално, без да броим ваучерите за около 2 милиарда годишно .... Няма цифра на сайта на БНБ която да не е грешна, както и на статистиката... За съжаление бруталната цензура не позволява никаква възможност това с факти, аргументи и документи да се докаже. ....

    Коментиран от #57

    12:38 08.11.2025

  • 48 Помним как се отърва

    2 1 Отговор
    От съд и присъда!
    Айде, върви у кочината!

    12:39 08.11.2025

  • 49 Мафията

    5 0 Отговор
    С премахването на Мафията- Бойко и Шиши, България ще стане привлекателна. С най-ниските данъци, щяхме да станеме привлекателни, така и не станахме, само където хазната няма пари за заплати и пенсии, друго не стана. А собствениците на фирми укриват, дори и тези най-ниски данъци в Европа.

    12:39 08.11.2025

  • 50 3 март 1918

    1 1 Отговор

    До коментар #44 от "9ти септември":

    ТИХУ КОПЕЕЕЦ

    12:40 08.11.2025

  • 51 Сократ

    4 1 Отговор
    Щом толкова го хвалят това евро, значи ни точат брадвата.

    12:41 08.11.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    3 1 Отговор
    Инвеститор=грабител.

    12:41 08.11.2025

  • 54 Жалка жълтопаветна измет

    5 1 Отговор

    До коментар #30 от "Бедняшката русофилска иззмет":

    Ес е пред разпад това евро ще става само да си триеш миразливия гъ.....

    12:42 08.11.2025

  • 55 След нова година

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    София е Брюксел.

    Коментиран от #59

    12:42 08.11.2025

  • 56 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    2 0 Отговор
    И НА ТЕБ ТИ ПЛАЩАТ ДА ЛЪЖЕШ И ДА ПРОМИВАШ МОЗЪЦИ

    САМО ДЕТО НИЕ НЕ ВЯРВАМЕ.

    12:43 08.11.2025

  • 57 Кристалина Георгиева е престъпник !

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "Никакво отношение":

    Това ясно трябва да се разбере ! ...

    12:44 08.11.2025

  • 58 Ужас без край

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "котилото на сорос":

    Не обиждай боклуците, от тях има някои много ценни за вторична преработка. Тия не са боклуци, те са абсолютни невнятници, пълни неграмотници, шанаджии, неможачи, лъжци и крадци.

    12:45 08.11.2025

  • 59 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "След нова година":

    Права си!

    Толкова много свободни стълбове има на Цариградско за сушене на евроаталнтици.

    12:46 08.11.2025

  • 60 българия или мафията читанка инфо

    1 0 Отговор
    БКП е на власт. Живков е съгласен да се въведе неолибералната буржоазна диктатура, и праща финансовият министър на Виденов, и Кристалина Родшилд и Румен Гечев, да учат неолиберална дясна икономика при Сорос, Рейгън и Тачър. Вижте краят на ФЕРМАТА НА ЖИВОТНИТЕ - ОРУЕЛ, просто САЩ излъгаха червената буржоазия на СССР и Източна Европа, и ги превърнаха в слуги и колонии, а не в равни господари капиталисти. И Русия се дърпа още, да е колония, инак тя ще се обърне отново към комунизма - нещо което възпира антикомунистът Путин. Оше Мао казва, че партийците са новата буржоазия която ще възстанови буржоазната - дясната финансова диктатура. Харалан е син на Луканов министър. Васил Велев е живкова номенклатура, шеф на ТНТМ, иска пазарна икономика още 1989г.

    12:46 08.11.2025

  • 61 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Не е заради еврото,а заради евтината работна ръка ,която всеки инвеститор намира в БГ

    12:47 08.11.2025

  • 62 София

    0 0 Отговор
    Затова до сега ти не инвестираше в България ами чакаше еврото да настъпи и тогава...хахаха

    12:47 08.11.2025

  • 63 Ъхъъъъъ...

    1 0 Отговор
    заяви управляващият директор на МВФ, като подчерта, че трагедията е за целия свят...

    12:47 08.11.2025

  • 64 българия или мафията читанка инфо

    1 0 Отговор
    БКП УПРАВЛЯВА, НО ЗАМЕНИКА КОМУНИСТИЧЕСКА С КАПИТАЛИСТИЧЕСКА, И СМЕНИХА МАРКС С АЙН РАН И МОСКВА С НАШИНГТОН. Т. ЖИВКОВ: "Акционерната фирма ще обхване като ракови образования цялото общество. - Нови промени предстоят в данъчната система. Ще въведем данък, какъвто не е имало в България. Просто е взето от западната система. Равенство в облагане във всички сфери. Един другар, с който разговарях вчера по тия въпроси, ветеран, от моите години още се знаеме, ми вика: Другарю Живков, не вкарваме ли ние вълка в кошарата? А, викам много хубава метафора, ще ми позволиш ли да я употребя пред журналистите. Вярно е, вкарваме вълка в кошарата, но му казвам, той вълкът ще изяде мършата, а това което е здраво, то ще остане. Но що ни е мършата, що се плашиш ти от мършата, бе, ще раздвижим нещата. Шарани дето има, като пуснеш щуката всичко се раздвижва. Значи тия щуки са ни необходими, икономически щуки. Както щуката разсича водата и рибите изплуват на повърхността, така ще бъде и с вълка."

