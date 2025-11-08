Асен Василев срещу идеята БЕХ да придобие "Лукойл"

Председателят на ПП Асен Василев се противопостави на анонсираната днес идея от председателя на ПГ на БСП Драгомир Стойнев БЕХ да придобие "Лукойл".
Василев изрази съмнение, че стойността на активите на рафинерията може да бъде оценена на 2-3 милиарда долара:
"Когато се придобива актив от такъв мащаб, международен, се работи с някои от големите инвестиционни банки по целия свят. Работи се с огромни екипи, които обикновено прекарват 12 месеца в пълна оценка на активите, запасите, готовността на пазара и всичко останало, и след това решават на каква стойност и по какъв начин да се придобие такъв актив. Това не е като да си купиш чифт обувки."
Асен Василев настоя управляващите да преработят проектобюджета за следващата година и да го внесат в НС.
По-рано от "Продължаваме промяната" съобщиха, че Националният съвет е избрал Николай Денков за зам.-председател на партията.
Приети са и етични правила за членовете на формацията.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 си дзън
първо от ниската продажна цена на която ще я продадат корумпетата
и второ от загубените дела срещу Лукойл. Така, че - затваряй.
17:52 08.11.2025
2 Гост
17:52 08.11.2025
3 Както го приваризираха
Бизнеса му харесва 10% плосък данък
Ама държавата като си върне рафинерията ще владее акциза върху горивата
17:53 08.11.2025
4 Много точно казано
17:54 08.11.2025
5 Данко Харсъзина
Питам и отговор не искам.
Коментиран от #16
17:54 08.11.2025
6 някои
17:56 08.11.2025
7 ЧИЧО
17:57 08.11.2025
8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....ЩОМ ЕДНА 79 ГОДИШНА ЖЕНА МОЖЕ ДА ГО ОЦЕНИ:))
18:03 08.11.2025
9 Горски
Деца спете спокойно ,има да плащате Вие и поколението Ви с години далаверите на правителството и коалицията в която участва БСП ,ИТН и те носят вина даже по- голяма от тази на Бойко и Делянчо. Браво на Орбан разбра се Тръмп А нашите управляващи мутри Тиквата и Шиши попаднали под ударите на Магнитски се страхуват да отидат в САЩ зада не бъдат арестувани. Ще плащане на укрите газа, ще плащаме на Русия обезщетенията, както платихме и за Белене. Цветанка Ризова снощи рева по случая за Белене. От договора не можело да се откажеш. Големи "мозъци експерти" имаме. Загробиха народа до девето коляно. Лукойл е построен от НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И СОЦИАЛИЗМА! Значи е на народа, не на ЧАТ БОТА, ОЛИГАРСИТЕ И ШАЙКАТА! Унгария вече получи освобождаване от санкциите на САЩ за купуването на руски петрол.
18:05 08.11.2025
10 Асен Василев
Като на Генерал Гномов
И Боташ с вдигнатото юмруче
18:07 08.11.2025
11 Кокорчо
18:09 08.11.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Ама точно си е,
18:16 08.11.2025
14 Когато се придобива актив
18:18 08.11.2025
15 Стенли
18:19 08.11.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.