Асен Василев срещу идеята БЕХ да придобие "Лукойл"

Председателят на ПП Асен Василев се противопостави на анонсираната днес идея от председателя на ПГ на БСП Драгомир Стойнев БЕХ да придобие "Лукойл".

Василев изрази съмнение, че стойността на активите на рафинерията може да бъде оценена на 2-3 милиарда долара:

"Когато се придобива актив от такъв мащаб, международен, се работи с някои от големите инвестиционни банки по целия свят. Работи се с огромни екипи, които обикновено прекарват 12 месеца в пълна оценка на активите, запасите, готовността на пазара и всичко останало, и след това решават на каква стойност и по какъв начин да се придобие такъв актив. Това не е като да си купиш чифт обувки."

Асен Василев настоя управляващите да преработят проектобюджета за следващата година и да го внесат в НС.

По-рано от "Продължаваме промяната" съобщиха, че Националният съвет е избрал Николай Денков за зам.-председател на партията.

Приети са и етични правила за членовете на формацията.