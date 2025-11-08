Новини
Избраха Денков за зам.-председател на ПП

8 Ноември, 2025 15:36 726 34

  • акад. николай денков-
  • пп-
  • асен василев

Номинацията на Денков е била направена от лидера на партията Асен Василев

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Националният съвет на партия "Продължаваме промяната" избра Николай Денков за зам.-председател на партията, съобщиха от формацията.

Номинацията на Денков е била направена от лидера на партията Асен Василев съгласно промените в устава, гласувани от Общото събрание през септември.

Сред решенията, приети тогава, в устава беше записано, че зам.-председателят на партията ще бъде излъчен от Изпълнителния съвет и утвърден от Националния съвет по предложение на председателя – Асен Василев.

Тогава беше създадена и Етична комисия, която да разследва сигнали за корупция и нарушения и да предприема съответните действия.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    12 11 Отговор
    Този го бих в подлеза на Партийния дом

    Коментиран от #4

    15:38 08.11.2025

  • 2 Създадох

    7 4 Отговор
    сапун Путин!

    15:39 08.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 А Шиши

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    теб!

    15:40 08.11.2025

  • 5 Сталин

    9 2 Отговор
    Чикuджия

    Коментиран от #12

    15:40 08.11.2025

  • 6 Въобще не ми

    13 4 Отговор
    Пука! Молецът ще има възможност да хвърчи по света!
    Щял да продава калъпи сапунЪ

    15:41 08.11.2025

  • 7 денко мишока

    10 4 Отговор
    Ако нещо ви трябват сапунчета, я за вкъщи, я за хотела, аз съм човека!

    15:41 08.11.2025

  • 8 хмммм

    5 6 Отговор
    Пак ще бъдеш премиер!

    15:47 08.11.2025

  • 9 мяу мяу

    9 2 Отговор
    на сашко сорос слугинчето

    15:48 08.11.2025

  • 10 Българин

    8 7 Отговор
    Чудесно е че избраха академик Денков на този пост! Така ще отвратят максимално количество нормални хора и те ще гласуват уверено за ДСП и ГЕРБ!

    15:49 08.11.2025

  • 11 Цар Плъх

    8 3 Отговор
    В мишето царство,но все пак гризачите са вредни.

    15:49 08.11.2025

  • 12 Че то

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    става ли му още?

    Коментиран от #18

    15:49 08.11.2025

  • 13 ПЕНКО

    6 3 Отговор
    ...АЗ СЪМ ДЕНКОВ --ЕЙ МЕ НА ---АКАМ НА МИГ --АКАМ НА МИГ-- ИИИ СЪМ ЗАМЪМ .ЗАМ !?!!?

    15:49 08.11.2025

  • 14 Ъхъъъъъ...

    4 1 Отговор
    в устава беше записано, че зам.-председателят на партията ще бъде излъчен от Изпълнителния съвет и утвърден от Националния съвет по предложение на председателя – Асен Василев......но иначе пише "Избраха Денков"....

    15:53 08.11.2025

  • 15 Забранява се

    3 4 Отговор
    На плешиви да членуват в ПП

    15:55 08.11.2025

  • 16 Хаха

    7 3 Отговор
    Мъка на просто идиотите! Денкофф слуга на Сорос, един от убийците на българското образование, Безличен корупционер и лизач.
    Денкофф който пусна мигрантите в България за да могат високо платените проститутки да не чакат по летищата! Денкофф ще бъдеш съден от Бог, а там прошка няма!

    Коментиран от #27

    15:55 08.11.2025

  • 17 Мухахаха

    4 2 Отговор
    П Педалите

    15:57 08.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Много

    5 4 Отговор
    добър избор !

    15:59 08.11.2025

  • 20 Айдееее

    2 3 Отговор
    Иииистърва съпуня

    16:00 08.11.2025

  • 21 Денков е карикатура

    6 6 Отговор
    Същият е като Плевню

    16:00 08.11.2025

  • 22 дренката

    3 4 Отговор
    мерси за похвалите
    и коментарите от сърце
    ще се борим с тиквата
    да му отнемем чекмеджето
    за социална справедливост

    16:00 08.11.2025

  • 23 Що не ?

    5 2 Отговор
    Асен Василев може да го арестуват а Денков в женският затвор не го искат

    16:03 08.11.2025

  • 24 Якоооо

    0 1 Отговор
    излъчен от Изпълнителния съвет и утвърден от Националния съвет по предложение на председателя – Асен Василев.

    16:05 08.11.2025

  • 25 Патриот

    0 0 Отговор
    Русия трябва да бъде държана надалече. България трябва да има своя българска доктрина, дори да е в разрез с имперските амбиции на Русия, Франция, Англия или когото и да било.

    16:05 08.11.2025

  • 26 От провиотик от кокичета

    2 2 Отговор
    Минаха на колоидни мазила

    16:06 08.11.2025

  • 27 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Хаха":

    Не се обиждайте между колеги!

    16:11 08.11.2025

  • 28 Маргото

    1 1 Отговор
    Поредната грозотия на българската политика !

    Кирчо беше по-хубав.

    16:14 08.11.2025

  • 29 Мюмюн

    3 1 Отговор
    имаме поговорки за всичко: Хвани единия, удари другия

    16:15 08.11.2025

  • 30 Горски

    2 2 Отговор
    САМОЗВАНЕЦ ПСЕ ГО НАПРАВИХТЕ ШЕФ ! САМО ГЛУПАК ЩЕ ВИ ПРИЗНАЕ.

    16:28 08.11.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 ТО ПА ЕДНА ПАРТИЯ!

    0 1 Отговор
    СУХИЯ МОЛЕЦ СТАВА ИДЕАЛНО ЗА ПП

    16:34 08.11.2025

  • 33 цигането Симо

    0 0 Отговор
    Тоя майка му го кръсила Академикчо,щото е бил слабоват и става за наука. В училище
    му викахме Плъхчо щото си пада шушумига.

    16:40 08.11.2025

  • 34 Мани мани.....

    0 0 Отговор
    Какъвто председателят такава и партията или .........обратното също важи.

    16:40 08.11.2025