    12:48 08.11.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 В тези условия ние добавяме стойност

    1 0 Отговор
    към еврозоната"....."Трябва да внимаваме с дефицита" защото и дефицита на Европа трябва да поемаме .....

    12:51 08.11.2025

  • 68 Изчезни ма пуйко

    1 0 Отговор
    (Подкрепата за Украйна да продължи).....

    12:53 08.11.2025

  • 69 Всичко което трябва да знаете

    1 0 Отговор
    Изкуственият интелект изкарва една и съща консумация на българин на месо, мляко, яйца, .. последните 30 години.. Няма подобрен стандарт. Като средната заплата 1985г. купува 600 литра мляко, колкото сега, но сега от палма. Средната заплата 1995г. е купувала 1000 литра мляко. някой казал: "За 20 години БВП на глава от населението в Европейския съюз е нараснал с впечатляващите 188%, а на България с 600%. Числата показват успеха на европейския проект и неговото благотворно влияние върху икономиките на бившите социалистически страни, включително и на България." РЕАЛНО!!? Реално, с 40,8% нараства икономиката ни от 2000г. до 2007г., като БВП номинал в долари. И 33,6% от началото на 2007г. до 2020г. Не включвам ковид периодът и повишеното БВП след това от повишение на цените на токът. Значи 6 години преди ЕС, имаме 40,8% растеж, а после 12 години 33,6% растеж, в ЕС, без да отчитаме инфлацията. Ако махнем световната финансова криза около 2010г, и вземем период от 6 години до 2020 ковидът, растежът е 17,7%. Двойно по-малък растеж в ЕС. но с инфлацията може да е отрицателен. А в тези 6 години пред ковид, Северна Македония има растеж 19,15%.

    12:55 08.11.2025

  • 70 ЧИЧО

    0 0 Отговор
    Те инвеститорите ще дойдат,но кой ще работи! Работна ръка йок,хората бягат от БГ. Кристалинка що не работи в БГ!

    13:00 08.11.2025

  • 71 Дефицит да нямало

    1 0 Отговор
    Подкрепата за Украйна да продължи... И за чия сметка ще е този филм Георгиева ? А? Пуйка замаяна....

    13:03 08.11.2025

  • 72 Кочо Честименски

    0 0 Отговор
    В рамките на едно изказване госпожата не е успяла да да даде мнение само относно цената на каймата в магазините. Иначе всички други теми е успяла да покрие.

    13:05 08.11.2025

  • 73 Радо

    0 0 Отговор
    Кристалайна пак ръси акъл.

    13:05 08.11.2025

  • 74 И трябва горди ли да сме от това

    1 0 Отговор
    Че (По думите ѝ повече от 140 млрд. долара са осигурени на Украйна в рамките на програмата на МВФ)... За България колко са "осигурени"?

    13:05 08.11.2025

  • 75 Само да добавя

    0 0 Отговор
    Не вярвам на сладникави приказки. Подозирам, че еврото ще бъде полезно за чужди интереси, не за българите. И това е тъжно.

    13:10 08.11.2025

  • 76 Ъхъъъъъ...

    1 0 Отговор
    А Относно идеята на ЕК за репарационния заем е слабо казано пълна олигофрения ! ... Ще вземам заем че да го подаря на съседа че да се изнесе за известно време ...

    13:10 08.11.2025

  • 77 БУГАРАш!

    2 0 Отговор
    Който и да инвестира в нашата България ще е жив за оплакване......РОДИНАТА ни е в ръцете на крадливи ненаказани узурпатори насилници......А бандитите ще се множат ,като няма справедливо противодействие ......

    13:11 08.11.2025

  • 78 ха ха

    1 0 Отговор
    от такива високопоставени идиоти сме потънали в мизерия , чумата да ги вземе и тях и инвеститорите им

    13:14 08.11.2025

  • 79 Георгиева, Кристалино....

    1 0 Отговор
    Още не сме чули на каква стойност ще са напечатаните "български евра"? На колко е оценена България? Със и без тея 8% от тях които на ЕЦБ ще подарим? Питаме, питаме но от вас само простотии чуваме ...

    13:14 08.11.2025

  • 80 УдоМача

    0 0 Отговор
    Не те ли е срам вещице???

    13:15 08.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове