Доброволци, дронове и кучета участват в издирването на Стефани

Доброволци, дронове и кучета участват в издирването на Стефани

8 Ноември, 2025 13:09 1 396 20

  • доброволци-
  • дронове-
  • кучета -
  • издирванет-
  • стефани-
  • витоша

Втори ден тече издирването на изчезналата Стефани в планината Витоша

Доброволци, дронове и кучета участват в издирването на Стефани - 1
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Втори ден младо момиче е в неизвестност. Планинската спасителна служба и МВР я търсят непрестанно от момента, в който е подаден сигнала за нейното изчезване. Днес към тях се присъединиха и десетки доброволци. На 6 ноември Стефани излиза от дома си: без документи, ключове и телефон, съобщава БНТ.

Мая, близка на семейството: "С бяло яке е под коленете, с кафяв панталон, който е като телесен цвят и сиви рязани планински обувки."

Момичето последно е видяно в 17:06 близо до резиденция "Бояна" да се качва към планината. От тогава следите ѝ се губят.

Емил Нешев, директор на Планинската спасителна служба: "Постепенно целият район е обходен като пътеки, като сгради, като хижи. В съдействие с органите на МВР са проучени и камери с възможни трасета за минаване на момичето. Включително кучета, включително дронове, последно поколение дронове."

Стефани обичала планината. Любимите ѝ места са хижа и връх “Камен дел”, Копитото и Боянския водопад. Затова е възможно да се движи по маршрут без маркировка и извън очертани пътеки.

Мая, близка на семейството: "Познавам Стефи, майка ѝ. Просто сме приятелки и дойдохме да помогнем. Много неприятно, надявам се детето да е живо и здраво. Тъй като аз не мога да ходя - ние дойдохме с кола и по принцип още от вчера обикаляме по край Драгалевци и Бояна. Моля всички хора да си прегледат камерите, възможно е да е слязла и към София. Умолявам всички хора, които посещават днес Витоша да се огледат да проверят по хижите, по хралупи, по заслони. Просто да се огледат около себе си."

Рано тази сутрин издирването продължи.

Емил Нешев, директор на Планинската спасителна служба: "На терен има 8 кучета от групата за спасяване с кучета. Има и много доброволци, които дойдоха да помогнат. Радвам се, че ни чуха и дойдоха съгласувано да направят своята дейност с нас, за да не се припокриваме, да не си пречим."

Петър е прекарал детството си в района. Затова решил да се включи като доброволец.

Петър Павлов, доброволец: "ПСС са направили тракове на обхожданията. Там, където смятаме да отидем с господина засега не е обходено. Ще се пробваме да го обходим. Без пътека е по една река, тежък терен с гороломни, каменопади. Молим се да е живо и здраво."

"БНТ: Разширихте периметъра - до Владая чак?
Последната информация, че е тръгнала в такава посока", обясни Емил Нешев.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    10 0 Отговор
    Дано се оправи жената.

    13:15 08.11.2025

  • 2 Щукар

    15 0 Отговор
    Дано да я намерят жива и здрава!

    13:16 08.11.2025

  • 3 Сашко

    7 6 Отговор
    Българите са олоумни, все търсят нещо по горите.

    13:16 08.11.2025

  • 4 Лойдс

    2 7 Отговор
    Който я намери, за него е

    13:19 08.11.2025

  • 5 Корнелия

    4 8 Отговор
    Кой и е правил снимките? Много сексуалистически гледа.

    13:21 08.11.2025

  • 6 Района

    7 0 Отговор
    Проверете в хотел берлин, да не е отвлечена! И голямото момче поизчезна от два дни.

    13:22 08.11.2025

  • 7 Щом я търсят фашистите

    2 0 Отговор
    Значи е от нашите!

    13:26 08.11.2025

  • 8 Ако я намерят

    3 9 Отговор
    Да й теглят един бой, че да се научи да уважава службите!
    И да си отработи трудодните на магистралата!

    13:31 08.11.2025

  • 9 То на Витоша

    9 0 Отговор
    Вали като за световно. Довечера ще е макс 5 градуса. За два дена щом обича планината може вече да е слезнала към Кладница, па вие си обикаляйте водопада.

    13:32 08.11.2025

  • 10 някой

    10 1 Отговор
    Тези бърливи щерки ! Изобщо не мислят , какво причиняват на своите родители . Дано се прибере жива здрава , и успокоена .

    13:46 08.11.2025

  • 11 Сила

    9 0 Отговор
    Цяла сутрин гледам комплексирани псевдо планинари и инструктори по " оцеляване " да дефилират напред назад демонстрирайки скъпи шарени дрешки , скъпи туристически обувки ( нови , обути за първи път !!!) и некви измислени технологични логични джаджи уж за откриване на загубени хора .....!!? ОСТАВЕТЕ ПЛАНИНСКИТЕ СПАСИТЕЛИ С КУЧЕТАТА И НОРМАЛНАТА СТАНДАРТНА ЕКИПИРОВКА И НАЙ ВЕЧЕ С КУЧЕТАТА ДА СИ СВЪРШАТ РАБОТАТА !!! Аман от търсачи на слава и скучаещи пишман фейсбук " "доброволци ".....!!!

    13:53 08.11.2025

  • 12 Нещо страшно ли вилнее из Витоша?

    6 0 Отговор
    Търсят я "непрестанно от момента, в който е подаден сигналът за нейното изчезване" - така издирват само невръстните деца. Какво толкова тревожно има, за да се втурнат веднага да я търсят? Това, което казва майката не звучи страшно. Защо тогава е това трескаво бързане веднага да започнат да я издирват? Да не би в района на Витоша да се е появил някой опасен психопат или мечка стръвница, или вълк човекоядец и затова да допускат, че момичето може да е в опасност? Дано я намерят жива и здрава.

    13:57 08.11.2025

  • 13 Абе

    7 0 Отговор
    Цял един народ е загубен, не само това момиче, което най-вероятво само е търсило бягстото и уединението.

    13:59 08.11.2025

  • 14 Бре, да му се не види!

    3 0 Отговор
    Някой шоп от софийските села да не е забелязал пантерата някъде по витошките пътеки и затова да са се разбързали толкова да търсят момичето?

    14:02 08.11.2025

  • 15 Софийски селянин,

    3 0 Отговор
    Родителите са я изтървали във възпитанието,въпреки че тя отдавна е минала пубертета.
    Момичето има психологически проблем несподелена любов,разочарование и какво ли не още..

    Коментиран от #18

    14:15 08.11.2025

  • 16 в мазето на пасоля

    0 1 Отговор
    транж

    14:18 08.11.2025

  • 17 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 0 Отговор
    За съжаление Стефани е отвлечена от извънземни,и след извършени с нея експерименти, вече е при Митьо Пищова и Пешо Петела. 👽😪👽

    14:24 08.11.2025

  • 18 Раданч Татлъту🐵🐵🐵

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Софийски селянин,":

    Страда и от остра фалосна недостатъчност.😎

    14:25 08.11.2025

  • 19 Убиват и си мълчат

    1 1 Отговор
    Някой назначава супер прости Премиери и Президенти в България за да се унищожава население от Службите за Сигурност,засечени са МВР ПЕРНИК,МВР Бобов дол, Дупница да убиват хора и никой не реагира, Второ и Трето РПУ София също убиват по различни схеми!...... Мирослав Германов

    14:40 08.11.2025

  • 20 Заминала е за Гърция или Румъния

    1 0 Отговор
    И от там за западна Европа
    Нали сме в Шенген нулев контрол

    14:56 08.11.2025

