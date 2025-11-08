Избраха Денков за зам.-председател на ПП

Националният съвет на партия "Продължаваме промяната" избра Николай Денков за зам.-председател на партията, съобщиха от формацията.
Номинацията на Денков е била направена от лидера на партията Асен Василев съгласно промените в устава, гласувани от Общото събрание през септември.
Сред решенията, приети тогава, в устава беше записано, че зам.-председателят на партията ще бъде излъчен от Изпълнителния съвет и утвърден от Националния съвет по предложение на председателя – Асен Василев.
Тогава беше създадена и Етична комисия, която да разследва сигнали за корупция и нарушения и да предприема съответните действия.
