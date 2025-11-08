Новини
Асен Василев срещу идеята БЕХ да придобие "Лукойл"

Асен Василев срещу идеята БЕХ да придобие "Лукойл"

8 Ноември, 2025 17:36

Асен Василев настоя управляващите да преработят проектобюджета за следващата година и да го внесат в НС

Асен Василев срещу идеята БЕХ да придобие "Лукойл" - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

Председателят на ПП Асен Василев се противопостави на анонсираната днес идея от председателя на ПГ на БСП Драгомир Стойнев БЕХ да придобие "Лукойл".

Василев изрази съмнение, че стойността на активите на рафинерията може да бъде оценена на 2-3 милиарда долара:

"Когато се придобива актив от такъв мащаб, международен, се работи с някои от големите инвестиционни банки по целия свят. Работи се с огромни екипи, които обикновено прекарват 12 месеца в пълна оценка на активите, запасите, готовността на пазара и всичко останало, и след това решават на каква стойност и по какъв начин да се придобие такъв актив. Това не е като да си купиш чифт обувки."

Асен Василев настоя управляващите да преработят проектобюджета за следващата година и да го внесат в НС.

По-рано от "Продължаваме промяната" съобщиха, че Националният съвет е избрал Николай Денков за зам.-председател на партията.

Приети са и етични правила за членовете на формацията.


  • 1 си дзън

    5 0 Отговор
    Май е най-добре да затвори рафинерията, защото ако я продадат БГ ще е на двойна загуба -
    първо от ниската продажна цена на която ще я продадат корумпетата
    и второ от загубените дела срещу Лукойл. Така, че - затваряй.

    17:52 08.11.2025

  • 2 Гост

    2 5 Отговор
    Национализацията на частни предприятия - първа стъпка назад към комунизма, другари.

    17:52 08.11.2025

  • 3 Както го приваризираха

    5 1 Отговор
    Така ще го национализират
    Бизнеса му харесва 10% плосък данък
    Ама държавата като си върне рафинерията ще владее акциза върху горивата

    17:53 08.11.2025

  • 4 Много точно казано

    7 2 Отговор
    Но, нали пък някои ще имат много нови обувки

    17:54 08.11.2025

  • 5 Данко Харсъзина

    4 6 Отговор
    Този като какъв настоява?
    Питам и отговор не искам.

    Коментиран от #16

    17:54 08.11.2025

  • 6 някои

    4 5 Отговор
    ех много ми е умен асена велик комбинатор от всичко разбира дялан камак е момчето и за вътък и за основа става

    17:56 08.11.2025

  • 7 ЧИЧО

    4 6 Отговор
    Асенчо е играч,знае ги тия далавери. Как неговата партия не е на власт, че да се облажат те!

    17:57 08.11.2025

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 1 Отговор
    МАЙКА МУ ВИКА НА ТОЯ " МАЛКИЯ МИШО"
    .....ЩОМ ЕДНА 79 ГОДИШНА ЖЕНА МОЖЕ ДА ГО ОЦЕНИ:))

    18:03 08.11.2025

  • 9 Горски

    5 2 Отговор
    Чета и не вярвам, че може такива лъжи да се говорят! Орбан отиде и се договори, а в България се опитват да угодят на един човек с наднормено тегло и после и внуците да плащат за грешките и незнанието! Войната скоро ще свърши, но собственика на "Иа О" бърза, бърза да продаде с 30 секунди заседание, най-големия доставчик на горива! Обаче, после ние ще плащаме! И не, не съм руски трол! Трябва да купите още чертежи от бай Дончо и ще получите и дерогация. Като знаем, че освен да крадете за друго не ставате, направо му правете некролог на Лукойл. Късопаметието ,компромисите и слугинажа на ръководството на БСП е уникално в нашата Думократична държава.
    Деца спете спокойно ,има да плащате Вие и поколението Ви с години далаверите на правителството и коалицията в която участва БСП ,ИТН и те носят вина даже по- голяма от тази на Бойко и Делянчо. Браво на Орбан разбра се Тръмп А нашите управляващи мутри Тиквата и Шиши попаднали под ударите на Магнитски се страхуват да отидат в САЩ зада не бъдат арестувани. Ще плащане на укрите газа, ще плащаме на Русия обезщетенията, както платихме и за Белене. Цветанка Ризова снощи рева по случая за Белене. От договора не можело да се откажеш. Големи "мозъци експерти" имаме. Загробиха народа до девето коляно. Лукойл е построен от НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И СОЦИАЛИЗМА! Значи е на народа, не на ЧАТ БОТА, ОЛИГАРСИТЕ И ШАЙКАТА! Унгария вече получи освобождаване от санкциите на САЩ за купуването на руски петрол.

    18:05 08.11.2025

  • 10 Асен Василев

    2 3 Отговор
    От Масква ми дръпкат конците
    Като на Генерал Гномов
    И Боташ с вдигнатото юмруче

    18:07 08.11.2025

  • 11 Кокорчо

    0 2 Отговор
    от всичко разбира!По малко?

    18:09 08.11.2025

  • 13 Ама точно си е,

    0 0 Отговор
    Като да си купиш чифт нови обувки,при положение,че имаш одобрението на САЩ,и съдействието на банките.В момента БГ няма нито едното,нито другото.

    18:16 08.11.2025

  • 14 Когато се придобива актив

    1 0 Отговор
    Основното е да има кой да ти го продаде и после да можеш да го управляваш

    18:18 08.11.2025

  • 15 Стенли

    0 0 Отговор
    Не знам какво да кажем едни викат държавното е лошо други викат частното е лошо според мен енерго ВиК а може би и нефтената рафинерия трябва да са държани но не и с тези управници начело ето онзи ден гледах по телевизията Явор Куюмджиев който разказа как съсипват АЕЦ Козлодуй така че моето скромно мнение без да разбирам от тези работи р че може би ще е по добре такива обекти и естествени монополите да са държавни но пак казвам че с такива управници начело нищо не се знае и пп дб да не се правят и те на света вода ненапита щото и те участваха в така наречената сглобка с герб и новото начало

    18:19 08.11.2025

